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ລົດໄຟຄວາມໄວສູງ ອາດນໍາປະໂຫຍດ ຫລາຍອັນ ມາໃຫ້ລາວ ແຕ່ບາງຄົນກໍຍັງ ມີຄວາມເປັນຫ່ວງ ຢູ່ຫລາຍດ້ານ

ການເຮັດວຽກຂອງກໍາມະກອນລາວໃນໂຄງການລົດໄຟ, ຢູ່ເຂດເມືອງຫີນເຫີບ
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ການເຮັດວຽກຂອງກໍາມະກອນລາວໃນໂຄງການລົດໄຟ, ຢູ່ເຂດເມືອງຫີນເຫີບ

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ລິງໂດຍກົງ

ການທໍາວານຂອງກໍາມະກອນລາວໃນການເທເບຕົງ ສໍາລັບໂຄງການສ່າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຢູ່ເຂດເມືອງຫີນເຫີບ (ວີດິໂອຖ່າຍໂດຍທ່ານບົວພັນ ອ່ອນຈັນເມື່ອມໍ່ໆ ມານີ້)

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ໃນ​ລາຍ​ການ​ພິ​ເສດມື້​ນີ້ ທາງວີ​ໂອ​ເອ​ຈະນໍາເອົາລາຍງານທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນ
ທັດສະນະ ຫລືມຸມມອງທີ່ແຕກຕ່າງກັນກ່ຽວກັບລົດໄຟຄວາມໄວສູງລາວ-ຈີນ ທີ່ກໍາລັງດໍາເນີນການກໍ່ສ້າງຢູ່ນັ້ນ ຈາກບາງຄົນໃນທັງພາກລັດ ແລະໃນພາກ
ເອກກະຊົນ. ພວກເຮົາມາຟັງລາຍງານນີ້ຈາກນັກຂ່າວຂອງພວກເຮົານໍາກັນ ເບິ່ງເນາະວ່າມຸມມອງຂອງບັນດາຄົນເຫລົ່ານີ້ຈະເປັນແນວໃດ. ເອົ໊າໄປຟັງ
ພ້ອມກັນເລີຍ.

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ເຊີນຟັງມຸມມອງທີ່ແຕກຕ່າງກັນກ່ຽວກັບເລື້ອງທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງລາວ-ຈີນ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ທາງ​ລົດ​ໄຟ​ລາວ-ຈີນ​ທີ່​ມີ​ມູນ​ຄ່າ 6 ຕື້​ໂດ​ລາ ທີ່ໄດ້ເລີ້ມລົງມືສ້າງແຕ່ທ້າຍປີ 2016
ນັ້ນ ໄດ້ຮັບສຽງ​ສະ​ໜັບສະ​ໜຸນຈາກທັງເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ໃນ​ທັງພາກ​ລັດ ແລະຈາກຄົນ
ຢູ່ໃນ​ພາກ​ເອ​ກະ​ຊົນຢ່າງ​ຫລວງ​ຫລາຍ. ທ່ານສະເຫຼີມໄຊ ກົມມະສິດ ລັດຖະມົນຕີ ວ່າການຕ່າງປະເທດໃຫ້​ຄຳເຫັນ​ວ່າ ການ​ທີ່​ມີ​ລົດ​ໄຟ​ຄວາມ​ໄວ​ສູງ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ຈາກ​ພາກ​
ໃຕ້​ຂອງ​ຈີນ ຫາ​ນະ​ຄອນຫລວງ ວຽງ​ຈັນ ນັ້ນ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ລາວ​ກາຍ​ເປັນສ່ວນ​ນຶ່ງ​ຂອງໂຄງການນຶ່ງແລວທາງ-ນຶ່ງເສັ້ນທາງ (One Belt-One Road) ທີ່ລິເລີ່ມໂດຍ
ທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງປະທານທານປະເທດຈີນນັ້ນ ຊຶ່ງມັນ​ຈະສົ່ງຜົນດີແກ່ການພັດທະນາ
ຂອງລາວໃນ​ອາ​ນາ​ຄົດ.

