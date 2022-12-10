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ວັນເສົາ, 10 ທັນວາ 2022
ໂລກ

ກ່ອນຈະມາຮຽນຢູ່ ສ​ຫລ ນອກ​ຈາກຄວາມ​ຮູ້​ໃນ ວິ​ຊາ​ຮຽນ​ຂອງ​ຕົນ​ແລ້ວ ນັກສຶກສາ ຕ້ອງ​ຮູ້ຫຍັງອີກ​ແດ່ ​?

ນັກ​ສຶກ​ສາ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທີ່​ຮຽນ​ຈົບ​ຈາກ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ແຫ່ງ​ນຶ່ງ​ໃນ ສະ​ຫະ​ລັດ

ໃນລາຍ​ການການ​ສຶກ​ສາ​ຂອງວີ​ໂອ​ເອ​ສຳ​ລັບ​ແລງມື້ນີ້ ພ​ວກ​ເຮົາ​ຈະ​ນຳ​ເອົາ​ບົດ​ຄວາມກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ປັບ​ຕົວ​ຂອງ​ນັກ​ສຶກ​ສາ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ ເຂົ້າ​ກັບ​ສະ​ພາບ​ແວດ​ລ້ອມ​ຂອງ​ການ​ຮຽນ​ ໃນ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ. ​ບົວ​ສະ​ຫວັນມີ​ລາ​ຍງານເລື້ອງນີ້ ​ທີ່​ອີງ​ໃສ່​ບົດຂຽນ​ຂອງ Andrew Smith ທີ່​ຂຽນຢູ່​ໃນລາຍ​ການ​ຮຽນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ​ຂອງວີ​ໂອ​ເອ ແລະ​ການ​ສຳ​ພາດ​ຂອງ​ນັກ​ສຶກ​ສາ​ລາວ ທີ່ກຳ​ລັງ​ຮຽນ ​ຫລື​ເຄີຍ​ຮຽນ​ຢູ່ໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດ ຊຶ່ງ​ມື້ນີ້​ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ນຳ​ເອົາພາກ​ທີ 2 ຂອງຫົວ​ຂໍ້​ນີ້ ທີ່ເວົ້າ​ເຖິງກະ​ກຽມ​ຂອງ​ນັກ​ສຶກ​ສາ​ກ່ອນ​ຈະ​ມາ​ຮຽນຢູ່​ໃນ​ປະ​ເທດນີ້. ຂໍ​ເຊີນ​ທ່ານ​ຮັບ​ຟັງ​ໄດ້​ໃນອັນ​ດັບ​ຕໍ່​ໄປ:

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​ເຊີນ​ຟັງລາຍ​ງານກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ປັບ​ຕົວ​ຂອງ​ນັກ​ສຶກ​ສາ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ໃນ ສ​ຫລ.mp3
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

“ຖ້າ​ເຈົ້າ​ພາດພັ້ງ​ໃນ​ການວາງ​ແຜນກ່ອນ​ຈະ​ເຮັດ​ອັນ​ໃດ ກໍ​ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ ເຈົ້າ​ມີ​ແຜນທີ່​ຈະພາດ​ພັ້ງຢູ່​ແລ້ວ” ຊຶ່ງ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ​ເວົ້າ​ວ່າ “If You Fail to Plan, You are Planning to Fail” ນັ້ນ​ຄື​ຄຳ​ເວົ້າ​ທີ່​ເປັນຄະ​ຕິ​ປະ​ຈຳ​ໃຈ​ ທີ່​ຝາກ​ໄວ້ໃຫ້​ຄົນຄິດຂອງ​ທ່ານເບັນ​ຈາ​ມິນ ແຟ​ຣັງ​ຄ​ລິນ ທີ່ເປັນ​ຜູ້​ນຶ່ງ​ໃນ​ຈຳ​ນວນ​ບິ​ດາ​ກໍ່​ຕັ້ງ​ປະ​ເທດ​ຂອງສະ​ຫະ​ລັດ. ເຊັ່ນ​ດຽວ​ກັນ ກ່ອນ​ຈະໄປ​ຮຽນ​ຢູ່​ຕ່າງ​ປະ​ເທດໂດຍ​ສະ​ເພາະໃນ​ບ່ອນ​ທີ່​ມີ​ພາ​ສາ ແລະ​ວັດທະ​ນະ​ທຳ​ທີ່​ແຕກຕ່າງ​ກັນຫລາຍ​ກັ​ບ​ປະ​ເທດ​ຕົນ​ ​ນັ້ນ ນັກສຶກສາຍິ່ງ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ກຽມ​ພ້ອມໃນຫລາຍໆ​ດ້ານກວ່າການ ໄປຮຽນ​ຢູ່​ພາຍ​ໃນ​ ຫລືໄປຮຽນ​ຢູ່ປະ​ເທດ​ຕັ້ງ​ຢູ່​ຂົງ​ເຂດ​ທີ່​ມີ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ຄ້າຍໆກັນກັບວັດ​ທະ​ນະ​ທຳທົ່ວ​ໄປ​ຂອງ​ປະ​ເທດຕົນອີກ​.​

ບັນດາຄູສອນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຈາກທົ່ວໂລກ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນ ຈາກໂຄງການຟູໄບຣຕ໌ ທີອີເອ ຊຶ່ງອາຈານິພອນ ຢ່າ ເປັນນຶ່ງໃນນັນ. (ແຖວໜ້າຈາກຊ້າຍ ຜູ້ທີສອງ)
ບັນດາຄູສອນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຈາກທົ່ວໂລກ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນ ຈາກໂຄງການຟູໄບຣຕ໌ ທີອີເອ ຊຶ່ງອາຈານິພອນ ຢ່າ ເປັນນຶ່ງໃນນັນ. (ແຖວໜ້າຈາກຊ້າຍ ຜູ້ທີສອງ)

ເຊັ່ນ​ດຽວ​ກັນ​ ທ່ານ​ຈັນ​ທະ​ເນດ ພະ​ໄກ​ສອນທີ່​ເຄີຍຮຽນ​ໃນ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ແບ​ຣນ​ດາຍ​ສ໌, ​ລັດ​ແມ​ສ​ຊາ​ຈູ​ແຊ​ສ ໃຫ້​ຄຳ​ເຫັນ​ວ່າ ເພື່ອຈະສາ​ມາດປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ໃນ​ການ​ສົນ​ທະ​ນາ​ຢ່າງ​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນໃນຫ້ອງ​ຮຽນ​ຂອງ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນໄດ້ນັ້ນ ນັກ​ສຶກ​ສາຕ່າງ​ປະ​ເທດບໍ່​ພຽງ​ແຕ່​ກຽມ​ເທັກ​ນິກ​ໃນ​ການ​ເວົ້າ ແຕ່ຍັງ​ຕ້ອງ​ກຽ​ມຄວາມ​ຄິດ​ຈິດ​ໃຈໃຫ້​ພ້ອ​ມ​ທີ່​ຈະ​ສື່​ສານທີ່​ມີ​ລັກ​ສະ​ນະ​ສອງ​ທາງໄດ້. ສະ​ນັ້ນ. ໂດຍ​ອີງ​ໃສ່​ປະ​ສົບ​ການ​ຂອງ​ຕົວ​ເອງທີ່​ບໍ່​ຄ່ອຍ​ກ້າ​ອອກ​ຄວາມ​ຄິດຄວາມ​ເຫັນ​ ປານ​ໃດຢູ່ໃນ​ຫ້ອງ​ຮຽນໃນໄລ​ຍະໄຕ​ມາດ​ທຳ​ອິດຂອງ​ການ​ຮຽນຂອງຕົນ​ນັ້ນ ​ທ່ານ​ໃຫ້​ຄຳ​ແນະ​ນຳ​ແກ່​ນັກ​ສຶກ​ສາ​ລາວຜູ້​ສົນ​ໃຈ​ມາ​ຮຽນ​ໃນ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ​ຄື​ດັ່ງ​ນີ້:

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ຈັນ​ທະ​ເນດເວົ້າ​ຂໍ້ແນະ​ນຳ 1
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ
ທ່ານຈັນທະເນດ ພະໄກສອນຊຶ່ງເປັນຜູ້ນຶ່ງໃນ 7 ຄົນຈາກລາວ ໄດ້ຮັບທຶນຟູນໄບຣ ມາຮຽນຕໍ່ໃນ ສະຫະລັດ (2006-2008) ໄດ້ປະກາດສະນີຍະບັດປະລິນຍາໂທ ໃນປີ 2008
ທ່ານຈັນທະເນດ ພະໄກສອນຊຶ່ງເປັນຜູ້ນຶ່ງໃນ 7 ຄົນຈາກລາວ ໄດ້ຮັບທຶນຟູນໄບຣ ມາຮຽນຕໍ່ໃນ ສະຫະລັດ (2006-2008) ໄດ້ປະກາດສະນີຍະບັດປະລິນຍາໂທ ໃນປີ 2008

