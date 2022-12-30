ໂກໂຊໂວ ເປີດດ່ານຂ້າມຊາຍແດນຫຼັກ ຕິດກັບ ເຊີເບຍ ຄືນໃໝ່ ຫຼັງຈາກສິ່ງກີດຂວາງທາງ ຖືກມ້າງອອກ

ໂກໂຊໂວ ໄດ້ເປີດດ່ານຂ້າມຊາຍແດນຫຼັກທີ່ຕິດກັບເຊີເບຍ ຄືນໃໝ່ ຂະນະທີ່ ປະທານາທິບໍດີຂອງເຊີເບຍ ທ່ານອາເລັກຊານດາ ວູຊິກ ໄດ້ປະກາດວ່າ ສິ່ງກີດ ຂວາງທາງຫຼາຍກວ່າ 10 ແຫ່ງໃນພາກເໜືອຂອງໂກໂຊໂວ ກໍຈະຖືກຍົກຍ້າຍອອກ ເຊັ່ນກັນ.
ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ຫຼັງຈາກດ່ານຂ້າມຊາຍແດນລະຫວ່າງໂກໂຊໂວ ແລະເຊີເບຍ ໄດ້ຖືກຕັນໄວ້ໂດຍໃຊ້ສິ່ງກີດກັນຕ່າງໆ ແລະ ລົດບັນທຸກ ດຽວນີ້ສາມາດຂ້າມໄປໄດ້ ອີກແລ້ວ. ການຍົກຍ້າຍສິ່ງກີດຂວາງຕ່າງໆອອກຈາກດ່ານຂ້າມຊາຍແດນຫຼັກ ໄດ້ ແຜ້ວທາງໃຫ້ມີການຫລຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງລະຫວ່າງໂກໂຊໂວ ແລະເຊີເບຍ ຢູ່ໃນ ຂົງເຂດບາລກັນທີ່ມີຄວາມລະອຽດອ່ອນ.
ການອັດຕັນດ່ານຂ້າມຊາຍແດໃນຄຸ້ມບ້ານແມດາເຣ (Merdare) ໄດ້ມີຂຶ້ນເພື່ອເປັນ ການສະແດງອອກເຖິງການສະໜັບສະໜຸນແກ່ພວກຊາວເຊີເບຍ ໃນພາກເໜືອຂອງ ໂກໂຊໂວ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຕິດຕັ້ງສິ່ງກີດຂວາງຕ່າງໆ ເປັນເວລາເກືອບສາມອາທິດມາແລ້ວ ຊຶ່ງເປັນການປະທ້ວງຕໍ່ການຈັບກຸມອະດີດເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດຊາວເຊີເບຍ ໂດຍທາງ ການໂກໂຊໂວ.
ຕຳຫຼວດໂກໂຊໂວ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການກີດຂວາງທາງຢູ່ພາຍໃນເຂດແດນຂອງເຊີເບຍ ໄດ້ຖືກ “ຍົກຍ້າຍອອກເພື່ອໃຫ້ມີການສັນຈອນໄດ້.” ສ່ວນສິ່ງກີດຂວາງ ເສັ້ນທາງ ອື່ນໆ ກໍກຳລັງຖືກຍົກຍ້າຍອອກເຊັ່ນກັນ, ອີງຕາມສື່ມວນຊົນຂອງທ້ອງຖິ່ນ.
ການສິ້ນສຸດຂອງການໃຊ້ສິ່ງກີດຂວາງຕັນຫົນທາງໄວ້ ໄດ້ຖືກປະກາດ ໂດຍປະທານາທິບໍດີ ວູຊິກ ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານໄດ້ພົບປະກັບພວກຊາວເຊີເບຍໂກໂຊໂວ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຕັ້ງສິ່ງກີດຂວາງທາງທັງຫຼາຍເມື່ອ 19 ວັນຜ່ານມາ ໃນການປະທ້ວງເນື່ອງຈາກ ການຈັບກຸມອະດີດເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ.
ທ່ານວູຊິກ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຂັ້ນຕອນຂອງການຍົກຍ້າຍສິ່ງກີດຂວາງທາງອອກ ອາດໃຊ້ເວລາເຖິງສອງມື້.
ການປະກາດດັ່ງກ່າວ ຖືວ່າເປັນຂ່າວທີ່ຍິນດີ ຊຶ່ງໃຫ້ຄວາມຫວັງໃນການຫລຸດຜ່ອນ ຄວາມເຄັ່ງຕຶງຢູ່ໃນພາກພື້ນ.
ພົນລະເມືອງຂອງໂກໂຊໂວ ໃນເມືອງພຣິສຕີນາ (Pristina) ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ວ່າ ການຍົກຍ້ານສິ່ງກີດຂວາງອອກນັ້ນ ເປັນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຖືກຕ້ອງເພື່ອຍຸຕິວິກິດການ ໃນພາກເໜືອ.
ພົນລະເມືອງຂອງພຣິສຕີນາຜູ້ນຶ່ງ, ທ່ານມຸສຕາເຟ ຮາລີລີ ກ່າວກັບວີໂອເອພະແນກ ພາສາອາລບາເນຍວ່າ “ບໍ່ມີໃຜໄດ້ຜົນປະໂຫຍດຈາກການກີດຂວາງທາງເຫຼົ່ານັ້ນ. ມັນພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ທາງຫຼາຍສາຍຖືກຕັນໄວ້ ເປັນເວລາ 19 ວັນເທົ່ານັ້ນ, ພວກຊາວເຊີເບຍ ກໍບໍ່ໄດ້ຫຍັງເລີຍຈາກການຕັ້ງສິ່ງກີດຂວາງເຫຼົ່ານັ້ນ. ມັນເປັນພຽງການເຄື່ອນໄຫວຂອງພວກປະຊານິຍົມຂອງວູຊິກ ໃນແບລເກຣດ.”