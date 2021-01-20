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ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ຈະສາບານໂຕ ເຂົ້າເປັນປະທານາທິບໍດີ ຄົນທີ 46 ຂອງສະຫະລັດ

ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ສາບານໂຕ ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງ ໃນວັນພຸດທີ 20 ມັງກອນນີ້
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ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ສາບານໂຕ ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງ ໃນວັນພຸດທີ 20 ມັງກອນນີ້

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ລິງໂດຍກົງ

ໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ຊາວອາເມຣິກັນ ພາກັນສະແດງຄວາມປິຕິຍິນດີຕ້ອນ ຮັບປະທານາທິບໍດີຄົນໃໝ່. ໃນໄລຍະສອງສາມເດືອນຜ່ານມານີ້ໄດ້ເກີດມີການຜິດຂ້ອງຕ້ອງຖຽງກັນຢ່າງຮຸນແຮງ ຊຶ່ງຊາວອາເມຣິກັນຈຳນວນນຶ່ງບໍ່ສາມາດຮັບເອົາການໄດ້ຮັບໄຊຊະນະຂອງປະທານາທິບໍດີທີ່ຖືກເລືອກໃໝ່ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ. ນັກຂ່າວວີໂອເອ Carolyn Presutti ຈະພາທ່ານໄປຮູ້ຈັກ ກັບຜູ້ຊາຍອາຍຸ 78 ປີທີ່ຈະເປັນຜູ້ນຳພາສະຫະລັດໃນໄລຍະ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ ດັ່ງໄພສານຈະນຳເອົາລາຍລະອຽດ ມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.

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by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ


ມັນໃຊ້ເວລາ 4 ມື້ ສຳລັບຜົນການເລືອກຕັ້ງທີ່ບໍ່ແນ່ນອນ ຈົນເທົ່າທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ສາມາດປະກາດອອກມາໄດ້.

“ປະຊາຊົນຂອງປະເທດນີ້ ໄດ້ກ່າວອອກມາແລ້ວ. ພວກເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ນຳເອົາໄຊຊະນະ ທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືອັນຈະແຈ້ງ ມາໃຫ້ພວກເຮົາ.”

ເຖິງແມ່ນວ່າ ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ຈະຍັງສືບຕໍ່ຕັ້ງຄຳຖາມກ່ຽວກັບຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງ ໂດຍຈັດການໂຮມຊຸມນຸມ ພວກສະໜັບສະໜຸນຂອງທ່ານ ຊຶ່ງໃນທີ່ສຸດ ໄດ້ນຳໄປສູ່ການກໍ່ຄວາມວຸ້ນວາຍຂຶ້ນທີ່ຕຶກຫໍລັດຖະສະພາ.

ຕຶກຫໍລັດຖະສະພາໃນເວລານີ້ ໄດ້ກາຍເປັນປ້ອມປາການແລ້ວ. ເວທີຈັດພິທີສາບານໂຕເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງ ແມ່ນຢູ່ຫ່າງໄກຫຼາຍສຳລັບພວກຄົນເບິ່ງ.

ການມີໜ້າຂອງກຳລັງຕຳຫຼວດຂະໜາດໃຫຍ່ ທີ່ຮວມທັງກອງກຳລັງຮັກສາດິນແດນຈຳນວນ 25,000 ຄົນ.

ກົງກັນຂ້າມກັບປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ຊຶ່ງເປັນນັກທຸລະກິດ ກ່ອນເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງນັ້ນ ປະທານາທິບໍດີ ທີ່ໄດ້ຮັບເລືອກໃໝ່ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ແມ່ນເປັນນັກການເມືອງທີ່ມີປະສົບພະການຢ່າງກວ້າງຂວາງ.

ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຈະເວົ້າບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຢາກຮ້າຍ. ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ດີວ່າຈະເຮັດແບບໃດ ຈຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານເຮັດວຽກໄດ້ຜົນ”

ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຖືກເລືອກໃຫ້ເປັນຜູ້ຕາງໜ້າຂອງປະຊາຊົນ ມາເກືອບ 50 ປີ. ທ່ານໄດ້ເຮັດວຽກເປັນຮອງປະທານາທິບໍດີ 2 ສະໄໝ ຂອງທ່ານບາຣັກ ໂອບາມາ.

