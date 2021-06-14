ລັດຖະບານຊຸດໃໝ່ ຂອງອິສຣາແອລ ສາບານໂຕເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງ ເຮັດໃຫ້ການປົກຄອງ ຂອງທ່ານເນຕັນຢາຮູ ສິ້ນສຸດລົງ

ລັດຖະບານຊຸດໃໝ່ ຂອງອິສຣາແອລ ໄດ້ສາບານໂຕເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ຊຶ່ງເປັນການສິ້ນສຸດການປົກຄອງໄລຍະ 12 ປີຂອງນາຍົກລັດ ຖະມົນຕີເບັນຈາມິນ ເນຕັນຢາຮູ ແລະເຮັດໃຫ້ ທ່ານນາຟທາລີ ເບັນເນັດຕ໌ ທີ່ເປັນຫົວໜ້າພັກສາສະໜາຫົວຊາດນິຍົມຈັດ ຊຶ່ງເປັນພັກນ້ອຍໆ ກາຍເປັນຜູ້ນຳຄົນໃໝ່ ຂອງປະເທດຢິວ.
ທ່ານເບັນເນັດຕ໌ ຈະໄດ້ເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄລຍະສອງປີ ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ບໍ່ໜ້າເປັນໄປໄດ້ເລີຍ ໃນການກຳອຳນາດຮ່ວມກັນພາຍໃນ 8 ພັກການເມືອງ ທີ່ບໍ່ຄ່ອຍມີຫຍັງເຫັນພ້ອມນຳກັນເລີຍ ນອກເໜືອຈາກວ່າ ຢາກຈະຍຸຕິການປະຕິ ບັດໜ້າທີ່ອັນວຸ້ນວາຍຂອງທ່ານເນຕັນຢາຮູ ເທົ່ານັ້ນ. ທ່ານເບັນເນັດຕ໌ ເຄີຍເປັນອະດີດພັນທະມິດຂອງທ່ານເນຕັນຢາຮູຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບໜ້າທີ່ເປັນລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ປ້ອງກັນປະເທດ ໃນປີ 2019 ແລະ 2020.
ທ່ານເບັນເນັດຕ໌ ອາຍຸ 49 ປີ ຕໍ່ຈາກນັ້ນ ກໍຈະໄດ້ຖືກສັບປ່ຽນໂດຍ ທ່ານແຢຣ ລາພິດ ອາຍຸ 57 ປີເປັນເວລາໄລຍະສອງປີ ຊຶ່ງທ່ານເຄີຍເປັນລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ແລະອະດີດຜູ້ດຳເນີນລາຍການຂ່າວຂອງໂທລະພາບ ທີ່ໄດ້ໄກ່ເກ່ຍຂໍ້ຕົກລົງ ເພື່ອໂຄ່ນລົ້ມທ່ານເນຕັນຢາຮູ.
ທ່ານລາພິດ ໄດ້ຊະນະການລົງຄະແນນສຽງໃຫຍ່ທີ່ສຸດອັນດັບສອງຮອງຈາກພັກລີຄູດ ຂອງທ່ານເນຕັນຢາຮູ ເມື່ອເດືອນມີນາທີ່ຜານມາ ຊຶ່ງເປັນການເລືອກຕັ້ງຂອງອິສຣາແອລ ທີ່ບໍ່ເດັດຂາດຄັ້ງທີ 4 ໃນຊ່ວງໄລຍະສອງປີທີ່ຜ່ານມາ.
ທ່ານເນຕັນຢາຮູ ຜູ້ທີ່ໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະຂັດຂວາງ 8 ພັກການເມືອງທີ່ລວມຕົວກັນເປັນພັນທະມິດ ຊຶ່ງໄດ້ຂັບໄລ່ທ່ານອອກຈາກຕຳແໜ່ງນັ້ນ ຈະຍັງຄົງໄດ້ເປັນຜູ້ນຳພັກຝ່າຍຄ້ານຢູ່ ແຕ່ກໍຍັງຈະປະເຊີນກັບການດຳເນີນຄະດີ ໃນຂໍ້ຫາສໍ້ລາດບັງຫຼວງ.
ການຂຶ້ນມາກຳອຳນາດຂອງທ່ານເບັນເນັດຕ໌ ໄດ້ເປັນຂີດໝາຍຂອງຄວາມຄຽດແຄ້ນ ໃນຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ ຫຼື Knesset ຂອງອິສຣາແອລ ໃນຂະນະທີ່ບັນ ດາສະມາຊິກສະພາຝ່າຍອະນຸລັກນິຍົມ ຮ້ອງອອກມາວ່າ “ໜ້າອັບອາຍ” ແລະ “ຂີ້ຕົວະ.” ບັນດາສະມາຊິກສະພາຈໍານວນນຶ່ງ ໄດ້ຖືກຂັບໄລ່ໃຫ້ອອກໄປຈາກກອງປະຊຸມ.
“ພວກເຮົາບໍ່ສາດມາທີ່ຈະນັ່ງຮ່ວມກັນໄດ້-ແມ່ນຫຍັງກໍາລັງເກີດຂຶ້ນກັບພວກເຮົາ?” ທ່ານເບັນເນັດຕ໌ ໄດ້ກ່າວໄປ ທ່າມກາງການສຽງຮ້ອງບໍ່ເຫັນດີ ແລະຄຳເວົ້າເຍາະເຍີ້ຍຕ່າງໆນາໆ ເຖິງແມ່ນວ່າ ພວກລູກເຕົ້າຂອງທ່ານໄດ້ສົ່ງສັນຍາລັກຂອງຫົວໃຈໃຫ້ທ່ານຈາກຫ້ອງສຳລັບຜູ້ຢ້ຽມຊົມ ກໍຕາມ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວອີກວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າພາກພູມໃຈນຳການນັ່ງຮ່ວມກັບຜູ້ຄົນ…ຜູ້ທີ່ມີຄວາມຄິດເຫັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນແທ້ໆ. ພວກເຮົາໄດ້ຕັດສິນໃຈທີ່ຈະຮັບເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບ.”
ທ່ານລາພິດ ກໍໄດ້ຂໍອະໄພໂທດສຳລັບສຽງຮ້ອງລົບກວນຈາກແມ່ຂອງທ່ານອາຍຸ 86 ປີ.