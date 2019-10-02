ການຕໍ່ສູ້ກັບການຄ້າຂາຍຢາເສບຕິດທີ່ຜິດກົດໝາຍຂອງປະທານາທິບໍດີ ຟີລິບປິນ
ທ່ານ ໂຣດຣິໂກ ດູເຕີເຕ ໄດ້ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຈາກສາກົນໃນປີ 2016 ແລະ 2017
ທີ່ຜ່ານມາ ດ້ວຍສິ່ງທີ່ປາກົດວ່າຈະເປັນການສັງຫານຜູ້ຕ້ອງສົງໄສອະຊະຍາກຳຢາ
ເສບຕິດ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຜ່ານຂະບວນການກົດໝາຍ.
ໃນການປ້ອງກັນການຄັດຄ້ານຂອງກຸ່ມສິດທິມະນຸດຕ່າງໆ ຕໍ່ສົງຄາມ ກ່ຽວກັບ ຢາເສບ
ຕິດຂອງລັດຖະບານທ່ານ ດູເຕີເຕ ນັ້ນ, ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ຕອນນີ້
ກຳລັງທົດລອງວິທີອື່ນ ໃນການຄວບຄຸມບັນຫານັ້ນ ໃນຂະນະທີ່ກຳລັງພະຍາຍາມຫຼີກ
ລ່ຽງຄວາມສົນໃຈຂອງປະຊາຊົນ ກ່ຽວກັບ ການເຂັ່ນຂ້າດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານ ດູເຕີເຕ ໄດ້ປະຕິຍານໃນລະຫວ່າງການໂຄສະນາຫາສຽງປະທານາທິບໍດີ ເມື່ອປີ
2016 ວ່າຈະກຳຈັດການເຮັດຜິດກົດໝາຍນັ້ນພາຍໃນສາມເດືອນ.
ອົງການການບັງຄັບໃຊ້ຢາ ຟີລິບປິນ ໄດ້ລາຍງານວ່າ ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສໃຊ້ຢາເສບຕິດ
4,948 ຄົນ ແລະ ຜູ້ຄ້າຢາໄດ້ເສຍຊີວິດໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດການຂອງຕຳຫຼວດ
ຈາກເດືອນກໍລະກົດ 2016 ຫາວັນທີ 30 ເດືອນກັນຍາຂອງປີກາຍນີ້, ໃນຂະນະທີ່ການ
ຕາຍທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບການຕໍ່ສູ້ຕ້ານຢາເສບຕິດ 22,983 ກໍລະນີນັ້ນ ແມ່ນ “ການຄາດ
ຕະກຳທີ່ຢູ່ພາຍໃນການສືບສວນສອບສວນ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງກຸ່ມສະໜັບສະ
ໜູນສິດທິມະນຸດ ນິວຢອກ ໃນລາຍງານໂລກ 2019 ຂອງເຂົາເຈົ້າ. ບັນດາລັດຖະບານ
ປະເທດຕາເວັນຕົກ ແລະ ອົງການສິດທິມະນຸດຂອງ ສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ສະແດງ
ຄວາມຄິດເຫັນຕໍ່ການຕາຍທັງຫຼາຍ, ແລະ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມໂມໂຫຈາກທ່ານ
ດູເຕີເຕ.
ບັນດານັກວິເຄາະເຊື່ອວ່າ ຕອນນີ້ຕຳຫຼວດ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຢາເສບຕິດ ໄດ້ມີຄວາມລະ
ມັດລະວັງກວ່າເກົ່າໃນລະຫວ່າງ ການບຸກກວດຄົ້ນ ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງການຕອບໂຕ້ຈາກປະ
ຊາຊົນ ຟີລິບປິນ, ໃນຂະນະທີ່ພະຍາຍາມໃຊ້ວິທີການໃໝ່ເພື່ອຢຸດການຄ້າຂາຍ.
ທ່ານ ເຣມັອນ ຄາຊີໂປ, ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ຂອງກຸ່ມຜູ້ສະໜັບສະໜູນສິດທິມະນຸດ
ຈາກສະຖາບັນການເມືອງ ແລະ ການປະຕິຮູບຄະນະການເລືອກຕັ້ງ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຕົວ
ເລກໄດ້ຫຼຸດລົງ, ແຕ່ນະໂຍບາຍແມ່ນຍັງມີຢູ່, ແຕ່ການປະຕິບັດການແມ່ນຍັງເຄັ່ງຄັດ
ກວ່າເກົ່າ.” ໃນແງ່ຂອງການເຂັ່ນຂ້ານັ້ນ, ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ, “ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າມັນໄດ້
ມີການຕຳໜິວິຈານໃນລະດັບສູງຈາກສາກົນເລີ່ມຂຶ້ນແລ້ວ.”