ພວກທີ່ມີສິດປ່ອນບັດ ໃນອິສຣາແອລ ໄດ້ອອກໄປປ່ອນບັດ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້
ຢູ່ໃນການເລືອກຕັ້ງທົ່ວໄປທີ່ມີການແຂ່ງຂັນກັນຫຼາຍທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດຢູ່ໃນ
ໄລຍະມໍ່ໆມານີ້. ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເບັນຈາມິນ ເນຕັນຢາຮູ ຫົວໜ້າຂອງພັກລີຄູດ
ທີ່ລົງແຂ່ງຂັນເປັນສະໄໝທີ 5 ເພື່ອເອົາຕຳແໜ່ງນີ້ ກຳລັງປະເຊີນໜ້າກັບການທ້າທາຍຢ່າງໜັກໜ່ວງຈາກຄູ່ແຂງ, ຄືທ່ານເບັນນີ ແກ້ນຊ໌, ຫົວໜ້າພັກປະສົມສີຟ້າ ແລະສີຂາວ
ທີ່ນິຍົມສາຍກາງ. ຍັງບໍ່ທັນມີການຊະນະສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງເທື່ອ ສະນັ້ນ
ຈຶ່ງເປັນໂອກາດໃຫ້ຜູ້ສະໝັກຄົນໃດທີ່ສາມາດດຶງດູດເອົາພັກອື່ນໃຫ້ເຂົ້າມາຮ່ວມແນວ
ໂຮມຂອງຕົນໄດ້ຫລາຍທີ່ສຸດ ກໍຈະຖືກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຳການສ້າງຕັ້ງລັດຖະບານໃໝ່ຂຶ້ນ. ຕາມລາຍງານຂອງ ຊລາຕິກາ ໂຮກ ນັກຂ່າວຂອງວີໂອເອ ກໍແມ່ນວ່າ ບັນດາພັກນ້ອຍໆສາມາດທີ່ຈະມີອິດທິພົນຊັກນຳການລົງຄະແນນສຽງໄດ້ ແຕ່ວ່າບາງພັກກໍປະຕິເສດ
ບໍ່ໃຊ້ອິດທິພົນນັ້ນ ຊຶ່ງວັນນະສອນ ມີລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ເຖິງແມ່ນໄດ້ມີການເປັນປໍລະປັກກັນກັບຊາວປາແລັສໄຕນ໌ ຄືນມາອີກກໍຕາມ,
ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະສ້າງສັນຕິພາບບໍ່ໄດ້ປາກົດໃຫ້ເຫັນຢ່າງໂດດເດັ່ນໃນການ
ໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານເບັນຈາມິນ ເນຕັນຢາຮູ ແຕ່ຢ່າງໃດ. ແມ່ນແຕ່ ກ່ອນໜ້າ
ນັ້ນ ທ່ານກໍໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າ ຈະບໍ່ມີປະເທດປາແລັສໄຕນ໌ “ຢູ່ພາຍໃຕ້ສະໄໝ
ດຳລົງຕຳແໜ່ງຂອງທ່່ານ” ແລະໃຫ້ຂໍ້ສະເໜີວ່າ ລັດຖະບານຂອງທ່ານຈະຍຶດເອົາ
ຫລາຍພາກສ່ວນຂອງເຂດຝັ່ງຕາເວັນຕົກຂອງແມ່ນ້ຳຈໍແດນ ຫລື West Bank .
ທ່ານຍັງໄດ້ສະແຫວງເອົາຜົນປະໂຫຍດຈາກການມີສາຍພົວພັນທີ່ໃກ້ຊິດກັບທ່ານ
ດໍໂນລ ທຣຳ, ປະທານາທິບໍດີ ຂອງສະຫະລັດ. ພວກຊາວຢິວທີ່ໄປຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ໃນ
ເຂດອະທິປະໄຕຂອງປາແລັສໄຕນ໌ ແມ່ນເປັນພວກທີ່ສະໜັບສະໜຸນທີ່ໜຽວແໜ້ນ
ທີ່ສຸດພວກນຶ່ງ ຂອງທ່ານເນຕັນຢາຮູ.