ກ່ອນໜ້ານີ້ ປະຊາຊົນໃນລັດເດລາແວ ໄດ້ເລືອກເອົາທ່ານເຂົ້າໄປນັ່ງເປັນສະມາ ຊິກສະພາສູງ 6 ສະໄໝ.

ນຶ່ງເດືອນຫຼັງຈາກຖືກເລືອກເປັນສະມາຊິກສະພາເທື່ອທຳອິດ ພັນລະຍາຂອງທ່ານແລະລູກສາວທີ່ຍັງນ້ອຍໆ ໄດ້ເສຍຊີວິດ ຍ້ອນອຸບັດຕິເຫດທາງລົດ ທີ່ເຮັດໃຫ້ລູກຊາຍຂອງທ່ານ ທີ່ຍັງນ້ອຍຢູ່ ໃນເວລານັ້ນ ບາດເຈັບສາຫັດ.

ສະມາຊິກສະພາສູງໂຈ ໄບເດັນ ຈະຂີ່ລົດໄຟແອມແທຣັກ ເປັນເວລາຊົ່ວໂມງເຄິ່ງແຕ່ວໍຊິງຕັນໄປຫາລັດເດລາແວໃນແຕ່ລະຄືນ ເພື່ອຢູ່ກັບລູກຊາຍທັງສອງຂອງທ່ານ. ສະຖານິີລົດໄຟດັ່ງກ່າວໄດ້ຕັ້ງຊື່ເພື່ອເປັນກຽດໃຫ້ແກ່ທ່ານ.

ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຜ່າຕັດສະໝອງ 2 ເທື່ອ ເພື່ອສ້ອມແປງເສັ້ນເລືອດແດງໃຄ່. ໃນປີ 2015 ເວລາທ່ານເປັນຮອງປະທານາທິບໍດີຢູ່ນັ້ນ ລູກຊາຍກົກຂອງທ່ານຄືທ່ານໂບ ໄດ້ເສຍຊີິວິດຍ້ອນໂຣກມະເຮັງໃນສະໝອງ.

ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ແລະພັນລະຍາຂອງທ່ານ ທ່ານນາງຈິລຊຶ່ງເປັນອາຈານສອນຢູ່ມະຫາວິທະຍາ ໄລ ໄດ້ພຳນັກຢູ່ນະຄອນວິລມິງຕັນ ໃນລັດເດລາແວ ຊຶ່ງເປັນຫົວເມືອງທີ່ມີປະຊາຊົນອາໄສຢູ່ 70,000 ຄົນນັ້ນ ເວລານີ້ ແມ່ນຖືວ່າເປັນລັດບ່ອນຢູ່ອາໄສຂອງທ່ານແລ້ວ.

ປັດຈຸບັນນີ້ ມີຂະບວນລົດ ແລະມືປືນຢືນລຽງລາຍຢູ່ຕາມຖະໜົນຫົນທາງສາຍຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ຄວາມຄຸ້ມກັນແກ່ທ່ານ. ທ່ານບັກ ຊິມເປີສ໌ ແມ່ນທຸກທຸລະກິດທີ່ເຄີຍອາໄສຢູ່ໃນນະຄອນວິລມິງຕັນ ມາຕະຫຼອດຊີວິດ. ທ່ານຊິມເປີສ໌ໃຫ້ຄວາມເຫັນວ່າ:

“ມັນບໍ່ໄດ້ຢຸດຫຍັງເລີຍ ມັນເປັນເລື້ອງທີ່ໃຊ້ຄວາມອົດທົນໜ້ອຍນຶ່ງ ແລະໃນເວລາດຽວກັນກໍໄດ້ຮັບກຽດ ໂດຍຮູ້ວ່າແມ່ນຫຍັງເປັນຫຍັງ.”

ປະຊາຊົນຢູ່ທີ່ນີ້ ເອີ້ນປະທານາທິບໍດີທີ່ໄດ້ຮັບເລືອກໃໝ່ວ່າ ເປັນບຸກຄົນທີ່ມາຈາກເມືອງນີ້ແຫຼະ ເພິ່ນມັກກິນນົມປັ່ນຫຼື milkshakes ແລະແຊນວິສຊີ້ນສເຕັກໃສ່ເນີຍ. ທ່ານບັອບ ເບີດ (Bob Byrd) ໝູ່ເພື່ອນທີ່ຮູ້ຈັກກັນມາດົນນານ ເຄີຍພົບເຫັນທ່ານໂຈ ໄບເດັນຂີ່ລົດສປອດຮຸ້ນ 1967 ເປີດຫຼັງຄາມາແລ້ວ. ທ່ານເບີດກ່າວວ່າ:

“ທ່ານມີລົດຄໍແວັດໂບຮານ ແລະທ່ານຈະເຫັນລາວຂັບໄປຂັບມາເປັນບາງຄັ້ງບາງຄາວ ຖືກຕ້ອງ ລາວມັກຂັບລົດອີຫຼີ.”

