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ຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຕຶງ ກັບອີ​ຣ່ານ ອາດ​ເຮັດໃຫ້ ເກົາຫຼີ​ໃຕ້ ຄິດ​ຄືນ ໃນການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ ​ການລາດ​ຕະ​ເວນ ​ນຳ​ພາ​ໂດຍ ສຫລ

ກອງ​ທັບ​ ຜ້າ​ພັນ​ຫົວ​ສີ​ຟ້າ ຂອງ ເກົາຫຼີ​ໃຕ້ ກັບ ກອງ​ທັບ​ນາ​ວິ​ກະ​ໂນ​ທິນ ສະຫະ​ລັດ ຊ້ອມ​ຮົບ​ຮ່ວມ​ກັນ​ໃນ​ເມືອງ ໂພ​ຮັງ, ເກົາຫຼີ​ໃຕ້. 12 ມີ​ນາ, 2016.

ຄວາມ​ຂັດ​ແຍ້ງ​ທີ່​ກຳ​ລັງ​ຮຸນ​ແຮງ​ຂຶ້ນ​ລະ​ຫວ່າງ ສະ​ຫະ​ລັດ ກັບ ອີ​ຮ່ານ ແມ່ນ​ກຳ​ລັງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ທີ່​ອາດ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ຂອງ ເກົາຫຼີ​ໃຕ້ ໃນ​ພັນ​ທະ​ມິດ​ການ​ເດີນ​ເຮືອ​ທາງ​ທະ​ເລ​ທີ່​ນຳ​ໜ້າ​ໂດຍ ສະ​ຫະ​ລັດ ເພື່ອ​ປົກ​ປ້ອງ​ການ​ຂົນ​ສົ່ງ​ສາ​ກົນ​ຢູ່​ພາຍ​ໃນ ແລະ ໃກ້​ຊ່ອງ​ແຄບ ຮໍ​ມຸ​ສ ມີ​ຄວາມ​ສັບ​ສົນ​.

ມັນ​ໄດ້​ມີ​ການ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຍິ່ງ​ຂຶ້ນ​ໃນ ເກົາຫຼີ​ໃຕ້ ເພື່ອ​ໃຫ້​ລັດ​ຖະ​ບານ​ປະ​ຕິ​ເສດ, ຫຼື​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ຄືນ, ການ​ຮ້ອງ​ຂໍ​ຂອງ ສະ​ຫະ​ລັດ ເພື່ອ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ກຳ​ລັງ​ນັ້ນ, ທ່າ​ມ​ກາງ​ຄວາມ​ຢ້ານ​ກົວ​ວ່າ ປະ​ຊາ​ຊົນ ເກົາຫຼີ​ໃຕ້ ອາດ​ຖືກ​ດຶງ​ເຂົ້າ​ໄປ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ໃນ​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ​ນັ້ນ.

ຄວາມ​ຂັດ​ແຍ້ງ​ໄດ້​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ວັນ​ພຸດມື້ນີ້, ດ້ວຍ ອີ​ຣ່ານ ຍິງ​ສິ່ງ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເອີ້ນ​ວ່າ ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ຂີ​ປະ​ນາ​ວຸດ “ຫຼາຍ​ສິບ​ລູກ” ໃສ່​ຖານ​ທັບ ອີ​ຣັກ ຢ່າງ​ໜ້ອຍ​ສອງ​ແຫ່ງ ທີ່​ມີ​ກອງ​ກຳ​ລັງ ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ ສາ​ກົນ​ປະ​ຈຳ​ການ​ຢູ່​ນັ້ນ.

ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ ອີ​ຣ່ານ ໄດ້ເວົ້າ​ວ່າ ການ​ໂຈມ​ຕີ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ແມ່ນ​ການ​ແກ້​ແຄ້ນ​ສຳ​ລັບ​ການ​ທີ່​ ສະ​ຫະ​ລັດ ສັງ​ຫານ​ນາຍ​ພົນ​ລະ​ດັບ​ສູງຂອງ ອີ​ຣ່ານ ທ່ານ ກາ​ສ​ເຊັມ ໂຊ​ເລ​ມາ​ນີ ໃນ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ດ້ວຍ​ເຮືອ​ບິນບໍ່​ມີ​ຄົນ​ຂັບ ​ຢູ່​ນອກ​ສະ​ໜາມ​ບິນ ແບັກ​ແດດ ເມື່ອ​ອາ​ທິດ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ.

ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ແມ່ນ​ລະ​ອຽດ​ອ່ອນ​ສຳ​ລັບ ເກົາຫຼີ​ໃຕ້, ເຊິ່ງ​ແມ່ນ​ພັນ​ທະ​ມິດ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ຂອງ ສະ​ຫະ​ລັດ ທີ່​ໄດ້​ເຫັນ ອີ​ຣ່ານ ເປັນ​ຄູ່ຮ່ວມດ້ານ​ການ​ຄ້າ​ທີ່​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ເຊັ່ນ​ກັນ.

ທ່ານ ຈາງ ຈີ ຮຽງ, ຜູ້​ຊ່ຽວ​ຊານ ກ່ຽວ​ກັບ ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ກາງ ຢູ່​ສະ​ຖາ​ບັນ​ ອາ​ຊານ ສຳ​ລັບ​ການ​ສຶກ​ສາ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ ຂອງ ເກົາຫຼີ​ໃຕ້ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ການ​ກົດ​ດັນ​ຈາກ ສະ​ຫະ​ລັດ ເພື່ອ​ໃຫ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ໃນ​ກອງ​ກຳ​ລັງ​ທາງ​ທະ​ເລ ແມ່​ນ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ, ແຕ່​ຕອນນີ້​ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ແມ່ນ​ໄດ້​ປ່ຽນ​ແປງ​ຢ່າງ​ສິ້ນ​ເຊີງ.”

ທ່ານ ຈາງ ກ່າວ​ວ່າ ມັນ​ອາດ​ກາຍ​ເປັນ​ບັນ​ຫາ​ການ​ເມືອງ​ພາຍ​ໃນ ​ທີ່​ເອົາ​ແນ່ບໍ່​ໄດ້, ​ໃນບໍ່​ເທົ່າ​ໃດ​ເດືອນ​ກ່ອນ​ການ​ເລືອ​ກ​ຕັ້ງ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຂອງ ເກົາຫຼີ​ໃຕ້, ຖ້າ​ກຳ​ລັງ​ທະ​ຫານ ເກົາຫຼີ​ໃຕ້ ໄດ້​ກາຍ​ເປັນ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ໃນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ.

ບັນ​ນາ​ທິ​ການ​ໜັງ​ສື​ພິມ ອະ​ນຸ​ລັກ​ນິ​ຍົມ ຈູນ​ກາງ ຂອງ ເກົາຫຼີ​ໃຕ້ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ຖ້າ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ທີ່​ຈະ​ສົ່ງ​ທະ​ຫານ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ໄປ, ເກົາຫຼີ​ໃຕ້ ອາດ​ຕົກ​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ​ຂອງ​ສົງ​ຄາມ​ລະ​ຫວ່າງ ອີ​ຣ່ານ​ ກັບ ສະ​ຫະ​ລັດ. ອີ​ຣ່ານ ບໍ່​ແມ່ນ​ສັດ​ຕູ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ ແລະ ສາ​ມາດ​ກາຍ​ເປັນ​ຕະຫຼາດ​ຂະ​ໜາດ​ໃຫຍ່ ເມື່ອ​ມາດ​ຕະ​ການ​ລົງ​ໂທດ​ດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ໄດ້​ຖືກ​ຍົກ​ເລີກ.”

ໜັງ​ສື​ພິມ​ເສ​ລີ​ນິ​ຍົມ ຮານ​ຄຽວ​ເຣ ກໍ​ໄດ້​ກ່າວ​ເນັ້ນ​ວ່າ ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ ແມ່ນ​ກຳ​ລັງ​ເຮັດ​ໃຫ້ ເກົາຫຼີ​ໃຕ້ “ຄິດ​ຄືນ”

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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