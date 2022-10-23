ສປຊ ເວົ້າວ່າ ການເຂັ່ນຂ້າ ແລະ ຈັບກຸມຄົນຈຳນວນຫຼາຍໃນ ອີຣ່ານ ຕ້ອງຢຸດ

ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ດ້ານສິດທິມະນຸດ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ກ່າວປະນາມການກົດຂີ່ປາບປາມດ້ວຍຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ການປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານຂອງ ອີຣ່ານ ນັ້ນວ່າເປັນການລະເມີດກົດໝາຍສາກົນ ແລະ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ອີຣ່ານ ໃຫ້ສິ້ນສຸດການປາບປາມທີ່ຮ້າຍແຮງຂອງເຂົາເຈົ້າຕໍ່ຜູ້ປະທ້ວງທີ່ສະຫງົບ. ນັກຂ່າວວີໂອເອ ລີຊາ ສໄລນ ມີລາຍງານສຳລັບວີໂອເອຈາກນະຄອນ ເຈນີວາ, ເຊິ່ງ ພຸດທະສອນ ຈະນຳລາຍລະອຽດ ມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ນຶ່ງເດືອນໄດ້ຜ່ານໄປ ນັບຕັ້ງແຕ່ການເສຍຊີວິດຂອງນາງ ມາຊາ ອາມີນີ ອາຍຸ 22 ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດການປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ ອີຣ່ານ ທົ່ວປະເທດ.
ນາງ ອາມີນີ ຖືກຈັບໂດຍຕຳຫຼວດທີ່ເອີ້ນວ່າສິນທຳ ສຳລັບການບໍ່ໃສ່ຜ້າປົກຫົວ ຮີຈັບ ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ໄດ້ເສຍຊີວິດສາມວັນຕໍ່ມາໃນວັນທີ 16 ກັນຍາ ໃນລະຫວ່າງການຖືກຄວບຄຸມຕົວໂດຍຕຳຫຼວດ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສິດທິມະນຸດສະຫະປະຊາຊາດເວົ້າວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮູ້ ກ່ຽວກັບ ການຕອບໂຕ້ທີ່ຮຸນແຮງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໂດຍກອງກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພຕໍ່ຜູ້ປະທ້ວງ. ເຂົາເຈົ້າເວົ້າວ່າລາຍງານ ກ່ຽວກັບ ການຈັບກຸມໂດຍພາລະການ ແລະ ການຂ້າ ແລະ ຈັບກຸມເດັກນ້ອຍ ແມ່ນໜ້າເປັນຫ່ວງຢ່າງຍິ່ງ.
ໂຄສົກຍິງຂອງອົງການສິດທິມະນຸດສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານນາງ ຣາວີນາ ຊາມດາຊານີ ເວົ້າວ່າ ມີເດັກນ້ອຍຫຼາຍເຖິງ 23 ຄົນ ຖືກລາຍງານວ່າໄດ້ເສຍຊີວິດ ແລະ ຫຼາຍຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ຍ້ອນກອງກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພ ຜູ້ທີ່ໄດ້ໃຊ້ລູກປືນແທ້, ລູກປືນເຫຼັກ ແລະ ຕີຈົນຕາຍ.
ທ່ານນາງກ່າວວ່າໂຮງຮຽນຫຼາຍແຫ່ງກໍຖືກບຸກກວດຄົ້ນ ແລະ ເດັກນ້ອຍກໍຖືກຈັບໂດຍກອງກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພ.
ທ່ານນາງ ຊາມດາຊານີ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ພາຍໃຕ້ສົນທິສັນຍາສິດທິມະນຸດທີ່ຖືກຮັບເອົາໂດຍ ອີຣ່ານ ນັ້ນ, ສາທາລະນະລັດອິສລາມດັ່ງກ່າວມີພັນທະທີ່ຈະປົກປ້ອງສິດ ໃນການມີຊີວິດຂອງເດັກນ້ອຍ ພາຍໃຕ້ທຸກສະຖານະການ, ແລະ ເຄົາລົບ ແລະ ປົກປ້ອງສິດທິຕໍ່ເສລີພາບໃນການສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ການປະທ້ວງຢ່າງສັນຕິຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຄຽງຂ້າງກັບການຈັບກຸມຜູ້ປະທ້ວງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍນັ້ນ, ຫ້ອງການຂອງພວກເຮົາຍັງໄດ້ຮັບລາຍງານກ່ຽວກັບການຈັບກຸມສະມາຊິກຂອງສັງຄົມພົນລະເຮືອນຢ່າງໜ້ອຍ 90 ຄົນ ລວມທັງຜູ້ປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ, ທະນາຍຄວາມ, ນັກສິລະປະ, ແລະ ນັກຂ່າວ.”
ຫ້ອງການສິດທິມະນຸດສະຫະປະຊາຊາດເວົ້າການສືບຕໍ່ໃຊ້ກຳລັງທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ ແລະ ບໍ່ສົມສ່ວນຕໍ່ຜູ້ປະທ້ວງຕ້ອງຢຸດ. ເຂົາເຈົ້າຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງສຳລັບການປ່ອຍຕົວຜູ້ທີ່ຖືກຄຸມຂັງໂດຍພາລະການທຸກຄົນ.