ເວລານີ້ ທ່ານມີອາຍຸ 78 ປີ ຊຶ່ງເປັນປະທານາທິບໍດີ ທີ່ມີອາຍຸສູງທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເຄີຍໄດ້ຮັບເລືອກມາ ແມ່ນພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະປະເຊີນໜ້າກັບບັນຫາທ້າທາຍທາງການເມືອງທີ່ຫຍຸ້ງຍາກທີ່ສຸດໂດຍຈະນຳພາປະເທດຊາດທີ່ມີການແບ່ງແຍກໃຫ້ກ້າວເດີນໄປສູ່ອະນາຄົດຂ້າງໜ້າ.

On Wednesday, Americans will welcome a new president. The last few months have been marked by acrimony and violence, with scores of Americans unable to accept President-elect Joe Biden’s election win. VOA’s Carolyn Presutti introduces us to the 78-year-old man who will lead the United States for the next four years.

It took four days of uncertain election results until Joe Biden could announce this.

President-elected Joe Biden:

“The people of this nation have spoken. They delivered us a clear convincing victory.”

Although President Donald Trump would continue to question the results, rallying his supporters, in what ultimately led to a riot at the US Capitol.

The Capitol is now a fortress. The inauguration stage, far from any spectators.

A massive police presence includes 25,000 members of the National Guard.

In contrast to President Trump, a businessman before he took office, President-elect Biden is an experienced politician.

President-elected Joe Biden:

“I’m going to say something outrageous. I know how to make government work.”

Biden has held elective office for nearly 50 years. He spent two terms as President Barack Obama’s Vice President.

A month after his first election, his wife and baby daughter were killed in a car crash that left his two young sons badly injured.

Senator Biden would ride the Amtrak train 90 minutes from Washington to Delaware each night to be with his sons. The Wilmington Amtrak station is named after him.

Biden has had two brain surgeries to repair aneurisms. In 2015, when he was vice president, his older son Beau died of brain cancer.

Biden and his wife, Jill, a college professor, live in Wilmington, Delaware, a city of 70,000, that is now the home of the president-elect.

Motorcades and sharpshooters now line city streets. Buck Simpers is a lifelong resident.

Buck Simpers, Lifelong Wilmington Businessman:

“It’s not stopping anything, it's just a matter of being a bit patient and being honored at the same time, knowing what it is.”

Residents here call the president-elect their hometown boy, who likes milkshakes and cheesesteaks. Longtime associate Bob Byrd is used to seeing Biden behind the wheel of his convertible 1967 sports car.

Bob Byrd, Byrd Gomes Lobbyists:

“He's got a vintage Corvette, and you'll see him driving it around every now and then. Yes, he does like to drive.”

Now at age 78, the oldest president ever elected is readying for his toughest political challenge yet — steering a divided nation into the future.

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ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ

ລາຍງານບລອກສົດ! ຜົນການເລືອກຕັ້ງ ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ 2020