ກໍາມະກອນລາວທີ່ຈ້າງໂດຍທ່ານບົວພັນເພື່ອປປະກອບສ່ວນ ສ້າງທາງລົດໄຟໃນເຂດ ເມືອງຫີນເຫີບ
ກໍາມະກອນລາວທີ່ຈ້າງໂດຍທ່ານບົວພັນເພື່ອປປະກອບສ່ວນ ສ້າງທາງລົດໄຟໃນເຂດ ເມືອງຫີນເຫີບ

ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ການກໍ່​ສ້າງ​ທາງ​ລົດ​ໄຟ​ກຳ​ລັງ​ດຳ​ເນີນ​ໄປ​ຢູ່ນີ້ ກໍ​ມີປະ​ຊາ​ຊົນທ້ອງ​ຖິ່ນຈຳ
​ນວນ​ນຶ່ງໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ຢູ່​ໃນ​ຂະ​ແໜງ​ການກໍ່​ສ້າງບອກວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້​ຮັບ​ຜົນ
​ປະ​ໂຫຍດ​ຈາກ​ໂຄງ​ການ​ທາງ​ລົດ​ໄຟ​ທີ່ໄດ້​ຮັບ​ທຶນກູ້​ຢືມ, ພ້ອ​ມ​ທັງໃຊ້ອຸ​ປະ​ກອນ​ແລະ
​ເຕັກ​ນິກ​ທັງ​ໝົດຈາກ​ຈີນ​ນີ້ແລ້ວ. ເຊັ່ນທ່າ​ນ​ ບົວ​ພັນ ອ່ອນ​ຈັນ, ຢູ່​ເມືອງ​ສັງ​ທອງ, ນະ​
ຄອນ​ຫລວງວຽງ​ຈັນ ແລະ​ທີ່​ຮັບ​ເໝົາ​ເທ​ເບ​ຕົງ​ກັນ​ເຈື່ອນ​ໃຫ້​ແກ່​ໂຄງການດັ່ງ​ກ່າວຢູ່
ຊ່ວງ​ໄລ​ຍະ​ບ້ານ​ຫີນ​ປິດ, ເມືອງ​ຫີນ​ເຫີບ ມາໄດ້ 2 ປີແລວນັ້ນ ຢືນ​ຢັນ​ຜ່ານ​ການ​ໃຫ້
​ຄຳສຳ​ພາດ​ກັບ​ວີ​ໂອ​ເອ​ວ່າ
“ດຽວນີ້ຄົນຂ້ອຍ ທີ່ຮັບໃຊ້ແຮງງານຂ້ອຍ ປັດຈະບັນນີ້ ປະມານ 100 ຄົນໜີນະ. ບໍ່ແມ່ນປະມານ ຕັ້ງ 100 ຄົນ ເລີຍ. 100 ຄົນໜີ້ ມັນຈະມີຢູ່ 4 ໜ່ວຍງານ ທີ່ຮັບ
ຜິດຊອບຕໍ່ຂ້ອຍຫັ້ນນາ. 4 ໜ່ວຍງານຫລະເຮົາກໍຈະແບ່ງຈັດທີມກັນເນາະ. ບາງທີມກາຈະເຮັດມື້ເວັນ ຫລະກາ ບາງທີມທີ່ຖືກມື້ເທຫັ້ນນາ ເຮົາຈະເອົາພວກ
ທີ່ພັກກາງເວັນຫັ້ນມາເຮັດມື້ຄືນ. ມັນສະຫລັບ ສັບປ່ຽນກັນໄປນະໃນແຕ່ລະມື້.
ກາງຄືນນີ້ ແມ່ນສໍາລັບແຕ່ມື້ໃດທີ່ເທເບຕົງ ຖ້າມື້ໃດບໍ່ໄດ້ເທກາບໍ່ໄດ້ເຮັດ.”

