ເປັນເວລາຫຼາຍກວ່ານຶ່ງທົດສະວັດ ລຸນຫຼັງສຸນາມິໄດ້ທໍາລາຍໂຮງໄຟຟ້າພະລັງ ງານນິວເຄລຍຟູກູຊິມະ ໄດອິຈິ ຢູ່ບໍລິເວນຊາຍຝັ່ງມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກຂອງ ຍີ່ປຸ່ນ, ປະເທດແຫ່ງນີ້ ເລີ້ມຕົ້ນປ່ອຍນໍ້າເປື້ອນທີ່ໄດ້ຮັບການບໍາບັດແລ້ວ ເຊິ່ງສະສົມຢູ່ໃນບໍລິເວນທີ່ເກີດໄພພິບັດ, ໂດຍເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມບໍ່ພໍໃຈຮຸນແຮງຢູ່ໃນພາກພື້ນແຫ່ງນີ້ ເຖິງແມ່ນຈະມີການຮັບຮອງໂດຍນັກວິທະຍາສດວ່າ ຂັ້ນຕອນການດໍາເນີນງານຈະບໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມກໍຕາມ.
ນໍ້າທີ່ປ່ອຍລົງສູ່ມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ ແມ່ນໄດ້ຖືກກຳຈັດອົງປະກອບທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ, ແຕ່ມີສ່ວນປະສົມຂອງ ທຣິທຽມ (Tritium) ເຊິ່ງເປັນກໍາມັນຕະພາບລັງສີໄອໂຊໂຕບ (Isotope) ທີ່ບໍ່ສາມາດກັ່ນຕອງຜ່ານການຮັກສາທີ່ມີຢູ່ນັ້ນ ໃນຈໍານວນໜ້ອຍ.
ການປ່ອຍນໍ້າດັ່ງກ່າວ ເລີ້ມຕົ້ນຂຶ້ນໃນເດືອນສິງຫາ ແລະຈະດໍາເນີນຕໍ່ໄປເລື້ອຍໆເປັນໄລຍະໄລຍະ ຫຼາຍທົດສະວັດ ໃນຂະນະທີ່ ຍີ່ປຸ່ນ ດໍາເນີນການເພື່ອຫຼຸດປະລິມານຂອງນໍ້າທີ່ບໍາບັດແລ້ວຢູ່ໃນໂຮງງານພະລັງງານໄຟຟ້າແຫ່ງນີ້. ປັດຈຸບັນ, ນໍ້າດັ່ງກ່າວນັ້ນ ມີຫຼາຍກວ່າ 800 ຖັງ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ຍີ່ປຸ່ນ ກ່າວວ່າ ມັນມີຄວາມຈໍາເປັນທີ່ພວກເຮົາຈະຕ້ອງປ່ອຍນໍ້າດັ່ງກ່າວນີ້ອອກໄປ ແລະຍົກ ຍ້າຍຖັງນໍ້າຈໍານວນນຶ່ງອອກ ເຊິ່ງຈະສ້າງຄວາມສະດວກອັນສໍາຄັນ ສໍາລັບຮື້ຖອນໂຮງງານແຫ່ງນີ້ໄດ້.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ອະທິບາຍຢ່າງຍືດຍາວເພື່ອສະແດງເຖິງຄວາມເຊື້ອໝັ້ນຂຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ກ່ຽວກັບນໍ້າຢູ່ບໍລິເວນຟູກູຊິມະວ່າມີຄວາມປອດໄພ. ນາຍົກ ລັດຖະມົນຕີຍີ່ປຸ່ນ ທ່ານຟູມິໂອະ ກິຊິດະ ປາກົດໂຕຢູ່ໃນໂທລະພາບ ໂດຍກິນຊາຊິມິ ເຊິ່ງກຽມມາຈາກປາ ທີ່ຈັບໄດ້ຢູ່ໃນບໍລິເວນດັ່ງກ່າວ ລຸນຫຼັງນໍ້າຢູ່ໃນໂຮງ ໄຟຟ້າຖືກປ່ອຍອອກໄປແລ້ວ.