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ມີ​ຫຼາຍປະ​ເທດຢູ​ໂຣບເພີ້ມ​ຂຶ້ນ ເຂົ້າ​ຮ່ວມລະ​ບົບການ​ເງິນ ເພື່ອ​ພະ​ຍາ​ຍາມ ​ຫຼີກ​​ການ​ລົງ​ໂທດຂອງ ​ສ​ຫ​ລ ​ຕໍ່​ອີ​ຣ່ານ

ທຸງ​ຂອງ​ອີ​ຣ່ານ​ປີວ​ສະ​ບັດ ຢູ່​ຕໍ່​ໜ້າ​ສຳ​ນັກ​ງານ ອົງ​ການ ພະ​ລັງ​ງານປະ​ລາ​ມະ​ນູສາ​ກົນ (IAEA) ໃນ​ນະ​ຄອນ​ວຽນ​ນາ ຂອງອອ​ສ​ເຕ​ຣຍ (ພາບ​ຖ່າຍ​ໃນ​ວັນ​ທີ 9 ກ​ນັຍາ, 2019 ໂດຍ​ນັກ​ຂ່າວ/Leonhard Foeger ຈາກ​ອົງ​ການ​ຂ່າວ​ຣອຍ​ເຕີ)

ປະ​ເທດ​ຢູ​ໂຣບ 6 ປະ​ເທດ​ເວົ້າ​ວ່າ ຕົນ​ຈະ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ ໃນລະ​ບົບ​ການ​ເງິນ​ທີ່ຫາກໍໄດ້​ກໍ່​ຕັ້ງ​ ຂຶ້ນມາເພື່​ອ​ຫລີກການ​ລົງ​ໂທດ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ຕໍ່​ອີ​ຣ່ານ, ຊຶ່ງ​ເປັນການ​ທ້າ​ທາຍ​ຕໍ່ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ໃນ​ບໍ່​ເທົ່າ​ໃດ​ວັນ ​ກ່ອນໜ້າ​ທີ່​ທ່ານຈະ​ໄປພົບ​ກັບບັນ​ດາ​ຜູ້​ນຳ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ເຫລົ່າ​ນັ້ນ ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫລວງລອນດອນ.

ຖະ​ແຫລງ​ການ​ຮ່ວມ​ໃນ​ວັນ​ສຸກວານນີ້​ຂຽນ​ວ່າ ແບ​ລຈ້ຽ​ມ, ເດັນ​ມາກ, ຟິນ​ແລນ, ເນ​ເທີ​ແລນ, ນໍ​ເວ ແລະ​ສະ​ວີ​ເດັນເວົ້າ​ວ່າ ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າກຳ​ລັງ​ຢູ່​ໃນ​ຂັ້ນ​ຕອນທີ່​ຈະ​ກາຍ​ເປັນ​ຜູ້​ມີ​ຫຸ້ນ​ສ່ວນ​ຢູ່​ໃນເຄື່ອງ​ມື​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ​ດ້ານ​ແລກ​ປ່ຽນ​ການ​ຄ້າ ຫລື INSTEX. ອັງ​ກິດ, ຝ​ຣັ່ງ ແລະ​ເຢຍ​ຣະ​ມັນໄດ້​ເລີ້ມ​ເປີດ​ລະ​ບົບ INSTEX ຂຶ້ນ​ໃນ​ເດືອນ​ມັງ​ກອນ​ຜ່ານ​ມາເພື່ອ​ໃຫ້​ບັນ​ດາ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ຕ່າງໆ ສາ​ມາດ ເຮັດ​ການ​ຄ້າ​ກັບ​ອີ່ຣ່ານ​ໄດ້ ໂດຍບໍ່​ຕ້ອງ​ໃຊ້ເງິນ​ໂດ​ລາ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ຫລື ບໍ່​ໄປ​ຜ່ານ​ທະ​ນາ​ຄານ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ, ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ສັດ​ເຫລົ່າ​ນັ້ນ ໄດ້​ຮັບ​ການ​ປົກປ້ອງ​ບໍ່​ໃຫ້​ຖືກ​ລົງ​ໂທດຈາກ​ສະ​ຫະ​ລັດ.

