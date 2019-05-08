ປະທານາທິບໍດີ ອີຣ່ານ ທ່ານ ຮາສຊານ ຣູຮານີ ໄດ້ປະກາດໃນວັນພຸດມື້ນີ້ວ່າ ປະເທດ
ຂອງທ່ານຈະຢຸດການປະຕິບັດຕາມການຫ້າມເກັບສະສົມທາດຢູເຣນຽມ ທີ່ກັ່ນແລ້ວ
ແລະ ນ້ຳໄຮໂດຣເຈັນໜັກ ທີ່ຖືກກຳນົດໃນຂໍ້ຕົກລົງສາກົນປີ 2015 ກ່ຽວກັບໂຄງການ
ນິວເຄລຍ.
ດ້ວຍການຖອນຕົວຂອງສະຫະລັດ ຈາກຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ ແລະການລົງໂທດທາງດ້ານ
ເສດຖະກິດຕໍ່ອີຣ່ານແລ້ວ ທ່ານຣູຮານີກ່າວວ່າ ບັນດາປະເທດທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ່ໃນຂໍ້ຕົກລົງ
ບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຕາມຄວາມໝັ້ນໝາຍຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ໄດ້ປ່ອຍໃຫ້ມາດຕະການຂອງ
ສະຫະລັດ ມີຜົນກະທົບຕໍ່ພາກສ່ວນນ້ຳມັນ ແລະ ທະນາຄານຂອງອີຣ່ານ.
ທ່ານໄດ້ໃຫ້ເວລາ 60 ວັນ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການປ່ຽນແປງຕ່າງໆ ແລະກ່າວວ່າ
ບາດກ້າວໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ ຂອງອີຣ່ານ ກໍແມ່ນຈະເລີ້ມກັ່ນທາດຢູເຣນຽມຕື່ມອີກ ໃນລະດັບ
ສູງ. ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມຖ້າປະເທດອື່ນໆຫາກເຮັດວຽກຮ່ວມກັບອີຣ່ານ ທ່ານ ຣູຮານີ
ກ່າວວ່າ ລັດຖະບານຂອງທ່ານອາດຈະເລີ້ມປະຕິຕາມຂໍ້ຕົກລົງອີກ.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດອີຣ່ານ ທ່ານຈາວາດ ຊາຣິຟ ກ່າວໃນທວີດເຕີ້ວ່າ ການ
ເອົາບາດກ້າວຂອງສະຫະລັດເຮັດໃຫ້ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ອີຣ່ານຈະສືບຕໍ່ດຳເນີນການໃນ
ແບບທີ່ເຄີຍເປັນມາ ແລະບັນດາປະເທດ ທີ່ລົງນາມອື່ນໆ "ມີໂອກາດໜ້ອຍທີ່ສຸດ ທີ່
ຈະຕ່າວປີ້ນສິ່ງນີ້ໄດ້."
ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ເຂົາເຈົ້າເຮັດກັບ ອັງກິດ, ຈີນ, ຝຣັ່ງ, ຣັດເຊຍ, ສະຫະລັດ ແລະ
ເຢຍຣະມັນ ນັ້ນ, ອີຣ່ານ ໄດ້ມີຄວາມໝາຍໝັ້ນທີ່ຈະຄອບຄອງທາດຢູເຣນຽມທີ່ກັ່ນ
ແລ້ວບໍ່ເກີນ 300 ກິໂລກຣາມ ຢູ່ທີ່ 3.67 ເປີເຊັນ, ພ້ອມດ້ວຍຂອງທີ່ເຫຼືອຖືກຂາຍໃຫ້
ຕະຫຼາດສາກົນ ຫຼື ປະສົມໃຫ້ມັນເປັນທາດຢູເຣນຽມລະດັບທຳມະຊາດຄືນ.
ອີຣ່ານ ຍັງໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະບໍ່ສະສົມນ້ຳໄຮໂດຣເຈັນໜັກເພີ່ມເຕີມ, ດ້ວຍທັງສອງຢ່າງ
ມີອາຍຸໄດ້ບໍ່ເກີນ 15 ປີ.
ເພື່ອເປັນການແລກປ່ຽນສຳລັບການຈຳກັດ ກ່ຽວກັບ ໂຄງການນິວເຄລຍຂອງເຂົາ
ເຈົ້ານັ້ນ, ເຊິ່ງຍັງລວມມີການຫ້າມກັ່ນທາດຢູເຣນຽມໃນລະດັບສູງ ທີ່ສາມາດນຳໃຊ້
ສຳລັບອາວຸດນິວເຄລຍນັ້ນ, ອີຣ່ານ ຍັງໄດ້ຮັບການຍົກເລີກມາດຕະການລົງໂທດ
ທີ່ໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ເສດຖະກິດຂອງເຂົາເຈົ້າຢ່າງຮຸນແຮງ.
ແຕ່ ອີຣ່ານ ຍັງດີ້ນຮົນໃນດ້ານເສດຖະກິດຕໍ່ໄປ, ໂດຍສະເພາະຫຼັງຈາກ ປະທານາທິ
ບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຖອນຕົວອອກຈາກຂໍ້ຕົກລົງນິວ ເຄລຍປີກາຍນີ້
ແລະ ໄດ້ວາງມາດຕະການລົງໂທດຫຼາຍຢ່າງຄືນ ລວມມີການແນເປົ້າໃສ່ພາກສ່ວນ
ນ້ຳມັນທີ່ສຳຄັນຂອງ ອີຣ່ານ. ໃນອາທິດແລ້ວນີ້, ສະຫະລັດ ໄດ້ສິ້ນສຸດການຍົກເວັ້ນ
ທີ່ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ຊື້ນ້ຳມັນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງ ອີຣ່ານ ສືບຕໍ່ການຈັດຊື້ຂອງເຂົາເຈົ້າ.
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