ໃນ​ການ​ກະ​ກຽມ​ຈິດໃຈໃຫ້​ມີ​ຄວາມ​ກ້າ​ຫານໃນ​ການ​ປາກ ການ​ເວົ້າ​ນັ້ນ ທ່ານ​ຈັນ​ທະ​ເນດບອກວ່າ ຕ້ອງ​ປ່ຽນ​ຄວາມ​ຄິດພື້ນ​ຖານບາງ​ຢ່າງ​ກ່ຽວ​ກັບຕົນເອງ​ໃນ​ຖາ​ນະ​ເປັນ​ນັກ​ຮຽນ​ທີ່​ຕ້ອງ​ຢຳ​ເກງ​ຄູ ຫລື ເພື່ອນ​ຮ່ວມ​ຫ້ອງ​ຮຽນທີ່​ເວົ້າ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ​ໄດ້​ຢ່າງ​ຄ່ອງ​ແຄວ້ກວ່າຕົນ ຊຶ່ງ​ທ່ານມີ​ຄຳແນະ​ນຳໃຫ້​ອີກວ່າ:

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ຈັນ​ທະ​ເນດ​ຂໍ້​ແນະ​ນຳ 2
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ
ນາງວຽງສະຫວັນ ໄຊຈະເລີນ ຖ່າຍຮູບກັບເພື່ອນນັກສຶກສາທີ່ໄດ້ຮັບທຶນນາງວຽງສະຫວັນ ໄຊຈະເລີນ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຟູລໄບຣເພື່ອສຶກສາຕໍ່ໃນລະດັບປະລິນຍາໂທ ເປັນເວລາສອງປີ.
ນາງວຽງສະຫວັນ ໄຊຈະເລີນ ຖ່າຍຮູບກັບເພື່ອນນັກສຶກສາທີ່ໄດ້ຮັບທຶນນາງວຽງສະຫວັນ ໄຊຈະເລີນ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຟູລໄບຣເພື່ອສຶກສາຕໍ່ໃນລະດັບປະລິນຍາໂທ ເປັນເວລາສອງປີ.

ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ປະ​ກອບ​ຄຳ​ຄິດ​ເຫັນຢ່າງ​ມີປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ ​ຢູ່ໃນ​ຫ້ອງ​ຮຽນທີ່​ກ່າວ​ມາ​ຂ້າງ​ເທິງນັ້ນ ແມ່ນ​ມີ​ຄວາມ​ສຳ​ຄັນ​ຫລາຍ ເພາະ​ຫລາຍໆ ​ວິ​ຊາມັນ​ກວມເອົາ ຫລາຍ​ເຖິງ​ປະ​ມານ 20 ເປີ​ເຊັນ​ ຂອງ​ຄະ​ແນນທັງ​ໝົດຂອງ​ນັກ​ສຶກ​ສາ, ຕາມ​ຄວາມ​ຄິດ​ເຫັນ​ຂອງ​ທ່ານ​ຈັນ​ທະ​ເນດ​. ສະ​ນັ້ນນັກ​ສຶກ​ສາ​ລາວກໍ​ຄື​ນັກ​ສຶກ​ສາ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ຝຶກ​ຝົນ​ຕົນ​ເອງ​ໃຫ້ເອົາ​ຊະ​ນະ​ຄວາມ​ເກງ​ກົວ ແລະ​ອາຍ​ໄດ້.

