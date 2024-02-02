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ອົງການສະຫະປະຊາຊາດກ່າວວ່າ ວິກິດການຢູ່ໃນ​ເຂດກາຊາໜັກໜ່ວງຮຸນແຮງ ໃນຂະນະທີ່ປະເທດຜູ້ບໍລິຈາກ ຕັດການຊ່ວຍເຫຼືອ

  • ວີໂອເອ
ພາບດັ່ງກ່າວນີ້ ຖ່າຍຢູ່ເມືອງ ຣາຟາ, ພາກໃຕ້ຂອງແຫຼມກາຊາ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນກຸ່ມຄັວນເພີ້ມລອຍກຸ້ມຂຶ້ນເໜືອຕຶກອາຄານ ໃນເມືອງຄານ ຢູນິສ ໃນລະຫວ່າງການຖິ້ມລະເບີດຂອງອິສຣາແອລ, ວັນທີ 1 ກຸມພາ 2024.
ພາບດັ່ງກ່າວນີ້ ຖ່າຍຢູ່ເມືອງ ຣາຟາ, ພາກໃຕ້ຂອງແຫຼມກາຊາ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນກຸ່ມຄັວນເພີ້ມລອຍກຸ້ມຂຶ້ນເໜືອຕຶກອາຄານ ໃນເມືອງຄານ ຢູນິສ ໃນລະຫວ່າງການຖິ້ມລະເບີດຂອງອິສຣາແອລ, ວັນທີ 1 ກຸມພາ 2024.

ອົງການ​ບັນເທົາທຸກສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດສໍາລັບ​ຊາວປາ​ແລັ​ສ​ໄຕ​ນ໌ ກ່າວ​ເຕືອນ​ໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​ວານ​ນີ້ ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວິ​ກິດ​ການ​ດ້ານ​ມະນຸດສະທຳ​ທີ່ໜັກໜ່ວງຢູ່ໃນຂົງ​ເຂດ​ກາຊາ ຖ້າ 16 ປະ​ເທດ​ຜູ້​ໃຫ້​ທຶນ ຍັງຄົງ​ສືບ​ຕໍ່​ຢຸດ​ການ​ສະໜັບສະໜຸນ​ດ້ານ​ການ​ເງິນຊົ່ວຄາວ, ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ອົງການ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ​ທີ່​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບດ້ານການ​ສືບ​ສວນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ບົດບາດຂອງ​ບັນດາພະນັກງານຊ່ວຍ​ເຫຼືອ ​ຫລາຍ​ສິບ ​ຄົນ​ຖືກ​ກ່າວ​ຫາວ່າ​ ເຂົ້າຮ່ວມ​ກຸ່ມຮາມາສດໍາເນີນການໂຈມຕີທີ່ສ້າງຄວາມຕົກໃຈເຂົ້າໄປທາງພາກໃຕ້ຂອງອິສຣາແອລ ​ໃນ​ວັນ​ທີ 7 ຕຸລາ​ ຜ່ານມາ.

ປະຊາຊົນຫລາຍສິບພັນຄົນ ຖືກບັງຄັບໃຫ້ຫຼົບໜີອອກຈາກເມືອງ​ຄານ ຢູ​ນິ​ສ ຢູ່ ໃນພາກໃຕ້ ໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ເພື່ອຫຼົບໜີການຖິ້ມລະເບີດຂອງອິສຣາແອລໃສ່ເມືອງໃຫຍ່ທີສອງຂອງເຂດກາຊາ, ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ພາກັນພັດຖິ່ນ ໄປຊອກຫາບ່ອນລີ້ໄພໃນພາກພື້ນ ຣາຟາ ໃກ້ກັບຊາຍແດນອີຈິບ ເພີ້ມຂຶ້ນເປັນ 1.4 ລ້ານຄົນ, ອີງຕາມການກ່າວໃນຖະແຫຼງການ ຂອງອົງການຊ່ວຍບັນເທົາທຸກ ແລະວຽກງານສະຫະປະຊາຊາດ ຫຼື UNRWA.

UN Relief Agency Says It Might Have to Shut Down Gaza Operations
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UN Relief Agency Says It Might Have to Shut Down Gaza Operations

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ທ່ານໂທມັສ ໄວທ໌, ຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍກິດຈະການໃນຂົງເຂດກາຊາກ່າວວ່າ "ຣາຟາ ໄດ້ກາຍມາເປັນທະເລຂອງປະຊາຊົນທີ່ພາກັນຫຼັ່ງໄຫຼໜີຈາກການຖິ້ມລະເບີດ.” ອົງການ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດກ່າວ​ວ່າ ປະຊາຊົນສ່ວນຫຼາຍ​ທີ່​ຫລົບ​ໜີຈາກ ຄານ ຢູນິສ ​ແມ່ນ​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ໃນ​ຕູບຊົ່ວຄາວ, ​ເຕັນ ຫຼື ​ຢູ່​ບໍລິເວນ​ກາງເດີ່ນ.

