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ຍີ່ປຸ່ນ ອາດຈະປ່ອຍນ້ຳເສຍຈາກໂຮງໄຟຟ້າ Fukushima ລົງສູ່ມະຫາສະໝຸດປາຊິຟິກ

ສະມາຊິກຄົນນຶ່ງຂອງສື່ມວນຊົນ ໃສ່ຊຸດປ້ອງກັນ ແລະໜ້າກາກ ເພື່ອເຂົ້າເບິ່ງໂຮງໄຟຟ້າໂຕກຽວ Fukushima Daiichi ທີ 3 ຂອງບໍລິສັດ Tokyo Electric Power Co's (TEPCO) ທີ່ກະທົບຈາກໄພສຶນາມິ ໃນ Okuma, Japan, 10 ກຸມພາ, 2016.

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຍີ່ປຸ່ນ ​ກຳລັງ​ພະຍາຍາມ​ຢູ່ວ່າຈະ​ຕັດສິນ​ແບບໃດໃນ​ການ​ຈັດການ​ກັບພວກ
ນ້ຳເສຍ ຈຳນວນ​ຫຼາຍ​ຮ້ອຍ​ພັນເ​ເມັດ​ກ້ອນ ​ທີ່​ເກັບ​ບັນຈຸ​ໄວ້​ໃນ​ໂຮງ​ໄຟຟ້າ​ນິວ​ເຄລຍ
Fukushima Daiichi ທີ່​ເຊື່ອມ​ໂຊມ​ນັ້ນ ຊຶ່ງ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະທົບ​ຮ້າຍ​ແຮງ​ຈາກ​ເຫດ​
ແຜ່ນດິນ​ໄຫວ ​ແລະສຶນາ​ມິ ປີ 2011.

​ມີ​ການ​ປະ​ເມີນ​ວ່າ ນ້ຳເສຍຈຳນວນ​ຫຼວງ​ຫຼາຍ​ທີ່​ເກັບ​ໄວ້​ໃນ​ຖັງ​ອ້ອມ​ຮອບ​ສະຖານ​ທີ່​ນັ້ນ​
ມີ​ຈຳນວນ 750 ​ພັນ ໂຕນ ຂອງນ້ຳ​ທີ່​ວ່າ​ນີ້ ​ແມ່ນ​ບັນຈຸທາດ tritium ຊຶ່ງ​ເປັນ​ທາດ​ທີ່ເປັນ
​ພິດ​ໄພ​ທີ່​ໜ້ອຍຂອງກຳ​ມັນ​ຕະພາບ​ລັງ​ສີ.

ສື່​ມວນຊົນປະຈຳ​ຂົງ​ເຂດ ​ໄດ້​ລາຍ​ງານໃນ​ເດືອນ​ທີ່​ແລ້ວ​ນີ້ວ່າ ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ໂຮງງານບໍລິສັດ TEPCO ​ໄດ້​ວາງ​ແຜນ​ວ່າ ​ຈະ​ປ່ອຍ​ນ້ຳ​ເສຍ​ດັ່ງກ່າວ​ນີ້ ລົງ​ໃສ່​ມະຫາ​ສະໝຸດ​ປາຊິ​ຟິກ
ຊຶ່ງ​ໄດ້​ສ້າງ​ຄວາມ​ເປັນຫ່ວງ​ກັງວົນ​ໃຫ້ແກ່ພວກອະນຸ​ລັກ​ສະພາບ​ແວດ​ລ້ອມ ​ແລະ​ຊາວ​
ປະມົງໃນ​ຂົງ​ເຂດນັ້ນທັນທີ. ຜູ້​ຈັດການ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ບໍລິສັດ TEPCO ຝ່າຍ​ນິວ​ເຄລຍ
ທ່ານ Takahiro Kimoto ກ່າວ​ວ່າ ທາງ​ບໍລິສັດ ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ໄດ້​ຕັດສິນ​ໃຈ ​ແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ.

ເຊີນຊົມ: ຍີ່ປຸ່ນ ພິຈາລະນາ ທີ່ອາດຈະປ່ອຍນ້ຳເສຍທີ່ປະປົນດ້ວຍທາດ tritium ຈາກໂຮງໄຟຟ້າ Fukushima ລົງສູ່ມະຫາສະໝຸດປາຊິຟິກ

