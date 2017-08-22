ຍີ່ປຸ່ນ ອາດຈະປ່ອຍນ້ຳເສຍຈາກໂຮງໄຟຟ້າ Fukushima ລົງສູ່ມະຫາສະໝຸດປາຊິຟິກ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ຍີ່ປຸ່ນ ກຳລັງພະຍາຍາມຢູ່ວ່າຈະຕັດສິນແບບໃດໃນການຈັດການກັບພວກ
ນ້ຳເສຍ ຈຳນວນຫຼາຍຮ້ອຍພັນເເມັດກ້ອນ ທີ່ເກັບບັນຈຸໄວ້ໃນໂຮງໄຟຟ້ານິວເຄລຍ
Fukushima Daiichi ທີ່ເຊື່ອມໂຊມນັ້ນ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຮ້າຍແຮງຈາກເຫດ
ແຜ່ນດິນໄຫວ ແລະສຶນາມິ ປີ 2011.
ມີການປະເມີນວ່າ ນ້ຳເສຍຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍທີ່ເກັບໄວ້ໃນຖັງອ້ອມຮອບສະຖານທີ່ນັ້ນ
ມີຈຳນວນ 750 ພັນ ໂຕນ ຂອງນ້ຳທີ່ວ່ານີ້ ແມ່ນບັນຈຸທາດ tritium ຊຶ່ງເປັນທາດທີ່ເປັນ
ພິດໄພທີ່ໜ້ອຍຂອງກຳມັນຕະພາບລັງສີ.
ສື່ມວນຊົນປະຈຳຂົງເຂດ ໄດ້ລາຍງານໃນເດືອນທີ່ແລ້ວນີ້ວ່າ ເຈົ້າຂອງໂຮງງານບໍລິສັດ TEPCO ໄດ້ວາງແຜນວ່າ ຈະປ່ອຍນ້ຳເສຍດັ່ງກ່າວນີ້ ລົງໃສ່ມະຫາສະໝຸດປາຊິຟິກ
ຊຶ່ງໄດ້ສ້າງຄວາມເປັນຫ່ວງກັງວົນໃຫ້ແກ່ພວກອະນຸລັກສະພາບແວດລ້ອມ ແລະຊາວ
ປະມົງໃນຂົງເຂດນັ້ນທັນທີ. ຜູ້ຈັດການໃຫຍ່ຂອງບໍລິສັດ TEPCO ຝ່າຍນິວເຄລຍ
ທ່ານ Takahiro Kimoto ກ່າວວ່າ ທາງບໍລິສັດ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຕັດສິນໃຈ ແຕ່ຢ່າງໃດ.
ເຊີນຊົມ: ຍີ່ປຸ່ນ ພິຈາລະນາ ທີ່ອາດຈະປ່ອຍນ້ຳເສຍທີ່ປະປົນດ້ວຍທາດ tritium ຈາກໂຮງໄຟຟ້າ Fukushima ລົງສູ່ມະຫາສະໝຸດປາຊິຟິກ
ທ່ານ Kimoto ໄດ້ບອກກັບ VOA ໃນການໃຫ້ສຳພາດ ວ່າ “ທາງເລືອກອີກອັນນຶ່ງ
ກໍແມ່ນປ່ອຍນ້ຳເສຍທີ່ບັນຈຸທາດ tritium ລົງສູ່ທະເລ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງນັ້ນ ກໍເທາະ
ມັນຍັງມີຫຼາຍທາງເລືອກອື່ນໆ ເຊັ່ນການເຮັດໃຫ້ລະເຫີຍ ເປັນຕົ້ນ ແຕ່ວ່າ ພວກເຮົາ
ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຕັດສິນໃຈເທື່ອວ່າ ຈະເອົາທາງເລືອກໃດແທ້ ເພື່ອຈັດການກັບນ້ຳທີ່ວ່ານີ້.
ນັບຕັ້ງແຕ່ ໄດ້ຮັບຊາບວ່າ ມັນກໍອາດຈະມີອິດທິພົນຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະວ່າ
ມັນຍັງເຄີຍໄດ້ມີຂ່າວນອງນັນທີ່ວ່າ ມັນອາດມີຜົນຂ້າງຄຽງ ກະທົບຕໍ່ພວກຜູ້ຄົນແລະ
ສະພາບແວດລ້ອມ, ພວກເຮົາຍັງປຶກສາຫາລືກັນກັບຫຼາຍໆຮຸ້ນສ່ວນເຈົ້າຂອງບໍລິສັດ
ກ່ອນທີ່ຈະຕັດສິນໃຈຫາບົດສະຫຼຸບຂັ້ນສຸດທ້າຍ.”
ບໍລິສັດ TEPCO ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ໂຮງໄຟຟ້ານິວເຄລຍໃນທົ່ວໂລກ ກໍປ່ອຍທາດ tritium
ອອກສູ່ສະພາບແວດລ້ອມຢູ່ແລ້ວ.
ທາດ tritium ຖືວ່າເປັນທາດທີ່ມີກຳມັນຕະພາບລັງສີທີ່ເປັນອັນຕະລາຍໜ້ອຍ ຊຶ່ງທ່ານ
Ken Buesseler ນັກວິທະນາສາດເເຖວໜ້າ ທີ່ຊ່ຽວຊານກ່ຽວກັບກຳມັນຕະພາບລັງສີ
ມາຣີນ ຈາກ ສະຖາບັນ Woods Hole Oceanographic ໃນລັດ Massachusetts.
ທ່ານໄດ້ ກຳກັບ ສິ້ງຊອບເບິ່ງຜົນກະທົບຂອງໄພຫາຍຍະນະຂອງໂຮງໄຟຟ້ານິວເຄລຍ Fukushima ໃນມະຫາສະໝຸດປາຊິຟິກຕະຫຼອດມາ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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