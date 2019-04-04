ເມື່ອພະເຈົ້າຈັກກະພັດຂອງ ຍີ່ປຸ່ນ ສະຫຼະບັນລັງ ໃນອີກນຶ່ງເດືອນຂ້າງໜ້າ, ມັນຈະ
ເປັນການກ້າວເຂົ້າສູ່ຍຸກໃໝ່. ນັກຂ່າວວີໂອເອ ສຕີເວັນ ມິລເລີ ມີລາຍງານເພີ່ມເຕີມ
ກ່ຽວກັບ ການກ້າວເຂົ້າສູ່ຍຸກໃໝ່ນັ້ນ ເມື່ອອົງມົງກຸດ ນາຣຸຮິໂຕະ ກ້າວຂຶ້ນສູ່ບັນລັງ
ໃນວັນທີ 1 ພຶດສະພານີ້, ເຊິ່ງ ພຸດທະສອນ ຈະນຳລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນ
ອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ພະເຈົ້າຈັກກະພັດ ອາກິຮິໂຕະ ຂອງ ຍີ່ປຸ່ນ ຈະສະຫຼະບັນລັງໃນວັນ 30 ເມສາປີນີ້.
ໃນເວລາທີ່ເພິ່ນສະຫຼະນັ້ນ, ມັນຈະເປັນຄັ້ງທີສອງ ໃນເກືອບນຶ່ງສັດຕະວັດ ທີ່ ຍີ່ປຸ່ນ
ໄດ້ກ້າວເຂົ້າສູ່ຍຸກໃໝ່.
ນຶ່ງວັນຕໍ່ມາ, ໃນວັນທີ 1 ພຶດສະພາ, ຍຸກ ເຣອີວະ (Reiwa) ກໍຈະເລີ່ມຂຶ້ນ.
ຍີ່ປຸ່ນ ແມ່ນພຽງປະເທດດຽວໃນໂລກທີ່ສືບຕໍ່ໃຊ້ລະບົບຊື່ຕາມຍຸກ, ເຊິ່ງມີກົກເຄົ້າມາ
ຈາກ ຈີນ.
ພາຍໃຕ້ພະເຈົ້າຈັກກະພັດ ອາກິຮິໂຕະ, ຍຸກ “ເຮເຊະ”, ເຊິ່ງແມ່ນຍຸກໃນປັດຈຸບັນ, ທີ່
ແປວ່າ “ສັນຕິພາບຈະມີແຜ່ຫຼາຍຢູ່ທົ່ວໄປ ຫຼື ບັນລຸສັນຕິພາບ”, ໄດ້ແກ່ຍາວມາ 30 ປີ
ແລ້ວ ແລະ ໄດ້ມີອິດທິພົນຕໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຄົນໃນ ຍີ່ປຸ່ນ.
ໃນຂະນະທີ່ຍຸກປັດຈຸບັນໃກ້ຈະສິ້ນສຸດນັ້ນ, ມັນໄດ້ເປັນແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນ
ປະເທດ ຄຳນຶງເຖິງສາມທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ຕັ້ງໃຈລໍຄອຍອະນາຄົດ.
ຊື່ຂອງຍຸກໃໝ່ໄດ້ຖືກເລືອກຈາກບັນຊີລາຍຊື່ ທີ່ຖືກສົ່ງໃຫ້ໂດຍບັນດານັກວິຊາການ
ທັງຫຼາຍ.
ຍຸກ ເຣອິວະ ໄດ້ມີຂຶ້ນຕາມແນວນະໂຍບາຍການຕັ້ງຊື່ຕາມປະເພນີ ເຊິ່ງມັນປະກອບ
ມີພຽງຕົວສອນ ຍີ່ປຸ່ນ ສອງໂຕ ຫຼື ຄັນຈິ, ທີ່ງ່າຍໃນການອ່ານ ແລະ ຂຽນ, ແລະ ບໍ່ໃຊ້
ຄຳເວົ້າທົ່ວໄປ.
