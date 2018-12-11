ລົດໄຟຄວາມໄວສູງ ອາດນໍາປະໂຫຍດ ຫລາຍອັນ ມາໃຫ້ລາວ ແຕ່ບາງຄົນກໍຍັງ ມີຄວາມເປັນຫ່ວງ ຢູ່ຫລາຍດ້ານ

ໃນລາຍການພິເສດມື້ນີ້ ທາງວີໂອເອຈະນໍາເອົາລາຍງານທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນ
ທັດສະນະ ຫລືມຸມມອງທີ່ແຕກຕ່າງກັນກ່ຽວກັບລົດໄຟຄວາມໄວສູງລາວ-ຈີນ ທີ່ກໍາລັງດໍາເນີນການກໍ່ສ້າງຢູ່ນັ້ນ ຈາກບາງຄົນໃນທັງພາກລັດ ແລະໃນພາກ
ເອກກະຊົນ. ພວກເຮົາມາຟັງລາຍງານນີ້ຈາກນັກຂ່າວຂອງພວກເຮົານໍາກັນ ເບິ່ງເນາະວ່າມຸມມອງຂອງບັນດາຄົນເຫລົ່ານີ້ຈະເປັນແນວໃດ. ເອົ໊າໄປຟັງ
ພ້ອມກັນເລີຍ.
ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນທີ່ມີມູນຄ່າ 6 ຕື້ໂດລາ ທີ່ໄດ້ເລີ້ມລົງມືສ້າງແຕ່ທ້າຍປີ 2016
ນັ້ນ ໄດ້ຮັບສຽງສະໜັບສະໜຸນຈາກທັງເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນທັງພາກລັດ ແລະຈາກຄົນ
ຢູ່ໃນພາກເອກະຊົນຢ່າງຫລວງຫລາຍ. ທ່ານສະເຫຼີມໄຊ ກົມມະສິດ ລັດຖະມົນຕີ ວ່າການຕ່າງປະເທດໃຫ້ຄຳເຫັນວ່າ ການທີ່ມີລົດໄຟຄວາມໄວສູງເຊື່ອມຕໍ່ຈາກພາກ
ໃຕ້ຂອງຈີນ ຫານະຄອນຫລວງ ວຽງຈັນ ນັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ລາວກາຍເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງໂຄງການນຶ່ງແລວທາງ-ນຶ່ງເສັ້ນທາງ (One Belt-One Road) ທີ່ລິເລີ່ມໂດຍ
ທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງປະທານທານປະເທດຈີນນັ້ນ ຊຶ່ງມັນຈະສົ່ງຜົນດີແກ່ການພັດທະນາ
ຂອງລາວໃນອານາຄົດ.
ໃນຂະນະທີ່ການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟກຳລັງດຳເນີນໄປຢູ່ນີ້ ກໍມີປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນຈຳ
ນວນນຶ່ງໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ໃນຂະແໜງການກໍ່ສ້າງບອກວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບຜົນ
ປະໂຫຍດຈາກໂຄງການທາງລົດໄຟທີ່ໄດ້ຮັບທຶນກູ້ຢືມ, ພ້ອມທັງໃຊ້ອຸປະກອນແລະ
ເຕັກນິກທັງໝົດຈາກຈີນນີ້ແລ້ວ. ເຊັ່ນທ່ານ ບົວພັນ ອ່ອນຈັນ, ຢູ່ເມືອງສັງທອງ, ນະ
ຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະທີ່ຮັບເໝົາເທເບຕົງກັນເຈື່ອນໃຫ້ແກ່ໂຄງການດັ່ງກ່າວຢູ່
ຊ່ວງໄລຍະບ້ານຫີນປິດ, ເມືອງຫີນເຫີບ ມາໄດ້ 2 ປີແລວນັ້ນ ຢືນຢັນຜ່ານການໃຫ້
ຄຳສຳພາດກັບວີໂອເອວ່າ
“ດຽວນີ້ຄົນຂ້ອຍ ທີ່ຮັບໃຊ້ແຮງງານຂ້ອຍ ປັດຈະບັນນີ້ ປະມານ 100 ຄົນໜີນະ. ບໍ່ແມ່ນປະມານ ຕັ້ງ 100 ຄົນ ເລີຍ. 100 ຄົນໜີ້ ມັນຈະມີຢູ່ 4 ໜ່ວຍງານ ທີ່ຮັບ
ຜິດຊອບຕໍ່ຂ້ອຍຫັ້ນນາ. 4 ໜ່ວຍງານຫລະເຮົາກໍຈະແບ່ງຈັດທີມກັນເນາະ. ບາງທີມກາຈະເຮັດມື້ເວັນ ຫລະກາ ບາງທີມທີ່ຖືກມື້ເທຫັ້ນນາ ເຮົາຈະເອົາພວກ
ທີ່ພັກກາງເວັນຫັ້ນມາເຮັດມື້ຄືນ. ມັນສະຫລັບ ສັບປ່ຽນກັນໄປນະໃນແຕ່ລະມື້.
