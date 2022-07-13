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ວັນພຸດ, 13 ກໍລະກົດ 2022
ໂລກ

ບັນຫາສໍາຄັນຕ່າງໆ ທີ່ຈະຕ້ອງຕິດຕາມ ໃນ​ການຢ້ຽມ​ຢາມ ພາກຕາເວັນອອກກາງ ຂອງທ່ານໄບເດັນ

ປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ກ່າວປາໄສ ໃນລະຫວ່າງງານສະເຫຼີມສະຫຼອງ ຮ່າງລັດຖະທໍາມະນູນກ່ຽວກັບ "ລັດຖະທໍາມະນູນຄວາມປອດໄພຢູ່ໃນຊຸມຊົນຂອງສອງຝ່າຍ," ກົດໝາຍ ໝາຍເຖິງການຫຼຸດຄວາມຮຸນແຮງກ່ຽວກັບປືນລົງ, ຢູ່ທີ່ເດີ່ນຫຍ້າທາງທິດໃຕ້ຂອງທໍານຽບຂາວ, ເມື່ອວັນທີ 11 ກໍລະກົດ 2022, ໃນນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ.

ປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ເດີນທາງໄປເຖິງ ອິສຣາແອລ ໃນມື້ວັນພຸດນີ້, ເຊິ່ງເປັນສ່ວນນຶ່ງ ໃນການເດີນທາງຢ້ຽມຢາມ​ຫຼາຍ​ປະ​ເທດ​ໃນພາກຕາເວັນອອກກາງ ດ້ວຍການຢຸດແວ່ທີ່ເຂດເວສແບັງ ແລະຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ. ທ່ານ ໄບເດັນ ຈະຜັກດັນ​ໃຫ້ອິສຣາແອລ ລວມໂຕເຂົ້າໃນພູມິພາກເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ, ໂດຍກະຕຸ້ນໃຫ້ບັນດາປະເທດໃນເຂດອ່າວອາ​ຣັບ ດູດນໍ້າມັນຂຶ້ນມາເພີ້ມເຕີມ ເພື່ອຊ່ວຍບັນເທົາວິກິດການພະລັງງານຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ, ແລະໃຫ້ຄໍາໝັ້ນວ່າ ສະຫະລັດຈະບໍ່ຫຼຸດ​ການ​ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນ​ຕໍ່ພູມິພາກແຫ່ງນີ້ລົງ,​ ທັງໆ​ທີ່ ສະຫະລັດ​ໄດ້ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ສົງຄາມຢູ່ໃນຢູເຄຣນ ແລະຍຸດທະສາດຂອງການແຂ່ງຂັນກັບ ຈີນ.

ນີ້ ເປັນການເດີນທາງທີ່ຊັບຊ້ອນສໍາລັບ ທ່ານ ໄບເດັນ, ເຊິ່ງໄດ້ຖືກຕ້ອງຕິຈາກນັກເຄື່ອນໄຫວ ແລະສະມາຊິກພັກຫຼາຍຄົນຂອງທ່ານ ກ່ຽວກັບການຟື້ນຟູຄວາມສໍາພັນກັບ​ຣາ​ຊະອານາຈັກຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ເຊິ່ງຄັ້ງນຶ່ງທ່ານເຄີຍສະແດງທັດ ສະນະວ່າ “ບໍ່ໄດ້ມາເຊິ່ງຄຸນຄ່າທາງສັງຄົມ.”

After Biden Visit, Israel Hopes for Diplomatic Relations With Saudis
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After Biden Visit, Israel Hopes for Diplomatic Relations With Saudis

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“ເປົ້າໝາຍຂອງພວກເຮົາຄື ການປັບປຸງ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນການສ້າງຄວາມແຕກແຍກກັບ ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ,” ທ່ານເຈັກ ຊູລລີວານ ທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດກ່າວຕໍ່ນັກຂ່າວໃນມື້ວັນຈັນແລ້ວນີ້. ທ່ານ ຊູລລິວານ ໄດ້ໂຕ້ແຍ້ງວ່າ ໃນໂລກທີ່ມີການແຂ່ງຂັນທາງດ້ານພູມສາດການເມືອງທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະຢູ່ໃນຂົງເຂດ ອິນໂດປາຊີຟິກ ແລະ ຢູໂຣບ, ສະຫະລັດຍັງຄົງຕ້ອງມີການພົວ ພັນຢູ່ໃນພາກຕາເວັນອອກກາງຢ່າງລະອຽດຖີ່ຖ້ວນ.

