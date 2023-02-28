ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ນິວຊີແລນ ໄດ້ເຫັນດີທີ່ຈະເລັ່ງການເຈລະຈາ ກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງແບ່ງປັນຂ່າວກອງ ໃນຂະນະທີ່ສອງປະເທດໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຈະເພີ່ມທະວີຄວາມສຳພັນດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ການຮ່ວມມື ໃນພາກພື້ນອິນໂດປາຊີຟິກ ທ່າມກາງຄວາມກັງວົນຮ່ວມກັນທັງສອງຝ່າຍ ຕໍ່ການສະແດງອອກ ທີ່ແຂງກ້າຂອງຈີນທີ່ນັບມື້ນັບເພີ້ມຂຶ້ນ ອີງຕາມລາຍງານ ຂອງອົງການຂ່າວເອພີ. ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ນິວຊີແລນ ທ່ານນາງ ນາໄນອາ ມາຮູຕາ (Nanaia Mahuta) ແລະ ທ່ານ ໂຢຊີມາສາ ຮາຍາຊິ (Yoshimasa Hayashi), ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງຍີ່ປຸ່ນ ເຫັນດີໃນລະຫວ່າງການໂອ້ລົມສົນທະນາ ທີ່ໂຕກຽວ ເພື່ອຮ່ວມມືກັນ ກ່ຽວກັບບັນຫາ ບູລິມະສິດຂອງບັນດາປະເທດເກາະ ປາຊີຟິກ ເຊັ່ນ ການປ່ຽນແປງ ຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງທະເລ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ. ສອງປະເທດໃຫ້ການຄ້ຳປະກັນວ່າຈະເຮັດໃຫ້ເຂດໝູ່ເກາະປາຊີຟິກ, ເຊິ່ງອິດທິພົນຂອງຈີນພວມຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງວ່ອງໄວ, ຍັງມີສະຖຽນລະພາບ ແລະຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ, ໂດຍປາດສະຈາກການແຊກແຊງ ແລະການບີບບັງຄັບຂອງຕ່າງປະເທດ.
ອ່ານຂ່າວເປັນພາສາອັງກິດຕື່ມລຸ່ມນີ້
FOR RADIO: TOKYO (AP) — The foreign ministers of Japan and New Zealand have agreed to speed up talks on an intelligence sharing pact as the two island nations vowed to strengthen security ties and cooperation in the Indo-Pacific region amid shared concern over an increasingly assertive China. New Zealand Foreign Minister Nanaia Mahuta and her Japanese counterpart, Yoshimasa Hayashi, also agreed during their talks in Tokyo to collaborate on priority issues for Pacific Island nations such as climate change, maritime security and infrastructure. The two countries pledged to ensure that the Pacific Island region, where China’s influence is rapidly expanding, remains stable and prosperous and free from foreign interference and coercion.