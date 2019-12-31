ພວກປະທ້ວງຫຼາຍພັນຄົນພາກັນໄປເຕົ້າໂຮມກັນ ຢູ່ສະຖານທູດສະຫະລັດໃນນະຄອນຫຼວງແບັກແດດ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ເພື່ອກ່າວປະນາມ ການໂຈມຕີທາງອາກາດຂອງສະຫະລັດ ທີ່ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ກຳລັງທະຫານບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນໂດຍອີຣ່ານ ທັງຢູ່ໃນອີຣັກ ແລະຊີເຣຍ.
ໃນວັນອາທິດຜ່ານມາ ການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມໂກດແຄ້ນ ແລະການຕ້ອງຕິ ໂດຍບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ລະດັບສູງຂອງອີຣັກ ແຕ່ສະຫະລັດ ໄດ້ອອກມາກ່າວປົກໃນການກະທຳຂອງຕົນ ແລະເຕືອນວ່າ ຕົນອາດຈະໂຈມຕີຕື່ມອີກ.
“ພວກເຮົາຈະບໍ່ປ່ອຍໃຫ້ອີຣ່ານຫລີກເວັ້ນຄວາມຮັບຜິດຊອບ ດ້ວຍການໃຊ້ກຳລັງ ໃນນາມຂອງຕົນ ເພື່ອໂຈມຕີແຫຼ່ງຜົນປະໂຫຍດທັງຫຼາຍຂອງອາເມຣິກາ” ນັ້ນແມ່ນຄຳເວົ້າຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສປະຈຳກະຊວງການຕ່າງປະເທດທ່ານນຶ່ງ ທີ່ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ ໂດຍບັນລະຍາຍເຖິງການໂຈມຕີທາງກາດນັ້ນວ່າ ຢູ່ໃນລັກສະນະແບບປ້ອງກັນ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວໄປອີກວ່າ “ພວກເຮົາຈະບໍ່ປ່ອຍໃຫ້ອີຣ່ານ ໃຊ້ນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດໃນການຂະຫຍາຍອິດທິພົນ ເພື່ອດຳເນີນການໂຈມຕີຕ່າງໆ ທີ່ປະຕິເສດ ບໍ່ໄດ້ເລີຍ ແລະພວກເຮົາຈະບໍ່ຍອມໃຫ້ອີຣ່ານ ປະຕິເສດຕໍ່ເລື້ອງທີ່ບໍ່ມີຄວາມຈິງ ອີກຕໍ່ໄປ.”
ການໂຈມຕີທາງອາກາດຂອງສະຫະລັດທີ່ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ສາງເກັບອາວຸດ ແລະ ສູນບັນຊາການແລະຄວບຄຸມຂອງ ກຸ່ມກາຕາເອັບ ເຮັສໂບລລາ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນແຫ່ງຕ່າງໆທົ່ວອີຣັກແລະໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງຊີເຣຍ ຊຶ່ງໄດ້ສັງຫານຢ່າງໜ້ອຍ 25 ຄົນ ແລະອີກຫຼາຍກວ່າ 20 ຄົນບາດເຈັບ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ ເປັນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ການໂຈມຕີດ້ວຍຈະຫຼວດ ໃສ່ຖານທັບຂອງອີຣັກ ເມື່ອວັນສຸກຜ່ານມາ ທີ່ໄດ້ສັງຫານ ພະນັກງານສັນຍາຈ້າງປະຈຳກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດຜູ້ນຶ່ງ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້ານີ້ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຫຼັກຖານທີ່ບໍ່ຕ້ອງສົງໄສເລີຍວ່າ ເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ກຸ່ມກາຕາເອັບ ເຮັຊໂບລາ.
ໃນວັນຈັນວານນີ້ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອີຣັກ ທ່ານອາແດລ ອັບດູລ ມາຫະດີ ໄດ້ກ່າວປະນາມການໂຈມຕີຂອງສະຫະລັດ ແລະເຕືອນໃນຖະແຫລງການວ່າ ມາດຕະການຂອງສະຫະລັດ ແມ່ນຍອມຮັບບໍ່ໄດ້ ແລະກ່າວວ່າ “ຈະມີຜົນທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕິດຕາມມາ.”
ຖະແຫລງການສະບັບນຶ່ງຈາກລັດຖະບານອີຣັກ ສືບຕໍ່ປະນາມສະຫະລັດ ຊຶ່ງບັນລະຍາຍເຖິງການໂຈມຕີ ນັ້ນວ່າ “ລະເມີດຢ່າງເປີດແຜນ” ຕໍ່ອະທິປະໄຕຂອງອີຣັກ ພ້ອມດ້ວຍກົດລະບຽບທັງຫຼາຍຂອງການປົກຄອງ ທີ່ວ່າ “ເປົ້າໝາຍ ແລະຫຼັກການຕ່າງໆ” ຂອງກຳລັງປະສົມທີ່ນຳພາໂດຍສະຫະລັດຢູ່ໃນອີຣັກເພື່ອ ຕໍ່ສູ້ ແລະເອົາຊະນະ ກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍລັດອິສລາມ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ບໍ່ຫົວຊານຳການຕ້ອງຕິເຊັ່ນນັ້ນ ແລະແທນທີ່ຈະຖິ້ມໂທດໃສ່ອີຣັກ ທີ່ປ່ອຍໃຫ້ກອງກຳລັງ ທີ່ສະໜັບສະໜຸນໂດຍອີຣ່ານ ປະຕິບັດການຢູ່ພາຍໃນປະເທດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ຕາມໃຈ ເຖິງແມ່ນວ່າ ໄດ້ມີການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວຕໍ່ສະຫະລັດ ແລະກຳລັງປະສົມ ມາແລ້ວ 11 ເທື່ອ ໃນໄລຍະສອງເດືອນຜ່ານມາ ກໍຕາມ.
Several thousand protesters gathered at the U.S. Embassy in Baghdad on Tuesday to condemn U.S. airstrikes targeting an Iranian-backed militia in Iraq and Syria.
The Sunday strikes have sparked anger and criticism by top Iraqi officials, but the United States is defending its actions and warning it could strike again.
"We are not going to let Iran get away with using a proxy force to attack American interests," a senior State Department official told reporters Monday, describing the strikes as defensive in nature.
"It has been a feature of Iran's expansionist foreign policy to conduct deniable attacks," the official added. "We are not giving Iran the fiction of deniability any longer."
The U.S. airstrikes targeting Kataeb Hezbollah weapons storage facilities and command and control locations across Iraq and eastern Syria killed at least 25 people and injured dozens more.
U.S. officials said the strikes were in response to a rocket attack on an Iraqi military base on Friday that killed a U.S. defense contractor. Officials said the evidence left no doubt Kataeb Hezbollah was responsible.
On Monday, Iraqi Prime Minister Adel Abdul Mahdi condemned the strikes, warning in a statement that the U.S. actions were unacceptable and "will have dangerous consequences."
A statement from the Iraqi government further chastised the United States, describing the strikes as a "flagrant violation" of Iraq's sovereignty, as well as of the rules governing the "goals and principles" of the U.S.-led coalition in Iraq to fight and defeat the Islamic State terror group.
U.S. officials brushed aside such criticism and instead placed blame on Iraq for allowing Iranian proxies to operate at will inside their country despite 11 such attacks on U.S. and coalition forces in the past two months.
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