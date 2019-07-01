ເຮືອລ່າປາວານຫ້າລຳຂອງ ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ອອກເດີນທາງໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນການ
ລ່າປາວານເພື່ອການຄ້າຄັ້ງທຳອິດ ໃນຮອບດົນກວ່າ 30 ປີຜ່ານມາ.
ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ຢຸດເຊົາການລ່າປາວານເພື່ອການຄ້າ ໃນປີ 1988 ຫຼັງຈາກຄະນະກຳມາທິ
ການລ່າປາວານສາກົນ ຫຼື IWC ໄດ້ກຳນົດການເລື່ອນເວລາ ກ່ຽວກັບ ການຂ້າສັດລ້ຽງ
ລູກດ້ວຍນົມຂະໜາດໃຫຍ່ນັ້ນ.
ແຕ່ເຖິງແມ່ນຈະມີການຫ້າມທົ່ວໂລກກໍຕາມ, ແຕ່ຍີ່ປຸ່ນ ກໍໄດ້ສືບຕໍ່ລ່າປາວານ ຕໍ່ມາ ສຳ
ລັບສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າອ້າງວ່າ ເປັນການຄົ້ນຄວ້າດ້ານວິທະຍາສາດ. ບັນດານັກວິຈານ ໄດ້
ໂຕ້ແຍ້ງຕໍ່ການກ່າວອ້າງນັ້ນມາດົນນານ, ໂດຍເອີ້ນມັນວ່າ ການແຝງຕົວລ່າປາວານ.
ໃນລະດູການລ່າປາວານປີ 2017-2018, ນັກເດີນເຮືອ ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ຂ້າປາວານສີຂີ້ເຖົ່າ
ນ້ອຍ ຫຼື Minke whale 333 ໂຕໃນນ່ານນ້ຳມະຫາສະໝຸດ ແອນຕາກຕິກາ. ເຊິ່ງ
ຫຼາຍກວ່າ 120 ໂຕ ແມ່ນໂຕແມ່ທີ່ຖືພາ.
ໃນເດືອນ ທັນວາ ທີ່ຜ່ານມາ, ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ປະກາດວ່າເຂົາເຈົ້າຈະອອກຈາກອົງການ
IWC ໃນວັນທີ 30 ມິຖຸນານີ້.
ຂະບວນເຮືອລ່າປາວານ ໄດ້ອອກເດີນທາງຈາກທ່າເຮືອ ຄູຊິໂຣະ, ໃນເກາະ ຮັອກໄກ
ໂດ ຢູ່ພາກເໜືອຂອງປະເທດ. ເຂົາເຈົ້າຈະໄປລ່າປາວານ Minke, ປາວານ Sei ແລະ
ປາວານ Bryde ໃນເຂດນ້ຳທະເລຂອງ ຍີ່ປຸ່ນ.
ການກັບຄືນມາລ່າປາວານເພື່ອການຄ້າຂອງ ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດການຄັດຄ້ານຈາກ
ສາກົນຢ່າງຮຸນແຮງ.
ທ່ານນາງ ຄິດຕີ ບລັອກ, ປະທານອົງການ Humane Society International ກ່າວ
ວ່າ “ການອອກຈາກອົງການ IWC ຂອງ ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ຂັດຂືນກົດໝາຍສາກົນເພື່ອທຳ
ຕາມຄວາມປາຖະໜາ ການລ່າປາວານເພື່ອການຄ້າຂອງເຂົາເຈົ້າແມ່ນ ທໍລະຍົດ,
ເສື່ອມຖອຍ ແລະ ໃຈແຄບ. ເຂົາເຈົ້າກຳລັງທຳລາຍຊື່ສຽງໃນສາກົນຂອງເຂົາເຈົ້າ ສຳ
ລັບອຸດສາຫະກຳທີ່ມີຕົວເລກຈຳກັດຢ່າງຈະແຈ້ງ, ເພື່ອຜະລິດສິນຄ້າສຳລັບການຮຽກ
ຮ້ອງທີ່ໄດ້ຕົກຕ່ຳລົງ.”
ແຕ່ນັກຊ່ຽວຊານບາງຄົນເວົ້າວ່າ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ຍີ່ປຸ່ນ ອາດກາຍເປັນການລົງ
ເອີຍດ້ວຍດີສຳລັບປາວານບາງໂຕ, ເພາະມັນຈະໝາຍຄວາມວ່າ ຍີ່ປຸ່ນ ຈະຢຸດລ່າປາ
ວານໃນມະຫາສະໝຸດຕອນໃຕ້, ມະຫາສະໝຸດ ແອັດແລນຕິກ ແລະ ສະຖານທີ່ໆລະ
ອຽດອ່ອນແຫ່ງອື່ນໆ.
ອົງການການປະມົງຂອງ ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ກຳນົດໂຄຕ້າປາວານຈຳນວນ 227 ໂຕ ສຳລັບປີນີ້.
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