ອົງການຮ່ວມມືສາກົນຂອງລັດຖະບານ ເກົາຫຼີໃຕ້ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ນຶ່ງລ້ານສອງແສນ
ໂດລາ ເພື່ອຟື້ນຟູສະພາບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ລາວ ທີ່ຖືກກະທົບຈາກກໍລະ
ນີເຂື່ອນເຊປຽນ-ເຊນ້ຳນ້ອຍແຕກທີ່ແຂວງອັດຕະປື.
ອົງການຮ່ວມມືສາກົນແຫ່ງ ເກົາຫຼີໃຕ້ (KOICA) ໄດ້ສົງມອບການຊ່ວຍເຫຼືອໃນມູນຄ່າ
ນຶ່ງລ້ານສອງແສນໂດລາ ຫຼື ສິບຕື້ກີບໃຫ້ກັບກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການ
ສັງຄົມຂອງ ລາວ ເມື່ອບໍ່ນານມານີ້ ເພື່ອນຳໃຊ້ໃນການຟື້ນຟູຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະ
ຊາຊົນ ລາວ ທີ່ຖືກກະທົບຈາກເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊປຽນ-ເຊນ້ຳນ້ອຍແຕກທີ່ແຂວງອັດຕະປື
ທັງນີ້ຖືເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ລັດຖະບານ ເກົາຫຼີໃຕ້ ໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ
ລາວ ໃນຊ່ວງປີ 2019-2023 ທີ່ມີມູນຄ່າລວມ 11 ລ້ານ 5 ແສນໂດລາ ຊຶ່ງເນັ້ນໜັກ
ການພັດທະນາໃນດ້ານສາທາລະນະສຸກ, ການສຶກສາ, ກະສິກຳ, ການຝຶກອົບຮົມວິຊາ
ຊີບ, ການພັດທະນາສະຫວັດດີການຂອງແມ່ນ ແລະ ເດັກ, ການປ້ອງກັນໄພພິບັດ,
ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ສ້າງທີ່ຢູ່ອາໄສຖາວອນໃຫ້ກັບຜູ້ປະສົບໄພ
ຈາກເຂື່ອນແຕກ.
ສ່ວນທ່ານ ເລັດ ໄຊຍະພອນ ເຈົ້າແຂວງອັດຕະປື ໄດ້ຢືນຢັນວ່າການຈັດສັນ ແລະ ສ້າງ
ເຮືອນຢູ່ອາໄສທີ່ຖາວອນໃຫ້ກັບປະຊາຊົນທີ່ຖືກກະທົບຈາກກໍລະນີເຂື່ອນເຊປຽນ-ເຊ
ນ້ຳນ້ອຍແຕກໃນປັດຈຸບັນ ເປັນການບຸກເບີກທີ່ດິນ ເພື່ອຮອງຮັບການສ້າງເຮືອນຢູ່ຖາ
ວອນໃຫ້ແຕ່ລະຄອບຄົວໃນເນື້ອທີ່ຂະໜາດ 800 ຕາແມັດຕໍ່ຄອບຄົວ ຊຶ່ງໄດ້ບຸກເບີກ
ແລະ ຈັດສັນໃຫ້ກັບປະຊາຊົນແລ້ວໃນເຂດ 2 ບ້ານຖືບ້ານດົງບາກ ແລະ ບ້ານຕໍມໍຍອດ
ໂດຍໃນປັດຈຸບັນກຳລັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນຂອງການຮັບຮອງແບບ ແລະ ຄັດເລືອກຜູ້ຮັບ
ເໝົາກໍ່ສ້າງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ອັນເປັນການພິຈາລະນາຮ່ວມກັນ ລະຫວ່າງທາງ
ການ ລາວ ກັບບໍລິສັດຜູ້ລົງທຶນໃນໂຄງການເຂື່ອນເຊປຽນ-ເຊນ້ຳນ້ອຍ.
ພ້ອມກັນນີ້ ທາງການແຂວງອັດຕະປື ແລະ ບໍລິສັດຜູ້ລົງທຶນໃນໂຄງການເຂື່ອນເຊປຽນ
ເຊນ້ຳນ້ອຍ ຍັງໄດ້ເລັ່ງດຳເນີນການສ້ອມແປງຖະໜົນເລກ 18A ແລະ ຖະໜົນທ້ອງຖິ່ນ
2 ເສັ້ນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງເທດສະບານແຂວງອັດຕະປື ກັບເມືອງສະໜາມໄຊ ຊຶ່ງຄືບ
ໜ້າແລ້ວເກີນກວ່າ 70 ເປີເຊັນ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ເລັດ ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ
"ໄດ້ສ້ອມແປງເສັ້ນທາງຫຼວງ 18A ຈາກເທດສະບານແຂວງຫາເມືອງສະໜາມໄຊ ລວມ
ທັງໝົດມີ 47.5 ກິໂລແມັດ, ກວ້າງ 6 ແມັດ, ມາຮອດປັດຈຸບັນ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແລ້ວ
72.98 ເປີເຊັນ ໄດ້ຟື້ນຟູທາງຫຼວງທ້ອງຖິ່ນຈຳນວນ 2 ເສັ້ນ, ທາງເບີ 9041 ແລະ ທາງ
ເບີ 9004 ມີລວງຍາວທັງໝົດ 56.8 ກິໂລແມັດ, ກວ້າງ 5 ແມັດ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້
77.16 ເປີເຊັນ."
