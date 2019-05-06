ທາງການລາວຄາດວ່າ ຈະສາມາດລົບລ້າງການຕິດເຊື້ອໄຂ້ມາເລເຣຍ ໄດ້ຢ່າງສິ້ນເຊິງ
ໃນປີ 2030 ຫາກແຕ່ການບັນລຸເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວກໍບໍ່ແມ່ນເລື້ອງງ່າຍ ເພາະວ່າອັດຕາ
ສະເລ່ຍການຕິດເຊື້ອໃນລາວຍັງສູງ. ຊຶ່ງຊົງລິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ປະຈຳລາວເປີດເຜີຍວ່າ ການ
ດຳເນີນວຽກງານຄວບຄຸມພະຍາດມາເລເຣຍໃນລາວ ໃນຊ່ວງປີ 2010-2018 ທີ່ຜ່ານ
ມາໄດ້ເຮັດໃຫ້ອັດຕາສະເລ່ຍການຕິດເຊື້ອໄຂ້ມາເລເຣຍຂອງປະຊາຊົນລາວລົດລົງ
ຈາກ 6.7 ເປີເຊັນ ໃນປີ 2010 ມາຢູ່ທີ່ອັດຕາສະເລ່ຍ 3.1 ເປີເຊັນ ໃນປີ 2018 ສ່ວນ
ອັດຕາການເສຍຊີວິດຍ້ອນໄຂ້ມາເລເຣຍ ກໍໄດ້ລົດລົງຈາກ 3.5 ຄົນຕໍ່ 100,000 ຄົນ
ໃນປີ 2010 ເປັນ 0.9 ຄົນຕໍ່ 100,000 ຄົນ ໃນປີ 2018.
ຊຶ່ງດ້ວຍຜົນການດຳເນີນງານດັ່ງກ່າວ ກໍເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານລາວໂດຍກະຊວງສາທາ
ລະນະສຸກໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍ ທີ່ຈະລົບລ້າງການຕິດເຊື້ອໄຂ້ມາເລເຣຍຂອງປະຊາຊົນ
ລາວ ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງສິ້ນເຊີງໃນປີ 2030 ຫາກແຕ່ການບັນລຸເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວກໍບໍ່ແມ່ນ
ເລື້ອງງ່າຍ ເພາະວ່າອັດຕາສະເລ່ຍການຕິດເຊື້ອໄຂ້ມາເລເຣຍໃນລາວ ຍັງສູງໃນຫຼາຍ
ພື້ນທີ່ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຈຳປາສັກ ສາລະວັນ ອັດຕະປື
ແລະເຊກອງ ທີ່ປະຊາຊົນລາວຈຳນວນບໍ່ໜ້ອຍ ຍັງດຳລົງຊີວິບດ້ວຍການເຂົ້າໄປເກັບ
ຜົນຜະລິດໃນປ່ານັ້ນ ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວຢ່າງ
ເປັນຮູບປະທຳ ທາງການລາວກໍໄດ້ວາງແຜນການດຳເນີນງານເປັນ 3 ໄລຍະດ້ວຍກັນ
ດັ່ງທີທ່ານສີບຸນໂຮງ ອັກຄະວົງ ຮອງຫົວໜ້າກົບຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນ
ຢັນວ່າ :
“ໄລຍະທີ 1 ໃນການເອົາໃຈໃສ່ຄວບຄຸມໄຂ້ມາເລເຣຍ ຢູ່ພາກເໜືອໃນປີ 2020
ໃຫ້ໜ້ອຍກວ່າ 1 ຄົນຕໍ່ພັນຄົນ ສຳຫລັບເຂດພາກໃຕ້ ລະແມ່ນເປົ້າໝາຍຂອງເຮົາ
ກະແມ່ນຕ້ອງໃຫ້ໜ້ອຍກວ່າ 5 ຄົນ ໃນໄລຍະທີ 2 ລະແມ່ນ 2021-2025 ໃນໄລ
ຍະ ນີ້ແມ່ນວ່າຈັດວົງຈອນການສົ່ງເຊື້ອຂອງພະຍາດ ແລະໄລຍະທີ 3 ລະແມ່ນ
2026-2030 ກະແມ່ນແນໃສ່ວ່າ ລົບລ້າງພະຍາດໄຂ້ມາເລເລຍໃນຂອບເຂດ
ທົ່ວປະເທດ.”