ກາງຄືນນີ້ ແມ່ນສໍາລັບແຕ່ມື້ໃດທີ່ເທເບຕົງ ຖ້າມື້ໃດບໍ່ໄດ້ເທກາບໍ່ໄດ້ເຮັດ.”
ການຈ້າງງານນີ້ ກໍໄດ້ສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ແກ່ກໍາມະກອນລາວໃນທ້ອງຖິ່ນ ຊຶ່ງທ່ານ
ບົວພັນກ່າວຕໍ່ວີໂອເອເຖິງຄ່າຕອບແທນແຮງງານ ແລະສະພາບການເຮັດວຽກ
ຂອງກຳມະກອນນັ້ນວ່າ
“ເຮົາຈະໄລ່ເປັນມື້ ແຕ່ວ່າເດືອນນຶ່ງ ເຮົາກໍຈ່າຍເທື່ອນຶ່ງ. ສົມມຸດວ່າ ແຮງງານ
ກໍາມະກອນສົດໆ ນີ້ ຂ້ອຍຈະຈ້າງມື້ລະ 80,000 ເນາະ. ຄັນຊ່າງກາມື້ລະແສນ ເຖິງແສນຊາວ. ໝົດເດືອນແລ້ວພວກເຮົາຈຶ່ງຈ່າຍ. ພວກເຮົາຈະຕັດບັນທຶກ
ວັນທີ 25 ແຕ່ລະເດືອນ ແລ້ວຮອດວັນທີ 30 ພວກເຮົາກໍເບີກເລີຍ. ແລ້ວເຂົ້ານໍ້າ
ລະແມ່ນພວກເຮົາເປັນຜູ້ລ້ຽງ. ພວກເຮົາລ້ຽງ 3 ຄາບເລີຍ. ພວກກໍາມະກອນໜີ້ ກໍບໍ່ແມ່ນພວກໃກ້ຄຽງ, ຜູ້ໃດມາສະໝັກງານພວກເຮົາກໍຮັບເອົາ. ພວກເຮົາກໍ
ປະກາດໄປທົ່ວ ຜູ້ໃດມີຄວາມສາມາດຢາກມາເຮັດກໍາມະກອນ ກາມາໄດ້ຫັ້ນນາ. ພວກເຮົາບໍ່ຈໍາກັດ. ບາງຄົນມັນມາກໍບໍ່ກຸ້ມຮອດທິດ. ມາກໍສູ້ຄວາມຮ້ອນ ຄວາມ
ນັ້ນບໍ່ໄດ້ເຂົາເຈົ້າກໍບໍ່ເຮັດ, ຜູ້ມັນມັກສະບາຍຫັ້ນນາ. ບາງຄົນກໍສູ້ ເປັນປີ ສອງ
ປີນໍາຂ້ອຍກໍມີແລ້ວ. ອັນຢູ່ປະຈໍາຫັ້ນມນັຈະມີສ່ວນໜ້ອຍ. ສ່ວນຫລາຍມາຢູ່
ຮອດເດືອນສອງເດືອນແລ້ວກໍກັບໄປເຮັດ ເຮັດນາ ກາມີ. ບາງເທື່ອພວກນັກ
ຮຽນຍາມປິດໂຮງຮຽນແລ້ວເຂົາເຈົ້າກາມາເຮັດ. ແຕ່ລະຝົນສວ່ນຫລາຍພວກ
ເຮົາກໍພັກ, ມັນເຮັດບໍ່ໄດ້ເດ່.”