ທ່ານ​ທ​ຣຳ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້ການລົງ​ໂທດຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດຕໍ່​ອີ​ຣ່ານ​ເພີ້ມ​ຄວາມເຄັ່ງ​ຄັດ ຂຶ້ນ ນັບ​ແຕ່​ເດືອນພະ​ຈິກ 2018 ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ ໂດຍ​ເປັນ​ສ່ວນ​ນຶ່ງ​ຂອງ​ການ​ປຸກ​ລະ​ດົມໃຫ້​ທຳການ "ກົດ​ດັນ​ໃນ​ຂີດ​ສູງ​ສຸດ" ຕໍ່​ເຕ​ຫະ​ຣ່ານ​ ເພື່ອ​ໃຫ້​ບັນ​ລຸຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ທີ່ຈະ​ເຮັດໃຫ້​ປະເທດ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຍຸ​ຕິ​ການ​ປະ​ພຶດ​ທີ່​ຖືກມອງວ່າ​ເປັນ​ສິ່ງບໍ່​ດີຂອງ​ຕົນ. ໃນ​ຕົ້ນ​ປີກາຍນີ້ ທ່ານ​ໄດ້​ຖອນ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ອອກ​ຈາກ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ປີ 2015 ຊຶ່ງ​ໃນ​ນັ້ນ ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ມະ​ຫາ​ອຳ​ນາດ​ໃນ​ໂລກ ​ໄດ້​ຜ່ອນ​ຜັນ​ການ​ລົງ​ໂທດ​ຕໍ່​ອີ​ຣ່ານ ເພື່ອ​ເປັນ​ການແລກ​ປ່ຽນ​ກັບການ​ຫລຸດ​ຜ່ອນໂຄງ​ການ​ນິວ​ເຄ​ລຍ​ຂອງ​ອີ​ຣ່ານ. ທ່ານ ທ​ຣຳ​ ເວົ້າ​ວ່າ ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ດັ່ງ​ກ່າວ ບໍ່​ເຄັ່ງ​ຄັດ​ພຽງ​ພໍສຳ​ລັບ​ເຕ​ຫະ​ຣ່ານ.

ລັດ​ຖະ​ບານ​ຂອງ​ທ່ານ​ທ​ຣຳໄດ້​ເຕືອນ​ປະ​ເທດ​ອື່ນ​ວ່າ ບໍ່​ໃຫ້​ມີ​ສ່ວນ​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ ການ​ທຳ​ມາ​ຄ້າ​ຂາຍ​ກັບ​ອີ​ຣ່ານ​ໃນ​ຫລາຍໆ​ດ້ານ ຖ້າບໍ່​ດັ່ງ​ນັ້ນ ກໍ​ຈະ​ຖືກ​ລົງ​ໂທດ ຈາກ​ສ​ະ​ຫະ​ລັດ​ໃນ​ລະ​ດັບ​ຮອງ​ລົງ​ມາ​. ແຕ່​ວ່າ ສະ​ຫະ​ພາບ​ຢູ​ໂຣບ ທີ່​ມີ​ສະ​ມາ​ຊິກ 28 ປະ​ເທດນັ້ນ ໄດ້​ໃຫ້​ຄຳ​ໝັ້ນສັນ​ຍາ​ວ່າ ຈະ​ເຮັດ​ໃນສິ່ງ​ຈຳ​ເປັນທີ່ຕ້ອງ​ໄດ້​ເຮັດ ເພື່ອ​ຮັກ​ສາ​ຄຳ​ໝັ້ນ​ໝາຍ​ຂອງ​ຕົນ ​ຢູ່​ໃນ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ນິວ​ເຄ​ລຍນັ້ນໄວ້ ໂດຍ​ເຫັນ​ວ່າ ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ດັ່ງ​ກ່າວ ​ເປັນ​ການ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ຢ່າງ​ໃຫຍ່​ຫລວງເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ຫ້າມ​ແຜ່​ຜາຍ​ອາ​ວຸດ​ນິວ​ເຄ​ລຍ ແລະ​ສະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບ​ຢູ່​ໃນ​ເຂດພາກຕາ​ເວັນ​ອອກ​ກາງ.

