ຢູ່ຫ້ອງທົດລອງ ໃນລັດຄາລິຟໍເນຍນັ້ນ, ພວກນັກວິສະວະກອນກຳລັງທຳການຄົ້ນຄວ້າ ເພື່ອຜັກດັນຂອບເຂດໃຫ້ກວ້າງອອກ ເພື່ອໃຫ້ຫຸ່ນຍົນ ຫລື ໂຣບອດ ສາມາດເຄື່ອນໄຫວໄປມາ, ຮຽນແບບວິທີການເຕັ້ນ, ເຫາະເຫີນ ຫລືຄານ ຂອງສັດບາງຊະນິດໄດ້ຫລາຍກວ່າເກົ່າ. Michelle Quinn, ນັກຂ່າວວີໂອເອ ໄດ້ພົບກັບຊາລໂຕ (Salto), ຫຸ່ນຍົນຂາດຽວ ທີ່ກຳລັງເຕັ້ນຢູ່ເພື່ອສຶກສາເບິ່ງອະນາຄົດຂອງຫຸ່ນຍົນ. ບົວສະຫວັນ ມີລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ຫຸ່ນຍົນ ຫລືໂຣບອດ ໂຕນີ້ບໍ່ມີວຽກຫຍັງ ຫລືບໍ່ຮູ້ວ່າຈະເຮັດອັນໃດເລີຍ….
..ຊື່ຂອງມັນແມ່ນຊາລໂຕ (Salto) ແລະ ມັນເຕັ້ນໄປ ເຕັ້ນມາ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ພວກນັກຄົ້ນຄວ້າ ສຶກສາເບິ່ງວ່າຫຸ່ນຍົນໃນອະນາຄົດຈະສາມາດເຄື່ອນໄຫວໄປມາໄດ້ແນວໃດ.
ສາດສະດາຈານ ຣອນ ເຟຍຣິງ (Ron Fearing) ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລລັດຄາລິຟໍເນຍ ທີ່ເມືອງເບີກລີ ຫລື UC Berkeley ເວົ້າວ່າ:
"ຄວາມຄິດຂອງພວກເຮົາກໍຄືວ່າ ຫາກພວກເຮົາເຂົ້າໃຈໄດ້ວ່າແມ່ນຫຍັງເຮັດໃຫ້ສັດປະຕິບັດການໄດ້ດີ ຫລາຍຂຶ້ນເທົ່າໃດ ແລະເອົາສິ່ງນັ້ນເຂົ້າມາໃສ່ໃນຫຸ່ນຍົນຂອງພວກເຮົາແລ້ວ ພວກເຮົາກໍຈະເດີນຕາມເສັ້ນທາງ ທີ່ຖືກຕ້ອງ ໃນການສ້າງຫຸ່ນຍົນທີ່ດີກວ່າເກົ່າ ໄດ້ຫລາຍຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ."
ພວກນັກຄົ້ນຄວ້າດ້ານຫຸ່ນຍົນ ຫລື ໂຣບອດ ພາກັນທຳການສຶກສາເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເຖິງວິທີທີ່ສັດເຄື່ອນໄຫວໃນແບບສະເພາະໃດນຶ່ງ ແລະສ້າງຫຸ່ນຍົນທີ່ສາມາດເຫາະ, ຄານ ແລະເຕັ້ນໂຕນໄດ້.
ສາດສະດາຈານ ເຟຍຣິງ (Fearing) ກ່າວເພີ້ມອີກວ່າ:
"ພຽງແຕ່ມີຂາເໜັງໄດ້ເທົ່ານັ້ນ ມັນບໍ່ພຽງພໍເພື່ອຈະໃຫ້ມີຫຸ່ນຍົນທີ່ເຕັ້ນໄປ ເຕັ້ນມາໄດ້ດີໆ ….
… ແລະເພາະສະນັ້ນ ນຶ່ງໃນຫລາຍປະເດັນຫລັກ ກໍຄືສິ່ງທີ່ພວກເຮົາເອີ້ນວ່າ ຄວາມຢືດຢຸ່ນ ແລະຄວາມສາມາດລ້ຽວກັບໄປ ກັບມາໄດ້ …
ຄວາມຢືດຢຸ່ນຂອງຂາກັບນ້ຳໜັກຂອງສັດ."
ເພື່ອຈະສ້າງໃຫ້ຫຸ່ນຍົນຊາລໂຕ (Salto) ໄດ້ ພວກນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສຶກສາເບິ່ງວິທີທີ່ໂຕໜູທີ່ເຕັ້ນຂຶ້ນກົກໄມ້ໄປໄດ້ ຫລື Senagalese galago…. ໃຊ້ຕີນ, ເອັນກ້າມເນື້ອ ແລະຂາຂອງມັນເຂົ້າກັນ ເພື່ອກຽມພ້ອມຈະເຕັ້ນຂຶ້ນສູງໆໄດ້.
…ໂຕຂອງມັນເຕັມໄປດ້ວຍເຄື່ອງຈັບສັນຍານ ແລະຄອມພີວເຕີ ແລະຖືກສອນໃຫ້ຮູ້ສຶກດ້ວຍໂຕເອງວ່າ ມຸມຂອງຕົນ, ການທົບຂາຂອງຕົນເປັນຄືແນວໃດ. ຫຸ່ນຍົນຊາລໂຕ ດັເປັບຕົວເອງຖ້າມັນຫາກມັນບໍ່ເຮັດໄດ້ດີ.
