ພວກນັກຄົ້ນຄວ້າອິນໂດເນເຊຍ ກ່າວວ່າ ພູໄຟທີ່ລະເບີດຂຶ້ນ ແລະພັງລົງໃສ່ທະເລເມື່ອນຶ່ງອາທິດກ່ອນນີ້ ແມ່ນໄດ້ສູນເສຍທັງບໍລິມາດແລະຄວາມສູງນັບຕັ້ງແຕ່ໄດ້ມີການລະເບີດ ແລະພາໃຫ້ເກີດຟອງຍັກສຸນາມິທີ່ຮ້າຍແຮງ.
ພວກນັກວິທະຍາສາດ ທີ່ສູນກາງບັນເທົາໄພພິບັດ ຈາກພູໄຟແລະທໍລະນີສາດກ່າວວ່າ ພູໄຟອານັກ ຄຣາໂກຕາ ແມ່ນມີຄວາມໃຫຍ່ແຕ່ພຽງປະມານນຶ່ງສ່ວນສີ່ຂອງຂະໜາດເດີມກ່ອນເກີດການລະເບີດ.
ພວກນັກຄົ້ນຄວ້າຍັງບໍ່ສາມາດເຂົ້າໄປໃກ້ໆພູດັ່ງກ່າວໄດ້ ຍ້ອນຍັງມີການລະເບີດຢູ່. ແຕ່ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ໃຊ້ຂໍ້ມູນ ຈາກເຣດ້າຂອງດາວທຽມ ໃນການກະປະມານຂອງພວກເຂົາເຈົ້າແທນ.
ສູນກາງດັ່ງກ່າວເວົ້າວ່າ ພູໄຟອານັກ ຄຣາໂກຕາ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ມີບໍລິມາດຢູ່ປະມານ 40 ຫາ 70 ລ້ານແມັດກ້ອນ ຫຼັງຈາກໄດ້ສູນເສຍບໍລິມາດ ໃນລະຫວ່າງ 150 ຫາ 180 ລ້ານແມັດກ້ອນ ນັບແຕ່ໄດ້ມີການລະເບີດ ເມື່ອວັນທີ 22 ທັນວາ. ປາກພູໄຟແມ່ນສູງ 338 ແມັດ ໃນເດືອນກັນຍາຜ່ານມາ ແຕ່ເວລານີ້ແມ່ນສູງພຽງແຕ່ 110 ແມັດເທົ່ານັ້ນ ອີງຕາມລາຍງານຂອງສູນກາງດັ່ງກ່າວ.
ພູໄຟ ອານັກ ຄຣາໂກຕາ ຊຶ່ງແປວ່າ ລູກຂອງຄຣາໂກຕານັ້ນ ແມ່ນຊາກເສດເຫຼືອຂອງພູໄຟຄຣາໂກຕາ ທີ່ເກີດລະເບີດໃນປີ 1883 ຊຶ່ງໄດ້ພາໃຫ້ໂລກເຢັນລົງນັ້ນ.
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