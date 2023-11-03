ທະນາຄານລາວ ແລະ ຈີນ ເລີ່ມການນຳໃຊ້ເງິນຢວນໃນການຊຳລະສະສາງລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການຕ່າງໆ ລວມທັງການລົງທຶນລະຫວ່າງກັນ ໂດຍມີເປົ້າໝາຍເພື່ອຫຼຸດການນຳໃຊ້ເງິນໂດລາ ສະຫະລັດ ໃຫ້ໜ້ອຍລົງ.
ທະນາຄານແຫ່ງຊາດລາວກັບທະນາຄານອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າຂອງ ຈີນ ໄດ້ຮ່ວມກັນເປີດການນຳໃຊ້ເງິນຢວນຂອງຈີນ ເພື່ອການຊຳລະສະສາງລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການຕ່າງໆ ລວມທັງການລົງທຶນລະຫວ່າງກັນຢ່າງເປັນທາງການເມື່ອວັນທີ 25 ຕຸລາ 2023 ທີ່ຜ່ານມາ ຊຶ່ງນອກຈາກຈະມີເປົ້າໝາຍເພື່ອຫຼຸດການນຳໃຊ້ເງິນໂດລາ ສະຫະລັດ ໃນການດຳເນີນທຸລະກິດການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນລະຫວ່າງ 2 ປະເທດແລ້ວ ຍັງໄດ້ແນໃສ່ການເພີ່ມມູນຄ່າການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນລະຫວ່າງກັນໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນນັບມື້ດ້ວຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນດ້ານການຄ້າທີ່ຈີນເປັນຜູ້ນຳເຂົ້າສິນຄ້າລາວຫຼາຍທີ່ສຸດ ແລະ ຍັງເປັນຜູ້ລົງທຶນອັນດັບທີ 1 ໃນລາວດ້ວຍນັ້ນ ຈຶ່ງຖືວ່າການຊຳລະສະສາງຕ່າງໆໃນລາວດ້ວຍເງິນຢວນນັ້ນຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາຂາດແຄນເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃນລາວໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນດັ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ທະນາຄານແຫ່ງຊາດລາວຢືນຢັນວ່າ
“ການເປີດງານໃນມື້ນີ້ແມ່ນມີຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສຳຄັນຫຼາຍຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງ ສປປ ລາວ ມັນເປັນການສະໜັບສະໜູນນະໂຍບາຍການຮ່ວມມືຂອງ 2 ພັກ 2 ລັດກໍຄືຂອງ 2 ປະເທດຂອງພວກເຮົາເພື່ອສົ່ງເສີມການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນໃຫ້ມີຄວາມຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ແຂງແຮງ.”
ໃນປັດຈຸບັນການລົງທຶນຂອງ ຈີນ ໃນລາວມີມູນຄ່າລວມຫຼາຍກວ່າ 19,000 ລ້ານໂດລາໃນ 1,000 ກວ່າໂຄງການທີ່ເນັ້ນໜັກທັງໃນດ້ານພະລັງງານໄຟຟ້າ, ການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ, ການຜະລິດກະສິກຳ, ການຂົນສົ່ງ, ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ບໍລິການຕ່າງໆສ່ວນການຄ້າລະຫວ່າງ ລາວ-ຈີນ ນັ້ນກໍມີມູນຄ່າເພີ່ມຂຶ້ນທຸກປີໂດຍມີມູນຄ່າລວມເກີນກວ່າ 5,600 ລ້ານໂດລາໃນປີ 2022 ແລະ ຄາດໝາຍວ່າຈະເພີ່ມຂຶ້ນເປັນເກີນກວ່າ 6,500 ລ້ານໂດລາໃນປີ 2023 ເພາະລົດໄຟລາວ-ຈີນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ການຂົນສົ່ງ ແລະ ໂດຍສານລະຫວ່າງ ລາວ-ຈີນ ມີຄວາມສະດວກວ່ອງໄວຫຼາຍຂຶ້ນນັ້ນ ດັ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນໄດ້ຢືນຢັນວ່າ
“ນັກທຸລະກິດ ຈີນ ໄປສຶກສາທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນຫຼາຍຢ່າງ ລະແມ່ນມີພະລັງລົມ, ເຂື່ອນໄຟຟ້າ, ມີແຮ່ທາດ, ການຜະລິດກະສິກຳ, ການທ່ອງທ່ຽວທາງທຳມະຊາດ ທາງປະຫວັດສາດ ແລະ ທາງວັດທະນະທຳ. ສະນັ້ນພວກຂ້າພະເຈົ້າກໍມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າຖ້າມີການພົວພັນຮ່ວມມືຄືໄລຍະຜ່ານມາຈະເຮັດໃຫ້ປະເທດຊາດຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້ານີ້ສືບຕໍ່ມີການພັດທະນາດີກວ່ານີ້ ປະຊາຊົນກະມີຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂຶ້ນ ມີການຮ່ວມກັນເພື່ອພັດທະນາຕາມນະໂຍບາຍນຶ່ງແລວນຶ່ງເສັ້ນທາງ.”
