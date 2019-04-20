ຄາດວ່າ ມີພວກເດັກນ້ອຍໃນຊູດານໃຕ້ຫຼາຍກວ່າ 750,000 ຄົນ ທີ່ມີອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 5 ປີ ຈະປະເຊີນກັບການຂາດອາຫານຢ່າງຮ້າຍແຮງໃນປີນີ້ ອີງຕາມຄະນະກຳມະການກູ້ໄພສາກົນ ຫຼື IRC.
ໂຄສົກຄົນໃໝ່ຂອງອົງການ IRC ຍານາງ Mia Farrow ຊຶ່ງເປັນດາຣາຮອນລີວູດ ທີ່ຫາກໍກັບຄືນມາແຕ່ໄປຢ້ຽມຢາມ ລັດຢູນີຕີ ໃນຊູດານໃຕ້ແລະກ່າວວ່າ ຍານາງໄດ້ຮູ້ເຫັນດ້ວຍຕາຂອງຍານາງເອງ ວ່າອົງການ IRC ໃຊ້ວິທີການໃໝ່ຂອງຕົນແບບໃດ ທີ່ອາດຈະຊ່ວຍໃນການປິ່ນປົວພວກເດັກນ້ອຍທີ່ຂາດອາຫານຫຼາຍລ້ານຄົນ ໃນທົດສະວັດຕໍ່ໜ້າ ດີກວ່າແບບສະບັບທີ່ໃຊ້ໃນການປິ່ນປົວຂອງໂລກໃນປັດຈຸບັນນີ້.
ຍານາງໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ລັດຢູນີຕີ ແມ່ນປະເຊີນກັບການສູ້ລົບຮ້າຍແຮງເປັນພິເສດ ໃນບັນຫາຂັດແຍ້ງທີ່ດຳເນີນມາເປັນເວລາ 5 ປີໃນຊູດານໃຕ້ແລະໄດ້ບັງຄັບໃຫ້ປະຊາຊົນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍຕ້ອງໄດ້ຫຼົບໜີໄປຈາກເຮືອນຊານບ້ານຊ່ອງແລະປະປ່ອຍໃຫ້ໃຮ່ນາຮົ້ວສວນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ຊຶ່ງຕາມປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນປູກອາຫານການກິນເພື່ອລ້ຽງດູຄອບຄົວນັ້ນ ບໍ່ໄດ້ປູກຝັງຫຍັງເລີຍ.
ຍານາງ Farrow ກ່າວຕໍ່ລາຍການ ຊູດານໃຕ້ເປັນຈຸດເພັ່ງເລັງວ່າ “ຊູດານໃຕ້ພວມຈະເກີດໄພອຶດຫິວ ມັນແມ່ນໄພພິບັດທີ່ຮ້າຍແຮງ ສະຖານະການດ້ານມະນຸດສະທຳແລະປະຊາຊົນທົ່ວໄປແລ້ວແມ່ນມີຄວາມອຶດຢາກ.”
ດາຣາຮອນລີວູດຄົນນີ້ຍັງກ່າວວ່າ ຍາງນາງໄດ້ພົບພໍ້ກັບຫຼາຍໆຄົນ ທີ່ໄດ້ເວົ້າສູ່ຍານາງຟັງວ່າມັນມີຄວາມຍາກສ່ຳໃດໃນການຊອກຫາອາຫານມາລ້ຽງຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.
ຍານາງ Farrow ກ່າວວ່າ “ສິ່ງທີ່ໃຫ້ກຳລັງໃຈກໍແມ່ນການພົບພໍ້ກັບພວກແມ່ຍິງເຫຼົ່ານີ້ທີ່ເປັນອາສາສະໝັກ ແລະເຮັດວຽກຢູ່ໃນປະຊາຄົມຂອງພວກເຂົາເຈົ້າເອງ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາການເຈັບປ່ວຍໂດຍທົ່ວໄປ ທີ່ພວກເດັກນ້ອຍກຳລັງປະເຊີນຢູ່” ແລະນັ້ນແມ່ນຮວມທັງໂຣກປອດບວມ ແລະຖອກທ້ອງ ເປັນຕົ້ນ.
ຍານາງ Farrow ກ່າວຕື່ມວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າ ເບິ່ງພວກເຂົາເຈົ້າວ່າ ເປັນວີລະຊົນ ຍ້ອນພວກເຂົາເຈົ້າ ມີຄວາມໝາຍໝັ້ນຢ່າງເປັນການເດັດດ່ຽວ ຕໍ່ປະຊາຊົນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ. ເດັກນ້ອຍໄດ້ຖືກສົ່ງມາຫາພວກເຂົາເຈົ້າ ແລະເຂົາເຈົ້າກໍສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາການເຈັບປ່ວຍເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວແລະມີປະສິດທິຜົນ.”
ແຕ່ຍານາງ Farrow ກໍກ່າວວ່າ ພວກອາສາສະໝັກບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ປິ່ນປົວການຂາດສານອາຫານ.
ໂຄງການອາຫານໂລກແລະອົງການຢູນີເຊັຟ ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ເປັນຜູ້ຮັບພາລະເຫຼົ່ານີ້ ຫຼາຍປີຜ່ານມາແລ້ວ ແລະໄດ້ປິ່ນປົວພວກເດັກນ້ອຍຢູ່ຕາມສຸກສາລາແລະຄລີນິກ.
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