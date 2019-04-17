ຫຼັງຈາກ 3 ມື້ ໃນການຢ້ຽມຢາມເອທິໂອເປຍແລ້ວ, ທີ່ປຶກສາຂັ້ນສູງຂອງທຳນຽບຂາວ
ທ່ານນາງອີວັງກາ ທຣຳ ກໍໄດ້ໄປປະເທດ ໄອວໍຣີ ຄົສຕ໌, ບ່ອນຢຸດແຫວ່ສຸດທ້າຍຂອງ
ການຢ້ຽມຢາມ 4 ມື້ ທີ່ມີເປົ້າໝາຍເພື່ອເພີ້ມພູນໂອກາດທາງດ້ານເສດຖະກິດ ສຳລັບ
ພວກແມ່ຍິງໃນທະວີບອາຟຣິກາ. ການຢ້ຽມຢາມຂອງລູກສາວຂອງປະທານາທິບໍດີ
ສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ແມ່ນໝາຍເຖິງການໃຫ້ສັນຍານຂອງລັດຖະບານຊຸດນີ້
ທີ່ຈະສືບຕໍ່ນະໂຍບາຍ ທີ່ໄດ້ເລີ້ມມາຫຼາຍທົດສະວັດ ໂດຍປະທານາທິບໍດີ ຄົນກ່ອນໆ
ກໍຄືການສົ່ງເສີມສິດອຳນາດ ໃຫ້ແກ່ພວກແມ່ຍິງ ໃນທົ່ວໂລກ. ແຕ່ມັນກໍມີຂຶ້ນ ພ້ອມໆ
ກັບການຕຳນິຕິຕຽນຂອງທ່ານທຣຳ ກ່ຽວກັບການຊ່ອຍເຫຼືອຕ່າງປະເທດ ພາຍໃຕ້
ນະໂຍບາຍ “ອາເມຣິກາມາກ່ອນ ຫຼື America First.” ນັກຂ່າວປະຈຳທຳນຽບຂາວ
ແພັສຊີ ວີດາຄຸຊວາຣາ ມີລາຍງານເພີ້ມຕື່ມ ຊຶ່ງວັນນະສອນ ຈະນຳລາຍລະອຽດມາ
ສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ທະວີບອາຟຣິກາ ເປັນພຽງຂົງເຂດດຽວໃນໂລກ ທີ່ມີພວກແມ່ຍິງຫຼາຍກວ່າ ຜູ້ຊາຍ
ທີ່ເລືອກປະກອບທຸລະກິດ.
ໃນນະຄອນ ອາດີສ ອາບາບາ, ທີ່ປຶກສາຂັ້ນສູງຂອງທຳນຽບຂາວ ທ່ານນາງອີວັງກາ
ທຣຳ ໄດ້ຢ້ຽມຢາມທຸລະກິດທີ່ພວກແມ່ຍິງເປັນເຈົ້າຂອງ, ບ່ອນທີ່ທ່ານນາງ ໄດ້ທົດລອງ
ຕ່ຳຜ້າ ໃນໂຮງງານຕ່ຳຜ້າແຫ່ງນຶ່ງ…ແລະລອງຊິມກາເຟ ຂອງ ເອທິໂອເປຍ ໃນຂະນະທີ່
ສົ່ງເສີມການລິເລີ້ມໂຄງການສົ່ງເສີມເສດຖະກິດ ໃນທົ່ວໂລກຂອງທຳນຽບຂາວ ສຳລັບ
ພວກແມ່ຍິງ.
ທ່ານນາງອີວັງກາ ທຣຳ ທີ່ປຶກສາຂັ້ນສູງຂອງທຳນຽບຂາວ ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າ
ການລົງທຶນສຳລັບພວກແມ່ຍິງ ແມ່ນນະໂຍບາຍການພັດທະນາທີ່ສະຫຼາດແລະມັນ
ແມ່ນການທຸລະກິດທີ່ສະຫຼາດຫຼັກແຫຼມ. ມັນຍັງເປັນຜົນປະໂຫຍດທີ່ປອດໄພຂອງ
ພວກເຮົາ ເພາະວ່າ ພວກແມ່ຍິງຕອນທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບສິດອຳນາດ, ມີສັນຕິພາບ
ແລະສະຖຽນລະພາບ ແລະພວກເຮົາກໍໄດ້ເຫັນມັນເກີດຂຶ້ນມາ ຊ້ຳແລ້ວ ຊ້ຳອີກ.”