ຕົວອັກສອນຄູ່ກັນມີຄວາມໝາຍປະມານວ່າ ຂໍ້ບັນຍັດ, ລະບຽບ ຫຼື ບັນຊາການ ແລະ
ຄວາມສາມັກຄີ, ສັນຕິພາບ ແລະ ຄວາມງຽບສະຫງົບ.
ລຸນຫຼັງການປະກາດໃນວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍີ່ປຸ່ນ ທ່ານ ຊິນໂຊະ
ອາເບະ ໄດ້ອະທິບາຍວ່າ ເຣອິວະ ໝາຍເຖິງວັດທະນະທຳທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍ ແລະ
ຖະນຸຖະໜອມໂດຍປະຊາຊົນ ຜູ້ທີ່ “ເປັນຫ່ວງກັນ ແລະ ກັນຢ່າງງົດງາມ.”
ທ່ານ ອາເບະ ໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ “ດ້ວຍການເລືອກຊື່ຂອງຍຸກໃໝ່ນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າກໍໄດ້
ເລີ່ມຄວາມໝາຍໝັ້ນຂອງຂ້າພະເຈົ້າຄືນໃໝ່ ເພື່ອລິເລີ່ມຍຸກໃໝ່ທີ່ຈະຖືກຕື່ມເຕັມ
ດ້ວຍຄວາມຫວັງ.”
ຄຳວ່າ ເຣອິວະ ແມ່ນມາຈາກສຳນວນໃນຄຳກອນ ມັງໂຢຊູ (Manyoshu), ເປັນບົດ
ກອນ ຍີ່ປຸ່ນ ເກືອບ 4,500 ຊຸດ ທີ່ຖືກຈັດເປັນປື້ມ 20 ຫົວ ຢ້ອນກັບຄືນໄປສັດຕະວັດ
ທີ 8.
ໃນເວລາປະກາດຊື່ຂອງຍຸກໃໝ່ນັ້ນ, ຫົວໜ້າເລຂາຂອງລັດຖະບານ ທ່ານ ໂຢຊິຮິເດ
ຊູກະ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຫວັງວ່າ (ຊື່ຂອງຍຸກໃໝ່) ຈະຖືກຮັບຮູ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ
ໂດຍປະຊາຊົນ ແລະ ເປັນກົກເຄົ້າຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ໃນພາກສ່ວນຊີວິດປະຈຳວັນຂອງ
ເຂົາເຈົ້າ.”
ການປະກາດ, ເຊິ່ງໄດ້ມີຂຶ້ນໃນວັນທີ 1 ເມສາທີ່ຜ່ານມາ ແມ່ນຄັ້ງທີ 248, ເປັນຂີດ
ໝາຍຂອງນຶ່ງໃນອຸປະສັກຄັ້ງສຸດທ້າຍຂອງອົງມົງກຸດ ນາຣຸຮິໂຕະ ກ່ອນເພິ່ນຈະຂຶ້ນ
ກຳບັນລັງ.
ອົງມົງກຸດ ນາຣຸຮິໂຕະ ເກີດໃນວັນທີ 23 ກຸມພາ ປີ 1960, ແລະ ໄດ້ໄປສຶກສາຢູ່ມະ
ຫາວິທະຍາໄລ ອັອກສຝອດ, ປະເທດ ອັງກິດ ເປັນເວລາສອງປີ ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບປະ
ລິນຍາສາຂາປະຫວັດສາດໃນ ຍີ່ປຸ່ນ.
ພະເຈົ້າຈັກກະພັດ ອາກິຮິໂຕະ ໄດ້ເລີ່ມຄອງບັນລັງໃນວັນທີ 8 ມັງກອນ ປີ 1989,
ນຶ່ງວັນຫຼັງຈາກການສະເດັດສະຫວັນນະຄົດພະຣາຊະບິດາຂອງເພິ່ນ, ເຊິ່ງແມ່ນພະ
ເຈົ້າຈັກກະພັດ ຣິໂຣຮິໂຕະ, ຜູ້ເຊິ່ງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກການໃນນາມ ພະ ຈັກກະພັດ ໂຊວະ
ຫຼັງຈາກພະອົງໄດ້ສິ້ນພະຊົນແລ້ວ.
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