ກະຊວງຍຸຕິທຳອີຣ່ານ ໄດ້ກ່າວຫາຫລາຍກວ່າ 750 ຄົນ ຢູ່ໃນສາມແຂວງທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ “ການຈາລະຈົນຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້” ຈາກລາຍງານ ຂອງອົງການຂ່າວທ້ອງຖິ່ນ ທ່າມກາງການປະທ້ວງຢູ່ໃນທົ່ວປະເທດ ນັບແຕ່ການຕາຍຂອງນາງ ມາຊາ ອາມີນີ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວຝຣັ່ງ AFP.
ຫລາຍກວ່າ 2,000 ຄົນໄດ້ຖືກກ່າວຫາໄປແລ້ວ ເກືອບເຄິ່ງນຶ່ງ ຢູ່ໃນນະຄອນ ເຕຫະຣ່ານ ນັບແຕ່ໄດ້ມີການປະທ້ວງໃນກາງເດືອນກັນຍາເປັນຕົ້ນມາ ອີງຕາມໂຕເລກຂອງກະຊວງຍຸຕິທຳ.
ຫລາຍສິບຄົນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນພວກປະທ້ວງ ແຕ່ຍັງມີກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພຮວມຢູ່ດ້ວຍ ໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍ ໃນລະຫວ່າງການປະທ້ວງທີ່ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ເອີ້ນວ່າ “ການກໍ່ຈາລະຈົນ” ນັ້ນ.
ຫົວໜ້າພະແນກຍຸຕິທຳຢູ່ໃນແຂວງໂຮມໍການ ໂມຕາບາ ກາເຣມານີ ໃນພາກໃຕ້ ຂອງປະເທດກ່າວວ່າ ມີ 164 ຄົນ ໄດ້ຖືກກ່າວຫາ “ຫລັງຈາກການກໍ່ຈາລະຈົນຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້” ອີງຕາມອົງການຂ່າວຍຸຕິທຳອອນລາຍ ໄດ້ລາຍງານໃນວັນອາທິດວານນີ້.
ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ປະເຊີນໜ້າກັບການກ່າວຫາຮວມທັງ “ຍຸແຍໃຫ້ມີການສັງຫານ” “ທຳຮ້າຍກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພ” “ໂຄສະນາຊວນເຊື່ອຕໍ່ຕ້ານອຳນາດການປົກຄອງ” ແລະ “ທຳຮ້າຍຊັບສິນຂອງຫຼວງ” ອີງຕາມການລາຍງານຂອງເວັບໄຊ ແລະຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ການດຳເນີນຄະດີເຂົາເຈົ້າຈະເລີ້ມ “ແຕ່ວັນພະຫັດພ້ອມດ້ວຍການໄປປາກົດໂຕຂອງທະນາຍຄວາມເຂົາເຈົ້າ.”
ສ່ວນອີກ 276 ຄົນ ໄດ້ຖືກກ່າວຫາຢູ່ໃນແຂວງມາກາໄຊແຂວງ ທາງພາກກາງ ຂອງປະເທດ ອີງຕາມການອ້າງຄຳເວົ້າ ຂອງຫົວໜ້າພະແນກຍຸຕິທຳ ທ່ານອັບໂດລ-ເມດີ ມູຊາວີ ໂດຍອົງການຂ່າວ IRNA ຂອງທາງການອີຣ່ານ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ ພວກຊາວໜຸ່ມ 100 ຄົນ ໄດ້ຖືກປ່ອຍໂຕຫລັງຈາກໄດ້ເຊັນຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າຈະບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມ “ການກໍ່ຈາລະຈົນ” ໃດໆອີກໃນອະນາຄົດ ນັ້ນຄືລາຍງານ ຂອງອົງການຂ່າວ IRNA.
ຢູ່ແຂວງອິສຟາຮານທາງພາກກາງຂອງປະເທດ ຫົວໜ້າຍຸຕິທຳ ທ່ານອາຊາໂດລລາ ຈາຟາຣີ ກ່າວວ່າ ມີການຍື່ນຟ້ອງ 316 ຄະດີ ທີ່ພົວພັນກັບຄວາມວຸ້ນວາຍຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້.
ສິບສອງຄົນໄດ້ຖືກດຳເນີນຄະດີໄປແລ້ວ ອີງຕາມການລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວທາສນິມ ໃນຕອນແລງວັນເສົາຜ່ານມາ.
Iran's judiciary has charged more than 750 people in three provinces for participating in "recent riots", local media reported, amid nationwide protests since the death of Mahsa Amini.
More than 2,000 people had already been charged, nearly half of them in the capital Tehran, since the demonstrations began in mid-September, according to judiciary figures.
Dozens of people, mainly demonstrators but also security personnel, have been killed during the protests, which the authorities have branded as "riots."
Judicial chief for the southern province of Hormozgan, Mojtaba Ghahremani, said 164 people had been charged "after the recent riots," the judiciary's Mizan Online news website reported Sunday.
They face accusations including "incitement to killing", "harming security forces", "propaganda against the regime" and "damaging public property", the website said, adding that their trials would begin "from Thursday in the presence of their lawyers."
Another 276 people were charged in the central province of Markazi, its judiciary chief Abdol-Mehdi Mousavi was quoted as saying by state news agency IRNA.
However, 100 young people were released after signing pledges not to participate in any future "riots", IRNA said.
In central Isfahan province, judicial chief Asadollah Jafari said 316 cases had been filed in connection with the recent strife.
Twelve have already gone to trial, the Tasnim news agency reported him as saying late Saturday.