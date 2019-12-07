ເງິນກີບຍັງມີທ່າອ່ຽງຈະອ່ອນຄ່າລົງອີກເມື່ອທຽບໃສ່ເງິນບາດ ແລະເງິນໂດລາ ສະຫະລັດ ໂດຍມີສາເຫດ ມາຈາກການຂາດດຸນການຄ້າ ແລະການຂາດດຸນບັນຊີໝູນວຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນນັບມື້. ຊົງລິດໂພນເງິນມີລາຍງານກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ທ່ານ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ, ຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຍອມຮັບວ່າ ເງິນກີບຍັງມີທ່າອ່ຽງ ຈະອ່ອນຄ່າລົງອີກເມື່ອທຽບໃສ່ ເງິນບາດ ແລະເງິນໂດລາ ສະຫະລັດ ໂດຍມີສາເຫດ ມາຈາກການຂາດດຸນ ບັນຊີໝູນວຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ພາກທຸລະກິດໃນລາວຕ້ອງການເງິນຕາຕ່າງປະເທດເພື່ອນຳໃຊ້ໃນການຊຳລະ ລາຄາສິນຄ້າທີ່ນຳເຂົ້າຈາກຕ່າງປເທດ ເພີ້ມຂຶ້ນນັບມື້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເງິນບາດ ແລະເງິນໂດລານັ້ນ ຖືວ່າເປັນສະກຸນເງິນທີ່ເຮັດໃຫ້ເງິນກີບລາວອ່ອນຄ່າລົງ ຫລາຍທີ່ສຸດ ຊຶ່ງທ່ານສອນໄຊ ໄດ້ຖະແຫລງຢືນຢັນວ່າ:
“ວັນທີ 1 ມັງກອນ ຫາວັນທີ 11 ພະຈິກ ຄ່າເງິນ ຖ້າທຽບເງິນໂດລາ ຢູ່ໃນລະດັບປະມານ 31 ບາດປາຍ, ແຂງຄ່າຂຶ້ນ 13 ເປີເຊັນ ຖ້າທຽບໃສ່ປີ 2016 ແລ້ວກະແຂງຄ່າຂຶ້ນ 3.6 ເປີເຊັນ ທຽບໃສ່ 2018 ເສດຖະກິດເຮົາໄດ້ມີການນຳເຂົ້າ ແລະມີການຊຳລະສະສາງກັບໄທນີ້ ຫລາຍ ຖ້າຫາກເງິນບາດແຂງຄ່າ ມັນກໍເຮັດໃຫ້ເງິນກີບຂອງເຮົານີ້ມີການອ່ອນຄ່າ. ທຽບໃສ່ດອນລາ ອ່ອນຄ່າຢູ່ປະມານ 3.2 ເປີເຊັນ, ທຽບໃສ່ເງິນບາດໜີ້ອ່ອນຄ່າຢູ່ 6.7 ເປີເຊັນ.”
ການອ່ອນຄ່າລົງຂອງເງິນກີບດັ່ງກ່າວນີ້ຍັງໄດ້ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ລາຄາສິນຄ້າອຸປະໂພກ
ບໍລິໂພກໃນລາວປັບຕົວສູງຂຶ້ນໃນທຸກລາຍການສິນຄ້າທີ່ນຳເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດ ຮວມເຖິງລາຄາເຂົ້າສານ ທີ່ປັບຕົວສູງຂຶ້ນດ້ວຍເຊັ່ນກັນ ເນື່ອງຈາກການຜະລິດເຂົ້າ ທີ່ໄດ້ຕ່ຳກວ່າແຜນການທີ່ວາງໄວ້ ທັງນາປີ 2018 ແລະນາແຊງ 2019 ນີ້ ໂດຍຈາກ
ການສຳຫຼວດໃນນະຄອນວຽງຈັນ ພົບວ່າໄດ້ມີການປັບຂຶ້ນນ້ຳປາ ຈາກ 6,000 ເປັນ
8,000 ກີບ, ເຂົ້າສານຈ້າວປັບຈາກ 50,000 ຫາ 70,000 ກີບຂຶ້ນເປັນ 70,000 ຫາ
110,000 ກີບຕໍ່ 12 ກິໂລກຣາມ ເພາະວ່າ ຕົ້ນທຶນຢູ່ໂຮງສີເຂົ້າ ໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນຈາກລາຄາ
ພະລັງງານທີ່ປັບຕົວສູງຂຶ້ນ ດ້ວຍນັ້ນ.
