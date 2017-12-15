ອີກບໍ່ດົນຈະມີການປ່ຽນແປງຢ່າງໃຫຍ່ຕໍ່ສິ່ງທີ່ຊາວອາເມຣິກັນເຫັນຢູ່ໃນອິນເຕີແນັດ
ພາຍຫລັງທີ່ ພວກອອກລະບຽບການໃນລັດຖະບານກາງໄດ້ລົງຄະແນນສຽງ ໃນ
ວັນພະຫັດວານນີ້ ທີ່ຈະລົບລ້າງ ກົດລະບຽບ “ການມີຄວາມເປັນກາງ” ທີ່ເຄີຍມີມາ
ແຕ່ກ່ອນ.
ຜົນການລົງຄະແນນສຽງ 3-ຕໍ່-2 ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ໂດຍກໍາມາທິການຂອງສະຫະ
ພັນດ້ານສື່ສານທີ່ຄວບຄຸມໂດຍພັກຣີພັບບລິແກນນັ້ນ ໄດ້ປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍ
ຂອງພັກ ໂດຍມີ ສະມາຊິກພັກຣີພັບບລິແກນລົງຄະແນນສຽງໃຫ້ເຊົາມີລະບຽບການ
ຕ່າງໆ ແລະພວກ ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣດ ລົງຄະແນນສຽງຄັດຄ້ານການເຮັດເຊັ່ນນັ້ນ.
ສ່ວນແຕ່ລະລັດນັ້ນກໍຖືກຫ້າມໃຫ້ອອກລະບຽບການຂອງຕົນເອງ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງອິນເຕີ
ແນັດ.
ຫລັກຄວາມບໍ່ລໍາອຽງຢູ່ໃນອິນເຕີແນັດ ໄດ້ໃຊ້ເປັນລະບຽບການ ນັບຕັ້ງແຕ່ມີການສ້າງ
ອິນເຕີແນັດຂຶ້ນມາ ໄດ້ສາມສິບກວ່າປີແລ້ວ. ກໍາມາທິການຂອງສະຫະພັນດ້ານສື່ສານ
ຫລື FCC ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການປົກຄອງຂອງອະດີດປະທານາທິບໍດີບາຣັກ ໂອບາມາ ໄດ້
ເຮັດໃຫ້ຫລັກການດ້ານຄວາມເປັນກາງຢູ່ໃນອິນເຕີແນັດ ກາຍເປັນລະບຽບຢ່າງເປັນ
ທາງການໃນປີ 2015.
ຄວາມຄິດກ່ຽວກັບຄວາມເປັນກາງຢູ່ໃນອິນເຕີແນັດ ແມ່ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ສະໜອງອິນເຕີ
ແນັດ ລາຍໃຫຍ່ປະຕິບັດຕໍ່ເນື້ອໃນ ແລະຂໍ້ຄວາມຢູ່ໃນອິນເຕີແນັດຢ່າງເທົ່າທຽມກັນ.
ລະບຽບຢູ່ໃນສະໄໝທ່ານໂອບາມາ ແມ່ນປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ພວກບໍລິສັດເຫລົ່ານີ້ ໃຫ້ຄວາມ
ສໍາຄັນແກ່ ການບໍລິການຂອງຕົນເປັນພິເສດ ແລະກີດກັນ ແລະເຮັດໃຫ້ເນື້ອໃນແລະ
ຂໍ້ຄວາມຢູ່ໃນອິນເຕີແນັດຂອງຄູ່ແຂ່ງຊ້າລົງ.
ກຸ່ມຮັກສາຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ ແລະບໍລິສັດອິນເຕີແນັດທັງຫລາຍ ແມ່ນມັກ
ຄວາມເປັນກາງຢູ່ໃນອິນເຕີແນັດ.
ແຕ່ວ່າ ທ່ານ ອະຈິດ ເພຍ໌ (Ajit Pai) ປະທານຂອງກໍາມາທິການ FCC ທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງ
ໂດຍປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາ ທີ່ມັກສະໜັບສະໜຸນທຸລະກິດນັ້ນ ເວົ້າວ່າອິນເຕີ
ແນັດຕ້ອງການສິ່ງທີ່ທ່ານເອີ້ນວ່າ "ການແຕະຕ້ອງຄ່ອຍໆ" ແທນທີ່ຈະຕ້ອງການສິ່ງທີ່
ທ່ານເຊື່ອວ່າ ເປັນລະບຽບການຄຸ້ມຄອງຢ່າງໜັກແບບບໍ່ຈໍາເປັນ.