ທ່ານ Shlomo Roz, ຜູ້ອາໄສຢູ່ໃນເຂດ Efrat, ຂອງ West Bank ກ່າວເປັນພາສາ
ຮີບຣູວ່າ “ຂ້ອຍຫວັງວ່າ ທ່ານເນຕັນຢາຮູ ຈະສືບຕໍ່ເດີນໄປໃນທິດທາງເດີມນີ້,
ຕາມເສັ້ນທາງແບບດຽວກັນນີ້ ແລະເບິ່ງວ່າມັນຈະດີຂຶ້ນກວ່ານີ້ ຫລືບໍ. ສະນັ້ນ
ແນ່ນອນ ມັນເປັນເສັ້ນທາງທີ່ດີ. ດຽວນີ້, ລັດຖະບານຂອງທ່ານທຣຳ ແມ່ນໃຫ້ທາງເລືອກທີ່ກວ້າງກວ່າເກົ່າ ແກ່ພວກເຮົາ ເພື່ອໃຫ້ປະຕິບັດງານໄດ້ຫຼາຍກວ່າເດີມ
ຢູ່ໃນພາກພື້ນດິນ. ບາງຄັ້ງຄາວ ພວກເຮົາກໍຖືກຈຳກັດຂອບເຂດ. ມັນມີການໂຈະ
ການກໍ່ສ້າງໄວ້ເປັນເວລາຫຼາຍໆປີ ຊຶ່ງມັນໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ພວກເຮົາຫລາຍອີ່ຫລີ.”
ພວກບໍລິສັດສຳຫລວດເວົ້າວ່າ ຊາວອາຣັບທີ່ລົງປ່ອນບັດ ແມ່ນມີຈຳນວນໜ້ອຍທີ່ສຸດ
ຕັ້ງແຕ່ເຄີຍມີມາ - ມີພຽງແຕ່ 1 ສ່ວນ 4 ຂອງຊາວອາຣັບທີ່ໄປປາກົດຕົວຢູ່ໃນສະຖານທີ່
ປ່ອນບັດ ເມື່ອທຽບໃສ່ 40 ເປີເຊັນ ໃນປີ 2015 ໃນຕອນທີ່ມີຄະນະປະສົບຊາວອາຣັບ
ທີ່ຢຶດເອົາ 13 ບ່ອນນັ່ງໃນສະພາ. ບາງຄົນຢູ່ ໃນເຂດເລືອກຕັ້ງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າເວົ້າວ່າ
ສະມາຊິກສະພາຊາວອາຣັບ ບໍ່ໄດ້ສ້າງໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງຫຍັງເລີຍ.
ທ່ານ Abed al Salam ຜູ້ອາໄສຢູ່ໃນບ້ານ Musmus, ຢູ່ອິສຣາແອລ ກ່າວເປັນພາສາ
ອາຣັບວ່າ “ມື້ນີ້ ພວກເຂົາທັບມ້າງບ້ານເຮືອນລົງ ແລະຂ້ອຍກໍບໍ່ຮູ້ວ່າ ພວກສະມາຊິກ
ສະພາຊາວອາຣັບພາກັນເຮັດຫຍັງຢູ່ໃນຫ້ອງການສະພາຂອງ ອິສຣາແອລ ຫລື
Knesset. ສະນັ້ນ ຂ້ອຍຄິດວ່າ ພວກເຮົາບໍ່ໄປປ່ອນບັດຈະດີກວ່າ. ບໍ່ໄປ Knesset
ຈະເປັນການດີກວ່າ. ຜ່ານມາ ພວກເຮົາແມ່ນບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫຍັງເລີຍຈາກມັນ.”
ເຊີນຊົມ: ການເລືອກຕັ້ງທົ່ວປະເທດຂອງອິສຣາແອລ
ຊາວອາຣັບ ແມ່ນກວາມເອົາເກືອບຮອດ 20 ເປີເຊັນຂອງປະຊາຊົນ ອິສຣາແອລທີ່ມີ
ຫຼາຍກວ່າ 8 ລ້ານຄົນນັ້ນ, ແລະພວກຜູ້ນຳຂອງພວກເຂົາເຈົ້າເວົ້າວ່າ ພວກເພິ່ນສາມາດ
ທີ່ຈະຊັກນຳໃຫ້ຄົນລົງຄະແນນສຽງເອົາເຂົາເຈົ້າໄດ້. ທ່ານເນຕັນຢາຮູເບິ່ງຄືວ່າ ກໍຄິດ
ແບບນັນຄືກັນ. ທ່ານໄດ້ກ່າວຫາ ທ່ານແກ້ນຊ໌ ວ່າ ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດກັນກັບບັນດາພັກ
ຂອງຊາວອາຣັບເພື່ອໃຫ້ຮັບປະກັນໃຫ້ໄດ້ຮັບສຽງສ່ວນຫຼາຍ. ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
ອາດຈະຕ້ອງກາງຕໍ່ພັກນ້ອຍໆຈຳນວນນຶ່ງ ເພື່ອທີ່ຈະຊະນະການດຳລົງຕຳແໜ່ງ
ອີກສະໄໝນຶ່ງ. ນຶ່ງໃນນັ້ນແມ່ນ ພັກໂອໂຕດອກສ໌ ທີ່ມີຫົວຮຸນແຮງ ຊຶ່ງກໍຄືພັກ United
Torah Judaism.