ສ່ວນນັກທຸລະກິດລາວໄດ້ໃຫ້ທັດສະນະວ່າການນຳໃຊ້ເງິນຢວນເປັນສະກຸນຫຼັກໃນການຊຳລະສະສາງລາຄາສິນຄ້າ ແລະບໍລິການຕ່າງໆລະຫວ່າງລາວກັບຈີນຢ່າງເປັນທາງການໂດຍມີເປົ້າໝາຍເພື່ອຫຼຸດການເພິ່ງພາເງິນໂດລາ ສະຫະລັດ ແລະ ໃຫ້ການສົ່ງເສີມການລົງທຶນຂອງບັນດາບໍລິສັດຈີນໃນລາວເພີ່ມຂຶ້ນດັ່ງກ່າວເຮັດໃຫ້ຄາດໝາຍວ່າເງິນຢວນຈະມີອິດທິພົນຕໍ່ເສດຖະກິດການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນໃນລາວສູງກວ່າເງິນໂດລາສະຫະລັດ ພາຍໃນ 5 ປີ ແລະ ທຽບເທົ່າກັບເງິນບາດຂອງໄທໄດ້ພາຍໃນປີ 2030 ເປັນຢ່າງຊ້າ.
ໂດຍໃນຊ່ວງປີ 1988-2022 ລັດຖະບານລາວໄດ້ອະນຸມັດການລົງທຶນ ຂອງບັນດາບໍລິສັດຈາກຈີນໃນລາວຈຳນວນ 933 ໂຄງການ ດ້ວຍມູນຄ່າການລົງທຶກລວມກວ່າ 18,000 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຈັດເປັນຜູ້ລົງທຶນອັນດັບທີ 1 ໃນລາວ ເປັນເວລາກວ່າ 10 ປີຕິດຕໍ່ກັນ ທັງຍັງເປັນການລົງທຶນທີ່ກວມເອົາທຸກດ້ານໃນລາວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນພາກພະລັງງານ ການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ ການຜະລິດກະສິກຳ ການຄ້າ ແລະ ບໍລິການຄົບວົງຈອນນັ້ນ ກໍ່ຍັງເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດຈີນທີ່ລົງທຶນ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດໃນລາວ ສາມາດກຳນົດລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການຕ່າງໆ ເປັນສະກຸນເງິນຢວນໄດ້ອີກດ້ວຍ.
ທາງດ້ານ ດຣ. ໄພຈິດ ວິບູນນະສານ ຮອງປະທານຫໍການຄ້າໄທໃນຈີນ ໄດ້ໃຫ້ທັດສະນະວ່າການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນລະຫວ່າງອາຊຽນກັບຈີນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ມີການນຳໃຊ້ເງິນຢວນກັບເງິນສະກຸນທ້ອງຖິ່ນຂອງປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນໃນການຊຳລະສະສາງການຄ້າ ແລະ ການບໍລິການຕ່າງໆລະຫວ່າງກັນນັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ເງິນຢວນຂອງ ຈີນ ມີອິດທິພົນຕໍ່ປະເທດສະມາຊິກໃນກຸ່ມອາຊຽນເພີ່ມຂຶ້ນນັບມື້ ທັງຍັງຄາດວ່າເງິນຢວນຈະມີອິດທິພົນໃນອາຊຽນສູງກວ່າເງິນໂດລາສະຫະລັດ ໃນເວລາບໍ່ເກີນ 10 ປີຕໍ່ໜ້າອີກດ້ວຍ ເພາະຈີນກັບອາຊຽນຕ່າງກໍເປັນຄູ່ຄ້າອັນດັບທີ 1 ລະຫວ່າງກັນໃນປັດຈຸບັນ ສ່ວນການລົງທຶນຂອງ ຈີນ ໃນອາຊຽນນັ້ນກໍເພີ່ມຂຶ້ນທຸກປີທັງຍັງເປັນການລົງທຶນຄວບຄຸມທຸກດ້ານໃນທັງ 10 ປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນອີກດ້ວຍ.