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ສຳລັບປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກເຂື່ອນເຊປຽນ-ເຊນ້ຳນ້ອຍ
ແຕກນັ້ນກໍມີຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະກັບຄືນໄປຢູ່ບ້ານເກົ່າຂອງພວກຕົນຢູ່ໃນເຂດເມືອງ
ສະໜາມໄຊ ຫາກແຕ່ກໍບໍ່ມີຄອບຄົວໃດທີ່ໄດ້ສະແດງເຖິງຄວາມຕ້ອງການດັ່ງກ່າວໃນ
ເວລານີ້ ເພາະຍັງຢ້ານວ່າຈະເກີດເຫດເຂື່ອນແຕກຂຶ້ນອີກເທື່ອໃໝ່.
ໂດຍຄຽງຄູ່ກັບການຈັດສັນທີ່ດິນສຳລັບສ້າງເຮືອນຢູ່ຖາວອນດັ່ງກ່າວນີ້ ທາງການແຂວງ
ອັດຕະປື ກໍໄດ້ບຸກເບີກທີ່ດິນ 2,140 ເຮັກຕາໃນເຂດບ້ານດົງບາກ, ບ້ານປີນດົງ ແລະ
ບ້ານຕໍມໍຍອດ ເພື່ອຈັດສັນໃຫ້ປະຊາຊົນ 1,611 ຄອບຄົວທີ່ຖືກກະທົບຈາກເຂື່ອນແຕກ
ຢູ່ໃນເຂດເມືອງສະໜາມໄຊ ສຳລັບປູກພືດເສດຖະກິດ ເພື່ອຕອບສະໜອງຕະຫຼາດ
ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເຊັ່ນ ອ້ອຍ, ມັນຕົ້ນ, ກ້ວຍ, ຖົ່ວລຽນ ແລະ ໝາກໄມ້ຕ່າງໆ
ໂດຍໄດ້ຮ່ວມມືກັບບໍລິສັດເອກະຊົນ ລາວ ແລະ ຕ່າງປະເທດໃນການເຂົ້າໄປສົ່ງເສີມ
ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານເງິນທຶນ, ວິຊາການ ແລະ ຕະຫຼາດ ສ່ວນປະຊາຊົນເປັນຝ່າຍທີ່
ອອກແຮງງານ ແລະ ທີ່ດິນ ສ່ວນການຈັດສັນທີ່ດິນໃຫ້ປະຊາຊົນນັ້ນ ໄດ້ໃຊ້ຫຼັກເກນກຳ
ລັງແຮງງານໃນແຕ່ລະຄອບຄົວເປັນສຳຄັນ ຄືຄອບຄົວທີ່ມີກຳລັງແຮງງານສອງຄົນຈະ
ໄດ້ຮັບທີ່ດິນ 1 ເຮັກຕາ, 3 ຄົນຈະໄດ້ 2 ເຮັກຕາ ແລະ 4-5 ຄົນຈະໄດ້ 3 ເຮັກຕາ ສ່ວນ
ທີ່ມີແຕ່ຜູ້ເຖົ້າກັບເດັກນ້ອຍຈະໄດ້ 1 ເຮັກຕາ.
ໄພນ້ຳຖ້ວມຄັ້ງໃຫຍ່ທີ່ເກີດຈາກເຂື່ອນເຊປຽນແຕກໃນວັນທີ 23 ກໍລະກົດ 2018 ໄດ້
ເຮັດໃຫ້ນາເຂົ້າເສຍຫາຍກວ່າ 8,050 ເຮັກຕາໂດຍທີ່ກະທົບຢ່າງໜັກໜ່ວງທີ່ສຸດຄືບ້ານ
ຫີນລາດ, ບ້ານສະໜອງໃຕ້, ບ້ານທ່າຫີນ, ບ້ານໃໝ່, ບ້ານທ່າແສງຈັນ ແລະ ບ້ານໃຫຍ່
ແທ ທີ່ມີປະຊາກອນລວມກັນ 7,095 ຄົນໃນ 1,611 ຄອບຄົວ ຊຶ່ງຫຼ້າສຸດກຸ່ມຜູ້ລົງທຶນ
ໄດ້ຈ່າຍເງິນເປັນມູນຄ່າຊົດເຊີຍໃຫ້ກັບ 587 ຄອບຄົວໃນອັດຕາ 50 ເປີເຊັນ ຂອງການ
ເສຍຫາຍຕົວຈິງ ໂດຍຄິດເປັນມູນຄ່າການຊົດເຊີຍລວມກັນ 26 ກວ່າຕື້ກີບ ສ່ວນຄອບ
ຄົວອື່ນໆທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍນັ້ນຕ້ອງລໍຖ້າຜົນການປະເມີນໃນຮອບໃໝ່.
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