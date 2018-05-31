ສຳພາດ ທ່ານວົງເພັດສຸວັນ ແລະ ຍານາງ ຈັນສະໝອນ ຊົມພູ ຈາກປະເທດຝຣັ່ງ

ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໃນລາຍການຊີວິດຊາວລາວຂອງ ວີໂອເອ ປະຈຳແລງວັນພະຫັດ
ມື້ນີ້ ເຮົາຈະນຳເອົາການສຳພາດກັບ ທ່ານວົງເພັດສຸວັນ ແລະຍານາງ ຈັນສະໝອນ
ຊົມພູ ສັນຊາດຝຣັ່ງເຊື້ອສາຍລາວ ທີ່ໄດ້ເດີນທາງມາຢ້ຽມຢາມຫ້ອງຂ່າວ ວີໂອເອ ທີ່
ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ. ທ່ານວົງເພັດສຸວັນ ແລະຍານາງຈັນສະໝອນ ຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່
Chalong-en-Champagne ຊຶ່ງເປັນຂົງເຂດທີ່ຜະລິດເຫລົ້າຊຳປາຍ (Champagne)
ຂອງປະເທດຝຣັ່ງ ອັນເປັນເຄື່ອງດື່ມ ເປັນສັນຍາລັກ ໃນການໃຫ້ກຽດໃນການສະເຫຼີມ
ສະຫຼອງຕ່າງໆ ທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງໂລກ. ພວກທ່ານທັງສອງ ໄດ້ອອກກິນເບ້ຍບຳນານຫວ່າງ
ມໍ່ໆມານີ້ ແລະບັດນີ້ ກຳລັງໃຊ້ຊິວິດ ມ່ວນຊື່ນກັບການເດີນທາງຢ້ຽມຢາມຍາດຕິພີ່ນ້ອງ
ໝູ່ເພື່ອນ ແລະໄດ້ແບ່ງປັນປະສົບການຊີວິດການເປັນຢູ່ໃນເມືອງຝຣັ່ງສູ່ຟັງຊຶ່ງ
ກິ່ງສະວັນ ຈະນຳມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ນັບເປັນເວລາດົນກວ່າ 40 ປີມາແລ້ວ ທີ່ຄົນເຊື້ອສາຍ
ລາວໄດ້ຍົກຍ້າຍໄປຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ແຫ່ງຕ່າງໆທົ່ວໂລກ ແລະລາຍການຊີວິດຊາວລາວ
ຂອງວີໂອເອ ກໍໄດ້ພະຍາຍາມຕິດຕາມ ນຳເອົາຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງຄົນພວກນີ້ ມາ
ເລົ່າສູ່ທ່ານຟັງ. ໃນອາທິດນີ້ ວີໂອເອ ໄດ້ຮັບກຽດຈາກການມາຢ້ຽມຢາມ ຂອງທ່ານ
ວົງເພັດສຸວັນ ກັບຍານາງຈັນສະໝອນ ຊົມພູ ຊຶ່ງພວກທ່ານທັງສອງ ໄດ້ເດີນທາງມາ
ຈາກເຂດ ຊາລົງ-ອັງ-ຊໍາປາຍ (Chalons-en-Champagne) ປະເທດຝຣັ່ງ ເປັນ
ເຂດທີ່ມີຊື່ສຽງດ້ານອຸດສາຫະກໍາການເຮັດເຫລົ້າ ຊໍາປາຍ ຫຼື ແຊມເພນ ໃນພາສາອັງ
ກິດ ທີ່ຊາວໂລກມັກພາກັນດື່ມ ເພື່ອເປັນກຽດຢູ່ໃນພິທີອັນສຳຄັນຕ່າງໆ ເຊັ່ນໃນງານ
ສົມລົດ ງານຕ້ອນຮັບປີໃໝ່ທຸກໆປີ ແລະພິທີການອັນສຳຄັນຕ່າງໆ.
