ການຍົກເລີກ ຖ້ຽວບິນ ຕ່າງປະເທດ ໄປຍັງເຂດ Kurdistan ມີຂຶ້ນ ທ່າມກາງ ການປະທ້ວງ

ໃນຂະນະທີ່ ເປັນຖ້ຽວບິນສຸດທ້າຍ ຂອງຕ່າງປະເທດ ທັງເຂົ້າແລະອອກ ຈາກເຂດ
Kurdistan ຂອງອີຣັກ ເລີ້ມຢຸດສະຫງັກລົງ ໃນວັນສຸກວານນີ້ ພວກປະທ້ວງຫລາຍ
ຮ້ອຍຄົນ ທີ່ພາກັນຖືໝາກປູມເປົ້າ ທີ່ມີສີສັນແລະປ້າຍພ້ອມດ້ວຍຄຳເວົ້າທີ່ຂຽນວ່າ
“ເຫັນອົກເຫັນໃຈ” ແລະ “ຮັກ” ຢືນຢູ່ນອກສະໜາມບິນ.
ພວກປະທ້ວງກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າຫວັງວ່າ Bagdad ຈະປ່ຽນໃຈກ່ຽວກັບການຕັດສິນໃຈ
ທີ່ຈະສ້າງຕັ້ງ “ເຂດຫ້າມບິນ” ຢູ່ໃນຂົງເຂດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ຫລັງຈາກໄດ້ມີບ່ອນບັດ
ລົງປະຊາມະຕິເພື່ອຄວາມເປັນເອກກະລາດ ທີ່ເປັນບັນຫາໂຕ້ແຍ້ງໄດ້ມີການຮັບຜ່ານ
ກວ່າ 92 ເປີເຊັນ.
ທ່ານ Rowand Hussein ຜູ້ຈັດການປະທ້ວງກ່າວວ່າ “ນີ້ບໍ່ພໍພຽງແຕ່ຈະເປັນຜົນກະ
ທົບຕໍ່ເຂດ Kurdistan ເທົ່ານັ້ນ. ມັນຈະເປັນຜົນກະທົບ ຕໍ່ພວກອົບພະ ຍົບ ຕໍ່ບັນດາ
ຄອບຄົວຂອງຜູ້ປະສົບໄພ ແລະກຳລັງທັງໝົດ ທີ່ສູ້ລົບ ກັບພວກຫົວຮຸນແຮງລັດ
ອິສລາມ.”
ລັດຖະບານອີຣັກຮ້ອງການລົງປະຊາມະຕິນີ້ວ່າ ຜິດກົດໝາຍ ແລະໄດ້ປະກາດຈະບັງ
ຄັບໃຫ້ເຂດ Kurdistan ເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງປະເທດຕໍ່ໄປ. ຫວ່າງບໍ່ເທົ່າໃດມື້ຜ່ານມານີ້ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອີຣັກ ທ່ານ Haider al-Abadi ໄດ້ຮັບໂທ ລະສັບຈາກບັນດາຜູ້ນຳ
ຝຣັ່ງ ອັງກິດ ອີຣ່ານ ແລະເທີກີສະແດງການສະໜັບສະ ໜູນຕໍ່ຄວາມເປັນເອກກະພາບ
ຂອງອີຣັກ ອີງຕາມຂໍ້ຄວາມ ໃນບັນຊີ Twitterຂອງທ່ານ.
ທ່ານ Abadi ໄດ້ສົ່ງຂໍ້ຄວາມທາງ Twitter ນຶ້ງມື້ ຫລັງຈາກການລົງຄະແນນສຽງວ່າ “ພວກເຮົາຈະບໍ່ປະນີປະນອມ ກ່ຽວກັບຄວາມເປັນເອກກະພາບຂອງອີ ຣັກຫລືອະທິປະໄຕ. ອີຣັກມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ. ຈຳນວນນຶ່ງຕ້ອງການຢາກໃຫ້ອີ ຣັກອ່ອນແອ. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຄາດຄິດຜິດ.”
ນອກຈາກຍົກເລີກການບິນຂອງສາກົນແລ້ວ Bagdad ຍັງໄດ້ສັ່ງໃຫ້ເຂດ Kurdistan ມອບດິນແດນຢູ່ເຂດຊາຍແດນ ແລະລາຍໄດ້ຈາກການຂາຍນໍ້າມັນໃຫ້ແກ່ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານກາງ. ໃນການຕອບໂຕ້ນັ້ນ ຜູ້ນຳຊາວເຄີດໄດ້ທ້າທາຍ ໂດຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການເຈລະຈາ ກັບລັດຖະບານຊົ່ວຄາວ ຂອງເຂດ Kurdistan ເພື່ອຄວາມເປັນປະເທດເອກກະລາດ.
ຢູ່ທີ່ການປະທ້ວງ ພວກນັກຮຽນໄດ້ພາກັນເຕົ້າໂຮມກັນຢ່າງງຽບໆ ໂດຍກ່າວວ່າເຂົາເຈົ້າສະໜັບສະໜູນບັນດາຜູ້ນຳເຂົາເຈົ້າ ທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການເຈລະຈຍາ ແຕ່ກໍມີຄວາມເປັນຫ່ວງ ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບທາງດ້ານເສດຖະກິດ ໃນການຖືກໂດດດ່ຽວ.
ທ່ານ Amir ອາຍຸ 24 ປີ ນັກສຶກສາສຳເລັດປະລິນຍາໂທຝ່າຍບໍລິຫານທຸລະ ກິດກ່າວວ່າ “ນີ້ຈະເປັນຜົນກະທົບຕໍ່ປະຊາຊົນຊາວເຄີດ. ແຕ່ການສ້າງຕັ້ງປະເທດໃໝ່ ພວກເຮົາຈະຕ້ອງອົດທົນ ແລະທົນທຸກນ້ອຍນຶ່ງ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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