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ການ​ສ້າງ​ທາງ​ລົດ​ໄຟ​ ລາວ-ຈີນ ຢູ່​ຫຼວງ​ນ້ຳ​ທາ ຊັກ​ຊ້າ ​ຍ້ອນປະ​ຊາ​ຊົນ ຍັງ​ບໍ່​ທັນມອບ​ດິນ​ໃຫ້

ການ​ກໍ່​ສ້າງທາງ​ລົດໄຟລາວ - ຈີນ

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

​ການ​ກໍ່​ສ້າງທາງ​ລົດໄຟລາວ - ຈີນ ໃນ​ແຂວງ​ຫຼວງ​ນ້ຳ​ທາ ກຳ​ລັງ​ປະ​ເຊີນກັບ​ບັນ​ຫາ​ຊັກ​ຊ້າ
ໃນ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ ໂດຍ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ບໍ່​ຍອມ​ສົ່ງ​ມອບ​ທີ່​ດິນ ເພາະ​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ໄດ້​ຮັບ​ຄ່າ​
ຊົດ​ເຊີຍ ຢ່າງ​ຄົບ​ຖ້ວນ ຊົງຣິດ​ໂພນ​ເງິນ ມີ​ລາຍ​ງານ​ຈາກ​ບາງກອກ.

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ລາຍ​ການ​ເມືອງ​ລາວ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ: ​​​​​ການ​ສ້າງ​ທາງ​ລົດ​ໄຟ​ໃນ​ລາວ ຊັກ​ຊ້າ​ລົງ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ທ່ານຈັນ​ທະ​ຈອນ ແກ້ວລະ​ຄອ​ນ ຫົວ​ໜ້າ​ຄະ​ນະ​ປະ​ສານ​ງານ​ໂຄງ​ການກໍ່​ສ້າງ​ທາງ​
ລົດ​ໄຟ ລາວ-ຈີນ ປະ​ຈຳ​ແ​ຂວງ​ຫຼວງ​ນ້ຳ​ທາ ຖະ​ແຫຼງວ່າ ການ​ກໍ່​ສ້າງ​ທາງ​ລົດ​ໄຟ​ແຂວງ​
ຫຼວງ​ນ້ຳ​ທາໄດ້​ສຳ​ເລັດການ​ເຈາະອຸ​ໂມງ​ແລ້ວ1 ແຫ່ງ ສ່ວນ​ການ​ເຈາະ​ອຸ​ໂມງ ອີກ 2 ແຫ່ງ
ຄືບ​ໜ້າ​ແລ້ວ 85 ເປີ​ເຊັນ ຫາກແຕ່​ການ​ກໍ່​ສ້າງ ໃນ​ປັດ​ຈະ​ບັນ​ນີ້ ຍັງ​ປະ​ເຊີນ​ກັບ​ບັນ​ຫາ​
ຊັກ​ຊ້າ ໃນ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ ໃນ​ພາກ​ຕົວ​ຈິງ ທີ່​ເກີດ​ຈາກ​ການ​ທີ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ບໍ່​ຍອມ
ສົ່ງ​ມອບ​ທີ່​ດິນ​ທີ່​ຖືກ​ເວນ​ຄືນ ​ໃຫ້​ກັບ​ໂຄງ​ການ​ເນື່ອງ​ຈາກວ່າ ຍັງ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ຄ່າ​ຊົດ​ເຊີຍ
ທີ່​ດິນ ແລະ​ສິ່ງ​ປຸກ​ສ້າງ​ຈາກ​ຜູ້​ລົງ​ທຶນ​ຢ່າງ​ຄົບ​ຖ້ວນ ຊຶ່ງ​ມີ​ຢູ່ 200 ກວ່າ​ຄອບ​ຄົວ ໃນ​ເຂດ
4 ບ້ານ​ທີ່​ຍັງ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ຄ່າຊົດ​ເຊີຍ ຈົນ​ເຖິງ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້ ດັ່ງ​ທີ່​ທ່ານ​ຈັນ​ທະ​ຈອນ ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ
“​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ ກະ​ຄື​ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຊົດ​ເຊີຍ​ຫຼ້າ​ຊ້າ ແລ້ວ​ກະ​ປະ​ຊາ​ຊົນເຂົາ​ເຈົ້າ
ກໍ​ບໍ່​ຍອມມອບ​ດິນ​ໃຫ້ ຖ້າ​ວ່າ​ເຮົາ​ບໍ່​ທັນ​ໄດ້​ຊົດ​ເຊີຍ ເປັນ​ຕົ້ນ​ແມ່ນ​ເຮືອນ ເປັນ​ຫຍັງ​
ຕ່າງໆ ເພາະ​ເຂົາເຈົ້າ​ບໍ່​ທັນ​ມີ​ເງິນ​ໄປ​ປຸກ​ເຮືອນ​ຫຼັງ​ໃໝ່. ພວກ​ເຮົາ ກໍ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ໄປ
​ມອບ​ດິນ​ໃຫ້​ໂຄງ​ການໄດ້​ດຳ​ເນີນການ​ກໍ່​ສ້າງຊ່ວງ​ທີ່​ຜ່ານ​ຫຼວງ​ນ້ຳ​ທາ​ນີ້ ກະ​ຜົນ​
ກະ​ທົບ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ມີ 4 ບ້ານ ກະ​ຄື ບ້ານ​ບໍ່​ເຕັນບ້ານ​ບໍ່​ປຽດ ບ້ານ​ຕີນ​ຕົກ ແລະ​ບ້ານ​
ນາ​ເຕີຍ ທັງ​ໝົດ​ລະ​ມີ 200 ປາຍ​ຄອບ​ຄົວ ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະ​ທົບ ຮວມ​ທັງ​ດິນ​ນາ
ດິນ​ສວນ ດິນ​ປຸກ​ສ້າງ​ອີ​ຫຍັງ​ຕ່າງໆຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ.”