ປະເທດຝຣັ່ງ ອັນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີວ່າ ມີຊື່ສຽງດ້ານອຸດສາຫະກຳການຜະລິດເຫລົ້າ
ແວງ (vin) ແລະສຳລັບເຫລົ້າຊຳປາຍແລ້ວ ແມ່ນນຳມາຈາກໝາກອະຫງຸ່ນຂາວໂດຍ
ສະເພາະ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບລິຂະສິດພິເສດ ສຳລັບຂົງເຂດນີ້ເທົ່ານັ້ນ ໃນການເຮັດເຫລົ້າຊຳ
ປາຍ. ການດື່ມເຫລົ້າຊຳປາຍ ໄດ້ພົວພັນກັບປະຫວັດສາດຂຸນນາງຝຣັ່ງມາແຕ່ສັດຕະ
ວັດ ທີ 17 18 ແລະ 19 ຈົນຕົກທອດແຜ່ລາມມາເຖິງສັງຄົມຊັ້ນກາງຢູ່ທົ່ວໂລກເທົ່າ
ທຸກວັນນີ້. ການດື່ມເຫລົ້າຊຳປາຍຕ້ອງປະຕິບັດໃຫ້ເປັນພິເສດ ໃຊ້ຈອກດື່ມໃຫ້ຖືກຕ້ອງ
ດື່ມຢູ່ໃນບັນຍາກາດອັນມີກຽດ ແຕ່ສຳລັບຊາວເມືອງຊຳປາຍແລ້ວເຂົາເຈົ້າພາກັນຖື
ເປັນປະເພນີ ທີ່ດື່ມກັນໄດ້ທຸກຍາມ ແລະເປັນສັນຍາລັກອັນສຳຄັນປະຈຳຂົງເຂດຊຶ່ງ
ທ່ານວົງເພັດສຸວັນ ແລະຍານາງຈັນສະໝອນ ແລະຍານາງຈັນສະໝອນໄດ້ກ່າວສູ່
ວີໂອເອ ຟັງດັ່ງນີ້.
ທ່ານວົງເພັດສຸວັນ ແລະຍານາງຈັນສະໝອນ ໄດ້ຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ຂົງເຂດ Chalons-en-Champagne ທາງພາກຕາເວັນອອກ ຂອງນະຄອນຫຼວງປາຣີ ຫ່າງອອກໄປປະ
ມານຮ້ອຍກວ່າກິໂລແມັດ. ຫລັງຈາກໄດ້ປະກອບວິຊາອາຊີບກັບບໍລິສັດເອກກະຊົນ
ມາເປັນເວລາ 40 ປີແລ້ວ ມາບັດນີ້ ພວກທ່ານທັງສອງຈຶ່ງໄດ້ອອກກິນເບ້ຍບຳນານ.
ທ່ານວົງເພັດສຸວັນ ແລະຍານາງຈັນສະໝອນ ກຳລັງຖືໂອກາດນີ້ເດີນທາງໄປທ່ອງທ່ຽວ
ຢ້ຽມຢາມຖາມຂ່າວຍາດຕິພີ່ນ້ອງ ແລະໝູ່ເພື່ອນ ທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກ ຫ່າງເຫີນກັນມາເປັນເວ
ລາຫຼາຍປີ. ທ່ານໄດ້ແບ່ງປັນກ່ຽວກັບລະບົບບໍານານຂອງປະເທດຝຣັ່ງສູ່ຟັງດັ່ງນີ້:
ເວລາຂອງການຕັ້ງຊີວິດໃໝ່ດົນກວ່າສີ່ທົດສະວັດ ໄດ້ຜ່ານພົ້ນໄປ ທ່ານວົງເພັດສຸວັນ
ແລະຍານາງຈັນສະໝອນ ໄດ້ປະກອບວຽກງານຢ່າງເປັນຜົນສຳເລັດ ມີບ້ານເຮືອນ
ເປັນຂອງຕົນເອງ ພວກລູກເຕົ້າທີ່ເກີດໃຫຍ່ຢູ່ໃນປະເທດຝຣັ່ງ ໄດ້ພາກັນໃຫຍ່ກ້າໜ້າ
ບານ ມີໜ້າທີ່ວຽກການຢ່າງເປັນຢ່າງດີ. ທ່ານວົງເພັດສູຸວັນ ແລະຍານາງຈັນສະໝອນ
ໄດ້ກ່າວສະຫລຸບກ່ຽວກັບຊີວິດເບື້ອງຕົ້ນສູ່ຟັງດັ່ງນີ້:
ນັ້ນແມ່ນປະສົບການຂອງການຕັ້ງຊີວິດໃໝ່ຢ່າງເປັນຜົນສຳເລັດ ເມື່ອສີ່ສິບກວ່າປີທີ່
ຜ່ານມາ ແລະບັດນີ້ແມ່ນເວລາມ່ວນຊື່ນໃນຊີວິດບັ້ນປາຍ ກັບໝາກຜົນທີ່ໄດ້ສ້າງມາ.
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