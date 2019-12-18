ຈຳນວນບັນດານັກຂ່າວທີ່ຖືກຂ້າຕາຍຢູ່ທົ່ວໂລກໃນປີ 2019 ແມ່ນຕ່ຳສຸດໃນຮອບນຶ່ງ
ທົດສະວັດກວ່າໆທີ່ຜ່ານມາ ໃນຂະນະທີ່ບັນດາເຂດສົງຄາມມີຄວາມຮ້າຍແຮງຜ່ອນ
ເບົາລົງ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງກຸ່ມສະໜັບສະໜູນອົງການຂ່າວເສລີສອງກຸ່ມທີ່ນຳໜ້າ
ຂອງໂລກ.
ຄະນະກຳມະການປົກປ້ອງນັກຂ່າວ ຫຼື CPJ ທີ່ມີຫ້ອງການຢູ່ນະຄອນນິວຢອກ ແລະ
ອົງການນັກຂ່າວບໍ່ມີພົມແດນ ຫຼື RSF ທີ່ມີສຳນັກງານໃຫຍ່ທີ່ນະຄອນຫຼວງປາຣີ ໄດ້
ນຳອອກເຜີຍແຜ່ລາຍງານທີ່ຕ່າງກັນ ແຕ່ໄດ້ລະບຸເຖິງ ທ່າອຽງແບບດຽວກັນ ໃນວັນ
ອັງຄານວານນີ້.
ລາຍງານປະຈຳປີຂອງອົງການທັງສອງ ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ ແມ່ນອີງຕາມການພົບເຫັນ
ໃນການຄົ້ນຄວ້າທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ຊຶ່ງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຂໍ້ມູນທີ່ໜັກແໜ້ນຈຳນວນນຶ່ງ
ທີ່ບໍ່ຄ້າຍຄືກັນ.
ອົງການ CPJ ກ່າວວ່າ ຢ່າງໜ້ອຍ ພວກນັກຂ່າວ 25 ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດຢູ່ໃນໜ້າທີ່ໃນ
ປີ 2019 ຊຶ່ງເປັນໂຕເລກຕ່ຳສຸດ ນັບແຕ່ປີ 2002 ເປັນຕົ້ນມາ ເວລາພວກນັກຂ່າວ 21
ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດຢູ່ໃນຂະນະທີ່ພວມປະຕິບັດໜ້າທີ່. ອົງການ RSF ໄດ້ລາຍງານວ່າ ມີ
49 ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດ ຊຶ່ງເປັນໂຕເລກທີ່ຕ່ຳສຸດ ນັບແຕ່ 36 ຄົນ ໄດ້ເສຍຊີວິດໃນປີ 2003.
ທັງສອງອົງການໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ເຖິງແມ່ນການຕາຍຂອງນັກຂ່າວຢູ່ເຂດສົງຄາມໄດ້
ຫລຸດລົງກໍຈິງ ຈຳນວນພວກນັກຂ່າວທີ່ເສຍຊີວິດຢູ່ໃນປະເທດຕ່າງໆ ໃນຍາມສະຫງົບ
ແມ່ນຍັງຄືເກົ່າກັບຫຼາຍປີກ່ອນ ແລະການຫລຸດລົງນັ້ນບໍ່ເປັນສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ມີຄວາມ
ພຶງພໍໃຈ.
ບັນທຶກການເສຍຊີວິດ ຂອງອົງການ CPJ ພຽງແຕ່ຊີ້ແນະການຕອບໂຕ້ໃນການລາຍ
ງານກ່ຽວກັບສູ້ລົບ ທີ່ພົວພັນການຍິງກັນ “ຫຼືໃນຂະນະທີ່ການອອກປະຕິບັດງານທີ່ເປັນ
ອັນຕະລາຍ ເຊັ່ນວ່າລາຍງານກ່ຽວກັບການປະທ້ວງທີ່ໄດ້ກາຍເປັນຄວາມຮຸນແຮງ.”
ຊີເຣຍ ແລະເມັກຊິໂກ ເປັນບ່ອນອັນຕະລາຍທີ່ສຸດສຳລັບພວກນັກຂ່າວໃນປີ 2019
ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການດັ່ງກ່າວ.
ອົງການ CPJ ລາຍງານກ່າວວ່າ “ການຕາຍຢູ່ໃນຊີເຣຍ ບ່ອນທີ່ຢ່າງໜ້ອຍ ພວກນັກ
ຂ່າວ 143 ຄົນ ໄດ້ເສຍຊີວິດຢູ່ໃນສົງຄາມ ໄດ້ຫລຸດລົງ ນັບແຕ່ໄດ້ຖີບຂຶ້ນສູງເຖິງ 31
ຄົນ ໃນປີ 2012.”
“ຮ້າຍແຮງໄປກວ່ານັ້ນ ກຸ່ມພວກນັກຂ່າວ ທີ່ຖືກລະບຸວ່າ ຄາດຕະກຳນັ້ນ ມີ ຢ່າງໜ້ອຍ
10 ຄົນ ຊຶ່ງເປັນຈຳນວນທີ່ນ້ອຍທີ່ສຸດ ຢູ່ໃນລາຍງານປະຈຳປີ ຂອງອົງການ CPJ ຊຶ່ງ
ມີຂຶ້ນໃນປີ 1992. ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງອົງການ CPJ ທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້ແລະກ່າວຕື່ມວ່າ ເຄິ່ງ
ນຶ່ງຂອງພວກທີ່ “ຖືກລະບຸວ່າ” ເປັນການ ຄາດຕະກຳນັ້ນ ແມ່ນຖືກສັງຫານໃນເມັກຊິໂກ.
The number of journalists killed globally in 2019 is the lowest in over a decade as some war zones became less deadly, say two of the world's leading free-press advocacy groups.
New York-based Committee to Protect Journalists (CPJ) and Paris-headquartered Reporters Without Borders (RSF), which is known by its French initials, released separate reports that identified the same trend on Tuesday.
Each of the annual reports, however, based findings on distinct research methodologies, resulting in some hard data discrepancies.
CPJ says at least 25 journalists were killed in the line of duty in 2019, the lowest figure since 2002 when 21 journalists lost their lives in the field. RSF reported 49 killed, the lowest number since 36 were killed in 2003.
Both organizations emphasized that although journalist war zone fatalities have declined, the number of journalists killed in countries at peace remains consistent with years prior, and that the decrease is no cause for complacency.
CPJ logs killings only in direct reprisal for reporting combat-related crossfire, "or while carrying out a dangerous assignment such as covering a protest that turns violent." Syria and Mexico are the deadliest for journalists in 2019, its report said.
"Deaths in Syria, where at least 134 journalists have been killed in the war, have declined since a high of 31 in 2012," the CPJ report states.