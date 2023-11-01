ລະບົບອິນເຕີເນັດ ແລະ ລະບົບໂທລະສັບ ຫຼົ້ມອີກຄັ້ງຢູ່ໃນ ກາຊາ

ເຂດກາຊາ ໄດ້ປະສົບກັບການຖືກຕັດຂາດຈາກການສື່ສານທັງໝົດອີກຄັ້ງນຶ່ງ.
ຜູ້ສະໜອງການບໍລິການໂຄລະຄົມມະນາຄົມຂອງດິນແດນທີ່ຖືກປິດລ້ອມດັ່ງກ່າວຊື່ວ່າ Paltel ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການເມື່ອແລງວັນອັງຄານວານນີ້ຢູ່ສື່ສັງຄົມ X ທີ່ຮູ້ຈັກກັນກ່ອນໜ້ານີ້ດັ່ງກັບ ທວິດເຕີ, ເພື່ອແຈ້ງໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນຊາບ ກ່ຽວກັບ ການບໍ່ມີການບໍລິການໂທລະສັບ ແລະ ອິນເຕີແນັດທັງໝົດ. ບໍລິສັດນັ້ນໄດ້ກ່າວວ່າການຖືກຕັດຂາດແມ່ນ “ຍ້ອນສາຍຄົມມະນາຄົມສາກົນທີ່ຖືກຕິດຕໍ່ຄືນກ່ອນໜ້ານີ້ຖືກຕັດອີກຄັ້ງນຶ່ງ.”
ເຂດກາຊາ ໄດ້ປະສົບກັບການຖືກຕັດຂາດຈາກການຄົມມະນາຄົມຢ່າງສິ້ນເຊີງເປັນເວລາສອງວັນເລີ່ມຕົ້ນແຕ່ວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ, ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນ ສອງລ້ານສາມແສນຄົນ ຂອງເຂດແດນທີ່ຖືກປິດລ້ອມນັ້ນຖືກຕັດຂາດຈາກໂລກ ແລະ ຢຸດການນຳສົ່ງສະບຽງການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ສຳຄັນຈາກສາກົນ.
ການຢຸດຊະງັກຂອງການບໍລິການໂທລະສັບ ແລະ ອິນເຕີແນັດຄັ້ງຫຼ້າສຸດນີ້ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຫຼາຍຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກການໂຈມຕີທາງອາກາດຂອງ ອິສຣາແອລ ໃສ່ສູນອົບພະຍົບ ປາແລັສໄຕນ໌ ໃນເມືອງ ຈາລາລີຢາ ທາງພາກເໜືອຂອງເຂດກາຊາ ທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຢ່າງໜ້ອຍ 50 ຄົນເສຍຊີວິດ ແລະ ອີກ 150 ຄົນເສຍຊີວິດ, ອີງຕາມບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກ ປາແລັສໄຕນ໌.
ໂຄສົກກອງທັບບົກ ອິສຣາແອລ ໄດ້ຢືນຢັນການໂຈມຕີທາງອາກາດຕໍ່ໂທລະພາບ CNN, ໂດຍກ່າວວ່າ “ຜູ້ບັນຊາການທີ່ອາວຸໂສຫຼາຍຂອງກຸ່ມຮາມາສ” ແມ່ນຢູ່ໃນບໍລິເວນດັ່ງກ່າວ. ຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງຂອງກອງກຳລັງປ້ອງກັນປະເທດ ອິສຣາແອລ ຕໍ່ມາໄດ້ລະບຸຕົວຜູ້ຊາຍຄົນນັ້ນວ່າເປັນທ້າວ ອີບຣາຮິມ ເບຍຣີ ແລະ ໄດ້ກ່າວວ່າລາວເປັນຕົວການຂອງ “ການໂຈມຕີກໍ່ການຮ້າຍ” ໃນວັນທີ 7 ຕຸລາໂດຍພວກຫົວຮຸນແຮງ ຮາມາສ ໃນພາກໃຕ້ຂອງ ອິສຣາແອລ.
ເມືອງຈາບາລີຢາ ເປັນບ້ານຂອງຄອບຄົວຜູ້ອົບພະຍົບຈາກສົງຄາມຢ້ອນກັບຄືນໄປໃນປີ 1948, ອີງຕາມອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ. ຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງຈາກກຸ່ມ ຮາມາສ ໄດ້ກ່າວວ່າບໍ່ມີຜູ້ບັນຊາການຄົນໃດຢູ່ສູນດັ່ງກ່າວ ແລະ ໄດ້ລະບຸຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດ ແລະ ບາດເຈັບວ່າມີ 400 ຄົນ. ຕົວເລກດັ່ງກ່າວແມ່ນບໍ່ສາມາດຢືນຢັນໄດ້ຢ່າງເປັນອິດສະຫຼະ, ອີງຕາມອົງການຂ່າວ ຣອຍເຕີ.
ອິສຣາແອລ ໄດ້ກ່າວຫາກຸ່ມຮາມາສ, ທີ່ຖືກລະບຸວ່າເປັນກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍໂດຍ ສະຫະລັດ ແລະ ປະເທດອື່ນໆ, ກ່ຽວກັບ ການໃຊ້ພົນລະເຮືອນເປັນສິ່ງກັນບັງ ແລະ ມີອຸໂມງທີ່ເປັນເຄືອຂ່າຍແຜ່ກະຈາຍຢູ່ພື້ນດິນຂອງເຂດກາຊາ ບ່ອນທີ່ເຂົາເຈົ້າເຊື່ອວ່າໄດ້ເກັບອາວຸດ, ອາຫານ ແລະ ສະບຽງອື່ນໆໄວ້.
ການໂຈມຕີສູນອົບພະຍົບ ຈາບາລີຢາ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະເທດອາຣັບທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງຂອງ ອິສຣາແອລ ໂມໂຫ. ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງ ສະຫະລັດ ອາຣັບ ເອມີເຣັສ ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງໂດຍກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີນັ້ນຈະນຳໄປສູ່ “ຜົນກະທົບທີ່ບໍ່ສາມາດປົວແປງໄດ້ໃນພາກພື້ນ.” ອານາຈັກດັ່ງກ່າວອີກຄັ້ງນຶ່ງໄດ້ຮຽກຮ້ອງສຳລັບ “ການຢຸດຍິງໃນທັນທີເພື່ອປ້ອງກັນການສູນເສຍຊີວິດເພີ່ມເຕີມ.”