ເປົ້າໝາຍລິເລີ້ມນັ້ນ ແມ່ນສ້າງໂອກາດສຳລັບພວກແມ່ຍິງ ໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກແລະ
ຫຼບ່ອນປະກອບທຸລະກິດ ໂດຍຜ່ານຕຶກທີ່ມີເຄື່ອງອຸບປະກອນພຽບພ້ອມ, ທາງດ້ານການ
ເງິນ ແລະພັກດັນໃຫ້ປ່ຽນແປງແບບແຜນ ແລະກົດລະບຽບ ທີ່ຂັດຂວາງພວກແມ່ຍິງ
ບໍ່ໃຫ້ຈະເລີນກ້າວໜ້າ.ໃນທົ່ວໂລກ, ພວກແມ່ຍິງທັງຫຼາຍ ໄດ້ຮັບຄ່າແຮງງານ 63 ເປີເຊັນ
ຂອງຄ່າແຮງງານພວກຜູ້ຊາຍ. ໃນຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງນຶ່ງຂອງຫຼາຍໆປະເທດຂອງໂລກພວກ
ແມ່ຍິງ ຍັງບໍ່ສາມາດຈະປະກອບທຸລະກິດຄືກັບພວກຜູ້ຊາຍ. ພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນພົບ
ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີ່ຈະໄດ້ຮັບສິນເຊື່ອ ຫຼື credit, ເຊັນສັນຍາຕ່າງໆ ແລະເປີດບັນຊີ
ທະນາຄານ.
ເຊີນຊົມ: ການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານນາງອີວັງກາ ທຣຳ ເພື່ອສົ່ງເສີມການມີສິດອຳນາດຂອງພວກແມ່ຍິງ
ບັນຫາໜັກໜ່ວງອີກອັນນຶ່ງທີ່ປະເຊີນ ກໍແມ່ນການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາ.
ທ່ານນາງ Sahle-Work Zewde ປະທານາທິບໍດີ ເອທິໂອເປຍເວົ້າວ່າ “ສິ່ງທຳອິດ
ທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການ ເໜືອກວ່າສິ່ງໃດ ແມ່ນສຸມໃສ່ການສຶກສາ ໃນລະດັບມະຫາ
ວິທະຍາໄລ ເພື່ອຊ່ອຍໃຫ້ການສຶກສາຂອງພວກແມ່ຍິງສາມາດຈົບຈາກມະຫາ
ວິທະຍາໄລ ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາເຈົ້າຍັງພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກລຳບາກ ມີບັນຫາ
ຢ່າງມາກມາຍຢູ່.”
“ໂຄງການລິເລີ້ມການພັດທະນາທົ່ວໂລກແລະຄວາມຮຸ່ງເຮືອງ” ໂດຍທ່ານນາງ
ອີວັງກາ ທຣຳ ແລະໄດ້ລົງນາມ ໂດຍພໍ່ຂອງທ່ານນາງ ໃນເດືອນກຸມພາຜ່ານມານີ້,
ທີ່ຈັດສັນໃຫ້ມີກອງທຶນເລີ້ມຕົ້ນ ຈຳນວນ 50 ລ້ານໂດລາ ເພື່ອຊ່ອຍໃຫ້ ພວກແມ່ຍິງ
50 ລ້ານຄົນ ໃນທົ່ວໂລກ ໄດ້ເປັນອິດສະຫລະທາງດ້ານເສດຖະກິດ ພາຍໃນປີ 2025.
ພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍ “ອາເມຣິກາ ມາກ່ອນ ຫຼື America First” ຂອງປະທານາທິບໍດີ
ທຣຳ ແມ່ນໄດ້ ພັກດັນຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກ ທີ່ປະນາມການໃຫ້ການຊ່ອຍເຫຼືອຕ່າງປະເທດ
ເພື່ອມາສົ່ງເສີມການໃຊ້ຈ່າຍທາງທະຫານ.
ແຕ່ວ່າ ການລິເລີ້ມດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າລັດຖະບານຊຸດນີ້ ແມ່ນເດີນຕາມ
ຮອຍນະໂຍບາຍຂອງປະທານາທິບໍດີອາເມຣິກັນຄົນກ່ອນໆ ທີ່ມີມາໄດ້ 4 ທົດສະວັດ
ມາແລ້ວ ເພື່ອສົ່ງເສີມການມີສິດອຳນາດຂອງພວກແມ່ຍິງ ໃນທົ່ວໂລກ.