Japan Considers Release of Fukushima Tritium-Contaminated Water into Pacific
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ທ່ານ Kimoto ​ໄດ້​ບອກ​ກັບ VOA ໃນການໃຫ້ສຳພາດ ​ວ່າ “ທາງ​ເລືອກ​ອີກ​ອັນ​ນຶ່ງ
ກໍ​ແມ່ນປ່ອຍ​ນ້ຳ​ເສຍ​ທີ່​ບັນຈຸ​ທາດ tritium ລົງ​ສູ່​ທະ​ເລ. ​ແຕ່​ເຖິງ​ຢ່າງ​ນັ້ນ ກໍ​ເທາະ
ມັນ​ຍັງ​ມີ​ຫຼາຍທາງ​ເລືອກອື່ນໆ ​ເຊັ່ນ​ການ​ເຮັດໃຫ້​ລະ​ເຫີຍ ​ເປັນ​ຕົ້ນ ​ແຕ່​ວ່າ ພວກ​ເຮົາ​
ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ໄດ້​ຕັດສິນ​ໃຈເທື່ອ​ວ່າ ຈະ​ເອົາທາງ​ເລືອກ​ໃດ​ແທ້ ​ເພື່ອ​ຈັດການ​ກັບ​ນ້ຳ​ທີ່​ວ່າ​ນີ້.
ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່ ​ໄດ້​ຮັບຊາບ​ວ່າ ມັນກໍ​ອາດ​ຈະ​ມີ​ອິດ​ທິພົນ​ຕໍ່​ສະພາບ​ແວດ​ລ້ອມ ​ແລະ​ວ່າ
ມັນ​ຍັງ​ເຄີຍ​ໄດ້​ມີ​ຂ່າວ​ນອງ​ນັນ​ທີ່​ວ່າ ມັນ​ອາດ​ມີ​ຜົນ​ຂ້າງຄຽງ ກະທົບ​ຕໍ່​ພວກ​ຜູ້​ຄົນ​ແລະ
​ສະພາບ​ແວດ​ລ້ອມ, ພວກ​ເຮົາ​ຍັງ​ປຶກສາ​ຫາລື​ກັນ​ກັບ​ຫຼາຍໆ​ຮຸ້ນ​ສ່ວນ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ບໍລິສັດ
ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ຕັດສິນ​ໃຈ​ຫາ​ບົດ​ສະຫຼຸບຂັ້ນ​ສຸດ​ທ້າຍ.”

ບໍລິສັດ TEPCO ຊີ້​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ​ໂຮງໄຟຟ້ານິວ​ເຄລຍ​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ ກໍ​ປ່ອຍ​ທາດ tritium
ອອກ​ສູ່​ສະພາບ​ແວດ​ລ້ອມ​ຢູ່​ແລ້ວ.

ທາດ tritium ຖື​ວ່າ​ເປັນ​ທາດ​ທີ່​ມີ​ກຳ​ມັນ​ຕະພາບ​ລັງສີ​ທີ່​ເປັນອັນ​ຕະລາຍ​ໜ້ອຍ ຊຶ່ງ​ທ່ານ
Ken Buesseler ນັກ​ວິທະ​ນາສາ​ດ​ເເຖວໜ້າ ທີ່ຊ່ຽວຊານກ່ຽວ​ກັບກຳ​ມັນຕະ​ພາບລັງສີ

ມາຣີນ ຈາກ ສະ​ຖາ​ບັນ Woods Hole Oceanographic ​ໃນ​ລັດ Massachusetts.
ທ່ານໄດ້ ກຳກັບ ສິ້ງຊອບ​ເບິ່ງ​ຜົນ​ກະທົບ​ຂອງໄພ​ຫາຍຍະນະ​ຂອງໂຮງ​ໄຟຟ້າ​ນິວ​ເຄລຍ Fukushima ​ໃນ​ມະຫາ​ສະໝຸດ​ປາຊິ​ຟິກຕະຫຼອດມາ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ່ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

ພວກຫຸ່ນຍົນ ທີ່ພັດທະນາໃໝ່ ເພື່ອການສຳຫຼວດ ໃຕ້ນ້ຳ ຂອງໂຮງໄຟຟ້າ Fukushima ທີ່ເສຍຫາຍ ໄດ້ເຄື່ອນຍ້າຍໃນຫ້ອງທົດລອງ ໃນ Yokosuka ໃກ້ກັບນະຄອນໂຕກຽວ, 15 ພຶດສະພາ 2017.
ພວກຫຸ່ນຍົນ ທີ່ພັດທະນາໃໝ່ ເພື່ອການສຳຫຼວດ ໃຕ້ນ້ຳ ຂອງໂຮງໄຟຟ້າ Fukushima ທີ່ເສຍຫາຍ ໄດ້ເຄື່ອນຍ້າຍໃນຫ້ອງທົດລອງ ໃນ Yokosuka ໃກ້ກັບນະຄອນໂຕກຽວ, 15 ພຶດສະພາ 2017.

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