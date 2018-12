ເບິ່ງ ແຫຼມເກົາຫຼີ ຄືນຫຼັງ ໄປຫາ ປີ 2018

ຈາກ “ຟືນໄຟ ໄປຫາ ຄວາມໂມໂຫໂທໂສ” ເມື່ອເວົ້າເຖິງຍຸກໃໝ່ ແຫ່ງສັນຕິພາບກ່ຽວ

ກັບແຫຼມເກົາຫຼີ ແມ່ນວ່າ ປີ 2018 ແມ່ນເປັນປີ ທີ່ມີຄວາມ ໝາຍແຫ່ງການພົວພັນ ສຳ

ລັບຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ກິມຈົງອຶນ ທີ່ຄັ້ງນຶ່ງເຄີຍຢູ່ຢ່າງ ໂດດດ່ຽວ ຊຶ່ງມີລວມທັງການພົບ

ປະກັນຫຼາຍຄັ້ງ ກັບປະທານາທິບໍດີມູນ ແຈອິນ ແຫ່ງເກົາຫຼີໃຕ້ ແລະກອງປະຊຸມສຸດ

ຍອດ ກັບປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ຢູ່ສິງກະໂປ. Steve Miller

ນັກຂ່າວ ວີໂອເອ ຈະພາທ່ານເບິ່ງ ຄືນໄປທາງຫຼັງ ໃນປີຜ່ານມາ ໃນຂະນະທີ່ພວກນັກ

ຊ່ຽວຊານ ຈະພາກັນເບິ່ງໄປ ທາງໜ້າ ໃນປີ 2019 ທີ່ກຳລັງຈະມາເຖິງ ດັ່ງສາລີ ຈະສະ

ເໜີລາຍລະອຽດໃນ ອັນດັບຕໍ່ໄປ.

ໃນຕອນທ້າຍໆຂອງປີ 2017 ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ເອົາ

ທ່າທີຢ່າງແຂງຂັນ ຕໍ່ເກົາຫຼີເໜືອ ແລະຜູ້ນຳຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວ ທ່ານ ກິມຈົງອຶນ

ຍ້ອນການຂົ່ມຂູ່ຂອງເຂົາຕໍ່ ສະຫະລັດ.

ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ເວົ້າວ່າ “ພວກເຂົາຈະໄດ້ພົບກັບໄຟ ຄວາມໂມໂຫ ແລະ ເວົ້າຈິງໆ

ແລ້ວ ແມ່ນຈະພົບກັບກຳລັງທີ່ໂລກນີ້ບໍ່ເຄີຍໄດ້ພົບມາກ່ອນ. ຂອບໃຈ.”

ລຸນຫຼັງການທົດລອງ ຢ່າງສຳເລັດຜົນ ຂອງເກົາຫຼີເໜືອລູກສອນໄຟ ຮົວຊິອອງ 15 ຂອງ

ເຂົາ ທີ່ ພຽງຢາງ ກ່າວວ່າ ໂຈມຕີ ສະຫະລັດໄດ້ນັ້ນ ທ່ານກິມ ກໍໄດ້ ເລີ້ມຫັນເຫນະໂຍ

ບາຍ ມາພົວພັນກັບໂລກ.

ນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ ກໍບໍ່ໄດ້ມີການ​ຍິງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຂ້າມທະວີບ ຫຼືການ ທົດລອງ

ນິວເຄຼຍແນວໃດ ຕະຫຼອດປີ.

ສິ່ງທີ່ໂລກໄດ້ເຫັນກໍຄື ນ້ອງສາວຂອງທ່ານ ກິມ ຄືທ່ານນາງ ກິມ ໂຢ ຈົງ ທີ່ ໄປຕາງໜ້າ

ໃຫ້ເກົາຫຼີເໜືອ ໃນການແຂ່ງຂັນກິລາໂອແລັມປິກ ພຽງແຈງ ໃນປີ 2018 ໃນເກົາຫຼີໃຕ້

ຄຽງຂ້າງ ຮອງປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ Mike Pence.

ໃນເດືອນເມສາ ທ່ານ ມູນແຈອິນ ປະທານາທິບໍດີ ເກົາຫຼີໃຕ້ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ສຸດຍອດ ຄັ້ງທຳອິດ ໃນຈຳນວນສາມຄັ້ງ ຂຶ້ນກັບທ່ານ ກິມຈົງອຶນ ໂດຍມີການ ຕົກລົງຄູ່ໄປສູ່ການ

ລົບລ້າງນິວເຄຼຍ ການຜ່ອນຄາຍຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ທາງທະຫານ ແລະປັບປຸງສາຍພົວພັນ

ລະຫວ່າງສອງເກົາຫຼີ.

ກອງປະຊຸມສຸດຍອດຄັ້ງທີສາມ ຂອງພວກເພິ່ນໃນເດືອນກັນຍາ ໄດ້ນຳມາ ຊຶ່ງ ແຜນ

ການອັນເປັນຮູບປະທຳເພື່ອສົ່ງເສີມເສດຖະກິດລະຫວ່າງທັງສອງປະເທດ ແລະເພື່ອ

ຫຼຸດຜ່ອນໂອກາດຕ່າງໆ ຂອງການສູ້ລົບກັນເລັກໆນ້ອຍໆ.

ໄດ້ມີການປະຊຸມຄັ້ງປະຫວັດສາດກັນ ໃນເດືອນມິຖຸນາ ລະຫວ່າງທ່ານທຣຳ ກັບທ່ານ

ກິມ ທີ່ສິງກະໂປ ຊຶ່ງເປັນຄັ້ງທຳອິດ ທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ລະຫວ່າງ ຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ກັບ

ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ຜູ້ພວມດຳລົງດຳແໜ່ງຢູ່.