ການຈ້າງງານນີ້ ກໍໄດ້ສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ແກ່ກໍາມະກອນລາວໃນທ້ອງຖິ່ນ ຊຶ່ງທ່ານ
ບົວພັນ​ກ່າວຕໍ່​ວີ​ໂອ​ເອເຖິງ​ຄ່າ​ຕອບ​ແທນ​ແຮງ​ງານ ແລະສະ​ພາບການ​ເຮັດ​ວຽກ​
ຂອງ​ກຳ​ມະ​ກອນນັ້ນວ່າ
“ເຮົາຈະໄລ່ເປັນມື້ ແຕ່ວ່າເດືອນນຶ່ງ ເຮົາກໍຈ່າຍເທື່ອນຶ່ງ. ສົມມຸດວ່າ ແຮງງານ
ກໍາມະກອນສົດໆ ນີ້ ຂ້ອຍຈະຈ້າງມື້ລະ 80,000 ເນາະ. ຄັນຊ່າງກາມື້ລະແສນ ເຖິງແສນຊາວ. ໝົດເດືອນແລ້ວພວກເຮົາຈຶ່ງຈ່າຍ. ພວກເຮົາຈະຕັດບັນທຶກ
ວັນທີ 25 ແຕ່ລະເດືອນ ແລ້ວຮອດວັນທີ 30 ພວກເຮົາກໍເບີກເລີຍ. ແລ້ວເຂົ້ານໍ້າ
ລະແມ່ນພວກເຮົາເປັນຜູ້ລ້ຽງ. ພວກເຮົາລ້ຽງ 3 ຄາບເລີຍ. ພວກກໍາມະກອນໜີ້ ກໍບໍ່ແມ່ນພວກໃກ້ຄຽງ, ຜູ້ໃດມາສະໝັກງານພວກເຮົາກໍຮັບເອົາ. ພວກເຮົາກໍ
ປະກາດໄປທົ່ວ ຜູ້ໃດມີຄວາມສາມາດຢາກມາເຮັດກໍາມະກອນ ກາມາໄດ້ຫັ້ນນາ. ພວກເຮົາບໍ່ຈໍາກັດ. ບາງຄົນມັນມາກໍບໍ່ກຸ້ມຮອດທິດ. ມາກໍສູ້ຄວາມຮ້ອນ ຄວາມ
ນັ້ນບໍ່ໄດ້ເຂົາເຈົ້າກໍບໍ່ເຮັດ, ຜູ້ມັນມັກສະບາຍຫັ້ນນາ. ບາງຄົນກໍສູ້ ເປັນປີ ສອງ
ປີນໍາຂ້ອຍກໍມີແລ້ວ. ອັນຢູ່ປະຈໍາຫັ້ນມນັຈະມີສ່ວນໜ້ອຍ. ສ່ວນຫລາຍມາຢູ່
ຮອດເດືອນສອງເດືອນແລ້ວກໍກັບໄປເຮັດ ເຮັດນາ ກາມີ. ບາງເທື່ອພວກນັກ
ຮຽນຍາມປິດໂຮງຮຽນແລ້ວເຂົາເຈົ້າກາມາເຮັດ. ແຕ່ລະຝົນສວ່ນຫລາຍພວກ
ເຮົາກໍພັກ, ມັນເຮັດບໍ່ໄດ້ເດ່.”

ກໍາມະກອນລາວ ເຮັດວຽກໃນຕອນກາງຄືນຢູ່ເຂດເມືອງຫີນເຫີບ
ກໍາມະກອນລາວ ເຮັດວຽກໃນຕອນກາງຄືນຢູ່ເຂດເມືອງຫີນເຫີບ

