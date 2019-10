ໄພເງິນເພີ້ໃນລາວທີ່ມີ​ທ່າ​ອ່ຽງ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນໄດ້ສົ່ງ​ຜົນ​ກະ​ທົບຕໍ່​ການ​ດຳ​ລົງຊີວິດປະ​ຈຳ​ວັນຂອງ

ຄົນລາວຢ່າງ​ໜັກໜ່ວງ​ ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນນີ້. ທັງ​ນີ້​ກໍເປັນຍ້ອນຫຼາຍປັດໄຈ ໂດຍ​ສະ​ເພາະກໍ​

ແມ່ນ​ການ​ຜະ​ລິດ​ສິນ​ຄ້າ​ພາຍ​ໃນ​ບໍ່​ຕອບ​ສະ​ໜອງ​ຕາມ​ຄວາມຕ້ອງ​ການ​ຊົມ​ໃຊ້ຢູ່ພາຍ​

ໃນ​ປະ​ເທດຊຶ່ງ​ເປັນ​ເຫດ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ຂາດ​ດຸນ​ການ​ຄ້າ ແລະ​ຂາດ​ແຄນ​ເງິນ​ຕາ​ຕ່າງ​ປະ

​ເທດຢ່າງ​ໜັກ. ລາຍລະ​ອຽດຈະ​ເປັນ​ແນວ​ໃດ​ນັ້ນ ກິ່ງ​ສະ​ຫວັນ ຈະນຳ​ເອົາ​ເລື້ອງນີ້ ​ມາ​

ສະ​ເໜີ​ທ່ານໃນ​ອັນ​ດັບ​ຕໍ່​ໄປ.

​ໃນ​ຊຸມປີຜ່ານມານີ້ເສດຖະກິດຂອງລາວໄດ້ຢູ່ໃນພາວະທີ່ເຕີບ​ໂຕຊ້າຫຼື ບໍ່ຄ່ອງຕົວ. ອີງຕາມ

ແຜນເປົ້າໝາຍເສດຖະກິດໃນແຜນ​ການ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII ແຕ່ ປີ 2016 ຫາ 2020ກໍ​ຄືອັດ​ຕາ

​ຂະ​ຫຍາຍ​ໂຕ​ສະ​ເລ່ຍຂອງ GDP ຂອງ​ປະ​ເທດແມ່ນ 7.2 ເປີ​ເຊັນ. ແຕ່​ໃນ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕົວ​

ຈິງໃນ 3 ປີ​ຜ່ານ​ມາ ຊຶ່ງ​ກໍ​ຄື ປີ 2016 ຫາ 2018 ການ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນຂອງ GDP ແມ່ນບໍ່​ໄດ້​ຕາມ

​ຄາດ​ໝາຍ ຊຶ່ງ​ສະ​ເລ່ຍແລ້ວແມ່ນ​ໄດ້​ພຽງ 6.8 ເປີ​ເຊັນ ເທົ່າ​ນັ້ນ.

ທັງ​ນີ້​ກໍເປັນຍ້ອນຫຼາຍປັດໄຈເຊັ່ນ ບັນຫາພື້ນຖານໂຄງຮ່າງການຂະຫຍາຍຕົວດ້ານ

ເສດຖະກິດທາງດ້ານກະສີກໍາ ແລະອຸດສະຫະກໍາ ຍັງບໍ່ເຂັ້ມແຂງ ບວກກັບກະແສ

ລົດນິຍົມທີ່ມັກຊົມໃຊ້ຜະລິດຕະພັນຂອງຊາດອື່ນແມ່ນຍັງຕິດພັນກັບ ແນວຄິດຂອງ

ຄົນລາວສ່ວນ​ໃຫຍ່ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່ທ່າແຮງດ້ານແຮງງານຍັງຕ່ຳ, ຂາດປະສິດທິພາບ,

ບໍ່ສາມາດຈະແຂ່ງຂັນກັບ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ໄດ້ທັງຍັງບໍ່ຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການຜະລິດສົ່ງ

ອອກຂອງໂຄງການໃດນຶ່ງ ໄດ້ຕາມແຜນການ. ສະນັ້ນ ຈຶ່ງສົ່ງຜົນກະທົບ ຄືມີ​ການຂາດ

ດຸນການຄ້າຕາມມາ ແລະ​ໄພ​ເງິນ​ເຟີ້​.