ທ່ານ Nachum, ຊາວຢິວທີ່ນິຍົມໂອໂຕດອກສ໌ຫົວຮຸນແຮງ ທີ່ໄປປ່ອນບັດ ໃນນະຄອນ Jerusalem ກ່າວເປັນພາສາຮີບຣູວ່າ “ຂ້ອຍລົງຄະແນນສຽງຕາມການແນະນຳ
ຂອງຜູ້ສອນສະສະໜາບອກໄວ້. ຜູ້ສອນສະສະໜາຂອງຂ້ອຍບອກພວກເຮົາໃຫ້
ລົງຄະແນນສຽງໃຫ້ພັກ United Torah Judaism, ສະນັ້ນ ຂ້ອຍຈຶ່ງປ່ອນເອົາ
ພັກນີ້.”
ຍັງບໍ່ເຄີຍມີພັກໃດ ໄດ້ຊະນະສຽງສ່ວນຫຼາຍຢ່າງສິ້ນເຊີງມາກ່ອນ ໃນການເລືອກຕັ້ງຂອງອິສຣາແອລ. ຜູ້ລົງສະໝັກທີ່ຊະນະນັ້ນ ແມ່ນຜູ້ທີ່ດຶງເອົາພັກຕ່າງໆ ເຂົ້າມາໄດ້ໃຫ້
ພຽງພໍທີ່ຈະຍາດເອົາໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ 61 ບ່ອນນັ່ງຂອງທັງໝົດ 120 ບ່ອນໃນສະພາ
ອິສຣາແອລ ຫລື Knesset ນັ້ນ. ການແຂ່ງຂັນທີ່ດຸເດືອດ ມັກຈະເຮັດໃຫ້ພັກທີ່ບໍ່ມີຊື່
ສຽງຫລາຍ ຫຼືບໍ່ກໍພວກພັກທີ່ນິຍົມຫົວແຮງຈັດທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງພໍຕາມທີ່
ຕ້ອງການທີ່ຈະຄວບຄຸມບ່ອນນັ່ງໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງນຶ່ງນັ້ນ ມີຄວາມສຳຄັນຂຶ້ນ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ
Voters in Israel cast their ballots Tuesday in one of the toughest general elections in recent history. Right-wing Prime Minister Benjamin Netanyahu, head of the Likud Party, ran for a fifth term in office, meeting a tough challenge from his rival Benny Gantz, head of the centrist Blue and White coalition. There was no clear victor, so the candidate who can attract most parties to his coalition will be asked to form the new government. VOA's Zlatica Hoke reports small parties could have a sway, but some refuse to use it. ]]
Despite renewed hostilities with Palestinians, peace efforts did not feature prominently in Netanyahu's election campaign. Even before, he vowed there would be no Palestinian state "under (his) watch" and suggested that his government will annex parts of the West Bank. He also sought to benefit from his close ties with U.S. President Donald Trump. Jewish settlers in the Palestinian territory are among Netanyahu's staunchest supporters.
Shlomo Roz, resident of Efrat, West Bank(in Hebrew
"I hope Netanyahu will continue in the same direction, the same way, and if it will be better. So, of course it's good. At the moment, Trump's administration gives us broader options to do more here on the ground. Sometimes we were limited. There were construction freezes for years that really hurt us."
Pollsters say Arab voter turnout was lower than ever — only about a quarter of Arab voters showed up at the polls, compared to about 40% in 2015, when an Arab coalition secured 13 seats in the parliament. Some of their constituents say Arab lawmakers have not made a difference.
(( Abed al Salam, resident of Musmus village, Israel (in Arabic) ))
"Today, they are demolishing houses, and I do not know what Arab lawmakers do in the Knesset. So, I think it's better for us not to vote. It is better not to go to Knesset. We have had no benefit from it so far."
Arabs make nearly 20% of Israel's more than 8 million people, and their leaders say they could sway the vote. Netanyahu seems to think the same. He accused Gantz of plotting with Arab parties to secure the majority votes.The prime minister may rely on a number of small parties himself to win another term in office. One of them is the ultra-Orthodox party, United Torah Judaism.
Nachum, ultra-Orthodox Jew voting in Jerusalem (in Hebrew
"I vote according to what the rabbis say. My rabbi told us to vote for the United Torah Judaism Party, so I voted for it."
No party has ever won an absolute majority in Israeli elections. The winning candidate is the one who manages to bring together enough parties to control at least 61 of the 120 seats in Israel's parliament, the Knesset. Tight races often give prominence to fringe or extremist parties whose votes are needed to gain control of more than half the seats.
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