ທ່ານ ເພຍ໌ ກ່າວຕໍ່ນັກຂ່າວ NBC ກ່ອນໜ້າການລົງຄະແນນສຽງວ່າ "ກ່ອນປີ 2015,
ກ່ອນທີ່ຈະມີການວາງລະບຽບເຫລົ່ານີ້ອອກມາ ພວກເຮົາມີອິນເຕີແນັດທີ່ເສລີ ແລະ
ເປີດກວ້າງ". "ນັ້ນກໍຍັງເປັນອະນາຄົດອີກ ຢູ່ໃນແນວທາງຂອງການແຕະຕ້ອງຄ່ອຍໆ
ທີ່ອີງຕາມ ກົນໄກຕະຫລາດ. ຜູ້ຊົມໃຊ້ໄດ້ປະໂຫຍດ, ບໍລິສັດກໍໄດ້ປະໂຫຍດເຊັ່ນກັນ.
ການມີນວທາງທີ່ອີງຕາມກົນໄກຕະຫລາດ ທຸກຄົນຢູ່ໃນເສດຖະກິດທາງອິນເຕີແນັດ
ແມ່ນມີຜົນປະໂຫຍດດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ."
ແຕ່ວ່າ ທ່ານນາງ ມິກຍັນ ຄລາຍເບີນ (Mignon Clyburn) ທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງ
ພັກພັກເດໂມແຄຣດ ຢູ່ໃນກໍາມາທິການ FCC ເວົ້າວ່າ FCC "ກໍາລັງຍື່ນກະແຈ
ເປີດອິນເຕີແນັດໃຫ້ແກ່ພວກບໍລິສັດທີ່ມີເງິນຫລາຍໆຕື້ໂດລາ ທີ່ມີຢູ່ບໍ່ຫລາຍບໍສັດ
ປານໃດນັ້ນ."
ສ່ວນທ່ານ ທີມ ເບີນເນີສ-ລີ (Tim Berners-Lee) ນັກວິດສະວະກອນ ທີປະດິດ
ເຄືອຂ່າຍອິນເຕີແນັດ World Wide Web ເວົ້າໃນອາທິດນີ້ວ່າ ການລົບລ້າງຫລັກ
ການຄວາມເປັນກາງໃນອິນເຕີແນັດກໍໝາຍຄວາມວ່າ ຜູ້ສະໜອງການບໍລິການໃນ
ທຸລະກິດອິນເຕີແນັດ “ຈະມີອໍານາດໃນການຕັດສິນວ່າ ເວັບໄຊ໌ອັນໃດທ່ານສາມາດ
ເຂົ້າໄປໄດ້ ແລະເວັບໄຊແຕ່ລະອັນຈະໃຫ້ຄົນເຂົ້າໄປໄດ້ ໃນລະດັບຄວາມໄວຂະໜາດໃດ.
ເວົ້າອີກຢ່າງນຶ່ງ ກໍຄືພວກເຂົາເຈົ້າສາມາດທີ່ຈະຕັດສິນໄດ້ວ່າ ຈະໃຫ້ບໍລິສັດໃດມີຜົນ
ສໍາເລັດໃນການໃຫ້ບໍລິການຜ່ານທາງອິນເຕີແນັດ, ໃຫ້ໃຜເປັນຜູ້ມີປາກມີສຽງໄດ້ ແລະ
ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃດຕ້ອງໄດ້ງຽບປາກໄວ້ໄດ້.”
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູ່ໃນຫລາຍລັດ ລວມທັງຢູ່ໃນນະຄອນນີວຢອກ ແລະວໍຊິງຕັນ ເວົ້າວ່າ
ພວກເຂົາເຈົ້າຈະເລີ້ມການຕອບໂຕ້ທາງກົດໝາຍຄືນຕໍ່ກົດລະບຽບໃໝ່ເຫລົ່ານີ້.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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