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​ເນ​ໂຕ ຢາກ​ໃຫ້ໂລກ ຕອບ​ໂຕ້ ​ຕໍ່ການ​ຍິງ​ ລູກ​ສອນ​​ໄຟ​ ຂອງ​ ເກົາຫລີ​ເໜືອ

ຍິງຄົນນຶ່ງເບິ່ງໂທລະພາບ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນພາບຂອງການ​ຍິງ​ລູກ​ສອນ​​ໄຟ​ ຂີ​ປະ​ນາ​ວຸດຂອງ​ເກົາຫລີ​ເໜືອ ຢູ່ທີ່ສະຖານີລົດໄຟ ແຫ່ງນຶ່ງ ໃນນະຄອນຫລວງໂຊລ ຂອງເກົາຫລີໃຕ້ ໃນວັນທີ 15 ກັນຍາ, 2017.

ອົງການ​ເນ​ໂຕ ​ໄດ້​ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ຕອບ​ໂຕ້​ໃນ​ລະດັບໂລກ​ຕໍ່ການ​ຍິງ​ລູກ​ສອນ
ໄຟ​ຂີ​ປະ​ນາ​ວຸດ ​ເທື່ອ​ຫລ້າ​ສຸດ ​ຂອງ​ເກົາຫລີ​ເໜືອ.

ທ່ານ Jens Stoltenberg ​ແລ​ຂາ​ທິການ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ອົງການ​ເນ​ໂຕ​ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ມື້ນີ້
​ໂດຍ​ຂຽນ​ຂໍ້ຄວາມ​ລົງ​ໃນ Twitter ວ່າ "ການ​ຍິງ​ລູກ​ສອນໄຟ​ຂີ​ປະ​ນາ​ວຸດ​ຂອງ​ເກົາຫລີ​
ເໜືອ​ແມ່ນ​ການລະ​ເມີດ ​ຕໍ່ມະ​ຕິ​ຂອງ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ ອີກ​ຄັ້ງນຶ່ງ ທີ່​ບໍ່ສົນ​ໃຈ​ຕໍ່ລະ
ບຽບການ​ ຊຶ່ງ​ເປັນໄພ​ຂົ່ມຂູ່​ອັນ​ໃຫຍ່​ຫລວງ ​ຕໍ່ສັນຕິພາບແລະຄວາມໝັ້ນຄົງສາກົນ ທີ່​
ຕ້ອງ​ໄດ້​ມີ​ການ​ຕອບ​ໂຕ້​ໃນ​ລະດັບ​ໂລກ."

​ໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າວັນ​ສຸກ​ມື້ນີ້, ​ເກົາຫລີ​ເໜືອໄດ້​ຍິງ​ລູກ​ສອນໄຟ​ຂີ​ປະ​ນາ​ວຸດອີກ​ລູກ​ນຶ່ງ​ໄປ​ຍັງ
​ຍີ່ປຸ່ນ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ເວລາ​ບໍ່ພໍ​ເທົ່າ​ໃດ​ມື້ ຫລັງ​ຈາກ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ​ໄດ້​ວາງມາດຕະ​ການ​ລົງ​ໂທດ​ເພີ້ມຕໍ່ພຽງຢາ​ງ ທີ່​ໄດ້​ທຳການ​ທົດ​ລອງ​ນີວ​ເຄລຍ​ເປັນຄັ້ງທີ 6.

​ລູກ​ສອນໄຟ​ຂີ​ປະ​ນາ​ວຸດ​ດັ່ງກ່າວ ​ໄດ້​ຍິງ​ຂຶ້ນ​ຈາກ​ເມືອງ Sunan ​ໃນ​ນະຄອນ​ຫລວງພຽງຢາງ​ຂອງເກົາຫລີ​ເໜືອ ​ແລະ​ໄດ້​ບິນ​ຜ່ານ​ເກາະ Hokkaido ​ໃນ​ທາງ​ພາກ​ເໜືອຂອງ​ຍີ່ປຸ່ນ.

ທ່ານ Yoshihide Suga, ​ເລຂາທິການ​ຂອງ​ຫ້ອງການ​ລັດຖະບານ​ຍີ່ປຸ່ນ ​ເວົ້າວ່າ "ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່ສາມາດ​ຮັບ​ເອົາ​ ການ​ເກາະ​ຜິດຂອງເກົາຫລີ​ເໜືອ ​ທີ່​ເຮັດ​ຊໍ້າ​ແລ້ວ ຊໍ້າ​ອີກ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ໄດ້ ​ແລະ​ພວກ​ເຮົາ​ປະ​ທ້ວງ​ຕໍ່ເກົາຫລີ​ເໜືອ ​ແລະ​ທັງ​ສົ່ງ​ຄວາມ​ໂກດ​ແຄ້ນ​ຢ່າງ​ແຮງ​ທີ່​ສຸດ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ໄປ​ໃຫ້​ແກ່​ພວກ​ເຂົາ ​ໂດຍ​ໃຊ້​ຄໍາ​ເວົ້າ​ແບບ​ຮຸນ​ແຮງ​ທີ່​ສຸດ ທີ່​ຈະ​ແຮງໄດ້."

ອີງ​ຕາມ​ລາຍ​ງານ ຂອງໂທລະພາບ​ແຫ່ງ​ຊາດ NHK ຂອງ​ຍີ່ປຸ່ນ ການ​ປະກາດ​ເຕືອນ​ກ່ຽວກັບວ່າ​ມີ​ການຍິງ​ລູກ​ສອນໄຟ​ຂີ​ປະ​ນາ​ວຸດ ມີ​ຂຶ້ນປະມານ 7 ​ໂມງ​ເຊົ້າຕາມ​ເວລາໃນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ຢູ່ໃນ​ເມືອງ Kamaishi ທາງ​ພາກ​ເໜືອຂອງ​ຍີ່ປຸ່ນ.