ລາຍງານບລອກສົດ! ການເລືອກຕັ້ງ ໃນ ສະຫະລັດ ປີ 2020

ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີິສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ຊຶ່ງເປັນບຸກຄົນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີໃນວົງການເມືອງຂອງນະຄອນ ຫຼວງວໍຊິງຕັນ ເກືອບເຄິ່ງສັດຕະວັດແລ້ວນັ້ນ ຄາດຄະເນກັນວ່າ ຈະເປັນຜູ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີຂອງສະຫະລັດ ແລະຈະໄດ້ສາບານຕົວເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງໃນວັນທີ 20 ມັງກອນຈະມາ ເປັນປະທານາທິບໍດີທີ່ມີອາຍຸແກ່ທີ່ສຸດ ໃນປະຫວັດສາດ. ທ່ານໄບເດັນ ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ທີ່ໄດ້ເປັນສະມາຊິກສະພາສູງມາ 36 ປີ ແລະ 8 ປີ ເປັນຮອງປະທານາທິບໍດີ ໃນສະໄໝປະທານາທິບໍດີບາຣັກໂອບາມາ ແມ່ນຄາດກັນໂດຍອົງການຂ່າວຕ່າງໆ ໄດ້ເອົາຊະນະປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ທີ່ລົງສະໝັກແຂ່ງຂັນເອົາຕຳແໜ່ງຕື່ມອີກ ໃນການໂຄສະນາຫາສຽງທີ່ຂົມຂື່ນ ແລະຫຼັງຈາກໄດ້ມີການນັບບັດຄະແນນສຽງຫຼັງຈາກການເລືອກຕັ້ງມາໄດ້ຫຼາຍມື້ແລ້ວ. ຄະແນນສຽງແມ່ນຍັງຈະໄດ້ຮັບການຢືນຢັນຢ່າງເປັນທາງການ ແລະພວມໄດ້ຮັບການທ້າທາຍຢູ່ໃນສານ ແຕ່ກໍຄາດກັນວ່າ ຈະຜ່ານຜ່າໄປໄດ້. ທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ຊະນະຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີ ໂດຍໄດ້ຮັບຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ຢ່າງໜ້ອຍ 270 ຄະແນນ ຂອງຈຳນວນທັງໝົດ 538 ຄະແນນ. ການໄດ້ຮັບໄຊຊະຂອງທ່ານໄບເດັນ ເຮັດໃຫ້ທ່ານທຣຳເປັນປະທານາທິບໍດີຄົນທີ 3 ໃນຮອບສີ່ທົດສະວັດ ທີ່ບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບເລືອກ ໃຫ້ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງຕື່ມອີກ ຫຼັງຈາກໄດ້ຂຶ້ນເປັນປະທານາທິບໍດີ 4 ປີແລ້ວ.

00:30 8.11.2020

ລາຍງານຂ່າວຫຼ້າສຸດ ໃນເຊົ້າວັນເສົາມື້ນີ້ແຈ້ງວ່າ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ແລະທ່ານນາງຄາມາມາ ແຮຣິສ ຜູ້ສະໝັກເປັນປະທານາທິບໍດີ ຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ໄດ້ຮັບຄະແນນ 273 ຄະແນນສຽງຂອງຜູ້ຕາງໜ້າລັດແລ້ວ ເຊີນເບິ່ງແຜນທີ່ການເລືອກຕັ້ງໃນສະຫະລັດຂອງເຮົາຕື່ມ!

23:51 7.11.2020

ມາຮອດເຊົ້າວັນເສົາມື້ນີ້ ຕາມເວລາໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງສະຫະລັດ ຄະແນນສຽງກໍຍັງບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ ຈາກທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລາຍງານໄປແລ້ວ ຄື ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຮັບ 253 ຄະແນນ ແລະປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໄດ້ຮັບ 214 ຄະແນນ. ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນ ຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາ ແມ່ນຕ້ອງການອີກ 56 ຄະແນນຈຶ່ງຈະຮອດ 270 ຄະແນນເພື່ອຈະເຂົ້າກຳຕຳແໜ່ງຕື່ມອີກ 4 ປີ. ເວລານີ້ຫຼາຍລັດຍັງສືບຕໍ່ນັບຄະແນນກັນຢູ່ ແລະລັດຈໍເຈຍ ໄດ້ປະກາດໃນວັນສຸກມື້ວານນີ້ວ່າ ຕົນຈະນັບຄະແນນ ຄືນໃໝ່ທັງໝົດ ຍ້ອນວ່າ ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ຜູ້ສະໝັກຂອງພັກຣີພັບບລີກັນ ແລະຜູ້ທ້າຊິງ ຫຼືຄູ່ແຂ່ງຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ມີຄະແນນໃກ້ຄຽງກັນຫຼາຍ.