ທ້າວຈັສຕິນ ຢິມ (Justin Yim), ນັກສຶກສາປະລິນຍາເອກ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລລັດຄາລິຟໍເນຍ ທີ່ເມືອງເບີກລີເວົ້າວ່າ:
"ສິ່ງໃໝ່ໆ ທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດກໍຄື ພວກເຮົາເຮັດໃຫ້ຫຸ່ນຍົນສາມາດຮູ້ສຶກດ້ວຍຕົນເອງວ່າ ທ່າຊົງຕົວ ຫລືມຸມຢູ່ຂອງມັນເມື່ອທຽບໃສ່ຄວາມດຶງດູດຂອງໂລກ ແລະຕຳແໜ່ງທີ່ມັນຢູ່ ໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງຈັບສັນຍານທີ່ຕິດຢູ່ນຳໂຕ ແລະຄອມພິວເຕີທີ່ຕິດຢູ່ນຳໂຕຂອງມັນ."
ທ້າວ ຢິມ (Yim) ເປັນຜູ້ອອກຄຳສັ່ງຫຸ່ນຍົນຊາລໂຕ (Salto) ວ່າໃຫ້ໄປບ່ອນໃດ ໂດຍໃຊ້ພຽງແຕ່ເຄື່ອງບັງຄັບເກມ ແລະເຄື່ອງຄວບຄຸມວິທະຍຸເທົ່ານັ້ນ. ນອກນັ້ນໄປແລ້ວ ແມ່ນຫຸ່ນຍົນຊາລໂຕ (Salto) ເຮັດເອົາເອງໝົດ.
ສາດສະດາຈານເຟຍຣິງ (Fearing) ເວົ້າວ່າ ການຄົ້ນຄວ້າຂອງເພິ່ນດຽວນີ້ ກຳລັງສຶກສາເບິ່ງວິທີເຄື່ອນຍ້າຍຂອງກະຮອກຈາກຕົ້ນໄມ້ຕົ້ນນຶ່ງ ໄປຫາອີກຕົ້ນນຶ່ງ ແລະສອນໃຫ້ຫຸ່ນຍົນຊາລໂຕ (Salto) ຮູ້ເຮັດການເຄື່ອນເໜັງບາງຢ່າງທີ່ກະຮອກເຮັດ ເຊັ່ນຄວນຈະດັດປັບໂຕເອງຄືແນວໃດ ເມື່ອຢູ່ເທິງໜ້າພຽງທີ່ບໍ່ທ່ຽງ. ການເຮັດແນວນີ້ອາດຈະຊ່ວຍຫຸ່ນຍົນຕ່າງໆ ໃຫ້ສາມາດເຄື່ອນໄຫວຢູ່ບ່ອນທີ່ຄົນໄປບໍ່ເຖິງໄດ້.
ທ່ານ ເຟຍຣິງ (Fearing) ອະທິບາຍດັ່ງນີ້:
"ພວກເຮົາຄິດວ່າ ມັນເປັນເລື້ອງທີ່ສຳຄັນຫລາຍແທ້ໆ ເມື່ອໃດຫຸ່ນຍົນຫາກກ້າວຂາໄປຢຽບຖືກບາງຢ່າງທີ່ບໍ່ຄາດຝັນໄວ້ກ່ອນ, ມັນຄວນຈະມີປະຕິກິລິຍາຕອບໂຕ້ແນວໃດ? ຂອບເຂດທີ່ມັນສາມາດມີການຕອບໂຕ້ໄດ້ມີຫລາຍປານໃດ? ມັນສາມາດຟື້ນຄືນໄດ້ຕອນໃດ? ມັນລົ້ມລົງຕອນໃດ?"
ແນ່ນອນ ຫຸ່ນຍົນຊາລໂຕ (Salto) ເມື່ອເບິ່ງແລ້ວກໍມ່ວນຫລາຍ. ແຕ່ວ່າ ມັນກໍອາດຈະກາຍເປັນປ່ອງຢ້ຽມເພື່ອຊ່ອງໄປເບິ່ງອະນາຄົດຂອງຫຸ່ນຍົນ ຫລືໂຣບອດນຳອີກ ກໍເປັນໄດ້.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດຢູ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້
In a laboratory in California, engineers are working on pushing the boundaries of how robots move, imitating the ways some animals jump, fly or crawl. Michelle Quinn met Salto, a one-legged jumping robot to see the future of robots.
This robot doesn't have a job or a purpose….
..Its name is Salto and it jumps to help researchers work on how future robots can move.
Ron Fearing, professor, UC Berkeley:
"Our thought is that the more we can understand what enables animals to work so well and put those in our robots we will be on the right track to building better robots."
Robot researchers work to understand how animals move in specific ways and build robots that can fly, crawl and jump.
Ron Fearing:
"Just having legs that move isn't enough to get a good bouncy robot….
… And so one of the key things is what we call the springiness and the tuning of …
the springiness of the legs with the weight of the animal."
To make Salto, researchers studied how a Senagalese galago
…uses its feet, tendons and leg in unison to jump high.
…It was packed with sensors and a computer and taughtto feelits own self,its angle, the bend of its leg. Salto adjusts if it goes off kilter.
Justin Yim, Ph.D student, UC Berkeley:
"The new thing that we've done is we've enabled the robot to sense its own attitude or the angle relative to gravity and its position just using its onboard sensors and onboard computer."
Yim directs Salto where to go with just a joystick and radio controller. Salto does the rest.
Fearing says his research is now looking into how squirrels move from tree to tree and teaching Salto some squirrel movements such as how to adjust when the surface is unsteady. This may help robots move in places people can't go.
Fearing:
"We think it's very fundamental that when a robot steps on something that it doesn't anticipate, how can it react? What are the limits of reaction? When can it recover? When does it fall down?"
Salto is, of course, fun to watch. But it also might be a window into the future of robots.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