ນັກ​ສຶກ​ສາ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ບົດ​ຮຽນ​ຮ່ວມ​ກັນ​ຫລັງ​ຈາກ​ການ​ຮຽນ​ຢູ່​ໃນ​ຫ້ອງ​ຮຽນ
ນັກ​ສຶກ​ສາ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ບົດ​ຮຽນ​ຮ່ວມ​ກັນ​ຫລັງ​ຈາກ​ການ​ຮຽນ​ຢູ່​ໃນ​ຫ້ອງ​ຮຽນ

ນອກ​ນັ້ນແລ້ວ ເພື່ອ​ໃຫ້​ເຂົ້າ​ໃຈການ​ສົນ​ທະ​ນາ​ຢູ່​ໃນສະພາບແວດ​ລ້ອມ ທີ່​ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍອິດ​ທະ​ພົນ​ທາງວັດທະນະທໍາ ແລະ​ສັງ​ຄົມ​ຂອງ​ຄົນ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນໄດ້​ດີ​ນັ້ນ ນັກ​ຊ່ຽວ​ຊານ​ບາງ​ຄົນເຊັ່ນ ດຣ. ຊູ​ແຊນ ບາ​ຣອນ (Susan Barone), ຜູ້ອໍານວຍ ການສູນພາສາອັງກິດທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລແວນ​ເດີ​ບິລ​ທ໌ (Vanderbilt) ໃນ ເມືອງ​ແນ​ສວີ​ລ (Nashville) ລັດ​ເທັນ​ແນ​ສ​ຊີໃຫ້​ຄຳແນະ​ນຳອີກ​ວ່າ ນັກສຶກສາ ຕ່າງປະເທດຄວນຄິດ​ເຖິງທຸກແງ່​ມຸມຂອງ​ພາ​ສາທີ່ໃຊ້​ຢູ່ນອກ​ເໜືອ​ຈາກ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ​ໃນ​ວົງ​ການ​ການ​ສຶກ​ສາອີກ. ​ຕົວ​ຢ່າງເຊັ່ນ ນັກສຶກ​ສາຄວນເອົາໃຈໃສ່ປະ​ເມີນ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ຂອງຕົນວ່າ​ເຂົ້າໃຈ​ຄຳ​ສັບທີ່​ຄົນ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນໃຊ້​ທົ່ວ​ໄປຢູ່​ໃນ​ຊີ​ວິດປະຈໍາວັນໄດ້ດີປານໃດ ເມື່ອທຽບໃສ່ກັບຄວາມສາມາດຂອງຕົນ​ໃນຂຽນບົດ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ ຫລື ບົດ​ສອບ​ເສັງຢູ່​ໃນການ​ຮຽນ.

​ສະຫລຸບ​ແລ້ວ ​ການ​ທີ່ຈະ​ປະ​ສົບ​ຜົນ​ສຳ​ເລັດ​ສູງ ຫລືຮຽນ​ຈົບຈາກ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ຂອງອາ​ເມ​ຣິ​ກັນຕາມ​ທີ່​ຄວາດ​ຫວັງ​ໄວ້​ນັ້ນ ນັກ​ສຶກ​ສາ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ຜູ້​ທີ່​ມາ​ຈາກວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ທີ່ບໍ່ລຶ້ງ​ເຄີຍ​ກັບ​ການຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ອອກ​ຄຳ​ຄິ​ດຄຳ​ເຫັນ​ໂຕ້​ຕອບ​ກັນກັບ​ເພື່ອນຮ່ວມ​ຫ້ອງຮຽນ ຫລື​ກັບ​ອາ​ຈານ​ນັ້ນ ​ຕ້ອງ​ໄດ້ກະ​ກຽມ ແລະ​ຝຶກ​ຝົນ​ຕົນ​ເອງໃຫ້ມີ​ຄ​ວາມ​ພ້ອມ ທັງ​ທາງ​ດ້ານ​ທັກ​ສະ ດ້ານ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ ແລະ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຄວາມ​ນຶກ​ຄິດບາງ​ຢ່າງ ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເປັນ​ນັກ​ຮຽນ​ອີກ​ດ້ວຍ​. ໃນ ພາກ​ຕໍ່ໄປ ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ນຳ​ເອົາຂໍ້​ມູນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ລະ​ບົບ​ ແລະ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ​ນັກ​ສຶກ​ສາ​ຕ່າງປະ​ເທ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ປັບ​ຕົວເຂົ້າ​ກັບ​ສະ​ພາບ​ແວດ​ລ້ອມ​ຂອງ​ກາ​ນ​ຮຽນຢູ່ໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດໄດ້. ໂປດ​ຕິດ​ຕາມ​ຮັບ​ຟັງ​ດ້ວຍ.

​ເບິ່ງວີ​ດິ​ໂອ​ກ່ຽວ​ກັບ​ນັກ​ສຶກ​ສາ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ໃນ ສ​ະ​ຫະ​ລັດ:

International Students Talk About Studying in the US
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