ແຕ່ວ່າບໍ່ແມ່ນໃຜກໍເຫັນວ່າໂຄງການນີ້ໄດ້ສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາຢ່າງຫລວງຫລາຍ
ບໍ່ສົມກັບວ່າລາວໄດ້ຢືມເງິນມາສ້າງຢ່າງຫລວງຫລາຍ. ໃນນັ້ນລວມກໍລວມມີສະມາ
ຊິກສະພາແຫ່ງຊາດທ່ານນຶ່ງ ຄືທ່ານ​ຄຳ​ສຸກ ບຸນ​ຍະ​ວົງ ສ​ະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​
ລາວຈາກ​ແຂວງຜົ້ງ​ສາ​ລີ ​ກັບເວົ້າ​ວ່າໂຄງ​ການລົດ​ໄຟໃນ​ລາວທີ່​ມີ​ລະຍະ​ທາງ 417
ກິ​ໂລ​ແມັດນີ້ ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ຈະ​ຕ້ອງ​ການ​ກຳ​ມະ​ກອນ​ຫລາຍກວ່າ 30 ພັນ​ຄົນກໍ​ຕາມ
ແຕ່ທ່ານບໍ່​ແນ່​ໃຈວ່າມັນ​ຈະ​ຊ່ວຍສ້າງວຽກ​ເຮັດ​ງານ​ທຳ​ໃຫ້​ແກ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ໄດ້ຫລາຍ
​ເທົ່າ​ໃດ ຊຶ່ງທ່ານຕັ້ງ​ຄຳ​ຖາມໃນ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສະ​ພາຄັ້ງ​ນຶ່ງເມື່ອມໍ່ໆ​ມານີ້​ວ່າ:
“​ມາ​ຮອດ​ປັດ​ຈຸ​ບັນມີ​ແຮງ​ງານ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ເຂົ້າ​ມາ​ແລ້ວ 19,000 ກວ່າຄົນ​ ແຕ່​ວ່າ
ແຮງ​ງານ​ລາວ​ມີ​ພຽງ​ແຕ່ 2,135 ຄົນ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ເປັນ​ແຮງ​ງານ​ທີ່​ບໍ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ໂຄງ
​ການ​ທາງ​ລົດ​ໄຟ ທັ່ງໆ​ທີ່​ວ່າ​ນັກ​ຮຽນຈົບ​ວິ​ສະ​ວະ​ກຳ​ຂົວ​ທາງ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມແລະ​ອື່ນໆ
ມັນ​ກະ​ກ່ຽວ​ພັນ​ກັບ​ໂຄງ​ການ​ນີ້ ແຕ່​ແຮງ​ງານ​ລາວ​ພຽງ​ແຕ່​ເປັນຂັບ​ລົດເອົາ​ສື່ໆ ແຕ່​
ແຮງ​ງານ ​ຫຼື​ວ່າ​ນັກຮຽນ​ຈົບ​ມາ ​ບໍ່​ໄດ້​ເຂົ້າ​ໄປ​ເຮັດ​ວຽກຢູ່​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ນີ້ ແຕ່​ພາຍ​ຫຼັງ
2021 ໂຄງ​ການ​ຈະ​ສຳ​ເລັດແລະ​ແຮງ​ງານ​ຈະ​ມາ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ທາງ​ລົດ​ໄຟ​ປະ​ມານ
3,000 ຄົນອັນ​ນີ້​ລັດຖະ​ບານ​ກຽມ​ແນວ​ໃດ​ແລ້ວ.”.”

