ທາງການລາວ ຈັບກຸມພະນັກງານລັດທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນການລັກລອບຕັດ ແລະ ຄ້າໄມ້ເຖື່ອນໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນໃນທົ່ວປະເທດທີ່ເຮັດໃຫ້ລັດເສຍຫາຍຫຼາຍກວ່າ 300 ຕື້ກີບກັບ 287 ລ້ານບາດ ແລະ ກວ່າ 5 ລ້ານໂດລາ.
ທ່ານ ສີໄນ ມ່ຽງລາວັນ ຮອງປະທານຄະນະກວດກາພັກ-ລັດຖະແຫຼງວ່າໃນປີ 2019 ທີ່ຜ່ານມາ ຄະນະກວດກາພັກ-ລັດໄດ້ກວດພົບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງພະນັກງານລັດ ທີ່ລະເມີດຄຳສັ່ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີເລກທີ 15/ນຍ ວ່າດ້ວຍການຫ້າມສົ່ງອອກໄມ້ທ່ອນໄປຕ່າງປະເທດຢ່າງເດັດຂາດຈຳນວນ 18 ເປົ້າໝາຍ ຊຶ່ງມີຜູ້ກະທຳຜິດເຖິງ 464 ຄົນ, ເຮັດໃຫ້ລັດເສຍຫາຍໄປຫຼາຍກວ່າ 300 ຕື້ກີບກັບ 287 ລ້ານບາດ ແລະ ກວ່າ 5 ລ້ານໂດລາ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະໄດ້ລົງໂທດຕໍ່ຜູ້ກະທຳຜິດແລ້ວ 437 ຄົນໃນ 352 ກໍລະນີກໍຕາມແຕ່ກໍສາມາດຍຶດຄືນລາຍຮັບຂອງລັດໄດ້ພຽງສ່ວນນ້ອຍເທົ່ານັ້ນ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ສີໄນ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ
"ຜ່ານການກວດກາພົບເຫັນການລະເມີດ 352 ກໍລະນີ ຜູ້ມີສ່ວນພົວພັນ 437 ຄົນໃນນີ້ມີພະນັກງານລັດ 14 ຄົນ ຍຶດໄມ້ 4,044.3 ແມັດກ້ອນ ແລະ 182 ໂຕນ, ປັບໄໝ 2.63 ຕື້ກີບ ພົບເຫັນການຄ້າງຈ່າຍຄ່າພັນທະ ແລະ ຄ່າຊື້ໄມ້ນຳລັດ 84,347.99 ແມັດກ້ອນ ມູນຄ່າ 56.08 ຕື້ກີບ ແລະ 4.83 ລ້ານໂດລາ."
ສ່ວນທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຖະແຫຼງຍອມຮັບວ່າການລັກລອບຕັດໄມ້ ແລະ ຄ້າໄມ້ເຖື່ອນຍັງຄົງເກີດຂຶ້ນໃນທົ່ວປະເທດ ລາວ ເຖິງແມ່ນວ່າລັດຖະບານ ລາວ ຈະໄດ້ດຳເນີນມາດຕະການປາບປາມ ແລະ ກວດສອບຕາມຄຳສັ່ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີເລກທີ 15/ນຍ ນັບແຕ່ເດືອນພຶດສະພາ 2016 ເປັນຕົ້ນມາກໍຕາມ ແຕ່ກໍຍັງມີການບຸກລຸກ ແລະ ລັກລອບຕັດໄມ້ຢູ່ໃນເຂດຫວງຫ້າມເກີດຂຶ້ນຢູ່ເລື້ອຍມາ ຊຶ່ງຈະເຫັນໄດ້ຈາກການທີ່ໜ່ວຍສະເພາະກິດຂອງລັດຖະບານ ລາວ ສາມາດຍຶດໄມ້ເຖື່ອນ ແລະ ກວດພົບການບຸກລຸກເຂດປ່າຫວງຫ້າມໃນເນື້ອທີ່ກວ່າ 6,421 ເຮັກຕາ ທັງຍັງຍຶດໄມ້ໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 98,023 ແມັດກ້ອນ ແລະ 531.44 ໂຕນອີກດ້ວຍ.