18:52 7.11.2020

ໃນຕອນຄ່ຳຂອງວັນພະຫັດວານນີ້ ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວອ້າງ ໂດຍບໍ່ມີຫຼັກຖານວ່າ ທ່ານໄດ້ຖືກສໍ້ໂກງ ໃຫ້ອອກຈາກຕໍາແໜ່ງ ໃນສະໄໝທີສອງ. ທ່ານກ່າວວ່າ “ຖ້າທ່ານນັບບັດຄະແນນສຽງທີ່ປ່ອນແບບຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ຂ້າພະເຈົ້າຈະໄດ້ຊະນະຢ່າງງ່າຍໆ.” ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປອີກວ່າ "ຖ້າທ່ານນັບບັດຄະແນນສຽງທີ່ຜິດກົດໝາຍ, ພວກເຂົາສາມາດພະຍາຍາມລັກເອົາການເລືອກຕັ້ງໄປ ຈາກພວກເຮົາໄດ້." ທ່ານທຣໍາ ໄດ້ໃຊ້ເວລາ 16 ນາທີ ຢືນກ່າວຄໍາປາໄສ ຢູ່ຫ້ອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວ ໃນທຳນຽບຂາວ ໂດຍກ່າວວ່າ ຄະແນນນຳໜ້າຂອງທ່ານທີ່ມີຢູ່ໃນລັດຕ່າງໆກຳລັງຖືກ "ລັກເອົາອອກໄປຢ່າງລັບໆ ເທື່ອລະເລັກລະນ້ອຍ" ໃນຂະນະທີ່ມີການນັບຄະແນນສຽງຍັງສືບຕໍ່ດໍາເນີນໄປຢູ່ນັ້ນ. ມາຮອດວັນສຸກ ຄະແນນສຽງກໍຍັງບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ ຈາກທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລາຍໄປແລ້ວ ຄື ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຮັບ 253 ຄະແນນ ແລະປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໄດ້ຮັບ 214. ຂະນະນີ້ ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາແມ່ນຕ້ອງການອີກ 56 ຄະແນນ ຈຶ່ງຈະໄດ້ຮອດ 270 ເພື່ອຈະຮັກສາຕໍາແໜ່ງໄວ້ ໃນອີກ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ.

19:29 6.11.2020

ໃນຕອນບ່າຍວັນພະຫັດມື້ນີ້ ຕາມເວລາໃນເຂດພາກຕາເວັນອອກຂອງສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ປາກົດຕົວເປັນເວລາສັ້ນໆ ທີ່ນະຄອນວິລມິງຕັນ ໃນລັດເດລາແວ ໂດຍກ່າວວ່າ "ບັດທຸກໆບັດຈະຕ້ອງໄດ້ຖືກນັບ." ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ "ມັນແມ່ນກ່ຽວກັບວ່າ ປະຊາຊົນໃນປະເທດນີ້ ໄດ້ສະແດງອອກເຖິງການຕັດສິນໃຈຂອງພວກເຂົາເຈົ້າແບບໃດ ແລະມັນເປັນຄວາມປະສົງຂອງຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດ ບໍ່ມີໃຜ ແລະບໍ່ມີສິ່ງໃດທັງໝົດ ທີ່ໄດ້ເລືອກເອົາປະທານາທິບໍດີຂອງສະຫະລັດ."

06:13 6.11.2020

ໃນເວລາ 12 ໂມງເຄິ່ງຂອງວັນພະຫັດ, ທີ 5 ພະຈິກ (ຕາມເວລາວໍຊິງຕັນ) ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ຄູ່ແຂ່ງຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ຍັງມີຄະແນນເທົ່າເດີມ ຕາມທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລາຍໄປແລ້ວ ຄື 253 ແຕ່ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຮັບຕື່ມອີກນຶ່ງຄະແນນ ເພີ້ມຂຶ້ນເປັນ 214. ຂະນະນີ້ ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາແມ່ນຕ້ອງການອີກ 56 ຄະແນນ ຈຶ່ງຈະໄດ້ຮອດ 270 ເພື່ອຈະຮັກສາຕໍາ ແໜ່ງຂອງທ່ານໄວ້ອີກ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ. ຍັງເຫຼືອອີກຢູ່ 6 ລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນເທື່ອບັດເລືອກຕັ້ງທີ່ສົ່ງທາງໄປສະນີ ປະກອບດ້ວຍລັດເພັນຊິລເວເນຍ, ຄາໂຣໄລນາເໜືອ, ຈໍເຈຍ, ເນວາດາ, ອາຣິໂຊນາ ແລະອາລາສກາ. ທ່ານໄບເດັນຊຶ່ງຄາດໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງແບບມີຄະແນນສູສີກັນກັບທ່ານທຣໍາ ໃນລັດວິສຄັນຊິນ ແລະຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣໍາ ຢາກໃຫ້ມີການນັບຄະແນນຄືນໃໝ່. ສ່ວນຜົນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນສຸດທ້າຍນັ້ນ ກໍອາດຈະໃຊ້ເວລາອີກຫລາຍວັນຈຶ່ງຮູ້ໄດ້. ລາຍງານຂ່າວແຈ້ງວ່າ ມາຮອດວັນພະຫັດມື້ນີ້ ທ່ານໄບເດັນແມ່ນນຳໜ້າ ໃນຄະແນນສຽງຂອງປະຊາຊົນ ຄືໄດ້ 71 ລ້ານ 6 ແສນຄົນ ປຽບທຽບໃສ່ທ່ານທຣຳ ທີ່ໄດ້ຮັບ​ແຕ່ 68​ ລ້ານ 1 ແສນຄົນ ອີງຕາມອົງການຄົ້ນຄວ້າເອດີສັນແລະອົງການຂ່າວເອພີ.

