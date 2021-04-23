ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

logo-print
ພາສາຕ່າງໆ
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ລາວ

ຍີ່ປຸ່ນ ໄທ ແລະຫວຽດນາມ ຫາທາງຊ່ວຍລາວ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນ ອິດທິພົນຂອງຈີນ

ຄອບຄົວຊາວລາວ ຢູ່ໃນຊົນນະບົດ ໂດຍສ່ວນຫຼາຍ ມີສະພາບການເປັນຢູ່ ທຸກຍາກລຳບາກ.

ລາວກຳລັງຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຮອບໃໝ່ ແລະການສະເໜີລົງທຶນ ໃນປີນີ້ ໃນຂະນະທີ່ບັນດາລັດຖະບານຕ່າງປະເທດຫວັງວ່າ ຈະຫລຸດຜ່ອນອິດທິພົນທີ່ນັບມື້ນັບເພີ້ມຂຶ້ນຂອງຈີນ ຕໍ່ປະເທດລາວ ຊຶ່ງເປັນປະເທດ ທີ່ດ້ອຍພັດທະນາ ແລະບໍ່ມີຊາຍແດນຕິດທະເລ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງບັນຫານັກສັງເກດການຢູ່ໃນຂົງເຂດ.

ຍີ່ປຸ່ນ ໄທ ແລະຫວຽດນາມໄດ້ເຄື່ອນໄຫວໃນປີນີ້ທີ່ຈະສະເໜີໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ຫຼືຢືນຢັນຄືນອີກເຖິງການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ລາວໃນເມື່ອກ່ອນ. ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຈະມາຮອດ ໃນຂະນະທີ່ທາງລົດໄຟຍາວ 400 ກິໂລແມັດມູນຄ່າ 5 ພັນ 9 ຮ້ອຍລ້ານໂດລາທີ່ລົງທຶນໂດຍຈີນນັ້ນ ແມ່ນມີກໍານົດຈະແລ້ວສໍາເລັດໃນການກໍ່ສ້າງປີນີ້ ຊຶ່ງເປັນຜົນສຳເລັດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງຈີນສຳລັບລາວ.

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຍີ່ປຸ່ນ ທ່ານໂຢຊິຮິເດະ ຊູກະ ໄດ້ກ່າວໃນເດືອນນີ້ ກັບຄູ່ຕຳ
ແໜ່ງຂອງທ່ານຈາກລາວ ກໍຄືທ່ານພັນຄຳ ວິພາວັນ ເພື່ອເນັ້ນຢ້ຳເຖິງແຜນການກ້າວໄປສູ່ການເປັນຄູ່ພາຄີດ້ານຍຸດທະສາດ ອີງຕາມລາຍງານຂອງສື່ມວນຊົນຍີ່ປຸ່ນ. ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ທຶນມູນຄ່າປະມານ 1 ລ້ານ 8 ແສນໂດລາ ເພື່ອເປີດສະຖານທີ່ເກັບຢາວັກຊີນ ກັນໂຄວິດ-19 ຫຼາຍແຫ່ງ ແລະໄດ້ສັນຍາທີ່ຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນໃນການຍົກລະດັບສະໜາມບິນສາກົນຫຼາຍແຫ່ງນຳດ້ວຍ ອີງຕາມລາຍງານທີ່ກ່າວໄປນັ້ນ.

ຢູ່ໄທ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ປຣະຢຸດ ຈັນໂອຊາ ໄດ້ໂອ້ລົມຜ່ານທາງໂທລະສັບກັບຜູ້ນຳຄົນໃໝ່ຂອງລາວ ຜູ້ທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງ ໃນເດືອນມີນາຜ່ານມານີ້ ອີງຕາມອົງການຂ່າວຂອງທາງການລາວ ທີ່ໄດ້ລາຍງານໃນເດືອນນີ້. ໃນການສົນທະນາກັນທາງໂທລະສັບນັ້ນ ທ່ານພັນຄຳ ໄດ້ຂອບອົກຂອບໃຈໄທສຳລັບການສະໜອງທຶນໃນດ້ານການສຶກສາ ກະສິກຳ ແລະສາທາລະນະສຸກ. ໄທໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອລາວຕື່ມອີກໃນການຕໍ່ສູ້ກັບພະຍາດໂຄວິດ-19 ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ.

ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງຫວຽດນາມ ໄດ້ເລີ້ມການຮ່ວມໄມ້ຮ່ວມມືດ້ານຍຸດທະສາດ ໃນລະຫວ່າງປີ 2021 ຫາ 2030 ແລະຂໍ້ຕົກລົງໃນດ້ານການຮ່ວມມື ໄລຍະ 5 ປີ ອີງຕາມເວັບໄຊ້ຂ່າວ ຂອງພັກຄອມມິວນິສຫວຽດນາມ Nhan Dan ທີ່ໄດ້ກ່າວໄປນັ້ນ. ບັນດາຜູ້ນໍາຈາກທັງສອງຝ່າຍ ແມ່ນມີກໍານົດທີ່ຈະຕັດສິນໃຈຕາມທີຫຼັງວ່າ ກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງທັງສອງດັ່ງກ່າວນັ້ນຈະກວມເອົາສິ່ງໃດ. ຫວຽດນາມໄດ້ໃຫ້ການຊ່ອຍເຫຼືອເປັນຢາວັກຊີນ ກັນໂຄວິດ-19 ແລະທຶນການສຶກສາ 1,000 ທຶນ ແກ່ລາວເມື່ອປີກາຍນີ້.

ເງິນລົງທຶນຂອງທາງການຈີນທີ່ຫລັ່ງໄຫລເຂົ້າໄປໃນລາວມີເຖິງ 11 ຕື້ໂດລາຕໍ່ປີ ອີງຕາມເວັບໄຊ້ Aiddata.org ທີ່ດຳເນີນງານໂດຍມະຫາວິທະຍາໄລ ວີລລຽມແລະແມຣີຂອງສະຫະລັດ. ການເງິນແລະການລົງທຶນ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຕົວເລກສູງຂຶ້ນ ກໍເປັນໄດ້.

ສ່ວນບັນດາຜູ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອສູງສຸດອື່ນໆ ແມ່ນຍີ່ປຸ່ນແລະໄທ ໂດຍມີຫວຽດ ນາມໄດ້ກ້າວຂຶ້ນມາເປັນອັນດັບທີນຶ່ງໃໝ່. ຍີ່ປຸ່ນໄດ້ໃຫ້ທຶນ 63 ພັນ 8 ຮ້ອຍລ້ານໂດລາ ໃນປີ 2016 ທີ່ປະກອບດ້ວຍ ທຶນຊ່ອຍເຫຼືອລ້າ ທຶນກູ້ຢືມ ແລະທຶນການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານເທັກນິກ ອີງຕາມກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງຍີ່ປຸ່ນ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມ ເປັນພາສາອັງກິດ

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ

Back to top
XS
SM
MD
LG