ບັນດາ 16 ປະເທດ ເຊິ່ງນຳໂດຍສະຫະລັດ, ໄດ້ຢຸດໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອຈໍານວນ 440 ລ້ານໂດລາໃຫ້ແກ່ UNRWA ຊົ່ວຄາວ ລຸນຫຼັງມີຫຼັກຖານອອກມາວ່າພະນັກງານ 12 ຄົນໃນຈຳນວນ 3,000 ຄົນຂອງອົງການຢູ່ໃນເຂດກາຊາ ໄດ້ຊ່ວຍພວກຫົວຮຸນແຮງຮາມາສໃນການໂຈມຕີ ໂດຍສັງຫານປະຊາຊົນ ປະ ມານ 1,200 ຄົນ. ໃນນັ້ນພະນັກງານ 9 ຄົນຖືກ​ໄລ່​ອອກ​ໃນ​ທັນທີ, ສອງ​ຄົນ​ເສຍ​ຊີວິດແລ້ວ ​ແລະ​ສ່ວນອີກຜູ້ນຶ່ງ ແມ່ນຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ໄດ້​ກໍານົດໂຕອອກມາເທື່ອ.

ອົງການ UNRWA ກ່າວວ່າ ການປະຕິບັດງານເພື່ອບັນເທົາທຸກຂອງຕົນຢູ່ໃນຂົງເຂດກາຊາ ແລະໃນທົ່ວຕາເວັນອອກກາງ ອາດຈະຍຸຕິລົງໃນທ້າຍເດືອນກຸມພາ ຖ້າການສະໜອງທຶນຫາກບໍ່ໄດ້ຮັບການຟື້ນຟູ, ເຖິງແມ່ນການຊ່ວຍເຫຼືອດັ່ງກ່າວສາມາດກັບມາປະຕິບັດງານຄືນໄດ້ ຖ້າການສືບສວນຂອງສະຫະປະຊາຊາດກ່ຽວກັບພະນັກງານຊ່ວຍເຫຼືອ 12 ຄົນ ສຳເລັດເປັນທີ່ພໍໃຈກໍຕາມ.

Israel Calls to Disband UNRWA
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ທ່ານ​ ໄວທ໌ ​ກ່າວ​ວ່າ ຄວາມ​ອຶດ​ຢາກກໍາລັງ​ພົ້ນອອກມາ ​ສໍາລັບ​ຊາວ​ປາ​ແລັ​ສ​ໄຕນ໌ ​ທີ່​ຍັງ​ຄົງອາໄສ​ຢູ່​ໃນ​ພາກ​ເໜືອ​ຂອງ​ເຂດກາຊາ ​ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ຍັງຄົງມີ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ທາງ​ອາກາດ​ ​ແລະພາກ​ພື້ນດິນຂອງອິສຣາແອລກໍຕາມ. ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກໃນ​ເຂດ​ກາ​ຊາກ່າວ​ວ່າ ມີ​ປະຊາຊົນເສຍຊີວິດໃນທົ່ວພາກພື້ນແລ້ວປະມານ 27,000 ຄົນ, ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ແມ່ນບັນດາ​ແມ່​ຍິງ ແລະ​ເດັກ​ນ້ອຍ ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ຕອບ​ໂຕ້​ຂອງ​ອິ​ສ​ຣາ​ແອລ ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ຂອງກຸ່ມຮາມາສ ໃນ​ເດືອນ​ຕຸ​ລາທີ່ຜ່ານມາ.

ປະຊາຊົນຊາວປາແລັສໄຕນ໌ ພາກັນຂົນເຄື່ອງຂອງຈໍານວນນຶ່ງຂອງຕົນ ໃນລະຫວ່າງທີ່ພາກັນໜີອອກຈາກເມືອງຄານ ຢູນິສ ເພື່ອຫາບ່ອນຢູ່ທີ່ປອດໄພກວ່າ, ວັນທີ 26 ມັງກອນ 2024.
ປະຊາຊົນຊາວປາແລັສໄຕນ໌ ພາກັນຂົນເຄື່ອງຂອງຈໍານວນນຶ່ງຂອງຕົນ ໃນລະຫວ່າງທີ່ພາກັນໜີອອກຈາກເມືອງຄານ ຢູນິສ ເພື່ອຫາບ່ອນຢູ່ທີ່ປອດໄພກວ່າ, ວັນທີ 26 ມັງກອນ 2024.

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