00:38 6.11.2020

ມາຮອດ 7:00 ຕອນເຊົ້າຂອງວັນພະຫັດ, ທີ 5 ພະຈິກ (ຕາມເວລາວໍຊິງຕັນ) ທັງທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ແລະປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ຍັງມີຄະແນນເທົ່າເດີມ ຕາມທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລາຍໄປແລ້ວ ຄື 253 ຕໍ່ 213 ຄະແນນ. ຂະນະນີ້ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາແມ່ນຕ້ອງການອີກ 57 ຄະແນນ ຈຶ່ງຈະໄດ້ຮອດ 270 ເພື່ອຈະຮັກສາຕໍາ ແໜ່ງຂອງທ່ານໄວ້ອີກ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ. ຍັງເຫຼືອອີກຢູ່ 6 ລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນເທື່ອບັດເລືອກຕັ້ງທີ່ສົ່ງທາງໄປສະນີ ປະກອບດ້ວຍລັດເພັນຊິລເວເນຍ, ຄາໂຣໄລນາເໜືອ, ຈໍເຈຍ, ເນວາດາ, ອາຣິໂຊນາ ແລະອາລາສກາ. ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງແບບມີຄະແນນສູສີກັນກັບທ່ານທຣໍາ ໃນລັດວິສຄັນຊິນ ແລະຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣໍາ ຢາກໃຫ້ມີການນັບຄະແນນຄືນໃໝ່. ສ່ວນຜົນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນສຸດທ້າຍນັ້ນ ກໍອາດຈະໃຊ້ເວລາອີກຫລາຍວັນຈຶ່ງຮູ້ໄດ້ ແຕ່ພວກທ່ານກໍສາມາດຕິດຕາມເບິ່ງໜ້າເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາ ກ່ຽວກັບຄະແນນຫລ້າສຸດ.

19:20 5.11.2020

ມາຮອດ 9:00 ຕອນຄໍ່າຂອງວັນພຸດ, ທີ 4 ພະຈິກ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນໄດ້ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດຕື່ມອີກສອງລັດ ຄືມິຊິແກນ ແລະວິສຄັນຊິນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ທ່ານນໍາໜ້າ ທ່ານທຣໍາ ໂດຍມີ 253 ຕໍ່ 213 ຄະແນນ. ຂະນະນີ້ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາແມ່ນຕ້ອງການອີກ 57 ຄະແນນຈຶ່ງຈະໄດ້ຮອດ 270 ເພື່ອຈະຮັກສາຕໍາ ແໜ່ງຂອງທ່ານໄວ້ອີກ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ. ຍັງເຫຼືອອີກຢູ່ 6 ລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນເທື່ອບັດເລືອກຕັ້ງທີ່ສົ່ງທາງໄປສະນີ ປະກອບດ້ວຍລັດເພັນຊິລເວເນຍ, ຄາໂຣໄລນາເໜືອ, ຈໍເຈຍ, ເນວາດາ, ອາຣິໂຊນາ ແລະອາລາສກາ. ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງແບບມີຄະແນນສູສີກັນກັບທ່ານທຣໍາ ໃນລັດວິສຄັນຊິນ ແລະຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣໍາ ຢາກໃຫ້ມີການນັບຄະແນນຄືນໃໝ່. ສ່ວນຜົນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນສຸດທ້າຍນັ້ນ ກໍອາດຈະໃຊ້ເວລາອີກຫລາຍວັນຈຶ່ງຮູ້ໄດ້!

