ຢ່າງໜ້ອຍມີ 5 ຄົນເສຍຊີວິດເມື່ອກຳລັງຮັກສາຄວາມສະຫງົບຂອງອີຣັກໄດ້ຍິງກະສຸນປືນແທ້ ໃສ່ພວກປະທ້ວງ ໃນນະຄອນຫຼວງແບັກແດດ, ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງຕຳຫລວດ ແລະພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ໂຮງໝໍ ໃນວັນຈັນວານນີ້.
ກຳລັງຮັກສາຄວາມສະຫງົບໄດ້ຍິງປືນໃສ່ພວກປະທ້ວງທີ່ເຂົ້າໄປໃກ້ພາຍໃນ 500 ແມັດຈາກຫ້ອງການຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ. ກຳລັງຮັກສາຄວາມສະຫງົບໃນເມື່ອກ່ອນໄດ້ຍິງແກັສນ້ຳຕາ ແລະລູກປືນຢາງເພື່ອເຮັດໃຫ້ພວກປະທ້ວງ ທີ່ພະຍາຍາມແລ່ນຜ່ານເຄື່ອງກີດຂວາງຢູ່ໃກ້ຫ້ອງການດັ່ງກ່າວໃຫ້ຖອຍອອກໄປ.
ຢ່າງໜ້ອຍມີ 250 ຄົນເສຍຊີວິດ ນັບແຕ່ມີການປະທ້ວງຕ້ານລັດຖະບານທີ່ທຳອິດເລີ້ມຕົ້ນຂຶ້ນໃນວັນທີນຶ່ງເດືອນຕຸລາຜ່ານມານັ້ນ.
ເມື່ອຄືນແລ້ວນີ້, ກຳລັງຮັກສາຄວາມສະຫງົບ ໄດ້ຍິງພວກປະທ້ວງຕາຍຢ່າງໜ້ອຍ 4 ຄົນຢູ່ໃນເມືອງຄາບາລາ (Karbala) ຊຶ່ງເປັນເມືອງສັກສິດເມືອງນຶ່ງຂອງອີຣັກ ພາຍຫລັງທີ່ກຸ່ມນຶ່ງ ພະຍາຍາມປີນກຳແພງຂອງສະຖານກົງສູນອີຣ່ານ, ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ອີຣັກໃນວັນຈັນວານນີ້.
ພວກປະທ້ວງໄດ້ພາກັນໂຮມຊຸມນຸມກັນຢູ່ໃນສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວໃນຕອນແລງຂອງວັນອາທິດຜ່ານມາ ແລະຮ້ອງໂຮຂຶ້ນວ່າ "ອີຣ່ານອອກໄປ, ຄາບາລາ (Karbala) ໃຫ້ມີອິດສະຫລະຄືເກົ່າ."
ກ່ອນຈະມີການຍິງປືນດັ່ງກ່າວ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ເວົ້າວ່າ ພວກປະທ້ວງຍັງໄດ້ພາກັນແກວ່ງສິ່ງຂອງຕ່າງໆ ໃສ່ກຳແພງ ແລະພະຍາຍາມທີ່ຈະຈູດສະຖານກົງສູນແຫ່ງນັ້ນອີກດ້ວຍ.
ເມື່ອສອງສາມວັນຜ່ານມານີ້ ພວກປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານຫລາຍສິບພັນຄົນໄດ້ໂຮມຊຸມນຸມກັນຢູ່ທີ່ຈະຕຸລັດຕາເຣຍ (Tahrir) ໃນນະຄອນຫຼວງແບັກແດດ ແລະຢູ່ທົ່ວພາກໃຕ້ຂອງອີຣັກໂດຍເຮັດໃຫ້ຕະຫຼາດຫຼາຍແຫ່ງ, ໂຮງຈັກໂຮງງານ, ໂຮງຮຽນ ແລະມະຫາວິທະຍາໄລທັງຫຼາຍຕ້ອງປິດລົງ ຢູ່ໃນການປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານລະບົບການເມືອງທີ່ໄດ້ຖືກຕັ້ງຂຶ້ນມາຕັ້ງແຕ່ປີ 2003 ຫຼັງຈາກການບຸກເຂົ້າຢູ່ໃນປະເທດທີ່ນຳພາໂດຍສະຫະລັດ ຊຶ່ງໄດ້ໂຄ່ນລົ້ມຈອມຜະເດັດການ ຊັດດາມ ຮຸສເຊນລົງ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອາແດລ ອັບດູລ-ມາດີ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະຖານທີ່ແຫ່ງຕ່າງໆທີ່ປິດລົງນັ້ນໃຫ້ເປີດຄືນອີກ ໂດຍໃຫ້ເຫດຜົນວ່າ ມັນເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ສະຖານທີ່ຜະລິດນ້ຳມັນ ແລະການປິດຫົນທາງ ໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ອີຣັກ “ຫຼາຍລ້ານ” ໂດລາແລະສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ລາຄາເຄື່ອງບໍລິໂພກໃນປະເທດສູງຂຶ້ນ.
ຜູ້ນຳຂອງອີຣັກ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ມັນເຖິງເວລາແລ້ວທີ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ຄວນກັບຄືນສູ່ສະພາບປົກກະຕິ.”
ພວກນັກສຶກສາຫຼາຍພັນຄົນພາກັນຂາດໂຮງຮຽນ ເພື່ອໄປເຂົ້າຮ່ວມໃນການປະທ້ວງ ພວກເຂົາຖິ້ມໂທດໃສ່ບັນດາຜູ້ນຳຂອງປະເທດ ສຳລັບເລື້ອງສໍ້ລາດບັງ ຫຼວງທີ່ມີຢ່າງແຜ່ຫຼາຍ, ໄພຫວ່າງງານທີ່ສູງ, ແລະບໍລິການດ້ານສາທາລະນະທີ່ຂີ້ຮ້າຍ. ບັນດາກຸ່ມນັກວິຊາການເຊັ່ນ ນັກວິສະວະກອນ, ທ່ານໝໍ ແລະທະນາຍຄວາມທັງຫຼາຍ ກໍໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ການປະທ້ວງດັ່ງກ່າວ.