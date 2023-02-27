ຜູ້ຕັ້ງຖິ່ນຖານຊາວ ອິສຣາແອລ ຈຳນວນຫຼາຍໄດ້ທຳການອາລະວາດທີ່ຮຸນແຮງໃນພາກເໜືອຂອງເຂດຝັ່ງຕາເວັນຕົກຂອງແມ່ນ້ຳຈໍແດນ ຫຼື West Bank, ດ້ວຍການຈູດລົດ ແລະ ເຮືອນ ຫຼັງຈາກຜູ້ຕັ້ງຖິ່ນຖານສອງຄົນຖືກຂ້າຕາຍໂດຍມືປືນຊາວ ປາແລັສໄຕນ໌ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ປາແລັສໄຕນ໌ ໄດ້ກ່າວວ່າຜູ້ຊາຍຄົນນຶ່ງໄດ້ເສຍຊີວິດ ແລະ ອີກສີ່ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ. ການຍິງກັນທີ່ຮ້າຍແຮງ, ເຊິ່ງຕາມມາດ້ວຍການອາລະວາດໃນຕອນເດິກນັ້ນ, ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຄຳຖາມ ກ່ຽວກັບ ຄຳປະກາດຂອງປະເທດ ຈໍແດັນ ທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບປະກັນຈາກ ອິສຣາແອລ ແລະ ປາແລັສໄຕນ໌ ເພື່ອສະຫງົບຄື້ນຂອງຄວາມຮຸນແຮງຕະຫຼອດປີນັ້ນ. ການອາລະວາດດັ່ງກ່າວໄດ້ເກີດຂຶ້ນບໍ່ດົນ ຫຼັງຈາກລັດຖະບານ ຈໍແດັນ, ເຊິ່ງໄດ້ເປັນເຈົ້າພາບຈັດການເຈລະຈາຢູ່ ຣີສອດ ທະເລແດງ ອາກາບາ ໃນວັນອາທິດວານນີ້, ໄດ້ເວົ້າວ່າ ສອງຝ່າຍດັ່ງກ່າວໄດ້ຕົກລົງກັນທີ່ຈະເອົາບາດກ້າວເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ແລະ ຈະປະຊຸມກັນອີກ ໃນເດືອນໜ້າ ກ່ອນບຸນສັກສິດ ຣາມາດານ ຂອງຊາວ ມຸສລິມ.
Scores of Israeli settlers have gone on a violent rampage in the northern West Bank, setting cars and homes on fire after two settlers were killed by a Palestinian gunman. Palestinian officials say one man has been killed and four others were badly wounded. The deadly shooting, followed by the late-night rampage, is raising questions about a Jordanian declaration that it had received assurances from Israel and the Palestinians to calm a year-long wave of violence. The rampage occurred shortly after the Jordanian government, which hosted Sunday's talks at the Red Sea resort of Aqaba, said the sides had agreed to take steps to de-escalate tensions and would meet again next month ahead of the Muslim holy month of Ramadan.