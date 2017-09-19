ສຫລ ວ່າ ຍັງບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງ ຍິງທໍາລາຍ ລູກສອນໄຟ ຂອງເກົາຫລີເໜືອ ເທື່ອ​

ທ່ານ John Mattis, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດເວົ້າວ່າ ສະຫະລັດຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຍິງທຳລາຍ ລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຂອງເກົາຫລີເໜືອ ເພາະວ່າ ມັນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ສະຫະລັດ ຫລືຕໍ່ພັນທະມິດຂອງສະຫະລັດເທື່ອ.
ໃນການກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວຢູ່ທີ່ທໍານຽບຫ້າແຈນັ້ນ ທ່ານ Mattis ເວົ້າໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ຖ້າຫາກເຫັນວ່າລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ ຈະເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ໄດ້ "ມັນຈະຕ້ອງເຮັດໃຫ້ມີການຕອບໂຕ້ຈາກພວກເຮົາທີ່ຕ່າງໄປຈາກນີ້ ໂລດ.''
ເມື່ອຖືກຖາມວ່າການຕອບໂຕ້ດັ່ງກ່າວນັ້ນ ອາດຈະແມ່ນຫຍັງ ທ່ານ Mattis ປະຕິເສດທີ່ຈະອະທິບາຍໃຫ້ຮູ້ລາຍລະອຽດ.
ໃນຕົ້ນໆເດືອນນີ້ ເກົາຫລີເໜືອໄດ້ທົດລອງສິ່ງທີ່ເອີ້ນວ່າ ອາວຸດນີວເຄລຍທີ່ສາມາດຕິດຕັ້ງໃສ່ລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຂ້າມທະວີບໄດ້.
ຢູ່ໃນຕົ້ນເດືອນນີ້ ທ່ານ Kim Jong Un ຜູ້ນໍາເກົາຫລີເໜືອໄດ້ປະກາດແຜນການໃນການພັດທະນາສອນໄຟຂີປະນາວຸດຂ້າມທະວີບໄລຍະໄກ ທີ່ສາມາດຍິງໄປເຖິງແຜ່ນດິນໃຫຍ່ຂອງສະຫະລັດໄດ້.
ໃນວັນຈັນວານນີ້ ເຮືອບິນລົບທີ່ຕິດອາວຸດເຕັມອັດຕາຂອງສະຫະລັດ ຍີ່ປຸ່ນ ແລະເກົາຫຼີໃຕ້ 10 ກວ່າລໍາ ໄດ້ບິນຢູ່ເທິງໜ່ານຟ້າຂອງແຫລມເກົາຫລີ ຊຶ່ງເປັນສິ່ງທີ່ກອງທັບສະຫະລັດເອີ້ນວ່າ "ການສະແດງກໍາລັງທະຫານທີ່ມີການລຽງລໍາດັບຊ້ອນກັນແບບສອງຝ່າຍ" ເພື່ອຕອບໂຕ້ຕໍ່ການຍິງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຂອງເກົາຫລີເໜືອຄັ້ງຫລ້າສຸດ.
ທໍານຽບຫ້າແຈເວົ້າວ່າ ເຮືອບິນລົບດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຝຶກຊ້ອມໃຫ້ມີຄວາມສາມາດໃນການທໍາການ ໂຈມຕີ ໂດຍການໃຊ້ກະສຸນແທ້ ຢູ່ໃນຂັ້ນຝຶກຊ້ອມຢູ່ເກົາຫລີໃຕ້. ການຊ້ອມລົບຂອງສອງປະເທດດັ່ງກ່າວ ຍັງມີການສົມທົບຂອງເຮືອບິນອາຍພົ່ນລົບ F-2 ຂອງຍີ່ປຸ່ນ ສີ່ລໍາ ສໍາລັບຝຶກຊ້ອມການພັດທະນາກໍາລັງເພີ້ມອີກ ຢູ່ໃນເຂດນ່ານນໍ້າຢູ່ໃກ້ກັບເກາະ Kyushu ຂອງຍີ່ປຸ່ນ.
ຢູ່ໃນການຊ້ອມລົບທີ່ປະກາດໃຫ້ຮູ້ໃນວັນອາທິດຜ່ານມານັ້ນ ກອງບັນຊາການຂອງສະຫະລັດ ປະຈໍາມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກເວົ້າວ່າ "ຕົນໄດ້ຮັກສາຄວາມສາມາດໃນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ການນາບຂູ່ໃດໆ ທີ່ສັງເກດເຫັນໃນທັນທີວ່າ ມີຂຶ້ນຢູ່ຂົງເຂດອິນເດຍ ແລະເອເຊຍໃນມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກນັ້ນໄວ້." ເຮືອບິນລົບທີ່ໃຊ້ໃນການຊ້ອມລົບດັ່ງກ່າວລວມມີ ເຮືອບິນຖິ້ມລະເບີດ B-1B ຂອງສະຫະລັດ 2 ລໍາ, ເຮືອບິນລົບ F-35B ແບບສາຍຟ້າແລບທີ່ມີຄວາມທັນສະ
ໄໝຂອງທະຫານມາຣິນສະຫະລັດ 4 ລໍາ ແລະເຮືອບິນລົບ F-15K ຂອງເກົາຫລີໃຕ້ 4 ລໍາ.
ການຊ້ອມລົບໄດ້ດໍາເນີນໄປໃນວັນສຸກຜ່ານມາ ເພື່ອຕອບໂຕ້ຕໍ່ການຍິງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດໄລຍະກາງຂອງເກົາຫລີເໜືອຂ້າມຍີ່ປຸ່ນ, ຊຶ່ງເປັນການທົດລອງຍິງອາວຸດຄັ້ງທີສອງຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວ ໃນຮອບ 1 ເດືອນຜ່ານມາ. ລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຍິງໄປໄກ 3,700 ກິໂລແມັດ ກ່ອນມັນຈະຕົກລົງໃສ່ມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກເຂດເໜືອແລະທັງເປັນການຍິງທົດລອງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດທີ່ໄປໄດ້ໄກທີ່ສຸດຂອງເກົາຫລີເໜືອ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