ໂຮງໝໍຂອງອິສຣາແອລ ກ່າວວ່າ ການສັກຢາວັກຊີນຄັ້ງທີ 4 ບໍ່ສາມາດປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດ ຂອງໄວຣັສສາຍພັນໂອໄມຄຣອນໄດ້

ການຄົ້ນຄວ້າໃນເບື້ອງຕົ້ນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຢາວັກຊີນໂດສທີສີ່ກັນໂຄວິດ-19 ມີປະສິດທິພາບໃນການປ້ອງກັນ ການຕິດເຊື້ອຈາກໄວຣັສສາຍພັນໂອໄມຄຣອນໄດ້ພຽງແຕ່ເລັກນ້ອຍເທົ່ານັ້ນ, ອີງຕາມລາຍງານຈາກນັກຄົ້ນຄວ້າ ແຫ່ງໂຮງໝໍຂອງອິສຣາແອລ.
ໂຮງໝໍ ເຊີບາ ກ່າວວ່າ ໄດ້ສັກຢາວັກຊີນໂດສທີ 4 ທັງ ຟາຍເຊີ-ໄບໂອເອນເທັກ ຫຼື ຢາວັກຊີນໂມເດິນນາ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານການແພດ 274 ຄົນ ແລະພົບວ່າ ໃນລະຫວ່າງທີ່ຢາບູສເຕີ້ ເພີ້ມພູມຄຸ້ມກັນຂຶ້ນ, ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າມັນສາມາດປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດໄວຣັສສາຍພັນໂອໄມຄຣອນໄດ້.
“ນີ້ ເປັນພຽງຜົນໃນເບື້ອງຕົ້ນທີ່ສຸດ, ເປັນຜົນຮັບກ່ອນການເປີດເຜີຍຕໍ່ປະຊາຊົນຊົນທົ່ວໄປ. ແຕ່ວ່າ ພວກເຮົາກໍາລັງໄດ້ແຈກຢາຍຢາວັກຊີນອອກໄປ ເນື່ອງຈາກພວກເຮົາເຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມຮີບດ່ວນຂອງປະຊາຊົນ ໃນຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການຮັບຂໍ້ມູນຕ່າງໆກ່ຽວກັບຢາວັກຊີນໂດສທີ 4,” ດຣ. ກີລີ ຣີເກັບວ໌ ໂຢຊາຍ (Gili Regev-Yochay), ຜູ້ອໍານວຍການໜ່ວຍຄວບຄຸມ ແລະປ້ອງກັນໂຣກຕິດຕໍ່ຂອງໂຮງໝໍ ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ໃນລະຫວ່າງການຖະແຫຼງຂ່າວ ທາງ ອອນລາຍໃນມື້ວັນຈັນວານນີ້.
ອິສຣາແອລ ໄດ້ສະເໜີສັກຢາວັກຊີນໂດສທີ 4 ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທີ່ມີອາຍຸແຕ່ 60 ປີຂຶ້ນໄປ. ປະເທດນີ້ ເປັນນຶ່ງໃນປະເທດທີ່ສັກຢາວັກຊີນ ແລະສະເໜີສັກເຂັມບູສເຕີ້ ໃຫ້ແກ່ປະຊາກອນພາຍໃນປະເທດ.
ດຣ. ນາຈແມນ ອາຊ (Nachman Ash), ຜູ້ອໍານວຍການແຫ່ງກະຊວງສາທາ ລະນະສຸກຂອງອິສຣາແອລ ກ່າວວ່າ ຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດອາດຈະຖືກພິຈາລະນາ ໃນການຕັດສິນໃຈວ່າ ຈະຂະຫຍາຍໂຄງການເຂັມບູສເຕີ້ໃຫ້ເປັນວົງກວ້າງແກ່ປະ ຊາຊົນທົ່ວໄປ ໂດຍການເພີ້ມການສັກຢາວັກຊີນອີກເຂັມຫຼືບໍ່.
ໃນການດໍາເນີນງານຂອງປະເທດອື່ນໆໃນມື້ວັນຈັນວານນີ້, ນິວຊີແລນເລີ້ມການສັກຢາໃຫ້ແກ່ເດັກອາຍຸລະຫວ່າງ 5-11 ປີ ດ້ວຍຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຟາຍເຊີສໍາລັບເດັກນ້ອຍ. ຢາວັກຊີນຫຼາຍກວ່າ 120,000 ເຂັມໄດ້ແຈກຢາຍໃຫ້ແກ່ສູນກາງຢາວັກຊີນ 500 ແຫ່ງໃນທົ່ວປະເທດ, ອີງຕາມລາຍງານ ຈາກກະຊວງສາ ທາລະນະສຸກຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວ.
“ຮັບການສັກຢາວັກຊີນແຕ່ດຽວນີ້ ເປັນວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການຊ່ວຍປ້ອງກັນເດັກ ນ້ອຍ ຫຼື ທາມາຣິກິ ກ່ອນທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຈະກັບໄປເຂົ້າໂຮງຮຽນຄືນ,” ດຣ. ແອນໂທນີ ຈໍແດນ, ຜູ້ອໍານວຍການຄລິນິກໂຄງການຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ແຫ່ງນະຄອນອັອກແລນ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການ.
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