ໃນຖານະທີ່ເປັນຜູ້ມີປະສົບການ 37 ປີ ຂອງກະຊວງຍຸຕິທຳສະຫະລັດ ທ່ານອີລີ ໂຣເຊນບອມ (Eli Rosenbaum) ໄດ້ໃຊ້ເວລາສ່ວນໃຫຍ່ ໃນອາຊີບວຽກງານຂອງທ່ານ ເພື່ອຟ້ອງຮ້ອງດຳເນີນຄະດີ ແລະຈັບ ກຸມພວກອາດຊະຍາກອນສົງຄາມນາຊີ ທີ່ໄດ້ຫລົບລີ້ໜີກົດໝາຍ.
ເພາະສະນັ້ນ ບໍ່ໄດ້ເປັນທີ່ແປກໃຈເລີຍວ່າ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳສະຫະລັດ ທ່ານເມຣິກ ກາຣລັນ (Merrick Garland) ໃນເດືອນແລ້ວນີ້ໄດ້ຫັນໄປຫາທ່ານໂຣເຊນບອມ ທີ່ໄດ້ຮັບສົມຍານາມວ່າ “ນັກລ່ານາຊີ” ເພື່ອປະສານງານການສືບສວນຂອງກະຊວງຍຸຕິທຳ ໃນການກໍ່ໂທດກຳຢູ່ໃນຢູເຄຣນ ຈາກການຮຸກຮານຂອງ ຣັດເຊຍຕໍ່ເພື່ອນບ້ານຂອງຕົນ.
ໃນການສຳພາດກັບທ່ານມາຊູດ ຟາຣີວາ (Masood Fariva) ຂອງວີໂອເອ ທ່ານໂຣເຊນບຣອມແລະທ່ານ ຄຣິສຕຽນ ເລີແວັສເກ (Christian Levesque) ໄອຍະການອະວຸໂສທີ່ຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບອາດຊະຍາກຳສົງ ຄາມຂອງກະຊວງຍຸຕິທຳ ເວົ້າເຖິງຄວາມພະຍາຍາມຂອງກະຊວງດັ່ງກ່າວ ເພື່ອນຳເອົາພວກກໍ່ອາດຊະຍາກຳ ສົງຄາມຢູ່ໃນຢູເຄຣນມາລົງໂທດ.
ການສຳພາດໄດ້ກວດກາເພື່ອຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງ ແລະຄວາມຍາວ.
ທ່ານໂຣເຊນບອມ ທ່ານໄດ້ໃຊ້ເວລາຫລາຍທົດສະວັດໃນການສືບສວນ ແລະຈັບກຸມພວກກໍ່ອາດຊະຍາກຳສົງຄາມນາຊີ. ທ່ານເປັນທີ່ຮູ້ກັນດີທີ່ສຸດວ່າ ເປັນ “ນັກລ່ານາຊີ.” ບອກພວກເຮົາແດ່ວ່າ ຄວາມຄ້າຍຄືກັນທີ່ທ່ານ ເຫັນລະຫວ່າງ ວຽກງານດັ່ງກ່າວ ແລະໜ້າທີ່ຂອງທ່ານປັດຈຸບັນ ໃນການສືບສວນອາດຊະຍາກຳສົງຄາມຣັດ ເຊຍ ແລະປະສົບການດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນວ່າ ເປັນ ຫຍັງຄວາມພະຍາຍາມນີ້ຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນຫລາຍໃນມື້ນີ້.
ທ່ານໂຣເຊນບຣອມ ຕອບວ່າ: ດີຫລາຍ ຫລາຍໆປີ ແມ່ນແຕ່ຫລາຍທົດສະວັດສຳລັບພວກເຮົາຈຳນວນນຶ່ງ ທີ່ ບັນດາເພື່ອນຮ່ວມງານໄອຍະການພິເສດດ້ານສິດທິມະນຸດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ປະຕິບັດໜ້າທີ່ ຜູ້ລະເມີດສິດທິມະນຸດ ແລະກໍລະນີອາດຊະຍາກຳສົງຄາມທີ່ມີ ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອໝັ້ນ ໄດ້ກະກຽມໃຫ້ພວກເຮົາ ເປັນຢ່າງດີທີ່ສຸດ ຕໍ່ການປະຕິບັດງານທີ່ສຳຄັນ ຢູ່ໃນເວລາການເປັນການຕາຍນີ້.
ມັນເກືອບຄ້າຍກັບວ່າ ວຽກງານທັງໝົດທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດມານັ້ນ ໄດ້ກະກຽມໃຫ້ພວກເຮົາຕໍ່ເວລາປັດຈຸບັນນີ້. ພວກເຮົາອຸດົມສົມບຸນດ້ວຍຄວາມຊ່ຽວຊານໃນກົດໝາຍອາດຊະຍາກຳສາກົນ. ປະສົບການທີ່ກວ້າງຂວາງ ຄວາມຈິງແລ້ວພິສູດຢູ່ໃນສານທີ່ພົວພັນກັບບັນດາຜູ້ຕ້ອງຫາ ທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການກໍ່ອາດຊະຍາກຳ. ຂ້າພະ ເຈົ້າໄດ້ຢູ່ໃນສານພຽງແຕ່ສອງປີກ່ອນ ໃນຄະດີນຶ່ກ່ຽວກັບພວກນາຊີ.
As a 37-year veteran of the U.S. Justice Department, Eli Rosenbaum has spent much of his career probing and prosecuting fugitive Nazi war criminals.
So, it was no surprise that U.S. Attorney General Merrick Garland last month turned to Rosenbaum, dubbed the "Nazi hunter," to coordinate the DOJ's investigations of atrocities in Ukraine stemming from Russia's invasion of its neighbor.
In this interview with VOA's Masood Farivar, Rosenbaum and Christian Levesque, a top prosecutor for the DOJ's War Crimes Accountability Team, discuss agency's efforts to hold accountable the perpetrators of war crimes in Ukraine.
The interview has been edited for clarity and length.
Question: Mr. Rosenbaum, you have spent decades investigating and prosecuting Nazi war criminals. You are best known as a Nazi hunter. Tell us about the parallels you see between that work and your current job investigating Russian war crimes and how that experience has shaped your view of why this effort is so important today.
Rosenbaum: Well, the many years, even decades for some of us, that my [Human Rights Special Prosecutions Section] colleagues and I have worked on, human rights violator and war criminal cases have, I believe, prepared us exceptionally well for this crucial mission at this fateful time.
It is almost as though all of the work we've done has prepared us for this very moment. We have a wealth of expertise in international criminal law. Vast experience actually proving in courts of law the complicity of defendants who participated in atrocity crimes. I was in court just two years ago in a Nazi case doing that.