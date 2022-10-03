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ວັນຈັນ, 03 ຕຸລາ 2022
ໂລກ

ປະທານສະພາອີຣ່ານ ເວົ້າ​ວ່າ ການ​ປະ​ທ້ວງ ​ທີ່​ດຳ​ເນີນ​ໄປຢູ່ ໃນ​ປັດ​ຈຸບັນ ອາດ​ເຮັດ​ໃຫ້​ສັງ​ຄົມ​ ອ່ອນ​ແອ​ລົງ​ໄດ້

ພາບ​ໃນ​ແຟ​ມ ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ແມ​່ຍິງຄົນ​ນຶ່ງ​ຍົກ​ມື​ສະ​ແດງ​ເຖິງ​ໄຊ​ຊະ​ນະຍ່າງ​ເລາະ​ໄປ​ຕາມ ​ຕະ​ຫລາດ​ຂາຍ​ເຄື່ອງ​ໃຫຍ່​ແຫ່ງ​ເກົ່າ​ຂອງນະ​ຄອນ​ຫລວງ​ເຕ​ຫະ​ຣ່ານ, ວັນ​ທີ 1 ຕຸ​ລາ, 2022

ປະທານສະພາຂອງອີຣ່ານໄດ້ເຕືອນໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ການປະທ້ວງກ່ຽວກັບການ ເສຍຊີວິດຂອງຍິງສາວຢູ່ໃນບ່ອນຄຸມຂັງຂອງຕຳຫຼວດ ອາດເຮັດໃຫ້ປະເທດຊາດ​ຂາ​ດສະຖຽນ​ລະ​ພາບ ແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພ ຮັບມືກັບພວກທີ່ທ່ານອ້າງວ່າ ເປັນໄພອັນຕະລາຍຕໍ່ຄວາມສະຫງົບ, ອີງ​ຕາມ​ລາຍ​ງານ​ຂອງ​ອົງ​ການ​ຂ່າວເອ​ພີ (AP).

ທ່ານໂມ​ຮຳ​ມາດ ແບັກ​ເຮີ ຄາ​ລີ​ບັ​ຟ (Mohammad Bagher Qalibaf) ກ່າວຕໍ່ບັນ ດາສະມາຊິກສະພາວ່າ ບໍ່ຄືກັບການປະທ້ວງໃນປັດຈຸບັນ, ເຊິ່ງທ່ານກ່າວວ່າມີຈຸດປະ ສົງເພື່ອໂຄ່ນລົ້ມລັດຖະບານ, ການປະທ້ວງໃນ​ເມື່ອ​ກ່ອນໂດຍຄູສອນ ແລະພະນັກ ງານບໍານານກ່ຽວກັບຄ່າຈ້າງນັ້ນ ແມ່ນແນໃສ່ການປະຕິຮູບ, ອີງຕາມເວັບໄຊທ໌ຂອງ ອົງການນິຕິບັນຍັດແຫ່ງນັ້ນ.

ທ່ານຄາ​ລີ​ບັ​ຟ ກ່າວ​ວ່າ “ຈຸດ​ສຳຄັນ​ຂອງ​ການ​ປະ​ທ້ວງ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​ນັ້ນ​ແມ່ນ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຊອກ​ຫາ​ການ​ປະຕິ​ຮູບ ​ແລະ ບໍ່​ໄດ້​ແນ​ໃສ່​ໂຄ່ນ​ລົ້ມ​ລະບົບ​.” "ຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນ ທີ່ມີ (ເຫດຜົນ) ໃນເລື້ອງປະທ້ວງ ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ການປະທ້ວງຂອງພວກເຂົາກາຍ ເປັນການ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຂາດສະຖຽນລະພາບ ແລະໂຄ່ນລົ້ມ" ສະຖາບັນໄດ້.