ແຕ່ວ່າບໍ່ແມ່ນໃຜກໍເຫັນວ່າໂຄງການນີ້ໄດ້ສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາຢ່າງຫລວງຫລາຍ
ບໍ່ສົມກັບວ່າລາວໄດ້ຢືມເງິນມາສ້າງຢ່າງຫລວງຫລາຍ. ໃນນັ້ນລວມກໍລວມມີສະມາ
ຊິກສະພາແຫ່ງຊາດທ່ານນຶ່ງ ຄືທ່ານຄຳສຸກ ບຸນຍະວົງ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ
ລາວຈາກແຂວງຜົ້ງສາລີ ກັບເວົ້າວ່າໂຄງການລົດໄຟໃນລາວທີ່ມີລະຍະທາງ 417
ກິໂລແມັດນີ້ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຕ້ອງການກຳມະກອນຫລາຍກວ່າ 30 ພັນຄົນກໍຕາມ
ແຕ່ທ່ານບໍ່ແນ່ໃຈວ່າມັນຈະຊ່ວຍສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໄດ້ຫລາຍ
ເທົ່າໃດ ຊຶ່ງທ່ານຕັ້ງຄຳຖາມໃນກອງປະຊຸມສະພາຄັ້ງນຶ່ງເມື່ອມໍ່ໆມານີ້ວ່າ:
“ມາຮອດປັດຈຸບັນມີແຮງງານຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາແລ້ວ 19,000 ກວ່າຄົນ ແຕ່ວ່າ
ແຮງງານລາວມີພຽງແຕ່ 2,135 ຄົນເທົ່ານັ້ນ ເປັນແຮງງານທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງ
ການທາງລົດໄຟ ທັ່ງໆທີ່ວ່ານັກຮຽນຈົບວິສະວະກຳຂົວທາງສິ່ງແວດລ້ອມແລະອື່ນໆ
ມັນກະກ່ຽວພັນກັບໂຄງການນີ້ ແຕ່ແຮງງານລາວພຽງແຕ່ເປັນຂັບລົດເອົາສື່ໆ ແຕ່
ແຮງງານ ຫຼືວ່ານັກຮຽນຈົບມາ ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າໄປເຮັດວຽກຢູ່ໃນຂົງເຂດນີ້ ແຕ່ພາຍຫຼັງ
2021 ໂຄງການຈະສຳເລັດແລະແຮງງານຈະມາຄຸ້ມຄອງທາງລົດໄຟປະມານ
3,000 ຄົນອັນນີ້ລັດຖະບານກຽມແນວໃດແລ້ວ.”.”
