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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ການ​ຮັບເອົາ ຂໍ້​ມູນ ກ່ຽວ​ກັບ​ຄູ່​ແຂ່ງ ຈາກ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຜິດ​ກົດ​ໝາຍ ​ຫຼື​ບໍ່?

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄສ ຕໍ່​ກອງ​ປະ​ຊຸມ ພັກ​ຣີ​ພັບ​ບ​ລີ​ກັນ ທີ່​ງານ​ລ້ຽງ​ຮັບ​ຮອງ​​ຂອງ​ພັກ ຢູ່​ລັດ​ໄອ​ໂອ​ວາ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 11 ມິ​ຖຸ​ນາ ປີ 2019.

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ຄວາມ​ສັບ​ສົນ​ວຸ້ນ​ວາຍ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ໃຫ້​ຄວາມ​ເຫັນ​ຂອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ໃນ​ເລື້ອງ “ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄູ່​ແຂ່ງ” ທີ່​ທ່ານ​ຍິນ​ດີຈະ​ຮັບ​ເອົາ​ ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເມືອງ ຈາກ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ ສະ​ຫຼຸບ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ຢູ່​ທີ່​ຄຳ​ຖາມນີ້.

ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄູ່​ແຂ່ງ ເປັນ “ເລື້ອງ​ທີ່​ມີ​ຄຸນ​ຄ່າ​ບໍ” ທີ່​ຄົນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຖືກ​ຫ້າມ​ບໍ່​ໃຫ້​ນຳ​ເອົາ​ມາ​ສະ​ເໜີ ຕໍ່​ການ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ຫາ​ສຽງ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເມືອງ​ຂອງອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ?

​ໃນໃຫ້​ແກ່​ອົງ​ການ​ຂ່າວ ABC ໃນ​ມື້​ວັນ​ພຸດ​ຜ່ານ​ມານີ້ ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ທ​ຣຳ​ກ່າວວ່າ ທ່ານ​ອາດ​ພິ​ຈາ​ລະ​ຈາ ຕໍ່​ແຫຼ່ງ​ຂໍ້​ມູນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ທີ່​ອາດ​ຈະ​ຊ່ວຍ​ໃນ​ການ​ລົງສະ​ໝັກ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ເອົາ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ຕື່ມ​ອີກ ໃນ​ປີ 2020 ຂອງ​ທ່ານ.

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ທ​ຣຳກ່າວວ່າ "ມັນ​ບໍ່​ມີ​ຫຍັງ​ຜິດ​ທີ່​ຈະ​ຮັບ​ຟັງ ຖ້າ​ຫາກ​ມີ​ໃຜ​ຄົນ​ນຶ່ງ ໂທ​ມາ​ຈາກ​ປະ​ເທດ​ນຶ່ງ ເຊັ່ນ​ວ່າ ນໍ​ເວ ທີ່​ເວົ້າ​ວ່າ 'ພວກ​ເຮົາ​ມີ​ຂໍ້​ມູນ​ ກ່ຽວ​ກັບ​ຄູ່​ແຂ່ງຂອງ​ທ່ານ.'ໂອະ, ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຄິດ​ວ່າ ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ກໍຢາກຈະ​ໄດ້​ຍິນ ຂໍ້​ມູນ ນັ້ນ."

ໃນ​ເວ​ລາ​ຕໍ່​ມາ ທ່ານ​ທ​ຣຳ​ ໄດ້ຕ່າວ​ປີ້ນ​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ທ່ານ ແຕ່​ຄວາມ​ສັບ​ສົນ​ວຸ້ນ​ວາຍ​ຈາກ​ການ​ໃຫ້​ຄວາມ​ເຫັນ​ຂອງ​ທ່ານ ແມ່ນ​ພຽງ​ພໍ​ ທີ່​ໄດ້​ພາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ນາງ ແອ​ລ​ເລັນ ວາຍ​ທ​ຣອບ (Ellen Weintraub) ຫົວ​ໜ້າ​ກຳ​ມາ​ທິ​ການ​ການ​ເລືອກຕັ້ງ ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ກາງ ອອກ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ສະ​ບັບ​ນຶ່ງ ກ່າວ​ຢ້ຳ​ເຖິງ​ການ​ຫ້າມ ທີ່​ມີ​ມາ​ເປັນ​ເວ​ລາ​ດົນ​ນານ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດຕໍ່​ການ​ໃຫ້​ຄວາມ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຂອງ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ໃນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ.

ທ່ານ​ນາງວາຍ​ທ​ຣອບ ທີ່​ຖືກ​ແຕ່ງ​ຕັ້ງ​ໂດຍ​ອະ​ດີດ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ຈອ​ຣ​ຈ ດັບ​ເບິນ​ຢູ ບຸ​ຊ ຂຽນ​ວ່າ “ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຂໍ​ກ່າວ​ຢ່າງ​ເປັນ​ທີ່​ຈະ​ແຈ້ງ ຮ້ອຍ​ເປີ​ເຊັນ​ ຕໍ່ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຊາວ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ​ ແລະ​ຜູ້​ລົງ​ສະ​ໝັກ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ເອົາ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ໃດໆ​ຊາບວ່າ: ມັນ​ເປັນ​ເລື້ອງ​ທີ່​ຜິດ​ກົດ​ໝາຍ​ ສຳ​ລັບ​ບຸກ​ຄົນ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ ທີ່​ຈະ​ຂໍ​ຮ້ອງ ຮັບ​ເອົາ ຫຼື​ໄດ້​ຮັບ​ສິ່ງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ ທີ່​ມີ​ຄ່າ ຈາກຄົນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ທີ່​ພົວ​ພັນ​ກັບ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ.”

ກົດ​ໝາຍ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດໄດ້​ຫ້າມ​ບໍ່​ໃຫ້​ຄົນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດເຮັດ​ແລະຄະ​ນະ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ຫາ​ສຽງ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ “ຮ້ອງ​ຂໍ​ແລະ​ຮັບ​ເອົາການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຫຼືການ​ບໍ​ລິ​ຈາກ​ເງິນ ຫຼື​ສິ່ງ​ມີ​ຄ່າ​ໃດໆ​ກໍ​ຕາມ.”

ກົດ​ໝາຍ​ບໍ່​ໄດ້​ລະ​ບຸ​ວ່າ ແມ່ນ​ຫຍັງ​ແດ່​ຄື “ສິ່ງ​ທີ່​ມີ​ຄ່າ.” ແຕ່​ແນວ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ ລະບຽບ​ຂອງຄະ​ນະ​ກຳ​ມາ​ທິ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງລັດ​ຖະ​ບານ​ກາງ​ສະ​ຫະ​ລັດຖື​ວ່າ “ການບໍ​ລິ​ຈາກ ໃນ​ທຳ​ນອງ​ດຽວ​ກັນ” ທັງ​ໝົດ ເຊັ່ນ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ໃນ​ຫ້ອງ​ການ ອຸບ​ປະກອນ ແລະ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ດ້ານ​ໂຄ​ສະ​ນາ ແມ່ນ “ເປັນ​ສິ່ງ​ທີ່​ມີ​ຄ່າ” ທັງ​ນັ້ນ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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