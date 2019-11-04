ໃນການຮື້ຟື້ນຄຳເວົ້າທີ່ຮ້ອງວ່າ “ອາເມຣິກາ ຈົ່ງຕາຍ” ນັ້ນ, ອີຣ່ານ ໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ໄດ້ລະນຶກເຖິງວັນຄົບຮອບ 40 ປີຂອງການເຂົ້າຍຶດສະຖານທູດ ສະຫະລັດ ໃນນະຄອນຫຼວງ ເຕຫະຣ່ານ ໂດຍນັກສຶກສາໃນປີ 1979 ແລະ ຕາມດ້ວຍວິກິດການຈັບຕົວປະກັນ 444 ວັນ, ໃນຂະນະທີ່ຄວາມເຄັ່ງຕຶງຍັງຄົງສູງຢູ່ ຍ້ອນການຄວາມລົ້ມແຫຼວຂອງຂໍ້ຕົກລົງນິວເຄລຍ ກັບບັນດາມະຫາອຳນາດໂລກ ຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວ.
ຜູ້ປະທ້ວງໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ຕໍ່ໜ້າອະດີດສະຖານທູດ ສະຫະລັດ ໃນຕົວເມືອງນະຄອນຫຼວງ ເຕຫະຣ່ານ ໃນຂະນະທີ່ໂທລະພາບລັດຖະບານໄດ້ອອກອາກາດຮູບພາບຈາກເມືອງອື່ນໆໃນທົ່ວປະເທດ.
ການປະທ້ວງຂອງປີນີ້ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ພັນທະມິດໃນພາກພື້ນຂອງ ອີຣ່ານ ໃນ ອີຣັກ ແລະ ເລບານອນ ໄດ້ປະເຊີນກັບການປະທ້ວງຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ສະຖານກົງສຸນຂອງ ອີຣ່ານ ໃນເມືອງ ຄາບາລາ ປະເທດ ອີຣັກ, ເຊິ່ງແມ່ນເມືອງສັກສິດສຳລັບຊາວມຸສລິມນິກາຍ ຊີໄອ້ ນັ້ນ, ໄດ້ຖືກລ້ອມໂຈມຕີໃນຂ້າມຄືນທີ່ຜ່ານມາ. ອົງການຂ່າວ AP ໄດ້ສະແດງວິດີໂອ ໄຟໄໝ້ປະຕູທາງເຂົ້າຂອງມັນ ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ປະທ້ວງໄດ້ແກວ່ງລະເບີດນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟໃສ່ ແລະ ປີນກຳແພງຂອງມັນ, ບາງຄົນໄດ້ໄກວທຸງຊາດ ອີຣັກ. ສື່ມວນຊົນ ອີຣ່ານ ມີແຕ່ໄດ້ລາຍງານກ່ຽວກັບ “ການປະທ້ວງຢູ່ພາຍນອກ” ກ່ຽວກັບ ສະຖານທີ່ການທູດເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍກ່າວຕື່ມວ່າ ເຫດການໄດ້ກັບຄືນສູ່ສະພາບປົກກະຕິ.
ເຫດການທີ່ສຳຄັນໃນນະຄອນຫຼວງ ເຕຫະຣ່ານ ໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ແມ່ນການຊຸມນຸມຂອງພວກຫົວຈັດ ຢູ່ທີ່ສະຖານທູດເກົ່າ ແລະ ການກ່າວຄຳປາໄສໂດຍຜູ້ບັນຊາການກອງທັບບົກ ອີຣ່ານ ນາຍພົນ ອັບໂດລຣາຮິມ ມູຊາວີ. ຜູ້ປະທ້ວງທີ່ຢູ່ໃນການຊຸມນຸມດັ່ງກ່າວໃນວັນຈັນມື້ນີ້ຍັງໄດ້ຮ້ອງວ່າ “ອາເມຣິກາ ຈົ່ງຕາຍ” ແລະ “ອິສຣາແອລ ຈົ່ງຕາຍ.”
ປ້າຍອັນນຶ່ງຢູ່ຈະຕຸລັດ ວາລີ-ອີ-ອາເຊີ ໃນນະຄອນຫຼວງ ເຕຫະຣ່ານ, ມັກຈະຖືກໃຊ້ໂດຍພວກຫົວຈັດ ເພື່ອກ່າວຢ້ຳງເຖິງທັດສະນະທາງການເມືອງຂອງເຂົາເຈົ້າ, ສະແດງໃຫ້ປະຊາຊົນເຫັນທຸງຊາດທີ່ແກວ່ງໄກວຈາກທົ່ວໂລກ ແລະ ຮ້ອງເຊຍໃນຂະນະທີ່ທຸງຊາດ ອາເມຣິກາ ຖືກຈູດ. ຄຳເວົ້າຢູ່ປ້າຍນັ້ນອ່ານວ່າ “ພວກເຮົາແມ່ນມະຫາອຳນາດໃຫຍ່ສຸດ.”
ສິ່ງທີ່ໄດ້ນຳໄປສູ່ການຄວບຄຸມສະຖານທູດໃນປີ 1979 ແທ້ນັ້ນ ແມ່ນຍັງຄົງກຳກວມຕໍ່ປະຊາຊົນ ອາເມຣິກັນ ໃນເວລານັ້ນ, ຜູ້ທີ່ພຽງແຕ່ສາມາດເບິ່ງ ດ້ວຍຄວາມຢ້ານກົວເປັນເວລາຫຼາຍເດືອນ ໃນຂະນະທີ່ລາຍງານຂ່າວໂທລະພາບໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການປະທ້ວງຢູ່ສະຖານທູດ. ຄວາມໂມໂຫຕໍ່ ສະຫະລັດ ທີ່ດັງໄປທົ່ວນັ້ນ ໄດ້ມີຕົ້ນກຳເນີດຂຶ້ນໃນປີ 1953 ເມື່ອອົງການສືບລັບສູນກາງ ຫຼື CIA ໄດ້ວາງແຜນການກໍ່ລັດຖະປະຫານ ທີ່ໄດ້ໂຄ່ນລົ້ມນາຍົກລັດຖະມົນຕີທີ່ຖືກເລືອກໃໝ່ຂອງ ອີຣ່ານ ແລະ ໄດ້ມອບອຳນາດໃຫ້ກະສັດ ຊາ ໂມຮຳມັດ ເຣຊາ ພາລາວີ.