“​ພາກຕາເວັນອອກກາງ ມີການພົວພັນທີ່ເລິກເຊິ່ງກັບຫຼາຍໆປະເທດໃນທົ່ວໂລກ, ແລະຖ້າພວກເຮົາຫາກດໍາເນີນການແຕ່ດຽວນີ້ ເພື່ອສ້າງສັນຕິພາບທີ່ຄົບຖ້ວນ ແລະມີສະຖຽນລະພາບຫຼາຍຂຶ້ນຢູ່ໃນພູມິພາກແຫ່ງນີ້, ມັນຈະເປັນການແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ກັບປະເທດຊາດ ແລະປະຊາຊົນຊາວອາເມຣິກາໃນຫຼາຍໆປີຕໍ່ໜ້າທີ່ຈະມາເຖິງ.”

ໃນປະເທດອິສຣາແອລ, ທ່ານ ໄບເດັນ ຈະພົບກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທ່ານແຢ ລາປິດ (Yair Lapid) ແລະຫົວໜ້າຜູ້ນໍາຝ່າຍຄ້ານ ທ່ານເບັນຈາມິນ ເນທັນຢາຮູ (Benjamin Netanyahu) ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງອິສ ຣາແອລ ທ່າມກາງການຟື້ນໂຕ​ຄືນຂອງອີຣ່ານ, ລວມເຖິງການຮວບຮວມຄວາມອາດສາມາດຂອງການປ້ອງກັນທາງອາກາດ ກັບບັນດາປະເທດຕ່າງໆ ໃນ​ເຂດອ່າວອາຫຼັບ.

Biden Seeks to Balance Interests, Ideology in Mideast Trip
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Biden Seeks to Balance Interests, Ideology in Mideast Trip

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ຢູ່ໃນເວສແບັງ, ທ່ານ ໄບເດັນ ຈະເນັ້ນຢໍ້າການສະໜັບສະໜຸນ ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂບັນຫາແບບ​ມີສອງລັດ ແລະພະຍາຍາມທີ່ຈະຟື້ນຟູຄວາມສໍາພັນກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງປາເລສໄຕນ໌ ລຸນຫຼັງທີ່ລັດຖະບານຂອງທ່ານທຣໍາ ໄດ້ຕັດການຊ່ວຍ ເຫຼືອ ແລະປິດສະຖານທູດອາເມຣິກາຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງເຈຣູຊາແລັມ ເຊິ່ງໄດ້ປະຕິບັດພາລະກິດໃນຖານະຂອງສະຫະລັດ ສໍາລັບປະຊາຊົນຊາວປາເລສໄຕນ໌.

ທ່ານ ໄບເດັນ ຈະເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ GCC+3 ໃນນະ​ຄອນເຈດດາ (Jeddah) ໂດຍການຮ່ວມມືກັບບັນດາສະມາຊິກສະພາ ຂອງປະເທດຕ່າງໆໃນອ່າວ​ອາ​ຣັບ ເຊິ່ງລວມມີ (ບາຫ໌ເຣນ, ຄູເວດ, ໂອມານ, ກາຕາ, ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ, ສະຫະລັດອາຣັບເອເມີເຣັສ), ອີຈິບ, ອີຣັກ, ແລະຈໍແດັນ. ໂດຍທ່ານ ໄບເດັນ ຈະວາງວິໄສທັດຂອງທ່ານ ສໍາລັບການພົວພັນຮ່ວມມືຂອງສະຫະລັດຢູ່ໃນພູມິພາກດັ່ງກ່າວນີ້.

VOA Interview: NSC Coordinator John Kirby
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VOA Interview: NSC Coordinator John Kirby

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