ຢູ່​ໃນ​ຖະ​ແຫລງ​ການ​ຮ່ວມ​ຂອງຕົນ​ນັ້ນ, ທັງ 6 ປະ​ເທດ​ຢູ​ໂຣບທີ່​ວ່ານີ້​ ໄດ້ເວົ້າ​ວ່າ "ໃນ​ສະ​ພາບການ​ທີ່ມີ​ການ​ສືບ​ຕໍ່ໃຫ້​ການສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ​ຂອງຢູ​ໂຣບຕໍ່​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ດັ່ງ​ກ່າວ ແລະ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ທີ່ກຳ​ລັງ​ດຳ​ເນີນໄປ​ຢູ່ນີ້, ເພື່ອ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ພາກ​ສ່ວນ​ດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິດຂອງ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ນັ້ນ, ແລະເພື່ອ​ອຳ​ນວຍ​ຄວາມ​ສະ​ດວກ​ ແກ່ ການ​ຄ້າ​ທີ່​ຖືກ​ຕ້ອງ​ຊອບ​ທຳ​ລະ​ຫວ່າງ​ຢູ​ໂຣບກັບ​ອີ​ຣ່ານ, ພວກ​ເຮົາ​ດຽວນີ້ ​ກຳ​ລັງ​ຢູ່​ໃນ​ຂັ້ນ​ຕອນທີ່​ຈະ​ກາຍ​ເປັນ​ຜູ້​ມີ​ຫຸ້ນ​ສ່ວນ​ຢູ່​ໃນລະ​ບົບ INSTEX, ໂດຍທີ່ຂຶ້ນ​ກັບ​ຂັ້ນ​ຕອນທີ່​ປະ​ເທດຕ້ອງປະ​ຕິ​ບັດ​ໃຫ້​ສຳ​ເລັດ."

ຄຳ​ຖະ​ແຫລງ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວບໍ່​ໄດ້ໃຫ້​ລະ​ອຽດວ່າ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ເຫລົ່າ​ນັ້ນ ແມ່ນ​ຫຍັງຫລື ບໍ່​ເວົ້າ​ວ່າ 6 ປະ​ເທດ​ເຫລົ່າ​ນັ້ນ ຈະ​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ດົນ​ປານ​ໃດ ຈຶ່ງ​ຈະເຮັດ​ສຳ​ເລັດຂັ້ນ​ຕອນ​ເຫລົ່າ​ນັ້ນ.

ອັງ​ກິດ, ຝ​ຣັ່ງ, ແລະ​ເຢຍ​ຣະ​ມັນ ເວົ້າ​ວ່າ ລະ​ບົບ INSTEX ທຳ​ອິດ ຈະ​ອຳ​ນວຍ​ຄວາມ​ສະ​ດວກ​ດ້ານ​ການ​ຄ້າ​ກັບ​ອີ​ຣ່ານ ​ໃນ​ສິນ​ຄ້າ​ທາງ​ດ້ານ​ມະ​ນຸດ​ສະ​ທຳ ເຊັ່ນ ອາ​ຫານ, ຢຸກ​ຢາ, ແລະ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ການ​ແພດ ທີ່​ສະ​ຫະ​ລັດ​ໄດ້​ປະ​ກາດ​ວ່າ ຖືກ​ຍົກ​ເວັ້ນ​ຈາກກາ​ນ​ລົງ​ໂທດ​ຂອງ​ຕົນນັ້ນ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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