ນັບແຕ່ຕົ້ນປີ 2019 ເປັນຕົ້ນມາ ຂະບວນການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ໂດຍສະ

ເພາະ ເງິນບາດຂອງໄທແມ່ນມີອັດຕາແລກປ່ຽນທີ່ແຂງຕົວສູງຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຈາກ

250 ກີບ ຕໍ່ 1 ບາດມາ​ເປັນ290 ກີບ ຫາ 300 ກີບ ຕໍ່ 1 ບາດ ໃນປັດຈຸບັນ ແລະກໍ່ຄາດ

ວ່າເງິນກີບ ຍັງຈະອ່ອນຕົວລົງຂຶ້ນໄປເລື້ອຍໆ. ຕໍ່ສະ​ພາບ​ການດັ່ງ​ກ່າວ ທ່ານສີສົງຄາມ,

ພະນັກງານຂັ້ນ​ສູງຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກໍາແລະການຄ້າອະ​ທິ​ບາຍວ່າ:

“ເປັນຫຍັງເງິນຈຶ່ງເ​ຟີ້​ເນາະ 1) ການຜະລິດບໍ່ພຽງພໍ , 2) ເງິນຕາຕ່າງປະເທດບໍ່ພຽງພໍ.

ບັດນີ້ ບັດສິນຄ້າຕົວນີ້ ສົມ​ມຸດ​ວ່າ, ສ່ວນ​ຫລາຍ​ບ້ານ​ເຮົາ ເອີ້ນວ່າເປັນ​ປະ​ເທດນໍາ

ເຂົ້າເດ່, ນໍາເຂົ້າ ບັດ​ນີ້ເອົາຈາກເມືອງໄທເນາະ. ​ເມືອງ​ໄທ​ແລ້ວເອົາເງິນກີບໄປຊື້ເຂົາ

ເຂົາບໍ່ເອົາ ເຂົາຜັດເອົາເງິນບາດ. ບັດ​ນີ້ ໃນ​ຕະ​ຫລາດບ້ານເຮົາເງິນບາດ ມີສໍ່ານີ້ຫັ້ນ

ນະ ມີຊໍ່າເຕັມນີ້ ຊິໜາ. ບັດ​ນີ້​ຕ່າງຄົນຕ່າງ​ກະຢາກໄດ້ ເກີນກວ່ານີ້​ຫັ້ນ​ໜາ, ບັດ​ນີ້

ເຮັດ​ໃຫ້​ເງິນ​ບາດ​ຂຶ້ນ. ແທນ​ທີ່ເງິນບາດ​ຊິ​ແມ່ນ 250 ຄື​ເກົ່າ ມັນ​ຂຶ້ນຮອດ 290 ກີບ

ແລ້ວຫັ້ນ​ໜາ. ອັນ​ນັ້ນ​ເຫດ​ຜົນ 2​ເນາະໝາຍຄວາມວ່າ. ເຫດ​ຜົນ 3 ເຫດ​ຜົນ​ໂຕນອກໆ

ລະ​ແມ່ນວ່າ ຄ້າຍໆ​ກັບ​ວ່າ ມັນ​ເຮັດ​ໃຫ້ການສະໜອງຄວາມຕ້ອງການບໍ່ພຽງພໍ. ບັດ​ນີ້

ກົງກັນຂ້າມ ບັດ​ນີ້​ເປັນ​ຫຍັງປະເທດໄທ ຫລືວ່າ ປະເທດຈີນ, ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ທັ້ງໆທີ່

ອະເມຣິກາບອກວ່າ ໃຫ້ເງິນເຈົ້າຂຶ້ນແນ່ແມ້ ມັນ​ຍັງ​ບໍ່​ຢາກ​ຂຶ້ນ ຍ້ອນ​ເປັນປະ​ເທດສົ່ງ

ອອກ, ຄັນປະເທດນໍາເຂົ້າ ຕ້ອງການໃຫ້ເງິນໂຕເອງແພງ.”

ສະພາ​ບ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວກໍ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ຄ້າ​ຂາຍແລະ​ການທຳ​ມາ​ຫາ​ກິນ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​

ທົ່ວ​ໄປ ຝືດ​ເຄືອງ ​ແລະມີຄວາມຍາກລໍາບາກຫຼາຍ ດັ່ງການໃຫ້ສໍາພາດ ຈາກແມ່ຄ້າ

ຂາຍເຄື່ອງຍ່ອຍ ຕະຫຼາດທາດຫຼວງກ່າວຕໍ່ທາງວີ​ໂອ​ເອວ່າ:

“ໂດຍລວມ ປີນີ້ຄ້າຂາຍບໍ່ດີປານໃດ ຍ້ອນຫຼາຍປັດໃຈເປັນຕົ້ນແມ່ນຄ່າເງິນບາດ ຂຶ້ນ

ສູງທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ເຮັດໃຫ້ສິນຄ້າແພງຂຶ້ນ ຄ່າເຂົ້າ, ຄ່າຜັກ, ໝາກໄມ້, ພືດພັນ

ອາຫານຕະຫຼອດຮອດນໍ້າມັນ, ບາດເງິນເດືອນພະນັກງານພັດບໍ່ຂຶ້ນ ເຂົາກໍ່ບໍ່ມີເງິນ

ເພື່ອມາຈັບຈ່າຍໃຊ້ສອຍ ຈ່າຍໜ້ອຍລົງ ສິນຄ້າພັດຂຶ້ນລາຄາ ເຮັດ​ໃຫ້ຊື້ຂາຍຍາກ

ຂາຍບໍ່ໄດ້ ແລ້ວກໍຕ້ອງປິດຮ້ານ .”