ຕໍ່ສະພາບການດັ່ງກ່າວນີ້ ກໍມີປະຊາຊົນບາງຄົນເຫັນສະພາບການເປັນເຊັ່ນດຽວກັນກັບ
ທີ່ທ່ານຄໍາສຸກເວົ້າ. ດັ່ງຊາວຂາຍຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນຄົນນຶ່ງທີ່ບໍ່ປະສົງອອກນາມ
ບອກວ່າ ທ່ານຍອມຮັບວ່າມີຄົນລາວຈຳນວນນຶ່ງທີ່ເປັນແຮງງານ ມີສືມືອີ່ຫລີ ໄດ້ຮັບ
ການຈ້າງງານຈາກໂຄງການທາງລົດໄຟນີ້ ແຕ່ໂດຍລວມແລ້ວການຈ້າງງານນັ້ນແມ່ນ
ມີໜ້ອຍ ແລະສະພາບການອັນນີ້ບໍ່ແມ່ນເກີດຂຶ້ນ ແຕ່ຢູ່ໃນໂຄງການສ້າງທາງລົດໄຟ
ເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ມີຢູ່ໃນເກືອບທຸກໂຄງການໃຫຍ່ທີ່ຈີນສຳປະທານຊຶ່ງໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດໂດຍອີງ
ໃສ່ມຸມມອງສ່ວນຕົວດັ່ງນີ້:
“ເອົາຄົນຈີນມາໜີ້ນະ, ນັບຕັ້ງແຕ່ບໍ່ແຮ່, ນັບຕັ້ງແຕ່ຂົບຫີນ, ບໍ່ເວົ້າແຕ່ລົດໄຟ. ໂຄງ
ການອີ່ຫຍັງທີ່ວ່າຈີນສຳປະທານຫັ້ນໜະ ລະແມ່ນເຮັດຮົ້ວຂຶ້ນແລ້ວ ຄົນທ້ອງຖິ່ນ
ລະແມ່ນເຂົ້າໄປໃກ້ບໍ່ໄດ້ໂລດ. ອ່າ ມັນຊິເປັນຈັ່ງຊັ້ນ ແປວ່າ ໃນສັນຍາສຳປະທານ
ຫັ້ນກາອ້າງວ່າ ກາເວົ້າດູດີຢູ່ ວ່າຈະໃຫ້ຄົນທ້ອງຖິ່ນມີລາຍໄດ້, ມີວຽກເຮັດງານທຳ
ຫັ້ນນະເອີ. ແຕ່ບັດນີ້, ແຕ່ວ່າ ຜູ້ທີ່ຈະໄດ້ຜົນປະໂຫຍດກໍຄືຈີນກັບໄທໜີ້ ກໍຈະສົ່ງສິນ
ຄ້າຫາກັນ, ບໍ່ວ່າແຕ່ໄທຫລະ. ຈີນກັບໄທ, ຈີນກັບຫວຽດ ໂດຍມາຜ່ານລາວຈັ່ງຊີ້
ຫັ້ນນະ. ແຄ່ແບບວ່າລາວຫັ້ນເປັນ, ລາວນີ້ນະເປັນຜູ້ຢືມເງິນ 5 ພັນລ້ານກວ່າໂດລາ. ຈີນຫັ້ນເປັນລູກໜີ້ ລະເຮົາຫັ້ນນະເປັນຜູ້ຢືມເງິນເຂົາແທ້ໆ ເຮົາຍັງຕ້ອງເປັນເບ້ຍ
ລ່າງຂອງຈີນອີກ. ເສຍປຽບໃຫ້ຈີນອີກ.”