ກ່ອນໜ້າ​ນີ້ ທ່ານ​ຄຳ​ສຸກ ບຸນ​ຍະ​ວົງ ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ລາວ ຈາກ​ແຂວງ​ຜົ້ງ​ສາ​ລີ
ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ​ໂຄງ​ການ​ກໍ່​ສ້າງ​ທາງ​ລົດ​ໄຟ​ລາວ-ຈີນ ທີ່​ກຳ​ລັງດຳ​ເນີນ​ການ​ກໍ່ສ້າງ ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ
ຈະ​ຕ້ອງ​ນຳ​ໃຊ້​ແຮງ​ງານ​ຫຼາຍກວ່າ 30,000 ຄົນ ໂດຍ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ງານ ໃນ​ເວ​ລາ​ນີ້
ກໍ​ໄດ້ມີ​ການ​ວ່າ​ຈ້າງ​ແຮງ​ງານ​ຈາກ​ຈີນ ເຂົ້າ​ມາ​ໃນ​ລາວ​ແລ້ວ ເກືອບ 20,000 ຄົນ
ໂດຍ​ໃນ​ຈຳ​ນວນ​ນີ້ບໍ່​ຮວມ​ແຮງ​ງານ​ລາວ 2,000 ກວ່າຄົນ ທີ່​ຖືກວ່າຈ້າງ ໃນ​ພາກ​ສ່ວນ​ອື່ນ
ທີ່​ບໍ່​ມີສ່ວນ​ກ່ຽວ​ຂ້ອງໂດຍ​ຕົງ ໃນ​ການ​ສ້າງ​ທາງ​ລົດ​ໄຟ ແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ ຈຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ສົງ​ໄສວ່າ
ດ້ວຍ​ສາ​ເຫດ​ໃດ ຈຶ່ງ​ບໍ່​ມີ​ການ​ຈ້າງ​ແຮງ​ງານ​ລາວ ເຂົ້າ​ໄປ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ໃນ​ໂຄງ​ການ​ກໍ່​ສ້າງ
ທາງ​ລົດ​ໄຟ​ລາວ-ຈີນ ດັ່ງ​ທີີ່​ທ່ານ​ຄຳ​ສຸກຢືນ​ຢັນ​ຕໍ່​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສະ​ໄໝສາ​ມັນ​ຄັ້ງ​ທີ 6
ຂອງ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ລາວເມື່ອທ້າຍ​ເດືອນທັນ​ວາ 2018 ທີ່​ຜ່ານ​ມາວ່າ

​“ໂຄງ​ການ​ກໍ່​ສ້າງທາງ​ລົດ​ໄຟ​ ແຮງ​ງານ​ຕ້ອງ​ການ​ປະ​ມານ 30,000 ກວ່າ​ຄົນ
ມາ​ຮອດປັດ​ຈຸ​ບັນ ມີ​ແຮງ​ງານ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດເຂົ້າ​ມາ​ແລ້ວ 19,000 ກວ່າ​ຄົນ ແຕ່​ວ່າ
​ແຮງ​ງານລາວ​ ມີ​ພຽງ​ແຕ່ 2,135 ຄົນ ເທົ່າ​ນັ້ນ ເປັນ​ແຮງ​ງານທີ່​ບໍ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​
ໂຄງ​ການ​ທາງ​ລົດ​ໄຟທັງໆ​ທີ່​ວ່າ​ນັກ​ຮຽນ​ຈົບ​ວິ​ສະ​ວະ​ກຳ​ຂົວ​ທາງ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ
​ແລະ​ອື່ນໆ ມັນ​ຈະ​ກ່ຽວ​ພັນ​ກັບ​ໂຄງ​ການ​ນີ້ ແຕ່​ແຮງ​ງານ​ລາວ ພຽງ​ແຕ່​ເປັນ ຂັບ​ລົດ
ເວົ້າ​ຊື່ໆ ແຕ່​ແຮງ​ງານ​ຫຼື​ວ່າ ນັກ​ຮຽນທີ່​ຮຽນ​ຈົບ​ມາ​ບໍ່​ໄດ້​ເຂົ້າ​ໄປ​ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່​ໃນ​ຂົງ​
ເຂດນີ້ ແລະ​ພາຍ​ຫຼັງ 2021 ໂຄງ​ການ​ຈະ​ສຳ​ເລັດ ແລະ​ແຮງ​ງານ​ຈະ​ມາ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​
ທາງ​ລົດ​ໄຟ​ປະ​ມານ 3,000 ຄົນ ອັນ​ນີ້ ລັດ​ຖະ​ບານ​ກຽມ​ແນວ​ໃດ​ແລ້ວ.”