ນອກຈາກໄຊ້ມະເລເຣຍແລ້ວ ປະຊາຊົນລາວຍັງຕ້ອງປະເຊີນກັບການແຜ່ລະບາດ
ຂອງໄຂ້ເລືອດອອກອີກດ້ວຍ. ທັງນີ້ ດຣ. ພອນປະສິດ ອຸນາພົມ ຫົວໜ້າພະແນກສາ
ທາລະນະສຸກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າ ການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອ
ໂຣກໄຂ້ຍຸງລາຍ ຫຼື ໄຂ້ເລືອດອອກໃນ ເຂດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນປັດຈຸບັນຖືວ່າ
ມີລະດັບທີ່ຮຸນແຮງທີ່ສຸດໃນຮອບ 30 ປີຊຶ່ງຈະເຫັນໄດ້ຈາກການທີ່ມີຜູ້ເສຍຊີວິດແລ້ວ
4 ຄົນໃນຊ່ວງສັບປະດາທຳອິດຂອງເດືອນມັງກອນ 2019 ນີ້ ໃນຂະນະທີ່ຕະຫຼອດປີ
2018 ທີ່ຜ່ານມາບໍ່ມີການເສຍຊີວິດຂຶ້ນແຕ່ຢ່າງໃດ. ສະນັ້ນ ຈຶ່ງຕ້ອງດຳເນີນ 4 ມາດ
ຕະການປ້ອງກັນຢ່າງຮີບດ່ວນທີ່ສຸດ ກໍຄືການປະສານງານຢ່າງໃກ້ຊິດລະຫວ່າງພາກ
ສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ເພື່ອປ້ອງກັນການແຜ່ລະ
ບາດຂອງເຊື້ອໂຣກດ້ວຍການຮ່ວມມືຈາກປະຊາຊົນການດຳເນີນມາດຕະການຄວບ
ຄຸມ ແລະກຳຈັດເຊື້ອໂຣກໃນເຂດທີ່ເກີດການແຜ່ລະບາດ ແລະ ການຮັກສາປິ່ນປົວ
ຜູ້ປ່ວຍໃຫ້ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ
ທາງດ້ານກະຊວງສາທາລະນະສຸກລາຍງານວ່າ ໃນປີ 2018 ທີ່ຜ່ານມາມີປະຊາຊົນ
ລາວ ເປັນໄຂ້ເລືອດອອກຈຳນວນ 6,000 ກວ່າຄົນ ແລະ ເສຍຊີວິດ 19 ຄົນໃນທົ່ວ
ປະເທດໂດຍແຂວງອັດຕະປື ມີຜູ້ປ່ວຍເປັນໄຂ້ເລືອດອອກຫຼາຍທີ່ສຸດ ຕິດຕາມດ້ວຍ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຈຳປາສັກ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ ຕາມລຳດັບ.
ສ່ວນສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອໂຣກໄຂ້ເລືອດອອກດັ່ງກ່າວ
ກໍຄືສະພາບຄວາມແອອັດໃນຕົວເມືອງ ແລະເຂດຊານເມືອງ ການມີຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ຕົກ
ຄ້າງເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ການອະນາໄມອາຄານ-ສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ທັງຂອງລັດ ແລະ
ເອກະຊົນຍັງເຮັດໄດ້ບໍ່ທັນດີເປັນຕົ້ນ.
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ ຫລື UNDP ລາຍງານວ່າການຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການພັດທະນາເພື່ອຍົກລະດັບຄຸນນະພາບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງແມ່
ແລະ ເດັກໃນລາວ ກໍຍັງບໍ່ສາມາດບັນລຸຜົນຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້ໃນຫຼາຍໆດ້ານທີ່
ລວມເຖິງການປ້ອງກັນພະຍາດໄຂ້ເລືອດອອກໃນແມ່ ແລະເດັກດ້ວຍນັ້ນ ຈຶ່ງເຮັດລະ
ດັບຄຸນນະພາບຊີວິດຄວາມເປັນຢູ່ຂອງແມ່ ແລະເດັກໃນ ລາວ ຍັງຖືກຈັດໃຫ້ຢູ່ໃນອັນ
ດັບຕ່ຳທີ່ສຸດໃນ ອາຊຽນ ອີກດ້ວຍ.
ສ່ວນອົງການ UNICEF ລາຍງານວ່າ ເດັກນ້ອຍລາວທີ່ອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 5 ປີ ຄິດເປັນອັດ
ຕາສະເລ່ຍເຖິງ 44ເປີເຊັນ ຍັງປະເຊີນກັບບັນຫາຂາດແຄນດ້ານໂພສະນາການຢ່າງ
ໜັກ ເຮັດໃຫ້ເດັກເຫຼົ່ານີ້ມີສ່ວນສູງ ແລະ ນ້ຳໜັກຕ່ຳກວ່າເກນ ທງັຍັງມີການຈະເລີນ
ເຕີບໂຕທາງສະໝອງ ແລະ ການຮຽນຮູ້ໃນລະດັບທີ່ຕ່ຳກວ່າ ເກນມາດຕະຖານສາກົນ
ອີກດ້ວຍ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