ຊາວອີຣ່ານຫຼາຍພັນຄົນໄດ້ພາກັນເດີນຂະບວນ ຢູ່ຕາມຖະໜົນຫົນທາງໃນໄລຍະ 2 ອາທິດຜ່ານມາ ເພື່ອປະທ້ວງຕໍ່ການຕາຍຂອງນາງມາ​ຊາ ອາ​ມີ​ນີ (Mahsa Amini), ອາຍຸ 22 ປີ ທີ່ຖືກຕຳຫຼວດດ້ານສິນທຳຂອງອີຣ່ານຄຸມ​ຂັງໃນນະຄອນຫລວງເຕຫະຣ່ານ ໃນຂໍ້ຫາວ່າ ບໍ່ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມກົດການ​ນຸ່ງ​ຖື ​ຂອງສາສະ​ໜາອິສລາມ ທີ່ເຄັ່ງຄັດຂອງອີຣ່ານ.

ພວກ​ປະ​ທ້ວງ​ໄດ້​ລະບາຍ​ຄວາມ​ໂກດແຄ້ນ ​ຕໍ່​ການ​ປະຕິບັດ​ຕໍ່​ພວກ​ແມ່ຍິງ ​ແລະ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ທີ່​ກວ້າງ​ກວ່ານັ້ນ ​ໃນ​ສາທາລະນະ​ລັດ​ອິສລາມ. ການ​ປະ​ທ້ວງ​ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ໄດ້​ເພີ່ມ​ທະວີ​ຂຶ້ນ​ຢ່າງ​ວ່ອງ​ໄວ ​ເພື່ອ​ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້​ໂຄ່ນ​ລົ້ມ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ທາງ​ສາ​ສະ​ໜາ ທີ່​ປົກຄອງ​ອີຣ່ານ ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່ມີ​ການ​ປະຕິວັດ​ອິສ​ລາມ​ໃນ​ປີ 1979 ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ.

ການ​ປະ​ທ້ວງ​ດັ່ງ​ກ່າວ ​ໄດ້​ດຶງ​ດູດ​ເອົາ​ຜູ້​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ຈາກ​ບັນ​ດາ​ຊົນ​ເຜົ່າ​ຕ່າງໆ, ລວມ​ທັງ​ຂະການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂອງ​ພັກ​ຝ່າຍ​ຄ້ານ​ຊາວ​ເຄີ​ດ ​ຢູ່​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ສຽງ​ເໜືອ​ຂອງ​ອີ​ຣ່ານ ທີ່​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຢູ່​ຕາມ​ຊາຍ​ແດນ​ຕິດ​ກັບ​ປະ​ເທດ​ອີ​ຣັກທີ່​ເປັນ​ປະ​ເທດ​ເພື່ອນ​ບ້ານນັ້ນ. ນາງ​ອາ​ມີ​ນີແມ່ນຄົນອີຣ່ານຊົນ​ເຜົ່າເຄີດ ແລະການປະທ້ວງຄັ້ງທໍາອິດໄດ້ລະ ເບີດຂຶ້ນ ຢູ່ໃນເຂດຂອງຊາວເຄີດ.

ໂທລະພາບ​ຂອງລັດ​ຖະ​ບານ​ອີ​ຣ່ານ​ລາຍ​ງານ​ວ່າ ມີ​ຜູ້​ປະ​ທ້ວງ​ແລະ​ຕຳຫຼວດ​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ 41 ຄົນ ​ເສຍ​ຊີວິດ ​ນັບ​ແຕ່​ການ​ປະ​ທ້ວງ​ໄດ້​ເລີ້ມ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ວັນ​ທີ 17 ກັນຍາຜ່ານ​ມາ​ນີ້. ນັກ​ຂ່າວ​ຂອງອົງ​ການ​ຂ່າວເອ​ພີ (AP) ໄດ້ນັບຕາມຖະແຫຼງການຢ່າງເປັນທາງການຂອງ​ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ ເຫັນ​ວ່າມີຈຳ​ນວນຜູ້ເສຍຊີວິດ​ຫລາຍກວ່ານັ້ນ ຢ່າງຫນ້ອຍ 14 ຄົນ ແລະມີຜູ້ປະທ້ວງ 1,500 ກວ່າຄົນທີ່ຖືກຈັບ.

​ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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