ລາວ ແລະ ກຳປູເຈຍ ຕົກລົງສຳຫຼວດ ແລະປັກປັນ ເຂດຊາຍແດນ ໃຫ້ແລ້ວສຳເລັດ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີລາວ ແລະກຳປູເຈຍ ຕົກລົງຮ່ວມກັນເພື່ອໃຫ້ເລັ່ງດຳເນີນການສຳ
ຫລວດ ແລະປັກປັນເຂດຊາຍແດນ ທີ່ຂັດແຍ້ງກັນໃຫ້ສຳເລັດໄວທີ່ສຸດ ໂດຍຈະຂໍແຜນ
ທີ່ ປະກອບຈາກລັດຖະບານຝຣັ່ງດ້ວຍ ຊຶ່ງຊົງລິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ.
ທ່ານທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີລາວ ກັບທ່ານຮຸນ ເຊນ ນາຍົກ ລັດຖະມົນຕີ
ກຳປູເຈຍ ໄດ້ອອກຖະແຫລງການຮ່ວມໃນໂອກາດພົບປະເຈລະຈາກັນເປັນຄັ້ງທີ 2 ທີ່
ນະຄອນພະນົມເປັນ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຂັດແຍ້ງກ່ຽວກັບເຂດຊາຍແດນລະຫວ່າງ 2
ປະເທດເມື່ອວັນທີ 1 ກັນຍາ 2017 ນີ້ ຫລັງຈາກທີ່ໄດ້ພົບປະກັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ ນະຄອນ
ວຽງຈັນເມື່ອວັນທີ 12 ສິງຫາຜ່ານມາ ຊຶ່ງເປັນການພົບປະກັນເປັນກໍລະນີພິເສດ ຕາມ
ການເຊີນຂອງທ່ານທອງລຸນ ທີ່ຕ້ອງການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ້ງຊາຍແດນ ລະຫວ່າງກັນ
ດ້ວຍສັນຕິວິທີ.
ໂດຍການພົບປະກັນຄັ້ງທີ 2 ນີ້ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີທັງ 2 ກໍໄດ້ຕົກລົງຮ່ວມກັນໃນ 4 ປະການດ້ວຍກັນກໍຄື ການມອບໝາຍໃຫ້ລັດຖະມົນຕີວ່າການຕ່າງປະເທດຂອງທັງ 2 ຝ່າຍ
ພົບປະເຈລະຈາເພື່ອຕົກລົງແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ້ງລະຫວ່າງກັນໃຫ້ໄວທີ່ສຸດ ໂດຍກຳນົດໃຫ້
ແກ້ໄຂບັນຫາໃນ 4 ພື້ນທີ່ໃຫ້ໄດ້ ປະກອບດ້ວຍພື້ນທີ່ 033 ພື້ນທີ່ 037/13 ພື້ນທີ່ 032/1
ແລະພື້ນທີ່ອູສະວາຍ ກັບເວີນຄຳ ຈາກນັ້ນຕົກລົງກັນທີ່ເຂດແກ້ງຕໍມໍຄອຍ ກັບຫ້ວຍຈະ
ເລົາເປັນເປົ້າໝາຍຕໍ່ໄປ ດັ່ງທີ່ທ່ານແພງສະຫວັນ ແກ້ວປະເສີດ ຫົວໜ້າຫ້ອງການຄະນະ
ກົມການຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ
“ສອງຝ່າຍຈະໄດ້ສືບຕໍ່ພົບປະແກ້ໄຂບໍລິເວນແກ້ງຕໍມໍຄອຍ ແລະຫ້ວຍຕະເງົາ ບໍລິ
ເວນດັ່ງກ່າວນີ້ ສອງຝັ່ງຍັງບໍ່ໄດ້ສຳຫລວດກຳໜົດເສັ້ນຊາຍແດນ ແລະປັກຫລັກໝາຍ
ຊາຍແດນຮ່ວມກັນເທື່ອຍ້ອນວ່າ ສອງຝ່າຍມີທັດສະນະທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ດັ່ງນັ້ນການ
ນຳຊັ້ນສູງຂອງສອງປະເທດພວກເຮົາ ຈຶ່ງມາຕົກລົງກັນວ່າ ບໍລິເວນດັ່ງກ່າວນີ້ເປັນບໍ
ລິເວນທີ່ຄົງຄ້າງມິດຕະພາບ ຫ້າມດຳເນີນການກໍ່ສ້າງກິດຈະການໃດໆຈົນກວ່າສອງ
ຝ່າຍຈະຕົກລົງກັນ ກຳໜົດເສັ້ນທາງຊາຍແດນ ແລະປັກຫລັກໝາຍຊາຍແດນໃຫ້ສຳ
ເລັດກ່ອນ.”