ທັງນີ້ ທ່ານສົມຈິດ ອິນທະມິດ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳແລະການຄ້າຖະ
ແຫລງຢືນຢັນວ່າ ໃນສ່ວນກ່ຽວກັບການປັບລາຄາຈຳໜ່າຍນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟໃນລາວຕາມ
ການປັບລາຄາຂຶ້ນ-ລົງຂອງລາຄານ້ຳມັນ ໃນຕະຫຼາດໂລກນັ້ນ ກໍເປັນອີກປັດໄຈນຶ່ງທີ່
ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ລາຄາສິນຄ້າໃນລາວ ເພາະລາວຕ້ອງນ້ຳເຂົ້ານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟຈາກຕ່າງ
ປະເທດທັງ 100 ເປີເຊັນ ຂອງການຊົມໃຊ້ທັງໝົດໃນລາວ ເມື່ອສົມທົບກັບເງິນກີບ ກໍຍັງ
ບໍ່ສາມາດນຳໃຊ້ເພື່ອຊຳລະລາຄາສິນຄ້ານຳເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດໄດ້ ຈຶ່ງກະທົບຕໍ່ອັດ
ຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາໃນລາວຢ່າງຫລີກລ້ຽງບໍ່ໄດ້ ໂດຍໃນໄລຍະເດືອນມັງກອນ-ຫາ ກໍລະ
ກົດ 2019 ການຄ້າຕ່າງປະເທດຂອງລາວ ມີມູນຄ່າລວມ 5,828.15 ລ້ານໂດລາ ແລະ
ປາກົດວ່າ ລາວຍັງຂາດດຸນການຄ້າຕ່າງປະເທດໃນມູນຄ່າລວມ 557.15 ລ້ານໂດລາ
ຊຶ່ງບໍ່ລວມເຖິງການສົ່ງອອກະແສໄຟຟ້າແຕ່ຢ່າງໃດ.
ທາງດ້ານເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງກອງທຶນການເງິນສາກົນ ຫຼື IMF ປະຈຳອາຊຽນເປີດ
ເຜີຍວ່າ ການຂາດດຸນການຄ້າຕ່າງປະເທດຂອງລາວ ຄືສາເຫດສຳຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ເງິນ
ກີບອ່ອນຄ່າລົງ ແລະອັດຕາເງິນເຟີ້ກໍປັບຕົວສູງຂຶ້ນດ້ວຍເຊັ່ນກັນ ທັງຍັງເຮັດໃຫ້ທຶນ
ສຳຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດຂອງລັດຖະບານລາວຫລຸດລົງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງອີກດ້ວຍ
ເພາະການຂາດດຸນການຄ້າຕ່າງປະເທດເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານລາວ ຕ້ອງໃຊ້ເງິນຕາຕ່າງ
ປະເທດ ເພື່ອຊຳລະລາຄາສິນຄ້າທີ່ນຳເຂົ້າຫຼາຍກວ່າການສົ່ງອອກໄປຕ່າງປະເທດ ທັງ
ກໍຍັງເຮັດໃຫ້ທຶນສຳຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ເຫລືອໜ້ອຍກວ່າ 1,000 ລ້ານອີກດ້ວຍ.
ສ່ວນນັກຊ່ຽວຊານດ້ານການເງິນຂອງທະນາຄານໂລກ ປະຈຳລາວບອກວ່າ ລັດຖະບານ
ລາວຍັງຈະຕ້ອງປະເຊີນກັບການເປັນໜີ້ເພີ້ມຂຶ້ນດ້ວຍໂດຍມີສາເຫດມາຈາກການກູ້ຢືມ
ເງິນຕ່າງປະເທດ ເພື່ອນຳມາໃຊ້ໃນການດຸ່ນດ່ຽງ ດ້ານລາຍຈ່າຍທີ່ສູງກວ່າລາຍຮັບໃນແຕ່
ລະປີ ໂດຍປີ 2018 ໜີ້ສິນຂອງລັດຖະບານລາວ ມີມູນຄ່າລວມຫຼາຍກວ່າ 12,104 ລ້ານ
ໂດລາ ຄິດເປັນ 65.3 ເປີເຊັນ ຂອງ GDP ແລະຄາດໝາຍວ່າຈະເພີ້ມຂຶ້ນເປັນ 13,491 ລ້ານໂດລາ ຫຼື ຄິດເປັນ 68 ເປີເຊັນຂອງ GDP ໃນປີ 2019 ທັງຍັງມີທ່າອ່ຽງຈະເພີ້ມຂຶ້ນ
ເປັນເກີນກວ່າ 70 ເປີເຊັນ ຂອງ GDP ອີກດ້ວຍ ໃນປີ 2020 ນີ້.
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