ເມື່ອຖາມເຖິງຜົນປະໂຫຍດທີ່ປະຊາຊົນລາວຈະໄດ້ມາຈາກການທີ່ປະເທດໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່
ໃສ່ຕະຫລາດໃຫຍ່ໂດຍທາງລົດໄຟໃນອະນາຄົນນັ້ນຜູ້ກ່ຽວໃຫ້ຄໍາເຫັນແບບສ່ວນຕົວ
ດັ່ງນີ້:
“ແຕ່ກີ້ຫັ້ນ ສິນຄ້າຫັ້ນມັນໃສ່ລົດບັນທຸກມາເນາະ ມັນກາຊິຍາກແດ່ ເລື້ອມັນນິ. ແຕ່ເວລາສິນຄ້າຈາກຈີນ, ຈາກຫວຽດ, ຈາກໄທ ເມື່ອມັນມີລົດໄຟແລ້ວໜີ້ນະ ຄົນລາວແຮ່ງຊິຊື້ເຄື່ອງເຂົ້າມາປະເທດຫລາຍ ແລ້ວເງິນສະກຸນຕ່າງປະເທດຍິ່ງ
ຊິອອກຕ່າງປະເທດຫລາຍ. ເພາະຄົນລາວໜີ້ມັກໃນການຊື້ເດ້ເນາະ. ຊື້ບໍ່ແມ່ນ
ລວຍໄດ໋. ຊື້ຍ້ອນຂີ້ຄ້ານຜະລິດຊື່ໆ ຫັ້ນນະ. ໃນຂະນະການສົ່ງອອກໜີ້ ໝູ່ຫັ້ນນະ
ຕັ້ງກໍາແພງ, ເງື່ອນໄຂໄວ້ຫລາຍໆ ສໍາລັບສິນຄ້າເຮົາ. ແຕ່ວ່າເຮົາຫັ້ນນະ ກາມີ
ແຕ່ມັກຊື້, ຊື້ໆ, ຊື້ ແລ້ວເງິນແຮ່ງຊິອອກຕ່າງປະເທດຫລາຍ ເພາະມັນສະດວກ
ເດ້ເນາະ.”
ແຕ່ທ່ານຜູ້ນີ້ກໍເຫັນວ່າບັນຫາໃຫຍ່ສິ່ງທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງກວ່ານັ້ນກໍຄືບັນຫາໜີ້ສິນອັນ
ຫລວງຫລາຍທີ່ຈະຕົກມາເປັນພາລະຂອງຄົນລຸນຫລັງ ແລະເມື່ອສະຫລຸບແລ້ວ
ທ່ານທີ່ເປັນຊາວຄ້າຂາຍຄົນນີ້ບອກວ່າ
“ບໍ່ຢາກໃຫ້ມີເລີຍທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງ, ຢາກໃຫ້ແປງທາງໜີ້ນະ. ຂະຫຍາຍ
ທາງໄປທາງເໜືອໜີ້ໃຫ້ມັນກວ້າງອອກ. ແລະກາທາງພາກໃຕ້ໜີເຮັດໃຫ້ເປັນ 4
ເລນ. ບໍ່ແມ່ນສອງເລນປິ່ນໜ້າໃສ່ກັນແນວນີ້ແລ້ວ ລະລົດອຸບບັດເຫດຕະຫລອດ.
ຢາກໃຫ້ເປັນ 4 ເລນແລ້ວກາຜູ້ໄປກະໄປ ຄືຢູ່ທາງໄປອຸດອນຫັ້ນ 4 ເລນ. ທາງຝັ່ງ
ໄປກາໄປ, ຝັ່ງມາກາມາ. ບໍ່ຕ້ອງທາງ 2 ເລນນີ້ຫລະລົດສວນທາງກັນລະ ອັນຕະ
ລາຍຫລາຍ. ເທົ່ານີ້ກາພໍແລ້ວ. ບໍ່ຕ້ອງຈຳເປັນນະ ລົດໄຟຄວາມໄວສູງ. ຂະໜາດ
ລົດໄຟລາງຄູ່ແບບທຳມະດາຄືໄທມີ ສີ່ຫ້າສິບປີກ່ອນໜີ້ ເຮົາກາຍັງບໍ່ເຮັດ ເຮົາຊິ
ກ້າວໄປຫາຄວາມໄວສູງແລ້ວ. ຈັກຊິດູແລຈັ່ງໃດນໍ້ ຈັກໜ້ອຍຈີນກາຊິອ້າງວ່າລາວ
ບໍ່ມີວິຊາການແລ້ວກາເອົາວິຊາການມາຄຸມໝົດຫັ້ນນະ. ແລ້ວສຸດທ້າຍກໍແມ່ນຈີນ
ໄດ້ຜົນປະໂຫຍດແລ້ວເຮົາກາມານັ່ງໃຊ້ໜີ້.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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