ທັ້ງນີ້ເພື່ອເປັນການແກ້ໄຂບັນຫາ ທີ່ທັງສອງຝ່າຍມີທັດສະນະທີ່ແຕກຕ່າງກັນດັ່ງກ່າວ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງທັງສອງປະເທດ ຍັງຈະຮ່ວມກັນຮ່າງກົດໝາຍເຖິງປະທານາທິ
ບໍດີຝຣັ່ງ ເພື່ອຂໍໃຫ້ຊ່ວຍມອບແຜນທີ່ມາດຕາ 1 ຕໍ່ 100,000 ກັບແຜນທີ່ມາດຕາ 1 ຕໍ່
50,000 ແລະບໍລິການເອກກະສານສຳຄັນຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຊາຍແດນລະຫວ່າງ
ກຳປູເຈຍກັບລາວ ສຳລັບນຳມາໃຊ້ປະກອບການພິຈາລະນາຕົກລົງຮ່ວມກັນຕໍ່ໄປ.
ທັ້ງນີ້ການສຳຫລວດເພື່ອປັກເປັນເຂດຊາຍແດນລະຫວ່າງ ລາວກັບກຳປູເຈຍ ໄດ້ເລີ້ມ
ດຳເນີນການຮ່ວມກັນນັບແຕ່ປີ 2000 ເປັນຕົ້ນມາ ໂດຍໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມຫລັກ
ການ 4 ດ້ານທີ່ລັດຖະບານ 2 ປະເທດໄດ້ຕົກລົງຮ່ວມກັນຢ່າງເປັນທາງການໃນປີ
1995 ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍຫລັກການຮັບຮູ້ເຂດແດນຕິດຕໍ່ກັນ ທີ່ອີງຕາມແຜນທີ່ມາດຕາ
ສ່ວນ 1 ຕໍ່ 1 ແສນ ສະບັບປີ 1933 ຫລັກການສາກົນທີ່ເຄີຍກ່ຽວກັບການຂີດເສັ້ນຊາຍ
ແດນ ຫລັກການຄຸ້ມຄອງຂອງປະຊາຊົນ ທີ່ສືບທອດກັນມາຢ່າງຍາວນານ ແລະຫລັກ
ການຂອງຄວາມສະເມີພາບ ເຄົາລົບສິດ ຜົນປະໂຫຍດ ແລະເປັນເອກກະພາບກັນຢ່າງ
ສົມບູນ.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ບັນຫາຂັດແຍ້ງຢູ່ເຂດຊາຍແດນລາວກັບກຳປູເຈຍ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນເມື່ອ
ວັນທີ 12 ສິງຫາ 2017 ທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍມີສາເຫດມາຈາກການເຄື່ອນກຳລັງທະຫານ
ຂອງຝ່າຍກຳປູເຈຍ ເຂົ້າໄປໃນພື້ນທີ່ ທີ່ທັ້ງ 2 ຝ່າຍຍັງບໍ່ສາມາດຕົກລົງປັກປັນຮ່ວມ
ກັນໄດ້ ແຕ່ວ່າສະພາບການກໍໄດ້ກັບຄືນສູ່ສະພາວະປົກກະຕິໃນມື້ດຽວກັນ ອັນເປັນຜົນ
ຈາກການຕົກລົງກັນລະຫວ່າງ ທ່ານທອງລຸນ ກັບທ່ານຮຸນເຊນ ທີ່ີພົບປະເຈລະຈາກັນທີ່ ນະຄອນວຽງຈັນ ເມື່ອວັນທີ 12 ສິງຫາທີ່ຜ່ານມາດັ່ງກ່າວ.
ໂດຍເນື້ອໃນສຳຄັນຂອງການຕົກລົງດັ່ງກ່າວ ກໍຄືການຖອນກຳລັງທະຫານທັງໝົດຂອງ
ທັງ 2 ຝ່າຍອອກໄປຈາກພື້ນທີ່ຂັດແຍ້ງໃນເຂດແກ້ງຕໍມໍຄອຍ ກັບຫ້ວຍຕະເງົາທີ່ເປັນ
ຊາຍແດນລະຫວ່າງເມືອງສະໜາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປື ກັບເມືອງແສນປາງ ແຂວງສະ
ຕຣືງແຕຣງຂອງກຳປູເຈຍ ໂດຍໃຫ້ກັບໄປເຂດທີ່ຕັ້ງເດີມຂອງແຕ່ລະຝ່າຍ ແລະຍຸຕິການ
ກໍ່ສ້າງຖະໜົນໃນເຂດຂັດແຍ້ງໃນວັນທີ 13 ສິງຫາເປັນຕົ້ນມາ.
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