ທາງ​ດ້ານທ່ານ​ບຸນ​ທອງ ຈິດ​ມະ​ນີ ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ ໄດ້​ຖະ​ແຫຼງ​ໃນ​ໂອ​ກາດ
​ທີ່​ໄດ້​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ກວດ​ກາ​ໂຄງ​ການ​ກໍ່​ສ້າງ ທາງ​ລົດ​ໄຟ​ລາວ-ຈີນຮ່ວມ​ກັບ​ທ່ານ​ຈ້າວ
ເລີ​ຈີ ປະ​ທານ​ຄະ​ນະ​ກວດ​ກາ​ລະ​ບຽບ​ວິ​ໄນ ສູນ​ກາງ​ພັກຄອມ​ມຸຍ​ນິດ​ຈີນ ທີ່​ແຂວງ
​ຫຼວງ​ພະ​ບາງ ໃນ​ເດືອນ​ກັນ​ຍາ 2018 ຜ່ານ​ມາ​ວ່າ ການ​ກໍ່​ສ້າງ​ທາງ​ລົດ​ໄຟ ໄດ້​ຄືບ​ໜ້າ
​ແລ້ວ 40 ເປີ​ເຊັນ ຂອງ​ແຜນ​ການແລະ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ ຍັງ​ໄດ້​ດຳ​ເນີນໄ​ປ ຢ່າງ
​ຮຽບ​ຮ້ອຍ​ໃນ​ທຸກ​ໆ​ດ້ານອີກ​ດ້ວຍ.

ທັງ​ນີ້ ຄະ​ນະຄຸ້ມ​ຄອງ​ໂຄງ​ການ​ກໍ່​ສ້າງ ທາງ​ລົດ​ໄຟ​ລາວ-ຈີນ ໄດ້​ສົ່ງ​ມອບທີ່​ດິນ​ໃຫ້​ກັບ​
ບໍ​ລິ​ສັດ ຜູ້​ຮັບ​ເໝົາ​ຈາກ​ຈີນ ໄດ້ແລ້ວ 84 ເປີ​ເຊັນ ຂອງ​ພື້ນ​ທີ່​ທັງ​ໝົດ ຈຶ່ງ​ຍັງ​ເຫຼືອ 16
ເປີ​ເຊັນ ທີ່​ຈະ​ຕ້ອງ​ເຈ​ລະ​ຈາ ເພື່ອ​ສົ່ງ​ມອບ​ທີ່​ດິນ​ຢ່າງ​ຄົບ​ຖ້ວນ​ຕໍ່​ໄປ ໂດຍ​ການ​ກໍ່​ສ້າງ
​ທາງ​ລົດ​ໄຟ​ລາວ-ຈີນ ກະ​ທົບ​ຕໍ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ 4,411 ຄອບ​ຄົວ ໃນ 13 ເມືອງ ທີ່ແ​ຂວງ
​ຫຼວງ​ນ້ຳ​ທາອຸ​ດົມ​ໄຊ ຫຼວງ​ພະ​ບາງ ວຽງ​ຈັນ ແລະ​ນະ​ຄອນ​ວຽງ​ຈັນ ມີ​ທີ່​ດິນ​ຖືກ​ກະ​ທົບ
3,832 ເຮັກ​ຕາ ສິ່ງ​ປຸກ​ສ້າງ 3,346 ຫຼັງ ຕົ້ນ​ໄມ້​ຕ່າງໆ ແລະ​ໄມ້​ກິນ​ໝາກ ກວ່າ 9
ແສນ​ຕົ້ນ ໂດຍ​ຄ່າ​ຊົດ​ເຊີຍທີ່​ດິນ ມີ​ຕັ້ງແຕ່ 11,000 – 137,000 ກີບ ຕໍ່​ຕາແມັດ
ຊຶ່ງ​ກຸ່ມ​ແລກ​ປ່ຽນ ຂໍ້​ມູນ​ດ້ານ​ທີ່​ດິນລະ​ບຸ​ວ່າເປັນ​ການ​ຊົດ​ເຊີຍ​ທີ່​ຕ່ຳ​ກວ່າ​ຄວາມ​ເປັນ​ຈິງ.

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