ທ່ານ ຊຸງ ຮຸນ ຈຸນ ຈາກສະຖາບັນອາຊານ ບໍ່ໄດ້ເຫັນເປັນຄວາມສຳຄັນ ຂອງ ກອງປະ

ຊຸມສຸດຍອດດັ່ງກ່າວ ໂດຍຕ້ອງຕິວ່າ ຂາດຜົນປາກົດທີ່ເປັນຮູບປະທຳ.

ທ່ານ ຊຸງ ຮຸນ ຈຸນ ຈາກສະຖາບັນອາຊານ ກ່າວວ່າ “ມັນບໍ່ໄດ້ເປັນວາລະທີ່ ໃຫຍໂຕ

ມັນເບິ່ງຄືວ່າເປັນສິ່ງທີ່ດີງາມ ມັນເປັນສິ່ງປະດັບໜ້າບ້ານ ແຕ່ບໍ່ມີແກ່ນ ສານຫຍັງ.”

ນັບຕັ້ງແຕ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດຄັ້ງທີສາມ ໃນເດືອນກັນຍາ ລະຫວ່າງສອງເກົາ ຫຼີເປັນ

ຕົ້ນມາ ການເຈລະຈາເລື້ອງລົບລ້າງນິວເຄຼຍຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ກໍບໍ່ມີການ ເໜັງຕີງ

ສ່ວນວ່າ ອະນາຄົດຂອງມັນ ກໍແມ່ນຍັງຄົງບໍ່ເປັນທີ່ຮູ້ກັນ ໃນຂະນະທີ່ ປີ 2019 ພວມ

ຫຍັບໃກ້ເຂົ້າມາຢູ່ນີ້.

ທ່ານ ຢຸງ ອຸກ ຣູ ປະຈຳສະຖາບັນການສຶກສາກ່ຽວກັບເກົາຫຼີເໜືອມອງເຫັນວ່າ ອາດ

ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ຫຼາຍຢ່າງຕ່າງກັນ. ທ່ານກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ວິທີທີ່ດີທີ່

ສຸດສຳລັບທຸກໆຄົນ ກໍຄື ໃຫ້ ​ກິມ ຈົງ ອຶນ ປ່ຽນແນວຄິດຂອງເພິ່ນ ແລ້ວຫັນມາເອົາ

ຈິງເອົາຈັງ ໃນການລົບລ້າງນິວເຄຼຍ.”

ພວກນັກວິເຄາະທັງຫຼາຍກ່າວວ່າ ຫົນທາງທີ່ນຳໄປສູ່ການລົບລ້າງນິວເຄຼຍຂອງ ເກົາ

ຫຼີເໜືອ ແມ່ນເປັນເສັ້ນທາງອັນຍາວໄກ ແລະຖ້າຄວາມກ້າວໜ້າຫາກສືບຕໍ່ ບໍ່ໄປບໍ່

ມາ ອີກຄັ້ງນຶ່ງ ຄວາມເຄັ່ງຕຶງກໍອາດຈະກັບຄືນ ໄປຫາລະດັບ ຄືໃນເມື່ອ ກ່ອນ ໃນແຫຼມ

ເກົາຫຼີ.

A South Korean delegation left for North Korea on Wednesday to attend a groundbreaking ceremony for reconnecting roads and railways across the divided peninsula despite stalled denuclearization talks.



A nine-car special train carrying 100 South Koreans, including officials and five people born in the North, was seen leaving Seoul railway station early in the morning for a two-hour journey to the North's border city of Kaesong.



South Korean President Moon Jae-in and the North's leader, Kim Jong Un, agreed to hold the ceremony by the end of this year when they met at their third summit, in Pyongyang in September.



Concerns arose that the train and other materials being brought into the North for the ceremony could breach various sanctions imposed on the isolated regime over its nuclear weapons program, but the U.N. Security Council reportedly granted a waiver for the event.



Seoul stressed that the ceremony would not herald the start of actual work on reconnecting and modernizing road and rail links between the Koreas — which remain technically at war after their 1950-53 conflict ended without a peace treaty.

Expression of intent



The event is a mere "expression of a commitment" to the projects, a South Korean Unification Ministry spokesman said, adding that construction would depend on "progress on the North's denuclearization and circumstances concerning sanctions."



The two sides wrapped up their joint railway and road inspections for the projects this month.



South Korea has set aside $620,000 for the endeavor.



The ceremony comes as the United States ramps up efforts to persuade Pyongyang to give up its nuclear weapons.

Following a rapid rapprochement earlier this year that culminated in a historic summit between Donald Trump and Kim, progress has stalled with both sides accusing each other of dragging their feet and acting in bad faith.



Critics say North Korea has made no concrete commitments and is unlikely to surrender its atomic arsenal, while Washington's policy of maintaining pressure through isolation and sanctions has left Pyongyang seething.



Trump said Monday that he was "looking forward" to his second summit with Kim, which Washington says may take place early next year.



He tweeted the statement after he was briefed by Stephen Biegun, the U.S. special representative on North Korea, who wrapped up a three-day trip to Seoul on Saturday.

Travel ban



Biegun said last week that the United States will be more lenient in enforcing its blanket ban on U.S. citizens' travel to the totalitarian state when dealing with aid workers, a goodwill gesture as Trump seeks a fresh summit.



The Trump administration has generally refused to let U.S. aid groups operate in North Korea, seeking to both maximize pressure on Pyongyang and ensure the safety of Americans.



Biegun also said in Seoul last week that Washington was willing to discuss trust-building initiatives with Pyongyang.



Senior transport officials from Russia, China and Mongolia as well as several foreign ambassadors to South Korea will attend Wednesday's ceremony, the South's Unification Ministry said.