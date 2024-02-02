ອົງການບັນເທົາທຸກສະຫະປະຊາຊາດສໍາລັບຊາວປາແລັສໄຕນ໌ ກ່າວເຕືອນໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ກ່ຽວກັບວິກິດການດ້ານມະນຸດສະທຳທີ່ໜັກໜ່ວງຢູ່ໃນຂົງເຂດກາຊາ ຖ້າ 16 ປະເທດຜູ້ໃຫ້ທຶນ ຍັງຄົງສືບຕໍ່ຢຸດການສະໜັບສະໜຸນດ້ານການເງິນຊົ່ວຄາວ, ໃນຂະນະທີ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດທີ່ຮັບຜິດຊອບດ້ານການສືບສວນກ່ຽວກັບບົດບາດຂອງບັນດາພະນັກງານຊ່ວຍເຫຼືອ ຫລາຍສິບ ຄົນຖືກກ່າວຫາວ່າ ເຂົ້າຮ່ວມກຸ່ມຮາມາສດໍາເນີນການໂຈມຕີທີ່ສ້າງຄວາມຕົກໃຈເຂົ້າໄປທາງພາກໃຕ້ຂອງອິສຣາແອລ ໃນວັນທີ 7 ຕຸລາ ຜ່ານມາ.
ປະຊາຊົນຫລາຍສິບພັນຄົນ ຖືກບັງຄັບໃຫ້ຫຼົບໜີອອກຈາກເມືອງຄານ ຢູນິສ ຢູ່ ໃນພາກໃຕ້ ໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ເພື່ອຫຼົບໜີການຖິ້ມລະເບີດຂອງອິສຣາແອລໃສ່ເມືອງໃຫຍ່ທີສອງຂອງເຂດກາຊາ, ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ພາກັນພັດຖິ່ນ ໄປຊອກຫາບ່ອນລີ້ໄພໃນພາກພື້ນ ຣາຟາ ໃກ້ກັບຊາຍແດນອີຈິບ ເພີ້ມຂຶ້ນເປັນ 1.4 ລ້ານຄົນ, ອີງຕາມການກ່າວໃນຖະແຫຼງການ ຂອງອົງການຊ່ວຍບັນເທົາທຸກ ແລະວຽກງານສະຫະປະຊາຊາດ ຫຼື UNRWA.
ທ່ານໂທມັສ ໄວທ໌, ຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍກິດຈະການໃນຂົງເຂດກາຊາກ່າວວ່າ "ຣາຟາ ໄດ້ກາຍມາເປັນທະເລຂອງປະຊາຊົນທີ່ພາກັນຫຼັ່ງໄຫຼໜີຈາກການຖິ້ມລະເບີດ.” ອົງການສະຫະປະຊາຊາດກ່າວວ່າ ປະຊາຊົນສ່ວນຫຼາຍທີ່ຫລົບໜີຈາກ ຄານ ຢູນິສ ແມ່ນອາໄສຢູ່ໃນຕູບຊົ່ວຄາວ, ເຕັນ ຫຼື ຢູ່ບໍລິເວນກາງເດີ່ນ.
ບັນດາ 16 ປະເທດ ເຊິ່ງນຳໂດຍສະຫະລັດ, ໄດ້ຢຸດໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອຈໍານວນ 440 ລ້ານໂດລາໃຫ້ແກ່ UNRWA ຊົ່ວຄາວ ລຸນຫຼັງມີຫຼັກຖານອອກມາວ່າພະນັກງານ 12 ຄົນໃນຈຳນວນ 3,000 ຄົນຂອງອົງການຢູ່ໃນເຂດກາຊາ ໄດ້ຊ່ວຍພວກຫົວຮຸນແຮງຮາມາສໃນການໂຈມຕີ ໂດຍສັງຫານປະຊາຊົນ ປະ ມານ 1,200 ຄົນ. ໃນນັ້ນພະນັກງານ 9 ຄົນຖືກໄລ່ອອກໃນທັນທີ, ສອງຄົນເສຍຊີວິດແລ້ວ ແລະສ່ວນອີກຜູ້ນຶ່ງ ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ກໍານົດໂຕອອກມາເທື່ອ.
ອົງການ UNRWA ກ່າວວ່າ ການປະຕິບັດງານເພື່ອບັນເທົາທຸກຂອງຕົນຢູ່ໃນຂົງເຂດກາຊາ ແລະໃນທົ່ວຕາເວັນອອກກາງ ອາດຈະຍຸຕິລົງໃນທ້າຍເດືອນກຸມພາ ຖ້າການສະໜອງທຶນຫາກບໍ່ໄດ້ຮັບການຟື້ນຟູ, ເຖິງແມ່ນການຊ່ວຍເຫຼືອດັ່ງກ່າວສາມາດກັບມາປະຕິບັດງານຄືນໄດ້ ຖ້າການສືບສວນຂອງສະຫະປະຊາຊາດກ່ຽວກັບພະນັກງານຊ່ວຍເຫຼືອ 12 ຄົນ ສຳເລັດເປັນທີ່ພໍໃຈກໍຕາມ.
ທ່ານ ໄວທ໌ ກ່າວວ່າ ຄວາມອຶດຢາກກໍາລັງພົ້ນອອກມາ ສໍາລັບຊາວປາແລັສໄຕນ໌ ທີ່ຍັງຄົງອາໄສຢູ່ໃນພາກເໜືອຂອງເຂດກາຊາ ເຖິງແມ່ນວ່າຍັງຄົງມີການໂຈມຕີທາງອາກາດ ແລະພາກພື້ນດິນຂອງອິສຣາແອລກໍຕາມ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກໃນເຂດກາຊາກ່າວວ່າ ມີປະຊາຊົນເສຍຊີວິດໃນທົ່ວພາກພື້ນແລ້ວປະມານ 27,000 ຄົນ, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນບັນດາແມ່ຍິງ ແລະເດັກນ້ອຍ ໃນລະຫວ່າງການຕອບໂຕ້ຂອງອິສຣາແອລ ນັບຕັ້ງແຕ່ການໂຈມຕີຂອງກຸ່ມຮາມາສ ໃນເດືອນຕຸລາທີ່ຜ່ານມາ.
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