ກອງ​ທັບ​ເກົາຫລີ​ໃຕ້ ​ໄດ້​ລາຍ​ງານ​ວ່າ ​ລູກ​ສອນໄຟ​ຂີ​ປະ​ນາ​ວຸດດັ່ງກ່າວ ໄດ້​ບິນ​ຢູ່​ໃນລະດັບສູງປະມານ 770 ກິ​ໂລ​ແມັດ ​ແລະ​ບິນ​ໄປໄກເຖິງ 3,700 ກິ​ໂລ​ແມັດ ຊຶ່ງ​ໄກ​ພໍ​ທີ່​ຈະ​ໄປ​ເຖິງ​ເກາະ​ກວາ​ມ ທີ່​ເປັນ​ດິນ​ແດນ​ຂອງ​ສະຫະລັດ ຢູ່​ມະ​ຫາສະໝຸດປາຊີ​ຟິກ​ໄດ້.

​ກອງ​ບັນ​ຊາ​ການ​ທະຫານ​ສະຫະລັດ​ປະ​ຈໍາມະ​ຫາສະໝຸດປາຊີ​ຟິກ ກ່າວ​ໃນ​ຖະ​ແຫລ​ງການ ສະບັບ​ນຶ່ງ​ວ່າ "ການ​ປະ​ເມີນ​ໄພ​ຂົ່ມຂູ່​ຂັ້ນທໍາ​ອິດ ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ການ​ຍິງ​ລູກ​ສອນໄຟ​ຂີ​ປະ​ນາ​ວຸດ​ ໃນໄລຍະ​ປານ​ກາງ​ ຫລື IRBM ດັ່ງກ່າວ" ບໍ່​ໄດ້​ເປັນ​ໄພ​ຂົ່ມຂູ່​ຕໍ່​ເກາະ​ກວາ​ມ ເລີຍ.

ກອງ​ບັນຊາ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ເຂດ​ອາ​ກາດໃນ​ເຂດ​ທະວີບອາ​ເມຣິກາ​ເໜືອ ຫລື NORAD
​ໄດ້ລົງຄວາມ​ເຫັນ​ວ່າ ​ລູກ​ສອນໄຟ​ຂີ​ປະ​ນາ​ວຸດດັ່ງກ່າວ​ນີ້ ກໍ​ບໍ່​ໄດ້​ເປັນໄພ​ຂົ່ມຂູ່​ຕໍ່ເຂດ
ທະວີ​ບອາ​ເມຣິກາ​ເໜືອ​ເຊັ່ນ​ກັນ.

ທ່ານ Jim Mattis ລັດຖະມົນຕີ​ກະຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ສະຫະລັດ​ກ່າວ​ວ່າ ການ​ຍິງ​ລູກ​ສອນໄຟ​ຂີ​ປະ​ນາ​ວຸດ​ຂອງ​ເກົາຫລີ​ເໜືອ "​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ຊາວ​ຍີ່ປຸ່ນ​ຫລາຍ​ລ້ານ​ຄົນຕ້ອງ​ໄປຊອກ​ຫາ​ທີ່​ຫລົບ​ຊ້ອນ," ​ແລະ​ເວົ້າວ່າ​ເຈົ້າໜ້າທີ່​ສະຫະລັດ ​ໄດ້​ປະສານ​ງານ​ຢ່າງ​ເຕັມ​ສ່ວນ​ພາຍ ຫລັງ​ທີ່​ມີ​ການ​ຍິງ​ທົດ​ລອງ​ດັ່ງກ່າວ​ເກີດ​ຂຶ້ນ.

ທ່ານ Mattis ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ ​ໃນ​ໄລຍະ​ທີ່​ໄປ​ຢ້ຽມຢາມ ກອງ​ບັນຊາ​ການ​ດ້ານ​ຍຸດທະ​ສາດ​ຂອງ​ສະຫະລັດ ທີ່​ຮັບຜິດຊອບ​ວຽກງານ​ການ​ໃຊ້​ກໍາລັງ​ອາວຸດ​ນີວ​ເຄລຍ.

ອີງ​ຕາມ​ໂຄສົກ​ປະ​ຈໍາ​ກອງທັບ, ກອງທັບ​ເກົາຫລີ​ໃຕ້ ​ໄດ້ຕອບໂຕ້​ຕໍ່ການ​ເກາະ​ຜິດ​ດັ່ງກ່າວຈາກ​ເກົາຫລີເໜືອ ​ໂດຍ​ການ​ຍິງລູກ​ສອນໄຟ​ຂີ​ປະ​ນາ​ວຸດ Hyunmoo-II ລົງ​ໄປ​ໃສ່​ທະ​ເລ​ທີ່ເດີນ​ໄປ​ໃນ​ໄລຍະ​ທາງ ທີ່​ສາມາດ​ໄປ​ເຖິງ​ສະໜາມບິນ Sunan ​ໃນ​ນະຄອນ​ພຽງຢາງ​ໄດ້.

ທ່ານ Moon Jae-in ປະທານາທິບໍດີເກົາຫລີ​ໃຕ້ ກໍ​ໄດ້​ຮຽກປະຊຸມສະພາ​ຄວາມໝັ້ນຄົງ ​ແຫ່ງ​ຊາດ ​ເພື່ອ​ຕິດຕາມ​ເບິ່ງ​ສະຖານະ​ການ​ດ້ານ​ຄວາມໝັ້ນຄົງ ​ແລະ​ກຽມພ້ອມຮັບ​ມື​ກັບ​ທຸກ​ການ​ຂົ່ມຂູ່​ໃດໆ ຂອງ​ເກົາຫລີ​ເໜືອ.

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