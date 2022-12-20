ທາງການລາວທຳການສຳຫລວດ ແລະຂຶ້ນທະບຽນແຮງງານລາວ ແລະຊາວຕ່າງປະເທດ ທີ່ເຮັດ ວຽກຢູ່ໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫລ່ຽມຄຳ ເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງໄດ້ທັງໝົດ 46,476 ຄົນ, ໃນນັ້ນ ເປັນຊາວຈີນຫຼາຍກວ່າ 62 ເປີເຊັນ, ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານເລື້ອງນີ້ມາຈາກບາງກອກ.
ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ກັບກຳລັງປ້ອງກັນຊາດ ແລະປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບໃນແຂວງບໍ່ແກ້ວ ໄດ້ຮ່ວມກັນດຳເນີນການສຳຫຼວດ ແລະຂຶ້ນທະບຽນແຮງງານລາວ ແລະຕ່າງປະເທດທີ່ທຳງານ ຫລືວ່າ ດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫລ່ຽມຄຳໄດ້ທັງໝົດ 46,476 ຄົນ ໃນນີ້ເປັນແຮງງານລາວ 17,630 ຄົນ ແລະ ຊາວຈີນ 28,846 ຄົນ ຄິດເປັນເກີນກວ່າ 62 ເປີເຊັນ ຂອງ ຈໍານວນແຮງງານທັງໝົດ ທີ່ທຳງານຢູ່ໃນເຂດເສດ ຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄຳໃນປັດຈຸບັນ. ທັງນີ້ ເປົ້າໝາຍສຳຄັນຂອງ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄັ້ງນີ້ ກໍຄືການຮັກສາຄວາມສະຫງົບຮຽບຮ້ອຍ ແລະປ້ອງກັນການອາດຊະຍາກຳທຸກຮູບແບບທີ່ຈະສົ່ງຜົນກະທົບ ຕໍ່ບັນຍາກາດການລົງທຶນໃນເຂດດັ່ງກ່າວ ດັ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ລາວໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ:
“ຄະນະຄຸ້ມຄອງເຂດນີ້ ກະມີໜ່ວຍງານປະສານງານຂອງກອງບັນຊາການທະຫານແຂວງ ເຊິ່ງໄດ້ເຮັດໜ້າທີ່ລາດຕະເວນ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ ປກສ ກໍໄດ້ເຮັດໜ້າທີ່ຕິດຕາມການເຂົ້າ-ອອກ ແລະ ເລື້ອງການຄຸ້ມຄອງແຮງງານ ແລ້ວກໍມີທາງຝ່າຍສະພາບໍລິຫານ ກັບ ທາງຂະແໜງແຮງງານຂອງຄະນະຄຸ້ມຄອງເຂດ ເປັນຜູ້ເຮັດໜ້າທີ່ກວດກາ ຕິດຕາມຈຳນວນແຮງງານ-ກຳມະກອນທີ່ສັງກັດຢູ່ໃນແຕ່ລະບໍລິສັດ ໂດຍການອອກບັດແຮງງານຕ່າງປະເທດ, ແຮງງານພາຍໃນເພື່ອໃຫ້ຫັນເຂົ້າສູ່ລະບົບ.”
ບັນຫາອາດຊະຍາກຳທັງບັນຫາຢາເສບຕິດ, ການຄ້າເຖື່ອນ, ໜີພາສີ, ການຄ້າປະເວນີ ແລະການເຂົ້າເມືອງຜິດກົດໝາຍໃນເຂດພາກເໜືອຂອງລາວໄດ້ເພີ້ມຂຶນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ທີ່ເຂດ 39 ບ້ານ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ຕໍ່ເນື່ອງກັບເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫລ່ຽມຄຳ ທີ່ເມືອງຕົ້ນເຜີ້ງແຂວງບໍ່ແກ້ວນັ້ນ ໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນຫລາຍທີ່ສຸດ ໂດຍໃນຊ່ວງຂອງການສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວລາວ-ຈີນນັ້ນ ທາງການລາວໄດ້ຈັບອາດຊະຍາກອນຊາວຈີນ ທີ່ກະທຳຄວາມຜິດໃນລາວ ແລະໄດ້ສົ່ງໂຕໄປໃຫ້ກັບທາງການຈີນຫລາຍກວ່າ 1,500 ຄົນ ທີ່ສໍ້ໂກງຊາວຈີນດ້ວຍກັນຜ່ານລະບົບ Internet ຈຳນວນ 2,500 ກວ່າກໍລະນີ ຄິດເປັນມູນຄ່າການສໍ້ໂກງເກີນກວ່າ 2,000 ລ້ານຢວນ ແລະຫລ້າສຸດ ທາງການ ປກສ ແຂວງບໍ່ແກ້ວກໍໄດ້ສົ່ງຕົວຜູ້ຕ້ອງຫາຊາວຈີນໃຫ້ທາງການຈີນອີກ 127 ຄົນ ດັ່ງທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ລາວໄດ້ຢືນຢັນວ່າ:
“ໄລຍະມໍ່ໆນີ້, ປກສ ແຂວງບໍ່ແກ້ວກໍໄດ້ສົ່ງຊາວຈີນໃຫ້ດ່ານບໍ່ເຕັນພວກເຮົາ 127 ຄົນ ແລະຈຳນວນນີ້ມັນຈະລັກມາທາງນ້ອຍ- ທາງປ່າ ໃນນັ້ນ ກະຊິມີນາຍໜ້າເບື້ອງລາວ- ເບື້ອງຈີນ ໃນການມາຮັບ-ສົ່ງລັກລອບເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູ່ບັນດາຈຸດຕ່າງໆ ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງເຂົາເຈົ້າໄປນັ້ນ ແມ່ນຖືວ່າໄປກາຊີໂນ (Casino), ແຂວງບໍ່ແກ້ວ, ເມື່ອໄປຮອດກາຊີໂນແລ້ວຖືກເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດກາພົບເຫັນ ລະກໍຖືວ່າໄດ້ຈັດສົ່ງໃຫ້ພວກເຮົາຕາມລະບຽບ ແລະພວກເຮົາກໍໄດ້ສົ່ງຜູ້ກ່ຽວນີ້ໃຫ້ດ່ານບໍ່ຫານຕາມກົນໄກຂອງເພິ່ນຫັ້ນ.”
ລັດຖະບານລາວອະນຸຍາດໃຫ້ຈັດຕັ້ງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະເຂດເສດຖະກິດສະເພາະໃນ 7 ແຂວງ ຈຳນວນ 19 ສັນຍາ ໃນຊ່ວງ 5 ປີຜ່ານມາ ໂດຍມີທຶນຈົດທະບຽນລວມກັນເຖິງ 12,000 ລ້ານໂດລາ ແຕ່ຖ້າຫາກລວມກັນກັບການລົງທຶນຂອງ 743 ບໍລິສັດທີ່ລົງທຶນໃນ 12 ເຂດເສດຖະກິດໃນລາວ ໃນໄລຍະກ່ອນໜ້ານີ້ແລ້ວ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ມີການລົງທຶນຄິດເປັນມູນຄ່າລວມທັງໝົດຫຼາຍກວ່າ 36,000 ລ້ານໂດລາ ໃນນີ້ໄດ້ມີການນຳເງິນລົງທຶນຕົວຈິງເຂົ້າມາໃນລາວແລ້ວ 3,600 ກວ່າລ້ານໂດລາ ຫຼືເທົ່າກັບ 10 ເປີເຊັນ ເທົ່ານັ້ນ ຂອງມູນຄ່າການລົງທຶນທັງໝົດ ໂດຍມີສາເຫດມາຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນປີ 2020 ເປັນຕົ້ນມາ ທັງຍັງຖືກຜົນກະທົບຈາກສົງຄາມ ລະຫວ່າງຣັດເຊຍກັບຢູເຄຣນອີກດ້ວຍ. ສ່ວນການພັດທະນານິຕິກຳຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເຂດເສດຖະກິດພິເສດໃນລາວກໍຍັງບ່ໍໄດ້ມາດ ຕະຖານສາກົນອີກດ້ວຍ.
ສ່ວນຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະເຂດເສດຖະກິດສະເພາະແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ລາຍງານວ່າ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະເຂດເສດຖະກິດສະເພາະທັງ 12 ແຫ່ງໃນລາວ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ມີບໍລິສັດເອກະຊົນເຂົ້າມາລົງທຶນ 806 ລາຍ. ໃນນັ້ນມີບໍລິສັດຕ່າງປະເທດ 688 ລາຍ, ແລະ ບໍລິສັດຮ່ວມທຶນລະຫວ່າງເອກະຊົນລາວກັບຕ່າງປະເທດ 118 ລາຍ, ມີມູນຄ່າລົງທຶນລວມຫຼາຍກວ່າ 4.5 ຕື້ໂດລາ ແລະຜະລິດສິນຄ້າສົ່ງອອກໄປຕ່າງປະເທດ ໃນມູນຄ່າລວມ 394.4 ລ້ານໂດລາ ໂດຍມອບພັນທະໃຫ້ລັດຖະບານລາວໃນມູນຄ່າລວມທັງໝົດ 122 ຕື້ກີບ ໃນປີກາຍນີ້. ໂດຍທີ່ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ 9 ໃນ 12 ເຂດ ເປັນການລົງທຶນຂອງຈີນ ເຊິ່ງທາງການລາວຄາດຫວັງວ່າ ຈະມີສ່ວນ ໃນການພັດທະນາເພື່ອຍົກລະດັບຄຸນນະພາບມືແຮງງານລາວໃຫ້ສູງຂຶ້ນ.