ທ່ານແດນນຽລ ຣັນດີ ຈາກ CSIS ກ່າວວ່າ “ມັນບໍ່ແມ່ນເລື້ອງແປກໃໝ່ ທັງໝົດດອກ,
ແຕ່ວ່າມັນໃຫ້ສັນຍານເຖິງການດຳເນີນສືບຕໍ່ໄປ, ສະນັ້ນ ການທີີ່ທ່ານສົ່ງເສີມໃຫ້ສິດ
ອຳນາດແກ່ພວກແມ່ຍິງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ໃນລັດຖະບານຂອງທ່ານໂອບາມາ,
ສະນັ້ນທ່ານຄວນຈະໃຫ້ໂອກາດແກ່ລັດຖະບານຂອງທ່ານທຣຳ ແລະເຮັດໃຫ້ມັນ
ເປັນໄປຢ່າງຈິງຈັງ ຕອນນີ້ເລີຍ.”
ໃນເອທິໂອເປຍ. ທ່ານນາງອີວັງກາ ທຣຳ ໄດ້ເປັນເຈົ້າພາບຈັດງານໂອ້ລົມສົນທະນາ
ເພື່ອສົ່ງເສີມສິດອຳນາດໃຫ້ແກ່ພວກແມ່ຍິງ ໃນທົ່ວໂລກ ທີ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ
ຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ສຳລັບອາຟຣິກາ, ແລະໄດ້ປະກາດໄປ
ໃນງານ "OPIC 2X ອາຟຣິກາ," ໃນຄວາມພະຍາຍາມ ໃຫ້ເງິນ ຈຳນວນ 350 ລ້ານ
ໂດລາ ຈາກການຮ່ວມມືຂອງບໍລິສັດລົງທຶນສ່ວນຕົວໃນຕ່າງປະເທດ ສຳລັບເຈົ້າຂອງ
ທຸລະກິດ ແລະນຳພາໂດຍພວກແມ່ຍິງ ຫຼືບໍ່ ກໍເຮັດວຽກທີ່ຈະຊ່ອຍພວກເຂົາເຈົ້າ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ
After three days in Ethiopia, White House Senior Advisor Ivanka Trump is in Ivory Coast, the last stop of her four-day visit aimed at increasing economic opportunities for women in the African continent. The trip by President Donald Trump's daughter is meant to signal the administration's willingness to continue decades of previous president's policies to empower women world-wide.But it also comes as President Trump has criticized foreign aid under his "America First" policy. White House Correspondent Patsy Widakuswara reports.
Africa is the only region in the world where more women than men choose to become entrepreneurs.
And in Addis Ababa, White House advisor Ivanka Trump toured female-owned businesses, where she tried her hand at weaving at a textile factory…
and sampled Ethiopian coffee, while promoting a White House global economic initiative for women.
Ivanka Trump, White House Adviser:
"We believe that investing in women is smart development policy and it is smart business. It is also in our security interest. Because women, when they are empowered, foster peace and stability. And we have seen this play out time and time again."
The initiative aims to create opportunities for women in the work place and in business, through capacity building, financing, and pushing to change norms and laws that hinder women from prospering.
Globally, women are paid 63% of what men earn.In more than half of the world's countries, women still cannot run a business the same way as men. They have difficulties in getting credit, signing contracts and opening bank accounts.
Another huge obstacle: access to education.
Sahle-Work Zewde, Ethiopian President:
"We need first and foremost to concentrate on our universities to help educated women to be able to graduate from universities because they have many obstacles."
The "Women's Global Development and Prosperity" initiative championed by Ivanka Trump and signed by her father in February, allocates initial funding of $50 million to help 50 million women around the world become economically independent by 2025.
Under his "America First" policy President Trump has repeatedly pushed to slash foreign aid in favor of military spending.
But this initiative indicates the administration is in line with four decades of previous American presidents' policies to empower women globally.
Daniel Runde, CSIS:
"It's not radically new, but it signals continuity, and so if you support women's economic empowerment in the Obama administration, then you should be willing to give the Trump administration a chance and take them seriously now."
In Ethiopia, Ivanka Trump hosted a women's empowerment dialogue at the United Nation's Economic Commissions for Africa, and announced "OPIC 2X Africa," a $ 350 million financing effort from the Overseas Private Investment Corporation, for businesses owned and led by women, or working to help them.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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