​ຕໍ່ສ​ະພາບ​ການດັ່ງ​ກ່າວນີ້ ກໍ​ມີປະ​ຊາ​ຊົນ​ບາງ​ຄົນ​ເຫັນສະພາບການ​ເປັນເຊັ່ນດຽວກັນກັບ
ທີ່ທ່ານຄໍາສຸກເວົ້າ. ດັ່ງ​ຊາວ​ຂາຍຢູ່​ນະ​ຄອນ​ຫລວງວຽງ​ຈັນຄົນ​ນຶ່ງທີ່ບໍ່​ປະ​ສົງ​ອອກນາມ
ບອກວ່າ ທ່ານ​ຍອມ​ຮັບ​ວ່າມີ​ຄົນ​ລາວ​ຈຳ​ນວນ​ນຶ່ງທີ່​ເປັນ​ແຮງ​ງານ ​ມີ​ສື​ມື​ອີ່​ຫລີ ໄດ້​ຮັບ
ການ​ຈ້າງ​ງານຈາກ​ໂຄງ​ການ​ທາງ​ລົດ​ໄຟນີ້ ແຕ່​ໂດຍ​ລວມ​ແລ້ວ​ການ​ຈ້າງ​ງານນັ້ນ​ແມ່ນ
ມີ​ໜ້ອຍ ແລະ​ສະ​ພາບ​ການ​ອັນ​ນີ້ບໍ່​ແມ່ນ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ ແຕ່ຢູ່​ໃນໂຄງ​ການ​ສ້າງ​ທາງ​ລົດ​ໄຟ
​ເທົ່າ​ນັ້ນ ແຕ່​ມີ​ຢູ່​ໃນ​ເກືອບ​ທຸກ​ໂຄງ​ການໃຫຍ່​ທີ່​ຈີນ​ສຳ​ປະ​ທານຊຶ່ງ​ໃຫ້​ຂໍ້​ສັງ​ເກດ​ໂດຍອີງ
ໃສ່ມຸມມອງສ່ວນຕົວ​ດັ່ງ​ນີ້:
“ເອົາ​ຄົນ​ຈີນ​ມາ​ໜີ້ນະ, ນັ​ບ​ຕັ້ງ​ແຕ່ບໍ່​ແຮ່, ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ຂົບ​ຫີນ, ບໍ່ເວົ້າ​ແຕ່ລົດ​ໄຟ. ໂຄງ​
ການ​ອີ່​ຫຍັງ​ທີ່​ວ່າ​ຈີນ​ສຳ​ປະ​ທານ​ຫັ້ນ​ໜະ ລະ​ແມ່ນ​ເຮັດ​ຮົ້ວ​ຂຶ້ນ​ແລ້ວ ຄົນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​
ລະ​ແມ່ນ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃກ້​ບໍ່​ໄດ້​ໂລດ. ອ່າ ມັນ​ຊິ​ເປັນ​ຈັ່ງ​ຊັ້ນ ແປ​ວ່າ ໃນ​ສັນ​ຍາ​ສຳ​ປະ​ທານ
​ຫັ້ນກາ​ອ້າງວ່າ ກາ​ເວົ້າ​ດູ​ດີ​ຢູ່​ ວ່າ​ຈະ​ໃຫ້​ຄົນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ມີ​ລາຍ​ໄດ້, ມີ​ວຽກ​ເຮັດ​ງານ​ທຳ
​ຫັ້ນ​ນະເອີ. ແຕ່ບັດນີ້, ແຕ່ວ່າ ຜູ້ທີ່ຈະໄດ້ຜົນປະໂຫຍດກໍຄືຈີນກັບໄທໜີ້ ກໍຈະສົ່ງສິນ
ຄ້າຫາກັນ, ບໍ່ວ່າແຕ່ໄທຫລະ. ຈີນກັບໄທ, ຈີນກັບຫວຽດ ໂດຍມາຜ່ານລາວຈັ່ງຊີ້
ຫັ້ນນະ. ແຄ່ແບບວ່າລາວຫັ້ນເປັນ, ລາວນີ້ນະເປັນຜູ້ຢືມເງິນ 5 ພັນລ້ານກວ່າໂດລາ. ຈີນຫັ້ນເປັນລູກໜີ້ ລະເຮົາຫັ້ນນະເປັນຜູ້ຢືມເງິນເຂົາແທ້ໆ ເຮົາຍັງຕ້ອງເປັນເບ້ຍ
ລ່າງຂອງຈີນອີກ. ເສຍປຽບໃຫ້ຈີນອີກ.”