ເພື່ອ​ແກ້​ໄຂ​ບັນ​ຫານີ້ ທ່ານສີສົງຄາມຍັງໃຫ້ຄໍາເຫັນແນະນໍາບາງ​ຢ່າງວ່າ:

“1. ພວກວຽກກະຊວງກະສີກໍາຕ້ອງຊຸກຍູ້ການຜະລິດ ທົດແທນການນໍາເຂົ້າ, ສອງມາ

ພາກສ່ວນ SME, ຕ້ອງສ້າງຜະລິດຕະພັນໃດນຶ່ງ ເພື່ອໃຫ້ມີການສົ່ງອອກ ແລະນໍາເງິນ

ຕາຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາ, ສາມມາ, ສະ​ເໜີ​ໃຫ້​ມີການລົງ ທຶນຕ່າງປະເທດ ເພື່ອວ່າ ໃຫ້

ເຂົາເກັບເອົາເງິນ​ໂດ​ລາຕ່າງປະເທດຫັ້ນ ​ມາ​ລົງ​ທຶນ​ບ້ານ​ເຮົາ. ​ສະ​ແດງວ່າ ການລົງທຶນ

ນີ້ດີໄດ໋ ບ່ອນ​ວ່າ ພວກເຂົາລົງ​ທຶນ ເຂົາເອົາເງິນໂດລາມາ ມາ​ໄວ້ທະນາຄານ ເຮົາມາ

ແຕກ, ບັດ​ຈ່າຍ​ເຮົາ​ຈ່າຍເປັນເງິນກີບ ຫາກ​ແຕ່​ວ່າ​ມັນ​ເງິນ​ໂຕນັ້ນມັນຍັງ​ຢູ່​ໃນທະນາ

ຄານຢູ່ເດະ.”

ສະຫລຸບແລ້ວ ໄພເງິນເພີ້ໃນລາວຍັງເປັນບັນຫາໜັກກະ​ທົບ​ໃສ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງ

ຄົນລາວ ແລະຄາດວ່າ ຍັງຄົງຈະສືບຕໍ່ໄປເລື້ອຍໆ ຖ້າຫາກທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ລວມທັງພາກລັດຖະບານ ກໍ​ຄືບັນດາທະນາຄານຫາກຍັງບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ແກ້ໄຂບັນຫາ

ດັ່ງກ່າວ ໃຫ້​ເປັນ​ລະ​ບົບຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ການນຳ​ກັນຂອງທຸກຄົນ ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​

ແມ່ນ​ການສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ຕ່າງ​ປະເທດ ທີ່​ນຳ​ເງິນ​ຕາ​ເຂົ້າ​ມາ ແລະ​ໃຫ້ສົ່ງ​ເສີມ​ມີ

​ການ​ຜະ​ລິດ​ສິນ​ຄ້າຢູ່​ພາຍ​ໃນ ເພື່ອທັງ​ສົ່ງ​ອອກ ແລະ​ຊົມ​ໃຊ້​ຢູ່​ພາຍ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ໃຫ້​

ຫລາຍ​ຂຶ້ນ.

ອ່ານ​ສະ​ຫລຸບ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ ຢູ່​ລຸ່ມນີ້

High Inflation Create Increasingly Adverse Impact on Living Standards of People in Laos

The increasingly rise of inflation rate in Laos due to the small amount of domestic production combined with the short of foreign currencies, has made the living cost increased dramatically. As an importing country of most goods, Lao currency, kip, is becoming devalued, has made the prices of goods increased sharply. Since we import most of the consumer goods from Thailand, we have to use Thai baht when buying goods in the market, as they don’t accept kips; however, we have only this much, this limited amount of baht, instead of using only 250 kips to exchange for 1 baht, we have to use 290 kips. Therefore, the baht value has been increased and made the supply of foreign currencies less than demand. On the other hand, Thailand, or China, Japan that are countries with exports more than imports, they don’t want to appreciate their currencies, even are told by America many time to do so as they want to make their exports cheaper,” said a Lao senior official at Ministry of Industry and Commerce. “In order to solve this problem, 1) Ministry of Agriculture and forestry must push people to produce more to substitute imports; 2) the SMEs (Small and Medium Enterprises) must focus on producing a certain kind of products to export so they can bring foreign currencies into the country. 3) Promote foreign investment to bring in dollars into the country,” he suggested.