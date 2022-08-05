ພັນທະມິດອິນໂດ-ປາຊີຟິກ ພະຍາຍາມສ້າງຄວາມສາມັກຄີກັບອົງການ NATO ທ່າມກາງການສະແດງກໍາລັງທາງທະຫານຂອງ ຈີນ ຕໍ່ ໄຕ້ຫວັນ

ບັນດາປະເທດພັນທະມິດຕາເວັນອອກໃນພູມິພາກອິນໂດ-ປາຊີຟິກ ໄດ້ພາກັນ ສະແດງຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບການຊ້ອມລົບຂອງ ຈີນ ຢູ່ອ້ອມຮອບເກາະໄຕ້ຫວັນ, ແລະກໍາລັງສະໜັບສະໜຸນການເຊື່ອມໂຍງກັບສະຫະລັດ, ຢູໂຣບ ແລະ NATO ເພື່ອຮັບມືຕໍ່ການປະຕິບັດງານຂອງປັກກິ່ງ.
ຈີນ ເລີ້ມການຊ້ອມລົບ ດ້ວຍການຍິງປືນແທ້ຢູ່ໃນ 7 ຂົງເຂດອ້ອມຮອບໄຕ້ ຫວັນ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້, ອັນເປັນການຕອບໂຕ້ທີ່ແຈ່ມແຈ້ງສໍາລັບການ ຢ້ຽມຢາມຂອງ ປະທານສະພາຕໍ່າ ສະຫະລັດ ທ່ານນາງແນນຊີ ເພໂລຊີ ໃນນະຄອນຫຼວງໄທເປເມື່ອຕົ້ນອາທິດນີ້, ເຊິ່ງ ຈີນ ໄດ້ອ້າງວ່າໄຕ້ຫວັນເປັນ ສ່ວນນຶ່ງຂອງດິນແດນຕົນ. ກອງທັບປົດປ່ອຍປະຊາຊົນ ຈີນ ກ່າວວ່າ ການຝຶກ ຊ້ອມດັ່ງກ່າວຈະເປັນການຊ້ອມລົບທາງເຮືອ ແລະການປິດລ້ອມທາງອາກາດ.
ຍີ່ປຸ່ນກ່າວວ່າ ລູກສອນໄຟ 5 ລູກໄດ້ຕົກລົງໃສ່ຂົງເຂດເສດຖະກິດພິເສດຫຼື EEZ ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ເຊິ່ງເປັນບໍລິເວນໝູ່ເກາະທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າອ້າງວ່າ ຢູ່ໃກ້ກັບໄຕ້ຫວັນ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ທ່ານ ໂນບູໂອະ ກີຊິ (Nobuo Kishi) ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ “ເປັນຄັ້ງທໍາອິດທີ່ລູກ ສອນໄຟ 5 ລູກໄດ້ຕົກລົງມາຢູ່ໃນຂົງເຂດ EEZ ຂອງຍີ່ປຸ່ນ. ແລະພວກເຮົາກໍ ໄດ້ດໍາເນີນການປະທ້ວງຢ່າງເຂັ້ມແຂງໂດຍຜ່ານຊ່ອງທາງການທູດ.”
ທ່ານນາງ ເພໂລຊີ ໄດ້ເດີນທາງໄປຮອດນະຄອນຫຼວງໂຕກຽວໃນວັນສຸກມື້ນີ້ ເຊິ່ງເປັນຂົງເຂດສຸດທ້າຍໃນການເດີນທາງຢ້ຽມຢາມເອເຊຍຂອງທ່ານນາງ ພ້ອມດ້ວຍບັນດາສະມາຊິກສະພາສູງສະຫະລັດ, ແລະໄດ້ພົບກັບນາຍົກລັດຖະ ມົນຕີຂອງຍີ່ປຸ່ນ ທ່ານຟູມິໂອະ ກິຊິດະ. ປະເທດພັນທະມິດທັງສອງໄດ້ໃຫ້ຄໍາ ໝັ້ນສັນຍາໃນການດໍາເນີນງານຮ່ວມກັນ ເພື່ອຮັກສາສັນຕິພາບ ແລະຄວາມໝັ້ນ ຄົງຢູ່ໃນຊ່ອງແຄບໄຕ້ຫວັນ ອັນເປັນເສັ້ນທາງຂົນສົ່ງທີ່ສໍາຄັນ.
ຍີ່ປຸ່ນ ມີຄວາມກັງວົນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຈາກການຢ້ຽມຢາມນະ ຄອນຫຼວງໄທເປຂອງທ່ານນາງແນນຊີ ເພໂລຊີ, ໂດຍແມ່ນການຢ້ຽມຢາມຂັ້ນ ສູງຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດໃນຮອບ 25 ປີ, ອີງຕາມລາຍງານຈາກ ທ່ານ ຣຽວ ຊາຮາຊິ (Ryo Sahashi), ສາດສະດາຈານທາງດ້ານການເມືອງ ລະຫວ່າງປະເທດ ແຫ່ງມະຫາວິທະຍາໄລໂຕກຽວ.
ທ່ານ ຊາຮາຊິ ກ່າວກັບ VOA ວ່າ: “ຂ້າພະເຈົ້າຄິດຢ່າງແທ້ຈິງວ່າ ສະຖານະ ການນີ້ແມ່ນຮ້າຍແຮງແທ້ໆ. ແລະປະເດັນອັນທໍາອິດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ແມ່ນພວກ ເຮົາຕ້ອງການວິກິດການແບບນີ້ແທ້ໆບໍ? ນີ້ແມ່ນຜົນປະໂຫຍດທາງຍຸດທະສາດ ສໍາລັບພວກເຮົາແທ້ໆບໍ? ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຄິດວ່າແນວນັ້ນເລີຍ. ແລະປະເດັນອັນທີ ສອງ, ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ ອາດຈະຄາດເດົາບໍ່ຖືກຕ້ອງ ກ່ຽວກັບການຮັບມືຂອງຈີນ.”
ກອງກໍາລັງປ້ອງກັນປະເທດຂອງ ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກຊ້ອມທາງທະຫານ ກາຣູດາ ຊຽວດ໌ (Garuda Shield) ຂອງເດືອນນີ້ເປັນຄັ້ງທໍາອິດ ໃນປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ ຮ່ວມກັບສະຫະລັດ, ອອສເຕຣເລຍ ແລະສິງກະໂປ, ອັນເປັນ ສັນຍານການເສີມສ້າງຄວາມສໍາພັນກັບບັນດາປະເທດສະມາຊິກອົງການ NATO ແລະພູມິພາກແຫ່ງນີ້.