ທາງດ້ານເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງໃນກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າຢືນຢັນວ່າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າທາງການຄ້າຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບ ຍັງບໍ່ມີທ່າທີວ່າຈະຕົກລົງອະນຸຍາດໃຫ້ມີການນຳເຂົ້າສິນຄຄ້າປະເທດໄມ້ສຳເລັດຮູບຈາກ ລາວ ແຕ່ຢ່າງໃດ ເຖິງແມ່ນວ່າຄະນະຜູ້ແທນການຄ້າຂອງ ລາວ ກັບສະຫະພາບຢູໂຣບໄດ້ເຈລະຈາກັນມາແລ້ວ 3 ຄັ້ງໃນຊ່ວງປີ 2017-2019 ແຕ່ກໍຍັງຈະສືບຕໍ່ການເຈລະຈາຈົນກວ່າສະຫະພາບຢູໂຣບຈະໝັ້ນໃຈວ່າ ລັດຖະບານ ລາວ ສາມາດຢຸດຢັ້ງການລັກລອບຕັດໄມ້ເຖື່ອນໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງແລ້ວ ຈຶ່ງຈະມີການພິຈາລະນາເຖິງການເປີດຕະຫຼາດສະຫະພາບຢູໂຣບ ເພື່ອຮັບການນຳເຂົ້າຜະລິດຕະພັນໄມ້ສຳເລັດຮູບຈາກ ລາວ ຕໍ່ໄປ.
ທັງນີ້ ສະຫະພາບ ຢູໂຣບ ກໍໄດ້ກຳນົດເງື່ອນໄຂເພື່ອປະກອບການພິຈາລະນາດັ່ງກ່າວໃນ 6 ດ້ານດ້ວຍກັນ ຊຶ່ງໃນນີ້ທາງການ ລາວ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ແລ້ວ 3 ດ້ານກໍຄືການກຳນົດໃຫ້ນຳເອົາໄມ້ຈາກປ່າຜະລິດເທົ່ານັ້ນມາແປຮູບເປັນສິນຄ້າສຳເລັດຮູບ ການກຳນົດພັນທະລະຫວ່າງ ແຮງງານກັບການຜະລິດ ແລະ ການຂຶ້ນທະບຽນຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຄ້າໄມ້ ສ່ວນ 3 ເງື່ອນໄຂທີ່ຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າທາງການຄ້າຂອງສະຫະພາບ ຢູໂຣບ ຍັງບໍ່ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ທາງການ ລາວ ຈະສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຈິງ ກໍຄືການພັດທະນານິຕິກຳ ກ່ຽວກັບ ປ່າໄມ້ ການພັດທະນາລະບົບຄ້ຳປະກັນໄມ້ທີ່ຖືກກົດໝາຍໃຫ້ເປັນເອກະສານທີ່ສົມບູນ ແລະ ການທີ່ຈະຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ ໄມ້ທີ່ນຳເອົາມາແປຮູບນັ້ນເປັນໄມ້ທີ່ຖືກກົດໝາຍຢ່າແທ້ຈິງ.
ລັດຖະບານ ລາວ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳສັ່ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີເລກທີ 15/ນຍ ວ່າດ້ວຍ ການ ຫ້າມສົ່ງໄມ້ທ່ອນໄປຕ່າງປະເທດຢ່າງເດັດຂາດ ນັບຈາກເດືອນພຶດສະພາ 2016ເປັນຕົ້ນມາ ແລະ ໄດ້ສັ່ງປິດໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ທີ່ລະເມີດຄຳສັ່ງ 1,545 ແຫ່ງ ຈັບກຸມຜູ້ ກະທຳຄວາມຜິດ 700 ຄົນ ປິດໂຮງເລື່ອຍ 1,206 ແຫ່ງທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນການລັກລອບຕັດໄມ້ ແລະ ຄ້າໄມ້ໂດຍຜິດກົດໝາຍໃນປີ 2017 ສ່ວນໃນປີ 2018 ກໍສັ່ງປິດໂຮງງານໄມ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ 952 ແຫ່ງຈາກທີ່ມີຢູ່ທັງໝົດ 2,102 ແຫ່ງທົ່ວປະເທດແລະ ຍຶດໄມ້ທີ່ຜິດກົດໝາຍທີ່ໄດ້ນຳອອກປະມູນຂາຍໄດ້ເງິນເຂົ້າງົບປະມານລັດຖະບານເກີນກວ່າ 51 ຕື້ກີບກັບ 2 ລ້ານໂດລາ.
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