ລາຍງານຂອງສື່ມວນຊົນໄດ້ກ່າວວ່າຜູ້ນຳສູງສຸດຂອງ ອີຣ່ານ ທ່ານ ອາລີ ຮອສເຊນີ ຄາເມນີ ໄດ້ຖິ້ມໂທດໃສ່ ສະຫະລັດ ແລະ ອິສຣາແອລ ສຳລັບຄວາມວຸ້ນວາຍນັ້ນ, ໂດຍກ່າວຫາປະເທດດັ່ງກ່າວວ່າພະຍາຍາມທີ່ຈະຢຸດ “ຄວາມກ້າວໜ້າ” ຂອງ ອີ່ຣ່ານ.
ທ່ານນາງ ຊາມດາຊານີ ກ່າວວ່າຫ້ອງການຂອງລາວແມ່ນເປັນຫ່ວງຫຼາຍກ່ຽວກັບກໍລະນີຂອງນາງ ແອລນາສ ເຣກາບີ, ແມ່ຍິງນັກປີນພູຊາວ ອີຣ່ານ ຜູ້ທີ່ໄດ້ທຳການແຂ່ງຂັນ ໃນນະຄອນຫຼວງ ໂຊລ, ປະເທດ ເກົາຫຼີໃຕ້ ໂດຍບໍ່ໃສ່ຜູ້ຄຸມຫົວ ຮີຈັບ. ຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ ລາວໄດ້ເດີນທາງກັບໄປນະຄອນຫຼວງ ເຕຫະຣ່ານ ແລ້ວ, ແລະ ບໍ່ເປັນທີ່ຈະແຈ້ງວ່າລາວຈະປະເຊີນກັບຜົນກະທົບທີ່ຮ້າຍແຮງຫຼືບໍ່.
ທ່ານນາງ ຊາມດາຊານີ ເວົ້າວ່າຫ້ອງການຂອງລາວແມ່ນກຳລັງຕິດຕາມສະຖານະການດັ່ງກ່າວຢ່າງໃກ້ຊິດ.
ທ່ານນາງ ຊາມດາຊານີ ກ່າວວ່າ “ຄວາມເປັນຫ່ວງຕ່າງໆແມ່ນໄດ້ຖືກຍົກຂຶ້ນມາກັບບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ເຊັ່ນກັນ. ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງກ່າວຢ້ຳ ກໍແມ່ນວ່າ ແມ່ຍິງບໍ່ຄວນຖືກລົງໂທດ ສຳລັບເຄື່ອງທີ່ເຂົາເຈົ້ານຸ່ງ. ເຂົາເຈົ້າບໍ່ຄວນໄດ້ຮັບຄວາມຮຸນແຮງເຊັ່ນການກັກຂັງຕາມອຳເພີໃຈ ຫຼື ຄວາມຮຸນແຮງທຸກປະເພດກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້ານຸ່ງຖື. ພວກເຮົາຈະຕິດຕາມຄະດີນີ້ຢ່າງໃກ້ຊິດ.”
ທ່ານນາງ ຊາມດາຊານີ ເວົ້າວ່າຫ້ອງການຂອງລາວໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງຫຼາຍຢ່າງຂອງເຂົາເຈົ້າ ກ່ຽວກັບ ການປະທ້ວງໂດຍກົງຕໍ່ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ອີຣ່ານ.
ດັ່ງຜົນທີ່ອອກມາ, ທ່ານນາງເວົ້າວ່າປະຊາຊົນ ອີຣ່ານ ໄດ້ແລກປ່ຽນເອກະສານກັບບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ລວມທັງລາຍງານການສືບສວນສອບສວນ ກ່ຽວກັບ ການຕາຍຂອງນາງ ມາຊາ ອາມີນີ.
ລັດຖະບານໄດ້ກ່າວວ່າ ນາງ ອາມີນີ ໄດ້ຕາຍຍ້ອນໂຣກຫົວໃຈຫຼົ້ມແຫຼວ ແລະ ບໍ່ແມ່ນຖືກປະຕິບັດນຳຢ່າງບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ຄອບຄົວຂອງນາງໄດ້ກ່າວວ່ານາງບໍ່ໄດ້ມີປະຫວັດຂອງບັນຫາດ້ານຫົວໃຈ ແລະ ວ່າສົບຂອງລາວມີຮອຍຊ້ຳ ແລະ ຮ່ອງຮອຍຂອງການທຸບຕີອື່ນໆ.
ທ່ານນາງ ຊາມດາຊານີ ກ່າວວ່າໃນຂະນະດຽວກັນ, ຄວາມຮຸນແຮງໃນປະເທດ ອີຣ່ານ ໄດ້ດຳເນີນໄປຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ທ່ານນາງເວົ້າວ່າຫ້ອງການຂອງລາວໄດ້ຮັບລາຍງານກ່ຽວກັບການປາບປາມ, ການບຸກກວດຄົ້ນ, ການຈັບກຸມໂດຍພາລະການ ແລະ ການເຂັ່ນຂ້າ.