​ເມື່ອຖາມ​ເຖິງ​ຜົນ​ປະໂຫຍດທີ່ປະຊາຊົນລາວຈະ​ໄດ້ມາ​ຈາກ​ການທີ່​ປະເທດໄດ້​ເຊື່ອມ​ຕໍ່
ໃສ່​ຕະ​ຫລາດ​ໃຫຍ່ໂດຍ​ທາງ​ລົດ​ໄຟໃນອະນາຄົນນັ້ນຜູ້​ກ່ຽວ​ໃຫ້ຄໍາເຫັນແບບສ່ວນຕົວ
ດັ່ງ​ນີ້:
“ແຕ່ກີ້ຫັ້ນ ສິນຄ້າຫັ້ນມັນໃສ່ລົດບັນທຸກມາເນາະ ມັນກາຊິຍາກແດ່ ເລື້ອມັນນິ. ແຕ່ເວລາສິນຄ້າຈາກຈີນ, ຈາກຫວຽດ, ຈາກໄທ ເມື່ອມັນມີລົດໄຟແລ້ວໜີ້ນະ ຄົນລາວແຮ່ງຊິຊື້ເຄື່ອງເຂົ້າມາປະເທດຫລາຍ ແລ້ວເງິນສະກຸນຕ່າງປະເທດຍິ່ງ
ຊິອອກຕ່າງປະເທດຫລາຍ. ເພາະຄົນລາວໜີ້ມັກໃນການຊື້ເດ້ເນາະ. ຊື້ບໍ່ແມ່ນ
ລວຍໄດ໋. ຊື້ຍ້ອນຂີ້ຄ້ານຜະລິດຊື່ໆ ຫັ້ນນະ. ໃນຂະນະການສົ່ງອອກໜີ້ ໝູ່ຫັ້ນນະ
ຕັ້ງກໍາແພງ, ເງື່ອນໄຂໄວ້ຫລາຍໆ ສໍາລັບສິນຄ້າເຮົາ. ແຕ່ວ່າເຮົາຫັ້ນນະ ກາມີ
ແຕ່ມັກຊື້, ຊື້ໆ, ຊື້ ແລ້ວເງິນແຮ່ງຊິອອກຕ່າງປະເທດຫລາຍ ເພາະມັນສະດວກ
ເດ້ເນາະ.”

ແຕ່​ທ່ານຜູ້ນີ້​ກໍ​ເຫັນ​ວ່າ​ບັນຫາໃຫຍ່ສິ່ງ​ທີ່​ໜ້າ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ກວ່ານັ້ນກໍ​ຄື​ບັນ​ຫາ​ໜີ້​ສິນ​ອັນ
ຫລວງ​ຫລາຍ​ທີ່ຈະຕົກມາເປັນພາລະຂອງຄົນລຸນຫລັງ ແລະເມື່ອສະ​ຫລຸ​ບ​ແລ້ວ
ທ່ານ​ທີ່​ເປັນ​ຊາວ​ຄ້າ​ຂາຍ​ຄົນ​ນີ້ບອກວ່າ
ບໍ່ຢາກໃຫ້ມີເລີຍທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງ, ຢາກໃຫ້ແປງທາງໜີ້ນະ. ຂະຫຍາຍ
ທາງໄປທາງເໜືອໜີ້ໃຫ້ມັນກວ້າງອອກ. ​ແລະກາທາງພາກໃຕ້ໜີເຮັດໃຫ້ເປັນ 4
ເລນ. ບໍ່ແມ່ນສອງເລນປິ່ນໜ້າໃສ່ກັນແນວນີ້ແລ້ວ ລະລົດອຸບບັດເຫດຕະຫລອດ.
ຢາກໃຫ້ເປັນ 4 ເລນແລ້ວກາຜູ້ໄປກະໄປ ຄືຢູ່ທາງໄປອຸດອນຫັ້ນ 4 ເລນ. ທາງຝັ່ງ
ໄປກາໄປ, ຝັ່ງມາກາມາ. ບໍ່ຕ້ອງທາງ 2 ເລນນີ້ຫລະລົດສວນທາງກັນລະ ອັນຕະ
ລາຍຫລາຍ. ເທົ່ານີ້ກາພໍແລ້ວ. ບໍ່ຕ້ອງຈຳເປັນນະ ລົດໄຟຄວາມໄວສູງ. ຂະໜາດ
ລົດໄຟລາງຄູ່ແບບທຳມະດາຄືໄທມີ ສີ່ຫ້າສິບປີກ່ອນໜີ້ ເຮົາກາຍັງບໍ່ເຮັດ ເຮົາຊິ
ກ້າວໄປຫາຄວາມໄວສູງແລ້ວ. ຈັກຊິດູແລຈັ່ງໃດນໍ້ ຈັກໜ້ອຍຈີນກາຊິອ້າງວ່າລາວ
ບໍ່ມີວິຊາການແລ້ວກາເອົາວິຊາການມາຄຸມໝົດຫັ້ນນະ. ແລ້ວສຸດທ້າຍກໍແມ່ນຈີນ
ໄດ້ຜົນປະໂຫຍດແລ້ວເຮົາກາມານັ່ງໃຊ້ໜີ້.”

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