ທ. ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຮັບຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ 253 ຄະແນນ ແລະ ປ. ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຮັບ 213 ຄະແນນ
ທ. ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຮັບຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ 253 ຄະແນນ ແລະ ປ. ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຮັບ 213 ຄະແນນ

08:42 5.11.2020
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະໃນ 3 ລັດ ເທັກຊັສ ມອນຕານາ ແລະ ໄອໂອວາ
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະໃນ 3 ລັດ ເທັກຊັສ ມອນຕານາ ແລະ ໄອໂອວາ
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ຟລໍຣິດາ
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ຟລໍຣິດາ
ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ມິນເນໂຊຕາ
ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ມິນເນໂຊຕາ

ມາເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນ ຂອງທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ແລະທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ສູສີກັນ 213 ຕໍ່ 220 ໃນຂະນະນີ້ ຍັງເຫຼືອອີກຢູ່ 9 ລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນສຽງເທື່ອ ປະກອບດ້ວຍລັດ ເມນ ເພັນຊີລເວເນຍ ຄາໂຣໄລນາເໜືອ ຈໍເຈຍ ມິຊິແກນ ວິສຄັນຊິນ ເນວາດາ ອາຣິໂຊນາ ແລະອາລາສກາ ຄາດກັນວ່າ ຜົນການນັບບັດເລືອກຕັ້ງ ທີ່ສົ່ງເຂົ້າໄປທາງໄປສະນີ ຈະເລີ້ມຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 4 ພະຈິກນີ້ ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ແລະຈະໃຊ້ເວລາຫຼາຍສົມຄວນ ບໍ່ຮູ້ວ່າ ຈະແລ້ວເສັດໃນມື້ນີ້ຫຼືບໍ່!

16:01 4.11.2020

ລາຍງານກ່ຽວກັບການນັບຄະແນນສຽງໃນເບື້ອງຕົ້ນຈາກລັດຕ່າງໆທາງພາກຕາເວັນອອກ ທີ່ໄດ້ປິດໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງ

ມື້ນີ້ ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາທີ່ສັງກັດພັກຣີພັບບລິກັນ ແລະຄູ່ແຂ່ງຂອງ ທ່ານກໍຄື ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນຫລາຍລັດ ແລ້ວ ຂະນະທີ່ຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງກໍາລັງອອກມາເລື້ອຍໆຢູ່ ແລະຊາວອາເມຣິ ກັນຕັດສິນໃຈວ່າໃຜຈະບໍລິຫານປະເທດຈາກທໍານຽບຂາວໃນນຶ່ງສະໄໝກໍຄື 4 ປີຕໍ່ໜ້າ ຊຶ່ງເລີ້ມຈາກເດືອນມັງກອນຈະມາເຖິງນີ້.

ໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງຂອງບັນດາລັດຢູ່ໃນເຂດແຄມຝັ່ງທະເລທາງຕາເວັນອອກ ແລະ ຫລາຍໆລັດໃນເຂດພາກໃຕ້ ແລະພາກຕາເວັນຕົກຕອນກາງ ຂອງປະເທດ ໄດ້ປິດລົງ ແລະກໍໄດ້ເລີ້ມນັບຄະແນນສຽງແລ້ວ. ສ່ວນບັນດາລັດໃນພາກຕາເວັນ ຕົກຂອງປະເທດກໍກໍາລັງປິດໜ່ວຍປ່ອນບັດລົງ ແລະກໍຈະເລີ້ມນັບບັດເລືອກຕັ້ງ ໃນໄວໆນີ້.

ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ຄວນເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມການນັບຄະແນນສຽງໃນລັດທີ່ຕັ້ງແຄມມະຫາສະໝຸດແອດແລນຕິກ ຄືລັດຟລໍຣິດາ ແລະ ຄາໂລໄຣນາເໜືອ- ເຊິ່ງທັງສອງລັດນີ້ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານທຣໍາ ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນປີ 2016 ແລະບ່ອນທີ່ການຢັ່ງຫາງສຽງທ້າຍປີນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າທ່ານທຣໍາ ແລະທ່ານໄບເດັນມີ ຄະແນນສູສີກັນ. ລັດເພັນໂຊວາເນຍ ທີ່ເປັນລັດຍາດແຍ່ງກັນ ກໍ່ແມ່ນຈຸດສຸມຂອງຄວາມສົນໃຈອີກແຫ່ງນຶ່ງ ແຕ່ອາດຈະບໍ່ລາຍງານຜົນເລືອກຕັ້ງທີ່ສົມບູນເປັນເວລາຫຼາຍມື້. ນັກວິເຄາະກ່າວວ່າທັງສາມລັດແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນ ສຳລັບທ່ານທຣໍາ ຖ້າເພິ່ນຕ້ອງການດຳລົງຕຳແໜ່ງ ເປັນສະໄໝທີສອງແລະຫລີກລ້ຽງການເປັນປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ຄົນທີສາມໃນສີ່ທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາທີ່ຈະເສຍໄຊຢູ່ໃນການເລືອກຕັ້ງຄືນ.

ສຳລັບທ່ານໄບເດັນແລ້ວ ການໄດ້ໄຊຊະນະໃນລັດໃດກໍ່ຕາມໃນ 3 ລັດນັ້ນແມ່ນຈະເພີ່ມໂອກາດໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີໃນການພະຍາຍາມຄັ້ງທີສາມຂອງທ່ານ. ທ່ານໄດ້ສູນເສຍການແຂ່ງຂັນເປັນຜູ້ຕາງໜ້າພັກເດໂມແຄຣັດ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ໃນປີ 1988 ແລະ 2008 ມາແລ້ວ.

ໃນການເລືອກເອົາຜູ້ນໍາປະເທດນັ້ນສະຫະລັດແມ່ນໃຊ້ລະບົບປະຊາທິປະໄຕແບບທາງອ້ອມ ຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ເອົາຕາມຄະແນນນິຍົມຂອງປະຊາຊົນທັງຊາດ. ຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງແມ່ນຖືກຕັດສິນໂດຍການເລືອກຕັ້ງຢູ່ໃນແຕ່ລະລັດໃນທົ່ວປະເທດ ທີ່ມີ 50 ລັດ ແລະນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນ. ເພື່ອຈະໃຫ້ໄດ້ໄຊຊະນະ ໃນການເລືອກຕັ້ງ, ຜູ້ສະໝັກປະທານາທິບໍດີຕ້ອງໄດ້ຮັບ 270 ຄະແນນສຽງ ຈາກຜູ້ແທນໃນລັດ ທີ່ມີສະມາຊິກທັງໝົດ 538 ຄົນ ກໍຄື 538 ສຽງນັ້ນ.

ການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດຈັດຂຶ້ນໃນທຸກໆ 4 ປີໃນວັນອັງຄານທໍາອິດຂອງເດືອນພະຈິກ ຊຶ່ງປີນີ້ກໍກົງກັບວັນທີ 3 ກໍຄືມື້ນີ້ເອງ. ຕາມປົກກະຕິແລ້ວປະຊາຊົນອາເມຣິກັນພາກັນໄປປ່ອນບັດດ້ວຍຕົວເອງຢູ່ສະຖານທີ່ບ່ອນບັດຕ່າງໆ. ແຕ່ວ່າໃນປີນີ້ຍ້ອນການລະບາດຂອງໄວຣຣັສໂຄໂຣນາຫລາຍໆ ລັດແມ່ນຈັດໃຫ້ມີການປ່ອນບັດກ່ອນການເລືອກຕັ້ງ ຊຶ່ງຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດ ເລືອກຕັ້ງ ສາມາດສົ່ງບັດລົງຄະແນນສຽງຂອງຕົນໄປທາງໄປສະນີ ຫລືໄປປ່ອນບັດດ້ວຍ ຕົວເອງກ່ອນວັນເລືອກຕັ້ງຕາມສະຖານທີ່ທີ່ຈັດໄວ້ໃຫ້ໃນເມືອງ ແລະເຂດເລືອກ ຕັ້ງຕ່າງໆ ອີງຕາມກົດລະບຽບຂອງແຕ່ລະລັດ.

10:47 4.11.2020
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